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Новости Политика Украины Судебная реформа
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Совет Судей в понедельник попытается сорвать проведение судебной реформы, ОП должен обратить на это внимание, - Шабунин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Совет Судей в понедельник попытается сорвать проведение судебной реформы, ОП должен обратить на это внимание, - Шабунин

Совет Судей не делегирует ни одного своего представителя в Этический совет, чем блокируется его работа.

Об этом в Telegram заявил глава ЦПК Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

"Судебная реформа началась, но уже в понедельник Совет Судей попытается ее сорвать. Международники подали крутых экспертов в состав Этического совета, который должен очистить гадюшник Высшего совета правосудия", - говорится в сообщении.

По его словам, представленные эксперты - элита судебной/юридической системы США и ЕС, например глава/судья Верховных судов крупнейших штатов США, генпрокуроры Эстонии и крупнейшей федеральной земли Германии, министр юстиции и МВД Словении.

Читайте: Татаров и Ермак пытаются сорвать конкурс на главу САП через ОАСК, поэтому ОП и затормозил ликвидацию суда, - Шабунин

"Но коррумпированные судебные кланы не способны осознать серьезность ситуации. Они собираются заблокировать всю реформу. Для этого уже в понедельник Совет Судей (СС) не делегирует ни одного своего представителя в Этический совет, а значит последний не сможет начать свою работу. Мы точно знаем, что к главе Совета судей Богдану Моничу официально обратились с десяток судей, выразив свое желание быть делегированными в Этический совет. СС в понедельник должен был делегировать от одного до трех представителей в Этический совет. Мы точно знаем, что Монич делать это не собирается - его руками ВСП и Ко блокируют важнейшую в Украине реформу", - подчеркнул Шабунин.

Глава ЦПК обратил на ситуацию внимание Офиса Президента, который имеет непосредственное влияние на Совет Судей.

"Поведение Совета Судей в понедельник четко покажет, согласился ли Офис Президента со срывом главной реформы, которой Зеленский так гордился во время поездки в США. Как бы ни было, даже если СС попытается заблокировать конкурс - сделать это просто не удастся. Слишком велик общественный запрос на него", - добавил Шабунин.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+7
100%!Если бы не идиот Зеля и Шабунин,то Порошенко провел бы судебную реформу еще в 14-ом году!
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10.09.2021 14:39
+7
Суче суддівське кодло! ******* себе х-й зна ким!!! совсем страх пропили (продружили) !!!
Пора уже судівських сук призвать на отвіт!!!
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10.09.2021 15:05
+7
Ні, я навідь за Пороха не голосувала. Але квартальні ідіоти перетворюють мене на упороту порохоботку. Просто ненавиджу дебілів, які дивляться "Скотів" і голосують за якесь неосвічене непорозуміння з кривого рогу.
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10.09.2021 16:01
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Совет Судей в понедельник попытается сорвать проведение судебной реформы, ОП должен обратить на это внимание, - Шабунин - Цензор.НЕТ 1345
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10.09.2021 14:23 Ответить
Шабуня, вот иди и обращай внимание! Это ты боролся за приход этих зельоных идиотов! Не знаю, за деньги или по дурости, но иди и сглатывай!
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10.09.2021 14:24 Ответить
Це за злочинного Зєка була сформована Рада Суддів? Чи це результат пізніших потужніх реформ?
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10.09.2021 14:36 Ответить
Все валим на Зелю)Це из-за нього Пытруликсеичу времени на рыформы нэ хватало!
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10.09.2021 14:42 Ответить
100%!Если бы не идиот Зеля и Шабунин,то Порошенко провел бы судебную реформу еще в 14-ом году!
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10.09.2021 14:39 Ответить
... и уже с 15-го мотал бы срок
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11.09.2021 07:18 Ответить
Маруся, вам не здається що ви порохобот?
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10.09.2021 15:52 Ответить
Ні, я навідь за Пороха не голосувала. Але квартальні ідіоти перетворюють мене на упороту порохоботку. Просто ненавиджу дебілів, які дивляться "Скотів" і голосують за якесь неосвічене непорозуміння з кривого рогу.
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10.09.2021 16:01 Ответить
Та краще порохобот, ніж ЗЕідіот.
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10.09.2021 21:42 Ответить
Непорозуміння міста пишуться з великої літери. Якусь лажу з великої написали а місто з маленької, вас Українська мова так принижує чи що?
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13.09.2021 08:30 Ответить
Слиш , ти, грамотєй квартальний! Ти чому кому після звернення не поставив?! Теж диплом не мав, грамоти не знав, як ЗЕ бло квартальне?! Так, і нє бухай, чи нє нюхай, потвора антиукраїнська!
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13.09.2021 14:12 Ответить
Рада суддів у понеділок спробує зірвати проведення судової реформи, ОП має звернути на це увагу, - Шабунін - Цензор.НЕТ 8350
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10.09.2021 14:46 Ответить
Всех отщепенцев расстрелять на заднем дворе суда. Плоть отдать голодным собакам...
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10.09.2021 14:51 Ответить
А на холєру їм реформи?
Вони ж судді в законі.
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10.09.2021 15:03 Ответить
Суче суддівське кодло! ******* себе х-й зна ким!!! совсем страх пропили (продружили) !!!
Пора уже судівських сук призвать на отвіт!!!
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10.09.2021 15:05 Ответить
Судебная мафия будет противостоять воле народа по очищению страны - пока не будут гореть ихние поместья-усадьбы с элитными авто, а сейчас они считают украинский народ за быдло, которое обязано им обеспечивать роскошную жизнь
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10.09.2021 18:27 Ответить
Да вот хрен им в оппу...
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10.09.2021 19:12 Ответить
Во ты пишешь-"пора призвать", это как? Болтовня одна и сотрясения воздуха. Судьи-никому не подчиняются. Власть может давить на отдельных судей угорозами и компроматом. Но с кодлом судей ничего сделать нельзя. Судьи-слепок народа. В цивилизованных странах тоже судьи отдельная власть, но менталитет судьи на Западе не позволяет беспредельничать, в отличие от менталитета украинского судьи.
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10.09.2021 18:40 Ответить
і Знову Порох ! а де були темні та сіри кардинали демократії - Яценюк, Аваков, Антоша Геращенко, Мартиненко із своїм швагером та іншу сутулі гегемони демократії і їх змінні фронти. До цього часу памятаю полумяні спічі "знаного психіатра" та дівулі з Самопомочі - коли два роки вони товкли ступу з ВАКСом та Верховним судом. І вже інші "герої" хочуть скасувати і ВАКС і Верховний суд - не беруть, однако. А Шабунін -це Грицько з конопель, завжди скаче перед очома - то з Аваковим, то з Богданом і т.д. Делегують значить делегують. Так тому і бути
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10.09.2021 15:21 Ответить
Этих шпионов надо судом Линча судить, тогда все реформы продвинутся. Иначе, там уже все так забетонировано, что ее законным образом никогда не провести реформы. Так и будут, вечно, судить Волки позорртновские.
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10.09.2021 15:46 Ответить
Шабунин - стукачок ? Замечательное достижение унижения...
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10.09.2021 23:25 Ответить
 
 