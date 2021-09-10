Разумков о нападении на Лероса: Вчера ко мне приходил Тищенко, немного извинялся
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Спикер Дмитрий Разумков считает недопустимой поведение народных депутатов Николая Тищенко ("Слуга народа" и Гео Лероса (внефракционный).
Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ он сказал на брифинге в ВРУ в пятницу.
"Всегда можно решать вопросы вербальным способом, а не путем толкотни. При чем это уже второе подобное событие с Николаем Николаевичем. Я думаю, что будут сделаны соответствующие выводы", - отметил спикер.
Разумков рассказал, что вчера Тищенко подходил к нему по личному вопросу.
"Он сказал, что погорячился. Немного извинялся", - добавил глава ВР.
Спикер проинформировал, что не писал обращение в регламентный комитет относительно вчерашней ситуации, так как это сделал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
"Здесь есть вопросы по регламенту, потому что там не прописана драка, только обидные высказывания, при чем в отношении народных депутатов и фракций, к третьим лицам применения такой нормы нет. Поэтому будет разбираться регламентный комитет", - объяснил он и добавил, что необходимо вносить изменения в регламент в этом контексте.
По словам спикера, если люди захотят посмотреть состязания, то они включат выступление нардепа "СН", олимпийского чемпиона Жана Беленюка. "Причём, когда он не народный депутат. Он точно победит. У нас есть хорошие народные депутаты, которые справляются и там, и там. Я сейчас без шуток говорю. Он - большой молодец и гордость Украины. Но он себе в стенах Верховной Рады такого не позволяет. Хотя он точно может, извините за сленг, "навешать" каждому", - заявил он.
Напомним, ранее "слуга народа" Тищенко напал на нардепа Лероса во время его выступления о деле вагнеровцев в ВР.
После инцидента Лерос заявил, что поведение Тищенко показывает, как власть Зеленского действует в целом по стране.
Тищенко же, комментируя свой поступок, заявил, что Лерос матерился и говорил грязные вещи в адрес гаранта нашей Конституции.
Глава фракции "СН" Давид Арахамия будет агитировать коллег, чтобы они поддержали отстранение Николая Тищенко и Гео Лероса от нескольких пленарных заседаний, так как в конфликте виноваты две стороны.
Пожалуйста, подождите...
Мутный он какой-то.
не много - мало? или немного - ваще никак?? ))))
какой-то бред извивающейся гадюки...
. І параллельно волати про утиски та катування патрєвотєв.
А сьогодні тількі квакни за бубочку.
Або Коля Каклєта тебе з трібуни винесе, плюючі на регламент, або діло заведуть з сємьоркою рочків на потолку. Чвякальщікі, ви де? )
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Что значит "немного извинялся"? Что же у вас, зеленых, все через опу делается и говорится.