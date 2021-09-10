Зеленский о "расколе" в Украине: Армия показала, что извне враг развалить страну не может. Посмотрим, сможем ли мы не разрушить государство изнутри

Президент Владимир Зеленский переживает, что существующий "информационный раскол" может привести к разрушению Украины "изнутри".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом он сообщил на форуме YES Brainstorming в Киеве.

Глава государства говорит, этот самый информационный раскол – он проходит в оценках политики России, Китая, США и других стран относительно Украины.

"Единства нет в информационном поле", – считает он.

По словам Зеленского, "с одной стороны, это свобода слова и демократия", а с другой – "самый сильный удар по независимости и демократии" в Украине.

"Украинская армия показала, что извне враг развалить страну не может. А вот сможем ли мы не развалить наше государство изнутри – это... увидим", – сказал он.

Он также посетовал, что часть граждан "хочет, как было в СССР". При этом президент отметил, что многие все же побывали в развитых странах Запада – и теперь хотят, чтобы Украина также стала европейской страной.

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"Говорят – мы хотим так жить, хотим так работать. Ну, мало кто так говорит, говорят: "Мы хотим так отдыхать". Но, тем не менее...", – сказал Зеленский.

На этом форуме Зеленский не исключил полномасштабной войны с Россией.

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