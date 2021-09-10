Тимошенко и Шмыгаль поспорили в Раде: "Сохранение тарифов потребует от местного самоуправления 25 млрд грн" - "Мы ищем, как "подставить плечо"

Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко в ходе Часа вопросов к правительству обвинила премьер-министра Дениса Шмыгаля в том, что он дал не правдивую информацию о том, что тарифы на тепло не будут расти.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Тимошенко заявила, что в обращении Ассоциации городов Украины к президенту, правительству и Верховной Раде речь идет о том, что цена на газ для население увеличится с 4 до 7,6 грн. Лидер "Батькивщины" также процитировала это обращение, где речь идет о том, что сохранение тарифов на тепло на уровне прошлого года потребует от органов местного самоуправления 25 млрд грн и добавила, что местную власть заставляют заплатить эту разницу из местных бюджетов.

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Тимошенко передала обращение Шмыгалю, на что премьер заявил: "Вы мне дали черновик проекта, а не документ, хотя документ действительно опубликован. Мы понимаем, о чем идет речь. Мы сотрудничаем с Ассоциацией городов. Еще раз повторяю – правительство не видит оснований для повышения тарифов на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне и сделает все, чтобы они были не изменными. И они будут такими".

Глава правительства подчеркнул, что изменение тарифов на тепло и горячую воду это сфера ответственности органов местного самоуправления.

"Те органы местного самоуправления, которые не имеют возможности удержать тариф обращаются в министерство развития громад и территорий, и мы вместе ищем как "подставить плечо". Я уверен, что в случае необходимости народные депутаты поддержат изменения в бюджет, чтобы предоставить средства тем, кто в них нуждается", - пообещал Шмыгаль.

Он заявил, что правительство также не допустит таких ситуаций, когда руководители коммунальных предприятий хотят повышения зарплаты до 70-80 тыс. грн и говорят, что им для этого нужно повысить тарифы для населения.

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Глава правительства называет манипуляцией то, что кто-то в правительстве оказывает на мэров давление в этом вопросе.