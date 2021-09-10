Изменения в постановление об адаптивном карантине уже на согласовании в Минюсте, после их утверждения можно будет вводить "желтую" зону, - Ляшко

Министр здравоохранения Виктор Ляшко считает, что COVID-19 становится эпидемией невакцинированных людей.

Об этом он сегодня рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Ляшко напомнил, что с начала кампании по вакцинации МОЗ привез более 22 млн доз вакцин, из которых уже использовали 10,5 млн.

"Вакцина доступна и есть на выбор", - заявил министр и добавил, что у министерства налажен график поставок вакцин, поэтому они будут бесперебойно поступать в Украину.

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Говоря о том, когда в Украине возможно введение "желтой" зоны, Ляшко рассказал, что сейчас на рассмотрении Минюста находятся юридические правки к изменениям в постановление об адаптивном карантине.

По словам главы МОЗ, как только Министерство юстиции подготовит документацию, правительство соберется на заседание, чтобы рассмотреть этот вопрос.

Он рассказал, что если правительство утвердит такие изменения, то они вступят в силу через 7 дней и тогда появятся основания ввести "желтую" зону.

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Отвечая на вопрос журналистов, хочет ли министр, чтобы после введения "желтой" зоны работали школы, Ляшко заявил: "Я хочу, чтобы школы работали. Я хочу, чтобы работали все сферы экономики, поскольку это поступления в бюджет страны и дополнительное финансирование сферы здравоохранения. Вместе с тем, я не хочу, чтобы система здравоохранения не была парализована, поэтому призываю всех сделать прививки".