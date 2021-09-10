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Новости За рубежом
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коррупция (8388) политика (5915) премия (469)

Чем толще талия - тем выше коррупция: Профессор Блавацкий получил Шнобелевскую премию за исследование про украинских чиновников

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Чем толще талия - тем выше коррупция: Профессор Блавацкий получил Шнобелевскую премию за исследование про украинских чиновников

Павел Блавацкий исследовал украинских чиновников за последние двадцать лет и пришел к выводу, что коррупция напрямую зависит от толщины талии политиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Павел Блавацкий исследовал украинских чиновников за последние двадцать лет и пришел к выводу, что коррупция напрямую зависит от толщины талии политиков и чиновников. Ученый получил за это Шнобеля в сфере экономики.

Церемония прошла в американском Гарварде. Все номинанты участвовали онлайн. Победители получили трофеи, которые они должны были собрать сами с распечатки. Денежный приз победители получили в виде поддельной банкноты в десять триллионов зимбабвийских долларов.

Премия учреждена Марком Абрагамсом и юмористическим журналом Annals of Improbable Research ("Анналы невероятных исследований") в 1991 году.

Сначала награды вручались за открытие "того, что не может быть или не должно быть воспроизведено".

Сейчас премия присуждается во многих категориях, в частности, таких, как и в Нобелевской премии: по физике, химии, медицине, литературе и миру. Кроме того, есть и другие категории - такие, как здравоохранение, машиностроение, биология и междисциплинарные исследования.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+11
...думаю, Юзик и Стефанчук не согласятся с таким мнением Чем толще талия - тем выше коррупция: Профессор Блавацкий получил Шнобелевскую премию за исследование про украинских чиновников - Цензор.НЕТ 9471 Чем толще талия - тем выше коррупция: Профессор Блавацкий получил Шнобелевскую премию за исследование про украинских чиновников - Цензор.НЕТ 2877
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10.09.2021 14:36
+11
Чем толще талия - тем выше коррупция: Профессор Блавацкий получил Шнобелевскую премию за исследование про украинских чиновников - Цензор.НЕТ 2005
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10.09.2021 14:41
+10
Чем толще талия - тем выше коррупция: Профессор Блавацкий получил Шнобелевскую премию за исследование про украинских чиновников - Цензор.НЕТ 9898
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10.09.2021 14:38
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Он что, хочет стать президентом Украины чтобы поправиться?
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10.09.2021 14:33 Ответить
Пусть этот обладатель Шнобелевской премии посмотрит на Медведчука. Не чиновник, но урод и ворюга еще тот. Выглядит как Кощей и что? Наворовал прилично.
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10.09.2021 14:33 Ответить
тут разные классы убийцы\ предатели\воры\насильники и т.п. некоторые правда совмещают. но основная специализация все равно остается. поэтому, кстати "так много наворовал, что, наверное, больше не будет" - никогда не работает.
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10.09.2021 15:28 Ответить
...думаю, Юзик и Стефанчук не согласятся с таким мнением Чем толще талия - тем выше коррупция: Профессор Блавацкий получил Шнобелевскую премию за исследование про украинских чиновников - Цензор.НЕТ 9471 Чем толще талия - тем выше коррупция: Профессор Блавацкий получил Шнобелевскую премию за исследование про украинских чиновников - Цензор.НЕТ 2877
показать весь комментарий
10.09.2021 14:36 Ответить
Гл. К ............р ....Чем толще талия - тем выше коррупция: Профессор Блавацкий получил Шнобелевскую премию за исследование про украинских чиновников - Цензор.НЕТ 7679
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10.09.2021 14:37 Ответить
Весомый аргумент.
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10.09.2021 14:48 Ответить
Чем толще талия - тем выше коррупция: Профессор Блавацкий получил Шнобелевскую премию за исследование про украинских чиновников - Цензор.НЕТ 9898
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10.09.2021 14:38 Ответить
Во как его жизть то потрепала, "осунулся" бедолага, стал пухнуть.... Чим товща талія - ​​тим вища корупція: Професор Блавацький отримав Шнобелівську премію за дослідження про українських чиновників - Цензор.НЕТ 7339
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10.09.2021 15:09 Ответить
Посмотрите на Кощея,вот он весь, леща тощее.
Он же только воду пьет и радеет за народ.
По нему же сразу скажешь -Натуральный патриёт.
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10.09.2021 14:38 Ответить
***
кощей был зол и тощ
и маленького роста
но у кого в яйце игла
веселым быть непросто
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10.09.2021 14:58 Ответить
Чем толще талия - тем выше коррупция: Профессор Блавацкий получил Шнобелевскую премию за исследование про украинских чиновников - Цензор.НЕТ 2005
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10.09.2021 14:41 Ответить
Зёлёнка в отличной физической форме и это не мешает ему быть насквозь коррумпированным. Быть просто очень гнилым и плохим человеком ему это тоже не мешает.
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10.09.2021 14:50 Ответить
Ты ошибаешься, с таким уровнем вранья, воровства, дебилизма, Конченый наркоман не может быть в физической форме. Это игра для идиотов зелёных.
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10.09.2021 15:58 Ответить
Ти сліпенька, чи тупенька? А, ти кацапка...
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12.09.2021 12:02 Ответить
Чим товща талія - ​​тим вища корупція: Професор Блавацький отримав Шнобелівську премію за дослідження про українських чиновників - Цензор.НЕТ 696
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10.09.2021 14:52 Ответить
Денежный приз реально ценный , поскольку поддельные 10 трлн зимбабвийских долларов стоит намного дороже чем настоящие
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11.09.2021 10:54 Ответить
Короче, Зеле есть куда рости !
Страна не выдержит его ожирения....
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10.09.2021 15:24 Ответить
Чим далi в лiс - тим товще партизани.
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10.09.2021 15:56 Ответить
"Чем толще талия - тем выше коррупция: Профессор Блавацкий получил Шнобелевскую премию за исследование про украинских чиновников"
_Керня на постном масле ваша теория! Гудок - худой. Путлер - худой!
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10.09.2021 16:03 Ответить
Чим товща талія - ​​тим вища корупція: Професор Блавацький отримав Шнобелівську премію за дослідження про українських чиновників - Цензор.НЕТ 8734
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10.09.2021 22:11 Ответить
Денежный приз реально ценный , поскольку поддельные 10 трлн зимбабвийских долларов стоит намного дороже чем настоящие
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11.09.2021 10:53 Ответить
 
 