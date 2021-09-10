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Новости Политика Украины
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Путин+Лукашенко: на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят чем угрожает Украине и ее границам союз Беларуси с РФ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Путин+Лукашенко: на

В эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" 10 сентября обсудят крупномасштабные военные учения российских войск в Беларуси.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Трансляция начнется в 21.00 на канале "Украина" и на YouTube-канале Shuster online.

В прямом эфире 10 сентября обсудим:
● Эксклюзивное включение генпрокурова Украины Венедиктовой из Страсбурга! Рассмотрение дела сбитого рейса MH17 "Малайзийских авиалиний"
● Будет ли Украина преследовать военных преступников по всему миру? Реакции на материал CNN об операции по "вагнеровцам"
● Чем угрожает Украине и ее границам союз Путина и Лукашенко?
● Крупномасштабные военные учения российских войск в Беларуси – угроза трансатлантической безопасности?

О позиции Украины поговорим в "Свободе слова Савика Шустера" в эту пятницу в 21:00. Смотрите на телеканале "Украина" или заходите на YouTube канал (youtube.com/shuster), а также можете посмотреть трансляцию на странице Facebook Шустер online.

Гости студии:

ИРИНА ВЕНЕДИКТОВА
Генеральный прокурор Украины

ДМИТРИЙ КУЛЕБА
Министр иностранных дел Украины

МИХЕИЛ СААКАШВИЛИ
Глава Исполнительного комитета реформ
Президент Грузии (2004 - 2013)

ДАВИД АРАХАМИЯ
Глава фракции партии "СЛУГА НАРОДА"

СЕРГЕЙ СОБОЛЕВ
Заместитель Главы фракции партии "Батькивщина"

ИРИНА ГЕРАЩЕНКО
Сопредседатель фракции "Европейская Солидарность"

ИРИНА ВЕРЕЩУК
Народный депутат, "СЛУГА НАРОДА"
Член комитета парламента по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки

ЕВГЕНИЙ ШЕВЧЕНКО
Народный депутат, внефракционный

ПАВЕЛ ЛАТУШКО
Министр культуры Беларуси (2009–2012)
Член президиума координационного совета Беларуси

ТАТЬЯНА ХОМИЧ
Сестра белорусского оппозиционера Марии Колесниковой.

Автор: Слава Козир
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Топ комментарии
+6
пытался смотреть Шустера...до конца не смог досмотреть , но понял что при Зеленском его шоу не закроют
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10.09.2021 13:54
+4
ТЁТЯ РОЗА

Лукашенке интеграция не нужна. По понятным причинам.
Вы будете смеяться, но и Путину тоже. Одно дело 3 млрд, другое - взять на иждивение доведенную до банкротства страну.
Нужен пиар, хайп, движуха, мелькание на экранах...
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10.09.2021 13:43
+2
за абсолютно бесполезной попыткой окацапить бульбашей-
лука - прячет свою шкуру, но
это - временно
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10.09.2021 13:53
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ТЁТЯ РОЗА

Лукашенке интеграция не нужна. По понятным причинам.
Вы будете смеяться, но и Путину тоже. Одно дело 3 млрд, другое - взять на иждивение доведенную до банкротства страну.
Нужен пиар, хайп, движуха, мелькание на экранах...
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10.09.2021 13:43 Ответить
аквадискотека
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10.09.2021 13:57 Ответить
Лука уже не контролює процеси, які йдуть в Білорусі, але потрібні більш рішучіші дії, щоб вигнати бацьку
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10.09.2021 14:11 Ответить
за абсолютно бесполезной попыткой окацапить бульбашей-
лука - прячет свою шкуру, но
это - временно
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10.09.2021 13:53 Ответить
"союз Беларуси с РФ"

ахаха союз)))
Союз между беларуской областью в составе рашки?
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10.09.2021 13:53 Ответить
пытался смотреть Шустера...до конца не смог досмотреть , но понял что при Зеленском его шоу не закроют
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10.09.2021 13:54 Ответить
А до этого они были врагами?
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10.09.2021 14:08 Ответить
Украине угрожает ахметов со своими кАналами где собрал всю сбитую ватную дичь с медведчуковских помоек которая гадит в черепные коробки населению
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10.09.2021 14:19 Ответить
Скидками на газ та політичним притулком пу - тин з потрохами купив міжнародного злочинця Лукашенка, а тепер йому ще потрібно, щоб Німеччина якомога скоріше сертифікувала СП-2.
Тому й вдається до шантажу на всіх напрямах.😡
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10.09.2021 14:22 Ответить
А не загрожує "Північний потік 2" і малороси та антимайдаеівці при владі під час війні, ні?
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10.09.2021 14:28 Ответить
Просто перестаньте ЭТО ***мнго смотреть - лучше проведите время с семьей.
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10.09.2021 20:54 Ответить
 
 