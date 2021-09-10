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Минобороны (8236) разведка (4002)

Командование ВС РФ на следующей неделе проведет на Донбассе сборы резервистов, - разведка

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Командование ВС РФ на следующей неделе проведет на Донбассе сборы резервистов, - разведка

Командование ВС РФ продолжает подготовку мобилизационного резерва для комплектования личным составом частей российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

По данным украинской разведки, на следующей неделе предусмотрено проведение очередного сбора с военнообязанными запаса. Оповещение призывного состава осуществляется как по адресам проживания, так и по месту их трудоустройства.

В то же время, как отметили в ГУР, руководителям предприятий и учреждений доводят распоряжения о строгой ответственности в случае невыполнения мобилизационных планов.

Контроль проведения собрания будет осуществляться командным составом 8-й армии Южного военного округа ВС РФ.

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Топ комментарии
+2
Народ, мы зря потешаемся! Рашка с учетом резервистов, уже перевалила порог минимального тактического соотношения, наступающие/обороняющиеся = 3/1, по отношению к нашим войскам!
А теперь прибавим к этому:
- То что Зеленский отвел войска с укрепленных ранее позиций
- Что Зеленский не дает приказ на ответку и что его вообще по нескольку дней найти не могут
- То что закупка вооружений для армии провалена и не закуплено даже топливо
- Последние несколько дней идет подготовка расеян к войне (опять появились заголовки про украинских террористов, Украина-страна террорист похищающая расейсую вату...про то, что украинская армия продержится всего несколько минут.....)
- Все это навешивание козырьков на танки...Понятно что полная гуйня, но нужна она, чтобы русо-танкисто, не очкануло, когда им скажут наступать...Да половина поляжет, но многие прорвутся...
Так что нужно к этому серьезней отнестись!!!
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10.09.2021 15:21
+2
Надо собрать , а то не желают ,сукины дети, быть пушечным мясом. Не посылать же вперед скрепоносных витязей с фальшивыми ксивами липовых "республик". За расейский мир нехай подыхает местное быдло. Желали жить по-багатому - милости просим!
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10.09.2021 15:25
+2
Да, но я че то не вижу, чтобы Клоун пытался это сделать! Скорее он все делает исключительно, чтобы им было просто и легко!!!
Рост их контингента, можно было нивелировать закупкой ракетного вооружения, но мы все знаем в каком анусе наша ракетная программа....В еще большем анусе наша противоракетная защита.....так же не закуплено много критически важных категорий боеприпасов....
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10.09.2021 15:48
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Надо ж знать, сколько ящиков заказывать...
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10.09.2021 14:49 Ответить
Народ, мы зря потешаемся! Рашка с учетом резервистов, уже перевалила порог минимального тактического соотношения, наступающие/обороняющиеся = 3/1, по отношению к нашим войскам!
А теперь прибавим к этому:
- То что Зеленский отвел войска с укрепленных ранее позиций
- Что Зеленский не дает приказ на ответку и что его вообще по нескольку дней найти не могут
- То что закупка вооружений для армии провалена и не закуплено даже топливо
- Последние несколько дней идет подготовка расеян к войне (опять появились заголовки про украинских террористов, Украина-страна террорист похищающая расейсую вату...про то, что украинская армия продержится всего несколько минут.....)
- Все это навешивание козырьков на танки...Понятно что полная гуйня, но нужна она, чтобы русо-танкисто, не очкануло, когда им скажут наступать...Да половина поляжет, но многие прорвутся...
Так что нужно к этому серьезней отнестись!!!
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10.09.2021 15:21 Ответить
Конечно, большая война с кацапами более, чем вероятна. Но у любой войны есть цена. Наша задача сделать кацапам эту цену неподъёмной...
