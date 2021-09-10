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Новости Политика Украины Скандалы в Слуге народа
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Разумков о нападении на Лероса: Вчера ко мне приходил Тищенко, немного извинялся

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Разумков о нападении на Лероса: Вчера ко мне приходил Тищенко, немного извинялся

Спикер Дмитрий Разумков считает недопустимой поведение народных депутатов Николая Тищенко ("Слуга народа" и Гео Лероса (внефракционный).

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ он сказал на брифинге в ВРУ в пятницу.

"Всегда можно решать вопросы вербальным способом, а не путем толкотни. При чем это уже второе подобное событие с Николаем Николаевичем. Я думаю, что будут сделаны соответствующие выводы", - отметил спикер.

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Разумков рассказал, что вчера Тищенко подходил к нему по личному вопросу.

"Он сказал, что погорячился. Немного извинялся", - добавил глава ВР.

Спикер проинформировал, что не писал обращение в регламентный комитет относительно вчерашней ситуации, так как это сделал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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"Здесь есть вопросы по регламенту, потому что там не прописана драка, только обидные высказывания, при чем в отношении народных депутатов и фракций, к третьим лицам применения такой нормы нет. Поэтому будет разбираться регламентный комитет", - объяснил он и добавил, что необходимо вносить изменения в регламент в этом контексте.

По словам спикера, если люди захотят посмотреть состязания, то они включат выступление нардепа "СН", олимпийского чемпиона Жана Беленюка. "Причём, когда он не народный депутат. Он точно победит. У нас есть хорошие народные депутаты, которые справляются и там, и там. Я сейчас без шуток говорю. Он - большой молодец и гордость Украины. Но он себе в стенах Верховной Рады такого не позволяет. Хотя он точно может, извините за сленг, "навешать" каждому", - заявил он.

Напомним, ранее "слуга народа" Тищенко напал на нардепа Лероса во время его выступления о деле вагнеровцев в ВР.

После инцидента Лерос заявил, что поведение Тищенко показывает, как власть Зеленского действует в целом по стране.

Тищенко же, комментируя свой поступок, заявил, что Лерос матерился и говорил грязные вещи в адрес гаранта нашей Конституции.

