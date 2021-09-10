С начала суток вражеский беспилотник "Орлан-10" дважды пересек линию разграничения на Донбассе, - Минобороны
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С начала суток на Донбассе зафиксировано два пролета вражеских БПЛА типа "Орлан-10".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
"По состоянию на 12 часов текущих суток зафиксировано 2 пролета вражеских беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения в районе населенных пунктов Счастье, что на Луганщине, и Первомайск, что в Донецкой области", - говорится в сообщении.
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