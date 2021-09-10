"Хочу поставить точку": украинская легкоатлетка Магучих объяснила новое фото с россиянкой Ласицкене

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих заявила, что ни она, ни россиянка Мария Ласицкене не были инициаторами совместного фото вместе с другими спортсменками по окончании соревнований в рамках Бриллиантовой лиги.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она написала в Instagram.

"С завершением сезона хочу поставить точку еще в одном вопросе. За последний месяц я выслушала о себе много интересного. Безусловно каждый имеет свою точку зрения, но давайте хотя бы выражать ее корректно. Вместо, того чтобы писать мне всякую гадость займитесь собой и используйте время с пользой!", - написала Магучих.

"Оно было сделано по просьбе (польской) прыгуньи Камилы Лицвинко, которая завершает свою карьеру и хотела запечатлеть эти воспоминания!" - написала Магучих.

"И теперь кульминация: обнимает меня не Мария, а Никола Макдермотт представительница Австралии, будьте внимательнее, будьте добры", - добавила она.

Заодно украинская спортсменка попросила прессу перестать путать ее дисциплину с другими.

"Уважаемые журналисты, когда вы начнете думать, а потом писать? Для некоторых я прыгаю в длину, для некоторых финиширую, где вы вообще видели финишную линию в высоте?" - обратилась к СМИ она.

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Это было второе совместное фото Магучих и Ласицкене. Первое появилось после соревнований на Олимпиаде в Токио. Позировали они вдвоем: ставшая чемпионкой Игр Ласицкене и серебряный призер Магучих. Тот снимок вызвал массу критики со стороны ряда украинцев.