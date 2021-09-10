В Кремле прокомментировали слова Зеленского о возможности полномасштабной войны РФ и Украины: Какие-то апокалиптические ожидания
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Рассуждения о возможности войны России и Украины являются апокалиптическими, Кремль не хотел бы им предаваться.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС", об этом заявил пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков.
Журналисты задали ему вопрос, видят ли в Кремле вероятной полномасштабную войну с Россией.
"Мы не хотели бы предаваться каким-то апокалиптическим ожиданиям", - сказал он.
По его словам, Кремль с сожалением воспринял заявление Зеленского о возможности полноценной войны с Россией.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал вероятной полномасштабную войну с Россией. Однако он считает, что это может стать самой большой ошибкой РФ.
Топ комментарии
+14 Вла
показать весь комментарий10.09.2021 13:03
+14 Підлога Маккартні
показать весь комментарий10.09.2021 13:06
+9 Шрек Баблокат
показать весь комментарий10.09.2021 13:28
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Все цілком реальне з 2014 року: окупація Криму, частини Донецької та Луганської областей. Тисячи вбитих військовослужбовців та мирних громадян..
ССО Вейшнории сообщают о ликвидации в Сирии подполковника морской пехоты МО РФ 45-летнего подполковника Алексея Алексеевича Шнайдера..
Слава Вейшнории!.. смерть россиянским оккупантам!
только так
а пожалеешь их - и это будет твоя смерть
до тех пор, пока кацапы не забьют их открытый рот или деньгами или свинцом...
Не, ну просто статистика. Просто без слов...
По официальным данным, в январе - июле 2021 года в России умерли 1,1 млн. человек. Если сравнить с аналогичным периодом прошлого «ковидного» года, смертность в текущем году превысила прошлогоднюю на 16,2%. Естественная убыль населения, которая рассчитывается как превышение числа умерших над числом родившихся, выросла с 266 тыс. в 2020 году до 422 тыс. человек в текущем - на 59%. Цифры катастрофические, ведь в прошлом году Россия поставила антирекорд по естественной убыли - впервые за 15 лет она составила более, чем 500 тыс. человек. Если темпы смертности и рождаемости во втором полугодии не изменятся, то РФ в 2021 году поставит новый антирекорд по естественной убыли населения - порядка 700-800 тыс. человек. По данным Росстата, в некоторых регионах России убыль населения ускорилась в десятки раз. Например, российские СМИ пишут, что убыль населения в Татарстане ускорилась в прошлом году в 72 раза, в Петербурге в 58 раз!!!! - это рекордные показатели.
'Сидіть тихо, а то Путін нападе'