Тимошенко и Шмыгаль поспорили в Раде: "Сохранение тарифов потребует от местного самоуправления 25 млрд грн" - "Мы ищем, как "подставить плечо"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко в ходе Часа вопросов к правительству обвинила премьер-министра Дениса Шмыгаля в том, что он дал не правдивую информацию о том, что тарифы на тепло не будут расти.
Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
Тимошенко заявила, что в обращении Ассоциации городов Украины к президенту, правительству и Верховной Раде речь идет о том, что цена на газ для население увеличится с 4 до 7,6 грн. Лидер "Батькивщины" также процитировала это обращение, где речь идет о том, что сохранение тарифов на тепло на уровне прошлого года потребует от органов местного самоуправления 25 млрд грн и добавила, что местную власть заставляют заплатить эту разницу из местных бюджетов.
Тимошенко передала обращение Шмыгалю, на что премьер заявил: "Вы мне дали черновик проекта, а не документ, хотя документ действительно опубликован. Мы понимаем, о чем идет речь. Мы сотрудничаем с Ассоциацией городов. Еще раз повторяю – правительство не видит оснований для повышения тарифов на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне и сделает все, чтобы они были не изменными. И они будут такими".
Глава правительства подчеркнул, что изменение тарифов на тепло и горячую воду это сфера ответственности органов местного самоуправления.
"Те органы местного самоуправления, которые не имеют возможности удержать тариф обращаются в министерство развития громад и территорий, и мы вместе ищем как "подставить плечо". Я уверен, что в случае необходимости народные депутаты поддержат изменения в бюджет, чтобы предоставить средства тем, кто в них нуждается", - пообещал Шмыгаль.
Он заявил, что правительство также не допустит таких ситуаций, когда руководители коммунальных предприятий хотят повышения зарплаты до 70-80 тыс. грн и говорят, что им для этого нужно повысить тарифы для населения.
Глава правительства называет манипуляцией то, что кто-то в правительстве оказывает на мэров давление в этом вопросе.
Пожалуйста, подождите...
там низкие тарифы лежат, аккуратно, в слитках и мешках
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=13396
проголосовала она вместе со слугами урода, жопоблоком и майбахом..
Теперь эти
списанныеукраденные из бюджета деньги лягут повышением тарифов для населения, повышением налогов для мелкого и среднего бизнеса и печатанием гривны
ой вей, мама мiя....це вже не лице, це подушка. жЮля реально iдiотка, якщо не розумiє, що краще мати декiлька зморшок, нiж перетворити надмiрним ботоксом та фiлерами лицо на подушку або пику алкоголiчки.
И в этом году это не она проголосовала за грабительский бюджет от этой самой мафии? И текущего министра энергетики от этой самой мафии тоже не она избрала своим голосованием? Того самого, который утверждал такие грабительские тарифы. Что вы там курите такое?
PS Это же религиозный фанатик, такие 300 лет назад несогласных на кострах сжигали, ты пытаешься фактами достучаться до их разума? Да его там отродясь не было...
В паралельній, вірніше в тій, що зі справжньою не перетинається. Юля намагалася керувати. За що сіла. Але пригадайте, скільки вето наклав Ющенко на рішення кабміну Тимошенко. А вже після неї позиція прем'єра стала просто номінальною - виконавець волі виконавчого директора олігархічної мафії (президента).
В Раді можна голосувати, як завгодно. Там взагалі є повністю підконтрольна мафії "більшість". Тому усі результати залежать від команди мафії. Та чомусь разом з більшістю за маразматичний закон про землю, який діаметрально протилежний логіці ринку в цивілізованій Європі, вписалися ЄС та Голос. Навіщо?
А от неприйняття бюджету взагалі надає мафії з посіпаками ще більше варіантів пограбунку. Так що краще вже з ним. Тим більш, якісь позиції Батьківщини там були враховані. За те й віддали голоси, хоча на прийняття/ не прийняття рішення вони не впливали.
Итого имеем в сухом остатке -- отдала деньги людей олигархам, приняла грабительский бюджет и избрала человека Бени и Ахметки министром энергетики. Защитница, твою дивизию ....
А розумію головне - в країні за 30 років створена суцільна дупа, завдяки якій ми провалилися у 6 разів нижче сусідів за ВВП на душу. Відбулося це через створення олігархічного бастіону, який висмоктує останні соки з нас з вами і блокує приплив зовнішніх інвестицій. Врятувати Україну може тільки повна ліквідація олігархічної системи.
Єдиним політиком тут, який примудрився свого часу нанести реальні удари стовпам олігархату, залишається Юлія Тимошенко. Ув'язнивши її ні за що і всупереч обуренню Заходу, система сама засвідчила - вона головний ворог. Такою є справжня реальність.
Борцуня с олигархами дарит им деньги за счет простого нарида и голосует за их хотелки и холуев. Спасибо, насмеялся от души. Что вы там такое курите? Сулимы с его бредом еще только не хватает для полного комплекта.
Щодо поточних голосувань, ще раз - схеми мафії реалізує апарат навколо поточного виконавчого директора олігархічної системи - президента. До 19 року Порошенка, тепер Зеленського. Голосування міноритарних фракцій і груп, без чиєї участі в Раді і так на все вистачає голосів, не важливі. А заради розрулювання проблем від олігархічних схем голосування взагалі вимушено безальтернативні. Інакше деякі міста, наприклад, можуть фізично залишитися без опалення. Звертаю увагу - люди, а не олігархи-схематозники!
Ну і радий був тебе розважити, шановний пане 18c49ed2
Это рыночная цена или нет?
Это для всяких можновладцив любящих козырять т н "рыночными ценами" на что угодно и говорить шо мол громадяны недоплачивают им беднягам. Можно и воду найти по 10$ за поллитра . А можно и бензин по 3 цента, но это нам в пример приводить не будут.
а теперь что - методички поменялись?
Якби хотіли допомогти населенню то не чіпали б тарифи, а збільшували субсідії, але вже все вкрадено і при поточних тарифах на субсідії не вистачає 12 млрд. Але "жиди" у влади придумали нову схему щоб прикрити свої провали у економіці - обібрати місцеві бюджети.