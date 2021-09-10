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Минздрав попросил МВД и СБУ усилить борьбу с подделкой сертификатов о вакцинации, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Минздрав попросил МВД и СБУ усилить борьбу с подделкой сертификатов о вакцинации, - Ляшко

Министерство здравоохранения направило письмо в Министерство внутренних дел и Службу безопасности Украины относительно подделок документов по вакцинации и внесении неправдивых данных в электронную систему здравоохранения о выдаче сертификатов о проведении вакцинации.

Об этом сегодня рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

По его словам, в письме определен перечень в каких случаях возможно мошенничество в данном вопросе.

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"Это сделано для того, чтобы усилить контроль", - объяснил глава МОЗ.

По мнению Ляшко необходимо усилить уголовную ответственность за подделку документов, которые подтверждают проведение вакцинации.
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Туберкулез лучше бы таким рвением лечили
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10.09.2021 13:40 Ответить
и онкологию выявляли бы на ранних стадиях с таким рвением
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10.09.2021 17:53 Ответить
Ага, очень они усилят контроль. Просто вместо $250 сертификат теперь будет стоить $500. И все. Сами же врачи и будут заносить в базу данные.
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10.09.2021 14:36 Ответить
 
 