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Новости Политика Украины
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Зеленский о "расколе" в Украине: Армия показала, что извне враг развалить страну не может. Посмотрим, сможем ли мы не разрушить государство изнутри

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский о

Президент Владимир Зеленский переживает, что существующий "информационный раскол" может привести к разрушению Украины "изнутри".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом он сообщил на форуме YES Brainstorming в Киеве.

Глава государства говорит, этот самый информационный раскол – он проходит в оценках политики России, Китая, США и других стран относительно Украины.

"Единства нет в информационном поле", – считает он.

По словам Зеленского, "с одной стороны, это свобода слова и демократия", а с другой – "самый сильный удар по независимости и демократии" в Украине.

"Украинская армия показала, что извне враг развалить страну не может. А вот сможем ли мы не развалить наше государство изнутри – это... увидим", – сказал он.

Он также посетовал, что часть граждан "хочет, как было в СССР". При этом президент отметил, что многие все же побывали в развитых странах Запада – и теперь хотят, чтобы Украина также стала европейской страной.

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"Говорят – мы хотим так жить, хотим так работать. Ну, мало кто так говорит, говорят: "Мы хотим так отдыхать". Но, тем не менее...", – сказал Зеленский.

На этом форуме Зеленский не исключил полномасштабной войны с Россией.

Также сегодня Газпром заявил о завершении строительства Северного потока-2.
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Топ комментарии
+51
клован проболтался о своей цели "разрушить Украину изнутри"
До прихода этого зеЛоха такой вопрос даже НЕ возникал...
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10.09.2021 12:50
+36
що ви, зелені мавпи, й робите вже третій рік, намагаючися знищити державність України
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10.09.2021 12:51
+35
Зеленский о "расколе" в Украине: Армия показала, что извне враг развалить страну не может. Посмотрим, сможем ли мы не разрушить государство изнутри - Цензор.НЕТ 6073
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10.09.2021 12:54
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Правила форума Совет форумчан
При вдаді були, є і певно будуть одне мудаки, які обкрадають і плюють на Україну. Який розкол між ними?
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10.09.2021 12:55 Ответить
Більшість тих, хто не при владі, такі ж самі. Саме вони і обирають у владу собі подібних.
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10.09.2021 13:27 Ответить
Вопрос только один !!! --- как эта уета добралась до этого места ??????????????
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24.02.2022 20:10 Ответить
СТАНЬ ФИНСКИМ МАНЕРГЕЙМОМ!
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10.09.2021 15:02 Ответить
А святі зебіли взагалі не в темі! Бо мають тільки шлунок та рефлекси для керування.
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10.09.2021 12:53 Ответить
Ай молодець! Можеш просити в Подоляка премію.
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10.09.2021 12:54 Ответить
клован проболтался о своей цели "разрушить Украину изнутри"
До прихода этого зеЛоха такой вопрос даже НЕ возникал...
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10.09.2021 12:50 Ответить
що ви, зелені мавпи, й робите вже третій рік, намагаючися знищити державність України
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10.09.2021 12:51 Ответить
З однією поправкою - роблять це разом.
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10.09.2021 13:10 Ответить
мудрий нарІд разом з недобитими ригами усіз різновидів..
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10.09.2021 13:19 Ответить
СТАНЬ ДИКТАТОРОМ! КАК ДРУГИЕ СТРАНЫ ДЕЛАЮТ! ИБУДЕТ ЕДИНСТВО!!!
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10.09.2021 15:00 Ответить
так клован со стадиона и начал раскол страны...
как быстро всё забывается
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10.09.2021 12:52 Ответить
"Армия показала, что извне враг развалить страну не может. Посмотрим, сможем ли мы не разрушить государство изнутри" - это он оговорился и случайно частику "не" в предложение всунул ? Если ее убрать, то тут и не поспоришь ....
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10.09.2021 12:52 Ответить
вони таки довго сміялись, коли вписували "НЕ" , Зразу ж перед очима сцена з "Городка" , де Горький написав роман "Е ... т.... мать", А цензура пропустила тільки тоді,коли закреслив перші 6 букв.
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10.09.2021 15:54 Ответить
Зеленский о "расколе" в Украине: Армия показала, что извне враг развалить страну не может. Посмотрим, сможем ли мы не разрушить государство изнутри - Цензор.НЕТ 52

