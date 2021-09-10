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В Кремле прокомментировали слова Зеленского о возможности полномасштабной войны РФ и Украины: Какие-то апокалиптические ожидания

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В Кремле прокомментировали слова Зеленского о возможности полномасштабной войны РФ и Украины: Какие-то апокалиптические ожидания

Рассуждения о возможности войны России и Украины являются апокалиптическими, Кремль не хотел бы им предаваться.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС", об этом заявил пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков.

Журналисты задали ему вопрос, видят ли в Кремле вероятной полномасштабную войну с Россией.

"Мы не хотели бы предаваться каким-то апокалиптическим ожиданиям", - сказал он.

По его словам, Кремль с сожалением воспринял заявление Зеленского о возможности полноценной войны с Россией.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал вероятной полномасштабную войну с Россией. Однако он считает, что это может стать самой большой ошибкой РФ.

Также читайте: Песков: Отношения Украины и США построены на ненависти к России

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+14
піськофф, нахабна ти потвора, які "очикування"?
Все цілком реальне з 2014 року: окупація Криму, частини Донецької та Луганської областей. Тисячи вбитих військовослужбовців та мирних громадян..
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10.09.2021 13:03
+14
Предлагаю, если рюзге войска будут не спереди гражданских, а позади, то мочить нада и тех и тех!!! В Кремле прокомментировали слова Зеленского о возможности полномасштабной войны РФ и Украины: Какие-то апокалиптические ожидания - Цензор.НЕТ 9247
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10.09.2021 13:06
+9
У Кремлі прокоментували слова Зеленського про ймовірність повномасштабної війни РФ і України: Якісь апокаліптичні очікування - Цензор.НЕТ 9083
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10.09.2021 13:28
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піськофф, нахабна ти потвора, які "очикування"?
Все цілком реальне з 2014 року: окупація Криму, частини Донецької та Луганської областей. Тисячи вбитих військовослужбовців та мирних громадян..
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10.09.2021 13:03 Ответить
У Кремлі прокоментували слова Зеленського про ймовірність повномасштабної війни РФ і України: Якісь апокаліптичні очікування - Цензор.НЕТ 5790

