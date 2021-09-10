Зеленский о "расколе" в Украине: Армия показала, что извне враг развалить страну не может. Посмотрим, сможем ли мы не разрушить государство изнутри
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Владимир Зеленский переживает, что существующий "информационный раскол" может привести к разрушению Украины "изнутри".
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом он сообщил на форуме YES Brainstorming в Киеве.
Глава государства говорит, этот самый информационный раскол – он проходит в оценках политики России, Китая, США и других стран относительно Украины.
"Единства нет в информационном поле", – считает он.
По словам Зеленского, "с одной стороны, это свобода слова и демократия", а с другой – "самый сильный удар по независимости и демократии" в Украине.
"Украинская армия показала, что извне враг развалить страну не может. А вот сможем ли мы не развалить наше государство изнутри – это... увидим", – сказал он.
Он также посетовал, что часть граждан "хочет, как было в СССР". При этом президент отметил, что многие все же побывали в развитых странах Запада – и теперь хотят, чтобы Украина также стала европейской страной.
"Говорят – мы хотим так жить, хотим так работать. Ну, мало кто так говорит, говорят: "Мы хотим так отдыхать". Но, тем не менее...", – сказал Зеленский.
На этом форуме Зеленский не исключил полномасштабной войны с Россией.
Также сегодня Газпром заявил о завершении строительства Северного потока-2.
Пожалуйста, подождите...
До прихода этого зеЛоха такой вопрос даже НЕ возникал...
как быстро всё забывается
...
да, очень просто !
проголосовать за артиста разговорного жанра, простым большинством и всё !
ну на худой конец - за клоуна какого - нибудь...
ибо какая нах разница
tZE inform
@tZEinform
·1 ч
Нет ничего интереснее слушать Вовочку после приема антидепрессантов
Будет трудно, Косоворотка, но сможете.
Мы все за этим проследим..
просто зе-банат, прости Господи
Докладно:
1. Чечетов/Арахамія - тотожні. Руки і язик - їхня зброя. У залі та поза ним - випадковий набір слів. Головне завдання - служіння офісу президента і контроль фракції при голосуванні у Раді.
2. Герман/Арестович (Подоляк, Мендель) - тотожні. Всі коментарі викликають у публіки блювотний рефлекс. "Янукович як Африка", "Зеленський - лідер світового масштабу, якому немає рівних". "Зеленський - више всєх". Навповнювачі президентської ванної.
3. Тадеєв/Тищенко - тотожні. Президентські "бики" у депутатському залі. Свої навички, отримані в угрупуванні Савлохова готові застосовувати у сесійній залі.
4. Азаров/Гетманцев - тотожні. Бездумні фіскали. Готові роздягнути до трусів усіх. Мені здається, ще мить і Гетманцев почне говорити словами Азарова: "Досіть скігліти. Беріть лапати і капайте!".
5. Пшонка/Венедіктова - тотожні. Вся служба - в угоду президентові і його оточенню.
6. Татаров/Татаров - той самий…Татаров епохи Януковича дуже добре інкорпорований у систему епохи Зеленського. У Офісі Шостого навіть не потрібно було знаходити йому дублера.
7. Ахметов/Ахметов !! Кому при радянській владі добре жилося, тому і при "німцях" добре живеться. Рінат він і при Зеленському Рінат.
8. Колесніченко / Бужанський - тотожні. Ватники й борці з українською мовою. Риторика ідентична. Як і їхні законодавчі ініціативи.
9. Повалій/Монатік (Потап) - «акакаяразніца»? У Зеленського, як і у Януковича є свої улюблені співаки. Поки що Монатік і Потап - не в парламенті, як Повалій. Але це - справа часу.
10. Тимошенко/Порошенко - чимось віддалено схожі. В 2011-му Януковичу говорили: "Не сади за ґрати Тимошенко". Утім, ВФ не зміг себе стримати і посадив Юлю.
2019 року Зеленський пообіцяв посадити Порошенка. І ось вже два останніх роки Зеленський намагається довести, що саме він - президент України. І щоразу опонує Порошенку. І щоразу говорить, хто йому заважає бути гарним президентом", - завершує журналіст.
Висновок: взимку 2014-го минуло чотири роки з моменту заходу Януковича на Банкову з булавою. Три роки заходу Зеленського минає весною 2023-го.
ххх
Ну вот эта гнида и проявила себя
Нихрена у вас не получится!
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А ведь похоже на признание. Особенно второе предложение. " СМОЖЕМ ЛИ МЫ (кто имеется ввиду?) От понимания этого зависит частичка "Не" опечатка или нет.