Глава фракции "СН" Давид Арахамия будет агитировать коллег, чтобы они поддержали отстранение Николая Тищенко и Гео Лероса от нескольких пленарных заседаний, так как в конфликте виноваты две стороны.
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Топ комментарии
+34
А почему он извинялся перед Разумковым?
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10.09.2021 13:52
+24
а як це "нємного ізвінялсі" і чого перед Розумковим?
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10.09.2021 13:55
+19
як цікаво - ти стоїш собі на трибуні, тут підходить бабуїн коля-котлета і починає висмикувати мікрофон, потім хватає ззаду і виштовхує, а потім виходить що ви обоє винуваті і вас обох можна карати.
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10.09.2021 13:55
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Как он имеет подходил? Ж...ой вперед Разумков о нападении на Лероса: Вчера ко мне приходил Тищенко, немного извинялся - Цензор.НЕТ 8547
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10.09.2021 13:48 Ответить
Трошки вибачався..... Це як?
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10.09.2021 15:52 Ответить
Трішки депутат трішки вибачився перед трішки спікером. Разумков про напад на Лероса: Вчора до мене приходив Тищенко, трохи вибачався - Цензор.НЕТ 9154
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10.09.2021 16:39 Ответить
На півшишечки?
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10.09.2021 13:49 Ответить
разумков, якось піхй, хто до тебе пріходіл.
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10.09.2021 13:50 Ответить
Борцуни хрєнові !!!)))
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10.09.2021 13:51 Ответить
приходил Тищенко, НЕМНОГО извинялся Разумков о нападении на Лероса: Вчера ко мне приходил Тищенко, немного извинялся - Цензор.НЕТ 6388
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10.09.2021 13:51 Ответить
В смысле занёс немного)))
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10.09.2021 13:53 Ответить
в смысле - мало ))))
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10.09.2021 14:04 Ответить
А почему он извинялся перед Разумковым?
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10.09.2021 13:52 Ответить
Звісно він має вибачатися перед всіма українцями. Але то таке, що з його вибачень, вони просто знищують все добре, що було до них. Дорвалися до батьківського гаманця і купують собі іграшки, морозиво і катаються в парку на каруселях цілодобово.
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10.09.2021 14:27 Ответить
наверное, он больше обязан был сделать, но не справился?)
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10.09.2021 19:33 Ответить
Аха-ха. Видимо.
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10.09.2021 20:09 Ответить
а як це "нємного ізвінялсі" і чого перед Розумковим?
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10.09.2021 13:55 Ответить
як цікаво - ти стоїш собі на трибуні, тут підходить бабуїн коля-котлета і починає висмикувати мікрофон, потім хватає ззаду і виштовхує, а потім виходить що ви обоє винуваті і вас обох можна карати.
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10.09.2021 13:55 Ответить
Немного извинился. Что такое "немного" в исполнении тищенко можно посмотреть на youtube. Остается только догадываться, куда будет убегать Разумков, когда котлета приползет к нему "много" извиняться. Картина будет еще та...
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10.09.2021 13:57 Ответить
николаю николаевичу место в тюрьме за это,а не в твоём кабинете,димка,немного извиняться Разумков про напад на Лероса: Вчора до мене приходив Тищенко, трохи вибачався - Цензор.НЕТ 9094
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10.09.2021 14:00 Ответить
трохи вибачився..... це як.....? щоб я теж знав...((а....пришел покиздаболить про это... тогда я понял...
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10.09.2021 14:02 Ответить
А почему Катлета должен перед тобой извиняться? Ты хто такой, Разумков? Катлета должен выйти на трибуну в Раде и извинится перед народом Украины. -извините, больше не повторится так как я не оправдал доверие складываю мандат и иду в прокуратуру с повинной воровство бандитизм.
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10.09.2021 14:04 Ответить
Це той варіант який фантастичний?
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10.09.2021 14:50 Ответить
звучит хорошо, но маловероятно
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10.09.2021 15:00 Ответить
Разумков как-то витиевато изъясняется...
Мутный он какой-то.
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10.09.2021 14:05 Ответить
тяжело сидеть одной жопой на двух стульях
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10.09.2021 15:00 Ответить
Разумков ЗЕбілізується.
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10.09.2021 15:58 Ответить
а немного извинялся ? это как понимать???
не много - мало? или немного - ваще никак?? ))))
какой-то бред извивающейся гадюки...
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10.09.2021 14:07 Ответить
Ну это надлежит понимать как "немножко беременная".
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10.09.2021 15:13 Ответить
первая моя мысль была именно такой ))))))
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10.09.2021 15:15 Ответить
Треба разуміти : трошки п'яний.
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10.09.2021 16:00 Ответить
Це вони на Пороха могли кілограммами срати з усіх щілин☹️
. І параллельно волати про утиски та катування патрєвотєв.
А сьогодні тількі квакни за бубочку.
Або Коля Каклєта тебе з трібуни винесе, плюючі на регламент, або діло заведуть з сємьоркою рочків на потолку. Чвякальщікі, ви де? )
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10.09.2021 14:09 Ответить
Разумков про напад на Лероса: Вчора до мене приходив Тищенко, трохи вибачався - Цензор.НЕТ 2305

..
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10.09.2021 14:13 Ответить
Тоесть Рада, это остров беззакония?! Нюхай, дерись, шлюх снимай...
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10.09.2021 14:19 Ответить
Такое впечатление, что у некоторых, а возможно и у монобольшинства, сидящих под куполом Рады, "едет крыша".
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10.09.2021 15:16 Ответить
А сколько стоит "немного извиниться" нынче у зедыбилов? Лупоглазому комсомольцу хватит на ещё один ломбард открыть?!)
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10.09.2021 14:19 Ответить
"Он сказал, что погорячился. Немного извинялся"

Что значит "немного извинялся"? Что же у вас, зеленых, все через опу делается и говорится.
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10.09.2021 14:26 Ответить
Да кто "Колю - Котлету" накажет? Он же ценный кадр для СН!!! Пусть народ не смешат такими высказываниями. Поймут и простят Колю. Только не оппозиционеров.
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10.09.2021 14:31 Ответить
Абсолютно зрозуміло що котлету трохи пожурять для натовпу, а потім підуть у "Велюр" і добре відсвяткують цю аферу за кошт винуватця.
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10.09.2021 14:47 Ответить
разумков,лупатый зельоный вылупок_ фу, мерзость
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10.09.2021 15:00 Ответить
он вообще то из рыгов. а то так, подкрасился чуток)))
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10.09.2021 16:04 Ответить
вот идиоты! немного извинялся))) это как НЕМНОГО БЕРЕМЕННАЯ))))))
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10.09.2021 16:03 Ответить
И при чем тут Лерос? Кого он трогал. Г@ндоны зеленые!
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11.09.2021 01:39 Ответить
 
 