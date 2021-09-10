РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16189 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
4 616 20
Зеленский (16541) Кучма (1867) переговоры (4649) Путин (29858)

Встреча Зеленского и Путина будет слишком сложной со всех точек зрения, - Кучма

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Встреча Зеленского и Путина будет слишком сложной со всех точек зрения, - Кучма

Возможная будущая встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным будет сложной

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, такое мнение выразил второй президент Украины, экс-глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма.

"В жизни все возможно. Главное - есть желание нашего президента ... Будем ждать сигнала с той стороны. Но эта встреча слишком сложная со всех точек зрения. Мне так кажется, я могу ошибаться, - разговор будет на разных языках", - сказал Кучма в интервью журналистам, данном в пределах форума YES Brainstorming.

По его словам, пока неясно, готов ли Путин идти на встречу в тех проблемах, которые сейчас существуют в украинско-российских отношениях и совершать "конкретные шаги".

Кучма добавил, что большим вопросом является то, стоит ли "просто ехать в никуда и приехать ни с чем".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о встрече с Путиным: Хотелось бы иметь более предметный разговор, чем это было на переговорах в Нормандском формате. ВИДЕО

YES Brainstorming - мероприятие нового формата Ялтинской европейской стратегии (YES) в партнерстве с Фондом Виктора Пинчука. Тема встречи – "После COVID = Перед катастрофой? Шаги к выживанию".

Ежегодные встречи Ялтинской европейской стратегии, общественной организации, которая бы способствовала процессу присоединения Украины к ЕС, проводятся по инициативе В.Пинчука с 2004 года. Встречи YES стали открытой площадкой для обсуждения новых идей и взглядов относительно путей развития Европы, Украины и всего мира.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+9
Тема Крыма для россиян закрыта. О Донбассе только на условиях России. Что этот клоун может путену предложить, не вызвав гнев украинцев?
показать весь комментарий
10.09.2021 14:15
+8
партию игры на рояле
показать весь комментарий
10.09.2021 14:30
+7
Ничего сложного. Два идиота какой-то пурги нанесут. А на Данбасе ,как всегда, орки усилят обстрелы. Зеля, уйди нах, идиот квартальный! И вместе с тобой уйдьот и ковид, который ты с собой притащил, бедоносец сраный!
показать весь комментарий
10.09.2021 14:32
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
зеленский умеет ****** на пиванине,
...
показать весь комментарий
10.09.2021 14:09 Ответить
🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮
показать весь комментарий
10.09.2021 14:14 Ответить
Тема Крыма для россиян закрыта. О Донбассе только на условиях России. Что этот клоун может путену предложить, не вызвав гнев украинцев?
показать весь комментарий
10.09.2021 14:15 Ответить
партию игры на рояле
показать весь комментарий
10.09.2021 14:30 Ответить
''Його перша зустріч віч-на-віч із Путіним, яка неминуча, якщо його оберуть, уже заздалегідь викликає в нього ентузіазм: «Знаєте, навіть його я можу розсмішити. Це буде вимушений сміх, але все ж таки сміх. А вся російська молодь, яка мене добре знає, буде реготати''-------------з інтерв'ю.
показать весь комментарий
10.09.2021 20:24 Ответить
Никакой встречи не будет до исчезновения Белоруси, а это еще не скоро.
показать весь комментарий
10.09.2021 14:23 Ответить
Ты чего?-спросит Путин у Зеленского. Я-ничего, ответит Зеленский. А ты чего?-спросит Зеленский у Путина. И я ничего,ответит Путин. И разбежались.
показать весь комментарий
10.09.2021 14:25 Ответить
Ну Кучме оно виднее, как перед карликом в позе страуса стоять и как это сложно. Зустріч Зеленського і Путіна буде дуже складною з усіх точок зору, - Кучма - Цензор.НЕТ 737
показать весь комментарий
10.09.2021 14:30 Ответить
Ничего сложного. Два идиота какой-то пурги нанесут. А на Данбасе ,как всегда, орки усилят обстрелы. Зеля, уйди нах, идиот квартальный! И вместе с тобой уйдьот и ковид, который ты с собой притащил, бедоносец сраный!
показать весь комментарий
10.09.2021 14:32 Ответить
а чего сложного, Путлер же сказал, шо говорить будут только о погоде, и о позициях партнера, в которых Путлеру комфортно его сношать, так шо всё просто как угол дома
показать весь комментарий
10.09.2021 14:39 Ответить
Путин слов не понимает - зачем встреча ?
показать весь комментарий
10.09.2021 14:40 Ответить
зе-кондом может предложить куйлу только капитуляцию Украины. Именно для этого москва и усадила клоуна в кресло преза в Украине
показать весь комментарий
10.09.2021 14:41 Ответить
Зустріч Зеленського і Путіна буде дуже складною з усіх точок зору, - Кучма - Цензор.НЕТ 1270
показать весь комментарий
10.09.2021 15:00 Ответить
Встреча этих двоих будет не только сложной, но и БЕЗРЕЗУЛЬТАТИВНОЙ. Зачем ЗЕ все время на нее нарывается? Ведь все же всем понятно.
показать весь комментарий
10.09.2021 15:06 Ответить
Так, а куди воно ще хйлу не заглядувало?
показать весь комментарий
10.09.2021 15:08 Ответить
Кучма дерьма,а кто все это привел в Украину ? Не твоя ли шайка олигархов,мразь ты этакая...
показать весь комментарий
10.09.2021 15:15 Ответить
Зустріч Зеленського і Путіна буде дуже складною з усіх точок зору, - Кучма - Цензор.НЕТ 3689
показать весь комментарий
10.09.2021 15:22 Ответить
Яке ж воно хазаристе на фото.
показать весь комментарий
10.09.2021 16:29 Ответить
Тобто - набагато складнішою за зустрічі Путіна з Порошенком, чи аж надто складною, аби взагалі могла відбутися? Зустріч Зеленського і Путіна буде дуже складною з усіх точок зору, - Кучма - Цензор.НЕТ 9382
показать весь комментарий
10.09.2021 18:26 Ответить
Тільки дурник може надіятись на позитивний результат, змінивши за одну зустріч світогляд закоренілого виродка,, котрий вирішив ввійти в історію, як ,,собіратєль рускіх зємєль".
показать весь комментарий
10.09.2021 21:45 Ответить
 
 