ССО Вейшнории сообщают о ликвидации в Сирии подполковника морской пехоты МО РФ 45-летнего подполковника Алексея Алексеевича Шнайдера..
Слава Вейшнории!.. смерть россиянским оккупантам! У Кремлі прокоментували слова Зеленського про ймовірність повномасштабної війни РФ і України: Якісь апокаліптичні очікування - Цензор.НЕТ 778
У Кремлі прокоментували слова Зеленського про ймовірність повномасштабної війни РФ і України: Якісь апокаліптичні очікування - Цензор.НЕТ 9875
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10.09.2021 13:19 Ответить
А в этом есть правда Московия сыкливо желает иметь иных,но даром или чужими руками...полномасштабная война для России это кость в горле...Песков не так тут и врёт..
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10.09.2021 14:01 Ответить
Главное вероломно, 22 июня в 4 часа утра, напасть на кацапов, и их военнослужащие будут тикать за украл как их диды В Кремле прокомментировали слова Зеленского о возможности полномасштабной войны РФ и Украины: Какие-то апокалиптические ожидания - Цензор.НЕТ 3068
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10.09.2021 13:04 Ответить
немцы в шортах на мотоколясках доехали до масквабада В Кремле прокомментировали слова Зеленского о возможности полномасштабной войны РФ и Украины: Какие-то апокалиптические ожидания - Цензор.НЕТ 9669 но помешали мороза))
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10.09.2021 13:10 Ответить
Не хотели, но предались в 14-м
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10.09.2021 13:04 Ответить
Мы как в подворотне из-за угла и в тихаря,подло и коварно.А на храпом ни ни. В Кремле прокомментировали слова Зеленского о возможности полномасштабной войны РФ и Украины: Какие-то апокалиптические ожидания - Цензор.НЕТ 7798
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10.09.2021 13:04 Ответить
В Кремле прокомментировали слова Зеленского о возможности полномасштабной войны РФ и Украины: Какие-то апокалиптические ожидания - Цензор.НЕТ 9315
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10.09.2021 13:05 Ответить
Для России если у нее такие планы и были то уже поздно пить боржоми когда почки отпали уже, весной 2014го блицкриг был вполне бы возможен а сейчас затяжная война с бомбардировками городов миллионников и ощутимые потери самих ВС РФ.. навряд ли оно им надо.
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10.09.2021 13:05 Ответить
В Кремле прокомментировали слова Зеленского о возможности полномасштабной войны РФ и Украины: Какие-то апокалиптические ожидания - Цензор.НЕТ 978
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10.09.2021 13:07 Ответить
_Ты совершаешь такую же примитивную и тупую ошибку, какую делают многие розовые пони на Западе: они с собственной рационалистической и здравомыслящей колокольни рассуждают от том на что способен/неспособен наглухо ипанутый маньяк... Это не просто тупо - это тупо в высшей степени, на грани слабоумия.
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10.09.2021 14:50 Ответить
Это твое чисто субъективное мнение.
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10.09.2021 14:53 Ответить
Это нормально. У Кремлі прокоментували слова Зеленського про ймовірність повномасштабної війни РФ і України: Якісь апокаліптичні очікування - Цензор.НЕТ 8314 Так всегда было: до кого-то доходит раньше, до кого-то - позже.
У Кремлі прокоментували слова Зеленського про ймовірність повномасштабної війни РФ і України: Якісь апокаліптичні очікування - Цензор.НЕТ 51
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10.09.2021 15:04 Ответить
Предлагаю, если рюзге войска будут не спереди гражданских, а позади, то мочить нада и тех и тех!!! В Кремле прокомментировали слова Зеленского о возможности полномасштабной войны РФ и Украины: Какие-то апокалиптические ожидания - Цензор.НЕТ 9247
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10.09.2021 13:06 Ответить
так а не остаётся ж выхода
только так
а пожалеешь их - и это будет твоя смерть
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10.09.2021 13:08 Ответить
Зря в крысму пожалели. Воинские части то понятно, там служивые из крысма. А если бы проходили службу с других регионов там, то нужно было мочить всех гражданских, которые лезли на режимный объект
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10.09.2021 13:16 Ответить
точно так же, как семь лет назад- мир взывает к человечности... кацапов У Кремлі прокоментували слова Зеленського про ймовірність повномасштабної війни РФ і України: Якісь апокаліптичні очікування - Цензор.НЕТ 9591
до тех пор, пока кацапы не забьют их открытый рот или деньгами или свинцом...
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10.09.2021 13:26 Ответить
А служили там крысчане по той причине что жрать солдатам нечего было. Гражданские так руководили страной , что солдаты голодали и их стали отправлять служить ближе к дому и домашним хорчам. Я сейчас точно не назову год ,но мы солдат уволили со службы на пять месяцев раньше срока,нечем было кормить
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10.09.2021 14:55 Ответить
В совке спецом же дома служили еденицы по блату. остальные в другие республики. Шоб если шо придушить повстание, или если представить шо зайдут пацаны с одного двора в одну казарму то там и дидам будет песец и будет не дедовщина, а молодовщинаУ Кремлі прокоментували слова Зеленського про ймовірність повномасштабної війни РФ і України: Якісь апокаліптичні очікування - Цензор.НЕТ 8988
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10.09.2021 15:02 Ответить
https://youtu.be/W_C-AJEHWao
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10.09.2021 13:09 Ответить
