"Хочу поставить точку": украинская легкоатлетка Магучих объяснила новое фото с россиянкой Ласицкене
Новости Цензор.НЕТ Спорт
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих заявила, что ни она, ни россиянка Мария Ласицкене не были инициаторами совместного фото вместе с другими спортсменками по окончании соревнований в рамках Бриллиантовой лиги.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она написала в Instagram.
"С завершением сезона хочу поставить точку еще в одном вопросе. За последний месяц я выслушала о себе много интересного. Безусловно каждый имеет свою точку зрения, но давайте хотя бы выражать ее корректно. Вместо, того чтобы писать мне всякую гадость займитесь собой и используйте время с пользой!", - написала Магучих.
"Оно было сделано по просьбе (польской) прыгуньи Камилы Лицвинко, которая завершает свою карьеру и хотела запечатлеть эти воспоминания!" - написала Магучих.
"И теперь кульминация: обнимает меня не Мария, а Никола Макдермотт представительница Австралии, будьте внимательнее, будьте добры", - добавила она.
Заодно украинская спортсменка попросила прессу перестать путать ее дисциплину с другими.
"Уважаемые журналисты, когда вы начнете думать, а потом писать? Для некоторых я прыгаю в длину, для некоторых финиширую, где вы вообще видели финишную линию в высоте?" - обратилась к СМИ она.
Это было второе совместное фото Магучих и Ласицкене. Первое появилось после соревнований на Олимпиаде в Токио. Позировали они вдвоем: ставшая чемпионкой Игр Ласицкене и серебряный призер Магучих. Тот снимок вызвал массу критики со стороны ряда украинцев.
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Вали на срунет тварь кацапская и там вякай.
Тут без тебя разберутся.
Не надо занимать место лейтенанта в спортроте ВС Украины. Родственные души должны быть вместе.
Ползи отсюда, кацап.
кожен визначає свою позицію, свої вчинки та погляди самостійно.
той факт, що моя держава не розірвала дипвідносини з росією не зобов'язує мене ставитись до росії інакше ніж як до агресора, а відповідно й до її громадян як до лайна та ворогів.
щодо патріотизму, я не знаю, як ви вимірюєте патріотичність громадян України, яких ви навели в якості прикладу.
якщо за фактом сплати податків, то це не патріотизм, це встановлений законодавством обов'язок.
якщо за фактом спортивних досягнень, то це не патріотизм - це їхній хліб.
гадаю, патріотичність, це усвідомлення себе частиною країни. наразі ця країна є воюючою та частково окупованою.
росія всього лише є тим чим вона є - агресором та окупантом. саме через це вона заслуговує на відповідне ставлення до себе з боку українців.
ваш кацапський вислів щодо "підняття країни" є суто вашою кацапською вигадкою, яка сприймається як повна дичина з совкових часів.
патріоти, які не вважають агресора агресором, а ворога ворогом - це нонсенс. інакше кажучи, такі люди просто брешуть. цілком можливо вони є патріотами але зовсім іншої країни.
Мой махнарылый друг, а можно хоть один пример?
кого мільйони, де мільйони в етерах соловойва та скабєєвої?
так, ненависть до кацапів не є ознакою патріотизму.
ненависть до кацапів це те єдине й природне на що ви падли заслуговуєте через своє імперське шовіністичне сприйняття оточуючих.
Які можуть бути пояснення, йти на юх, ти так і не зрозуміла, ким ти являєшся і що ти робиш.
а от картинку для "журналістів" з паРаши, ********** усіляких, та сєкєльових вона зробила гарну. зайвий привід нагадати, що ми адіннарот і скрєпоносцам на паРаші, й місцевій ваті.
говориш мовою агресора, допомагаєш москалю переманювати кращих спортсменів? Платять, чи в дитинстві падав, та забив голівку?
А потім ГАНЬБИТЬ.