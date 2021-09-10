Командование ВС РФ на следующей неделе проведет на Донбассе сборы резервистов, - разведка

Командование ВС РФ продолжает подготовку мобилизационного резерва для комплектования личным составом частей российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

По данным украинской разведки, на следующей неделе предусмотрено проведение очередного сбора с военнообязанными запаса. Оповещение призывного состава осуществляется как по адресам проживания, так и по месту их трудоустройства.

В то же время, как отметили в ГУР, руководителям предприятий и учреждений доводят распоряжения о строгой ответственности в случае невыполнения мобилизационных планов.

Контроль проведения собрания будет осуществляться командным составом 8-й армии Южного военного округа ВС РФ.

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