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беспилотник (2093) Минобороны (8236) Донбасс (26945)

С начала суток вражеский беспилотник "Орлан-10" дважды пересек линию разграничения на Донбассе, - Минобороны

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

С начала суток вражеский беспилотник

С начала суток на Донбассе зафиксировано два пролета вражеских БПЛА типа "Орлан-10".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"По состоянию на 12 часов текущих суток зафиксировано 2 пролета вражеских беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения в районе населенных пунктов Счастье, что на Луганщине, и Первомайск, что в Донецкой области", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двое украинских воинов ранены в результате российского обстрела на Донбассе. Враг бил из 120-мм минометов и 122-мм артиллерии, за сутки - 11 нарушений "тишины", - штаб
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Статисты, бл...
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10.09.2021 14:13 Ответить
Почему не сбиты???
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10.09.2021 14:22 Ответить
а нам только и могут, что рассказывать про адекватные ответы, но при этом ни самих ответов ни их адекватности показать не могут
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10.09.2021 14:32 Ответить
Дорого.проще похоронку потом отправить
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10.09.2021 14:51 Ответить
Если перевести на нормальный язык , то получается - бороться сними вы не можете .
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10.09.2021 14:32 Ответить
ждем их в Киеве..., пусть летят прямо к дому зеленского...
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10.09.2021 14:33 Ответить
Валить нех летать.
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10.09.2021 16:05 Ответить
яким хером?
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10.09.2021 16:43 Ответить
Ворожий БПЛА двічі порушив смугу розмежування,доповіли українські військові з найкращої армії у всій Європі.та проковтнули шмарклі.
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10.09.2021 16:07 Ответить
я так понимаю в штабе ато лохи сидят.Пока не будет нормальных командиров так и дальше будут люди гибнуть
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10.09.2021 17:13 Ответить
ну вы хотя бы плюнули им в след??????
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10.09.2021 21:25 Ответить
Раньше их сбивали "осой". Затем высоту полета Орлана подняли до 5500м, где "оса" его достать не может. Теперь можно разве что ж..у показать, и то опасно. Россия готовится к войне, в отличии от нас.
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10.09.2021 23:13 Ответить
Від початку доби ворожий безпілотник "Орлан-10" двічі перетнув лінію розмежування на Донбасі, - Міноборони - Цензор.НЕТ 8078
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12.09.2021 12:56 Ответить
 
 