В Кремле прокомментировали слова Зеленского о возможности полномасштабной войны РФ и Украины: Какие-то апокалиптические ожидания

Рассуждения о возможности войны России и Украины являются апокалиптическими, Кремль не хотел бы им предаваться.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС", об этом заявил пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков.

Журналисты задали ему вопрос, видят ли в Кремле вероятной полномасштабную войну с Россией.

"Мы не хотели бы предаваться каким-то апокалиптическим ожиданиям", - сказал он.

По его словам, Кремль с сожалением воспринял заявление Зеленского о возможности полноценной войны с Россией.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал вероятной полномасштабную войну с Россией. Однако он считает, что это может стать самой большой ошибкой РФ.

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