...
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10.09.2021 12:53 Ответить
Зеленский о "расколе" в Украине: Армия показала, что извне враг развалить страну не может. Посмотрим, сможем ли мы не разрушить государство изнутри - Цензор.НЕТ 6073
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10.09.2021 12:54 Ответить
***** одобряет твой высер
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10.09.2021 15:28 Ответить
Чи зможете розвалити - час покаже. А що намагаєтесь це зробити - уже показав.
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10.09.2021 12:54 Ответить
Якщо підвісимо Беню за те чим грав Нелох на роялі на стовп то не зможе.
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10.09.2021 12:55 Ответить
Так те что извне украинцев и использовали в основном, основная масса воюющих за ОРДЛО это жители Украины.
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10.09.2021 12:55 Ответить
На донбабве воює кацапстан проти України ,, використовуючи тамтешніх мешканців . Які , з одного боку - громадяни України , а з іншого - прихильки рудзького міра . По факту вони запроданці , колаборанти , і з Україною їх вже нічого не зв'язує ,, навіть паспорта у них кацапські . Тому це не громадянська війна , як не крути . Зеленський про "розкол" в Україні: Армія показала, що ззовні ворог розвалити країну не може. Подивимося, чи зможемо ми не зруйнувати державу зсередини - Цензор.НЕТ 1408 .
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10.09.2021 13:14 Ответить
Звучит как призыв Зеленский о "расколе" в Украине: Армия показала, что извне враг развалить страну не может. Посмотрим, сможем ли мы не разрушить государство изнутри - Цензор.НЕТ 7505
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10.09.2021 12:58 Ответить
Мені здається, що клоуну вдасться навпаки об'єднати всю Україну в бажанні пересаджати зелене кодло на палі. Це буде і розвага і спорт. Зеленский о "расколе" в Украине: Армия показала, что извне враг развалить страну не может. Посмотрим, сможем ли мы не разрушить государство изнутри - Цензор.НЕТ 4586
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10.09.2021 12:58 Ответить
Зеленский о "расколе" в Украине: Армия показала, что извне враг развалить страну не может. Посмотрим, сможем ли мы не разрушить государство изнутри - Цензор.НЕТ 4334 Зеленский о "расколе" в Украине: Армия показала, что извне враг развалить страну не может. Посмотрим, сможем ли мы не разрушить государство изнутри - Цензор.НЕТ 9065
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10.09.2021 12:59 Ответить
...і очі від Сірка.
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10.09.2021 13:28 Ответить
Просто таки по Фрейду.
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10.09.2021 13:00 Ответить
зеленский, для этого к тебе, длббу, и приставили агента фсб росии ермака.
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10.09.2021 13:01 Ответить
Ось тільки не треба з хворої голови на здорову.
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10.09.2021 13:09 Ответить
«…можем ли мы развалить страну изнутри …»? Здорово живешь - спасибо, что сообщил нам об эксперименте 95 квартала над страной. Смотри, чтобы за Януковичем в Москву не побежал.
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10.09.2021 13:02 Ответить
как начать разваливать "Едину Країну"?
да, очень просто !
проголосовать за артиста разговорного жанра, простым большинством и всё !
ну на худой конец - за клоуна какого - нибудь...
ибо какая нах разница
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10.09.2021 13:05 Ответить
« А вот сможем ли мы не развалить наше государство изнутри - это... увидим» - до виборів ЗЄлєшобло давало інші обіцянки і цілі, тепер Вава скидає маску.
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10.09.2021 13:07 Ответить
2 роки на прозріння. забагато.
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10.09.2021 13:09 Ответить
ze-Ленін - "Посмотрим, сможем ли мы не разрушить государство изнутри"

Зеленський про "розкол" в Україні: Армія показала, що ззовні ворог розвалити країну не може. Подивимося, чи зможемо ми не зруйнувати державу зсередини - Цензор.НЕТ 5642