А почему апокалиптические????...а что, разве есть повод для беспокойства??
Не, ну просто статистика. Просто без слов...
По официальным данным, в январе - июле 2021 года в России умерли 1,1 млн. человек. Если сравнить с аналогичным периодом прошлого «ковидного» года, смертность в текущем году превысила прошлогоднюю на 16,2%. Естественная убыль населения, которая рассчитывается как превышение числа умерших над числом родившихся, выросла с 266 тыс. в 2020 году до 422 тыс. человек в текущем - на 59%. Цифры катастрофические, ведь в прошлом году Россия поставила антирекорд по естественной убыли - впервые за 15 лет она составила более, чем 500 тыс. человек. Если темпы смертности и рождаемости во втором полугодии не изменятся, то РФ в 2021 году поставит новый антирекорд по естественной убыли населения - порядка 700-800 тыс. человек. По данным Росстата, в некоторых регионах России убыль населения ускорилась в десятки раз. Например, российские СМИ пишут, что убыль населения в Татарстане ускорилась в прошлом году в 72 раза, в Петербурге в 58 раз!!!! - это рекордные показатели.
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10.09.2021 13:08 Ответить
Як там зебіли передражнювали Пороха:
'Сидіть тихо, а то Путін нападе'
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10.09.2021 13:09 Ответить
+18 В Кремле прокомментировали слова Зеленского о возможности полномасштабной войны РФ и Украины: Какие-то апокалиптические ожидания - Цензор.НЕТ 2771 https://youtu.be/Q_8O74TESaI
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10.09.2021 13:11 Ответить
Тоді був неврожай сої,тому зебіли не вродили У Кремлі прокоментували слова Зеленського про ймовірність повномасштабної війни РФ і України: Якісь апокаліптичні очікування - Цензор.НЕТ 3540 ,зараз непогано вродило і тих і інших.... У Кремлі прокоментували слова Зеленського про ймовірність повномасштабної війни РФ і України: Якісь апокаліптичні очікування - Цензор.НЕТ 291
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10.09.2021 13:53 Ответить
Апокалиптическая власть на паРашке представляет угрозу не только нам , а всему цивилизованному миру !
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10.09.2021 13:11 Ответить
_Нецивилозованному также - вообще всему человечеству. Потому что действия фашистской расии ведут к одному финалу: ядерной войне.
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10.09.2021 14:57 Ответить
почути їх варто; а реагувати на таку брехню - як завжди. Можна і матом
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10.09.2021 13:16 Ответить
Зеля, война с парашей идёт с 20.02.2014. А ты только теперь проснулся... У Кремлі прокоментували слова Зеленського про ймовірність повномасштабної війни РФ і України: Якісь апокаліптичні очікування - Цензор.НЕТ 7039
У Кремлі прокоментували слова Зеленського про ймовірність повномасштабної війни РФ і України: Якісь апокаліптичні очікування - Цензор.НЕТ 7496
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10.09.2021 13:21 Ответить
А чого ж таки порох не назвав війну війною? Наші презики хочуть і рибку з'їсти і на..р сісти! Війна є тільки для народу,не для чинуш.(((
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10.09.2021 13:38 Ответить
За такими словами следуют действия, а воевать нечем было,да и дебильный народец прятался от военкоматов. Порох тянул время и создавал армию,пока зелёный скот уставал от войны
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10.09.2021 15:00 Ответить
Читаем Закон Украины, где параша (при Порохе) признана агрессором и оккупантом (а не "той стороной" и не с "миром" в очке }{уйла) и больше не пишем ху*ню. У Кремлі прокоментували слова Зеленського про ймовірність повномасштабної війни РФ і України: Якісь апокаліптичні очікування - Цензор.НЕТ 7014
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10.09.2021 20:09 Ответить
Мова була про термін "війна"!!!!
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11.09.2021 19:30 Ответить
А сейчас Украина с парашей в жмурки играет, или в догонялки? У Кремлі прокоментували слова Зеленського про ймовірність повномасштабної війни РФ і України: Якісь апокаліптичні очікування - Цензор.НЕТ 4642
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12.09.2021 13:26 Ответить
У Кремлі прокоментували слова Зеленського про ймовірність повномасштабної війни РФ і України: Якісь апокаліптичні очікування - Цензор.НЕТ 9083
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10.09.2021 13:28 Ответить
Дрижіть кацапи, Вова Космовороткович якщо сказав, що буде вас бомбити, то точно буде, правда плоки не знаємо чим.
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10.09.2021 14:33 Ответить
Сватами
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10.09.2021 14:58 Ответить
Тышпадла! У Кремлі прокоментували слова Зеленського про ймовірність повномасштабної війни РФ і України: Якісь апокаліптичні очікування - Цензор.НЕТ 3147
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10.09.2021 14:39 Ответить
У Кремлі прокоментували слова Зеленського про ймовірність повномасштабної війни РФ і України: Якісь апокаліптичні очікування - Цензор.НЕТ 3228
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10.09.2021 15:01 Ответить
Раньше мне нравились в принципе все рассеяне, а сейчас только каждый двухсотый
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10.09.2021 15:02 Ответить
У нас своей ваты хватает
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10.09.2021 15:35 Ответить
и шо теперь, не любить каждого двухсотого рассеянина?
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10.09.2021 15:39 Ответить
 
 