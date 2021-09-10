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Новости Политика Украины
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У Рады нет необходимости ждать выводов Венецианской комиссии по законопроекту об олигархах, - Разумков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

У Рады нет необходимости ждать выводов Венецианской комиссии по законопроекту об олигархах, - Разумков

Спикер Дмитрий Разумков считает, что нет необходимости ждать выводов Венецианской комиссии относительно законопроекта о деолигархизации.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал на брифинге в ВРУ в пятницу.

"Если мы отправляет тот или иной законопроект в Венецианскую комиссию, то у Верховной Раду нет обязательств ждать", - сказал Разумков.

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По словам главы Верховной Раду к нему обратились четыре оппозиционные фракции и омбудсмен Денисова с просьбой направить законопроект о деолигархизации в Венецианскую комиссию.

Он рассказал, что пока не видел письма руководителя фракции "СН" по этому вопросу.

"Если мы говорим о позиции Давида Георгиевича, то нужно посмотреть документ, после этого я смогу нормально комментировать", - добавил спикер.

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Разумков отметил, что каждая фракция имеет право обращаться с подобными предложениями.

Ранее уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру парламента Дмитрию Разумкову с письмом, в котором попросила направить законопроект об олигархах в Европейскую комиссию "за демократию через право" (Венецианскую комиссию).
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а какие обязательства есть у твоей ВерховнойЗрады ???
да никаких! только деньги в конвертиках не перепутать !!!
от разгребать придется все принятое этой зеленой помойкой..
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10.09.2021 14:19 Ответить
Когда беня давит, сразу все причины исчезают.
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10.09.2021 14:20 Ответить
значить, справжні олігархи вже домовились в альянсі проти Порошенка.
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10.09.2021 14:28 Ответить
А действительно.
Первый раз шоле СН на Коституцию Украины болт кладет?
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10.09.2021 14:29 Ответить
А чо такая внезапная активизация охватила коврово-кабинетного слизнячка? До всего дело у него есть, скоро и погоду авторитетно комментировать начнёт. Прям, куклу нарядную рисуют. Бабла Бутусову отвалил за пиар?
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11.09.2021 14:28 Ответить
А яка є необхідність приймати цей закон ДО висновків єврокомісії? Знову включаєш турбо-режим? Щоб люди не встигли зрозуміти, яку лажу ви їм знову підсовуєте?
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16.09.2021 08:47 Ответить
 
 