Зеленський про "розкол" в Україні: Армія показала, що ззовні ворог розвалити країну не може. Подивимося, чи зможемо ми не зруйнувати державу зсередини - Цензор.НЕТ 6503
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10.09.2021 13:17 Ответить
Смогут не развалить - есть свалят прямо сейчас.
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10.09.2021 19:52 Ответить
Баканов что уже не чертей ловить не может?
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10.09.2021 13:17 Ответить
ЗЕленые уже третий год разрушают страну изнутри ... после этого зеленого шашеля, чтобы выйти по некоторым позициям хотя бы на уровень конца 2018 г. нужно будет лет 5, а то и 10 ... зато идиоты вдоволь насмотрятся на своего туповатного, гнусоватного членограя...
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10.09.2021 13:20 Ответить
Нахріна ж ти її почав розколювати Вова , у 2019 році Зеленський про "розкол" в Україні: Армія показала, що ззовні ворог розвалити країну не може. Подивимося, чи зможемо ми не зруйнувати державу зсередини - Цензор.НЕТ 9143 .. Набуя ти показав у телевізорі своє дебільне табло , 31 грудня о 23 год 50хв . Коли мав виступати з новорічним поздоровленням , тодішній президент .!? Саме тоді чітко стало зрозуміло що ворог вирішив розколоти країну з середини , і використав для цього тебе , бовдура .
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10.09.2021 13:23 Ответить
Вы с Елдаком, Демченко и Татаровым могли бы и разрушить. Но кто же вам это даст... Зеленський про "розкол" в Україні: Армія показала, що ззовні ворог розвалити країну не може. Подивимося, чи зможемо ми не зруйнувати державу зсередини - Цензор.НЕТ 4255
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10.09.2021 13:25 Ответить
Армия показала.... а ты причем к армии, что ты чмо для нее сделало!
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10.09.2021 13:31 Ответить



tZE inform

@tZEinform

·1 ч

Нет ничего интереснее слушать Вовочку после приема антидепрессантов
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10.09.2021 13:35 Ответить
А вот сможем ли мы не развалить наше государство изнутри - это... увидим", - сказал он.Источник: https://censor.net/ru/n3287514

Будет трудно, Косоворотка, но сможете.
Мы все за этим проследим..
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10.09.2021 13:37 Ответить
дебил...
просто зе-банат, прости Господи
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10.09.2021 13:38 Ответить
какой же он идиот! уже изнутри разрушать собрался
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10.09.2021 13:40 Ответить
Партія регіонів/Слуга народу; Янукович/Зеленський. Легка порівняльна характеристика двох команд, яку зробив журналіст Сергій Руденко.
Докладно:
1. Чечетов/Арахамія - тотожні. Руки і язик - їхня зброя. У залі та поза ним - випадковий набір слів. Головне завдання - служіння офісу президента і контроль фракції при голосуванні у Раді.
2. Герман/Арестович (Подоляк, Мендель) - тотожні. Всі коментарі викликають у публіки блювотний рефлекс. "Янукович як Африка", "Зеленський - лідер світового масштабу, якому немає рівних". "Зеленський - више всєх". Навповнювачі президентської ванної.
3. Тадеєв/Тищенко - тотожні. Президентські "бики" у депутатському залі. Свої навички, отримані в угрупуванні Савлохова готові застосовувати у сесійній залі.
4. Азаров/Гетманцев - тотожні. Бездумні фіскали. Готові роздягнути до трусів усіх. Мені здається, ще мить і Гетманцев почне говорити словами Азарова: "Досіть скігліти. Беріть лапати і капайте!".
5. Пшонка/Венедіктова - тотожні. Вся служба - в угоду президентові і його оточенню.
6. Татаров/Татаров - той самий…Татаров епохи Януковича дуже добре інкорпорований у систему епохи Зеленського. У Офісі Шостого навіть не потрібно було знаходити йому дублера.
7. Ахметов/Ахметов !! Кому при радянській владі добре жилося, тому і при "німцях" добре живеться. Рінат він і при Зеленському Рінат.
8. Колесніченко / Бужанський - тотожні. Ватники й борці з українською мовою. Риторика ідентична. Як і їхні законодавчі ініціативи.
9. Повалій/Монатік (Потап) - «акакаяразніца»? У Зеленського, як і у Януковича є свої улюблені співаки. Поки що Монатік і Потап - не в парламенті, як Повалій. Але це - справа часу.
10. Тимошенко/Порошенко - чимось віддалено схожі. В 2011-му Януковичу говорили: "Не сади за ґрати Тимошенко". Утім, ВФ не зміг себе стримати і посадив Юлю.
2019 року Зеленський пообіцяв посадити Порошенка. І ось вже два останніх роки Зеленський намагається довести, що саме він - президент України. І щоразу опонує Порошенку. І щоразу говорить, хто йому заважає бути гарним президентом", - завершує журналіст.
Висновок: взимку 2014-го минуло чотири роки з моменту заходу Януковича на Банкову з булавою. Три роки заходу Зеленського минає весною 2023-го.
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10.09.2021 13:55 Ответить
ето зелёное чмо каждый день разрушает страну
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10.09.2021 14:00 Ответить
но можно развалить армию. Так, зебобики, оказывается, тоже можно.
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10.09.2021 14:00 Ответить
Армия показала, что извне враг развалить страну не может. Посмотрим, сможем ли мы не разрушить государство изнутри(Зеленский)