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10.09.2021 15:25 Ответить
Да, но я че то не вижу, чтобы Клоун пытался это сделать! Скорее он все делает исключительно, чтобы им было просто и легко!!!
Рост их контингента, можно было нивелировать закупкой ракетного вооружения, но мы все знаем в каком анусе наша ракетная программа....В еще большем анусе наша противоракетная защита.....так же не закуплено много критически важных категорий боеприпасов....
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10.09.2021 15:48 Ответить
Эта шо 1, 5 ляма кривых и касаногих сабрала. Командування ЗС РФ наступного тижня проведе на Донбасі збори резервістів, - розвідка - Цензор.НЕТ 2982 Командування ЗС РФ наступного тижня проведе на Донбасі збори резервістів, - розвідка - Цензор.НЕТ 2982 Командування ЗС РФ наступного тижня проведе на Донбасі збори резервістів, - розвідка - Цензор.НЕТ 2982
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10.09.2021 17:11 Ответить
Вообще-то есть военные запаса и т.п......даже если 1,5 ляма пушечного мяса, то радости с этого мало. Что совок, что Рашка тактику пушечного мяса практикуют, она бесчеловечна, неэффективна (в ресурсном понимании), но эта тактика работает. Так что смешного тут мало!
Поржать с них, поводов хватает и без этого, но не в данном случае! А то окажемся в ситуации, когда последними будем смеяться не мы
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10.09.2021 18:19 Ответить
Пушечное мяса ано всегда мясо иго можна жарить скока хоцца. Командування ЗС РФ наступного тижня проведе на Донбасі збори резервістів, - розвідка - Цензор.НЕТ 1516 Командування ЗС РФ наступного тижня проведе на Донбасі збори резервістів, - розвідка - Цензор.НЕТ 7639 Командування ЗС РФ наступного тижня проведе на Донбасі збори резервістів, - розвідка - Цензор.НЕТ 8795
ПС. Это как армиё зулусов против 1000 пулеметов, скока убили хтош их считал, астальные разбижались и 50 лет всаминали как их имели. Командування ЗС РФ наступного тижня проведе на Донбасі збори резервістів, - розвідка - Цензор.НЕТ 7639 Командування ЗС РФ наступного тижня проведе на Донбасі збори резервістів, - розвідка - Цензор.НЕТ 7639 Командування ЗС РФ наступного тижня проведе на Донбасі збори резервістів, - розвідка - Цензор.НЕТ 7639
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11.09.2021 00:13 Ответить
сборы Командування ЗС РФ наступного тижня проведе на Донбасі збори резервістів, - розвідка - Цензор.НЕТ 7827 резервистов Командування ЗС РФ наступного тижня проведе на Донбасі збори резервістів, - розвідка - Цензор.НЕТ 7827
афуйеть ...
ани ж - "нестаранаканфликта"
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10.09.2021 14:51 Ответить
Но конфликт внутри Украинский в Украине, гражданский. Песков. Лавров.
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10.09.2021 14:51 Ответить
Ну так они ж граждане. Пофиг, что кацапстана, но граждане ж...
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10.09.2021 14:58 Ответить
Командування ЗС РФ наступного тижня проведе на Донбасі збори резервістів, - розвідка - Цензор.НЕТ 8969
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10.09.2021 14:58 Ответить
Командування ЗС РФ наступного тижня проведе на Донбасі збори резервістів, - розвідка - Цензор.НЕТ 8160
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10.09.2021 14:59 Ответить
Командування ЗС РФ наступного тижня проведе на Донбасі збори резервістів, - розвідка - Цензор.НЕТ 3480
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10.09.2021 15:00 Ответить
Не на Донбассе а в ОРДЛО .
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10.09.2021 15:23 Ответить
Надо собрать , а то не желают ,сукины дети, быть пушечным мясом. Не посылать же вперед скрепоносных витязей с фальшивыми ксивами липовых "республик". За расейский мир нехай подыхает местное быдло. Желали жить по-багатому - милости просим!
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10.09.2021 15:25 Ответить
Ну вот блин.Новое мясо нам подбросят.Ну оно то нам сейчас не надо.Мы тут ещё не всех положили.Короче опять оружие и патроны нужны.
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26.02.2022 20:52 Ответить
 
 