Минздрав попросил МВД и СБУ усилить борьбу с подделкой сертификатов о вакцинации, - Ляшко
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Министерство здравоохранения направило письмо в Министерство внутренних дел и Службу безопасности Украины относительно подделок документов по вакцинации и внесении неправдивых данных в электронную систему здравоохранения о выдаче сертификатов о проведении вакцинации.
Об этом сегодня рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
По его словам, в письме определен перечень в каких случаях возможно мошенничество в данном вопросе.
"Это сделано для того, чтобы усилить контроль", - объяснил глава МОЗ.
По мнению Ляшко необходимо усилить уголовную ответственность за подделку документов, которые подтверждают проведение вакцинации.
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показать весь комментарий10.09.2021 13:40 Ответить Мне нравится 3
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Sorrow
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