ххх
Ну вот эта гнида и проявила себя
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10.09.2021 14:02 Ответить
Как сдохла??? А у меня еще столько интересных идей было!(с)
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10.09.2021 14:05 Ответить
А вот сможем ли МЫ не развалить наше государство изнутри ...
Нихрена у вас не получится!
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10.09.2021 14:11 Ответить
Зеленский о "расколе" в Украине: Армия показала, что извне враг развалить страну не может. Посмотрим, сможем ли мы не разрушить государство изнутри- при тому що кожен з нас я, ермак,тимошенко,,колякотлетатищенко, татаров та всі працюємо в цьому напрямку не покладая рук.
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10.09.2021 14:27 Ответить
Моя відповідь - так, ви цього бажаєте, але "злі бандьори, націоналісти і порохоботовці" вам цього зробити не дадуть. Один уже спробував, то так тікав в ростов, що забувся своїх страусів. А ти забудеш про все на світі, але не втечеш.
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10.09.2021 14:36 Ответить
Люблю дивитись на те , як Зе відновив армію , після Порошенка .. Зеленський про "розкол" в Україні: Армія показала, що ззовні ворог розвалити країну не може. Подивимося, чи зможемо ми не зруйнувати державу зсередини - Цензор.НЕТ 2654 .

Зеленський про "розкол" в Україні: Армія показала, що ззовні ворог розвалити країну не може. Подивимося, чи зможемо ми не зруйнувати державу зсередини - Цензор.НЕТ 7201 .
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10.09.2021 14:38 Ответить
Зеленський про "розкол" в Україні: Армія показала, що ззовні ворог розвалити країну не може. Подивимося, чи зможемо ми не зруйнувати державу зсередини - Цензор.НЕТ 8381
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10.09.2021 14:44 Ответить
Тобто , клован зізнівся, що робить всі спроби зруйнувати державу з середини ? Цей рідкісний придурок всі плани кремля здав )))
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10.09.2021 14:52 Ответить
так и сказал-сможем ли мы разрушить страну изнутри....так уже на полпути
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10.09.2021 14:58 Ответить
Как выдаст, то хоч стой, хоч падай. Действительно тяжелое наследие "Квартала".
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10.09.2021 15:30 Ответить
У него так всегда. Когда по ненаписанному говорит. То збудує літак і полетить усіх "бамбить", то ще якась херня.
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10.09.2021 19:56 Ответить
,,Закон об олигархах,, , дело "вагнеровцев", нарушение Президентом Конституции, внесудебная ликвидация некоторых СМИ .... это продвижение Украины к авторитарному режиму, типа России и Белоруссии...
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10.09.2021 16:42 Ответить
"Украинская армия показала, что извне враг развалить страну не может. А вот сможем ли мы не развалить наше государство изнутри - это... увидим", - Источник: https://censor.net/ru/n3287514

А ведь похоже на признание. Особенно второе предложение. " СМОЖЕМ ЛИ МЫ (кто имеется ввиду?) От понимания этого зависит частичка "Не" опечатка или нет.
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10.09.2021 20:34 Ответить
 
 