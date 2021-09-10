Командование ВС РФ на следующей неделе проведет на Донбассе сборы резервистов, - разведка
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Командование ВС РФ продолжает подготовку мобилизационного резерва для комплектования личным составом частей российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.
По данным украинской разведки, на следующей неделе предусмотрено проведение очередного сбора с военнообязанными запаса. Оповещение призывного состава осуществляется как по адресам проживания, так и по месту их трудоустройства.
В то же время, как отметили в ГУР, руководителям предприятий и учреждений доводят распоряжения о строгой ответственности в случае невыполнения мобилизационных планов.
Контроль проведения собрания будет осуществляться командным составом 8-й армии Южного военного округа ВС РФ.
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А теперь прибавим к этому:
- То что Зеленский отвел войска с укрепленных ранее позиций
- Что Зеленский не дает приказ на ответку и что его вообще по нескольку дней найти не могут
- То что закупка вооружений для армии провалена и не закуплено даже топливо
- Последние несколько дней идет подготовка расеян к войне (опять появились заголовки про украинских террористов, Украина-страна террорист похищающая расейсую вату...про то, что украинская армия продержится всего несколько минут.....)
- Все это навешивание козырьков на танки...Понятно что полная гуйня, но нужна она, чтобы русо-танкисто, не очкануло, когда им скажут наступать...Да половина поляжет, но многие прорвутся...
Так что нужно к этому серьезней отнестись!!!
Рост их контингента, можно было нивелировать закупкой ракетного вооружения, но мы все знаем в каком анусе наша ракетная программа....В еще большем анусе наша противоракетная защита.....так же не закуплено много критически важных категорий боеприпасов....
Поржать с них, поводов хватает и без этого, но не в данном случае! А то окажемся в ситуации, когда последними будем смеяться не мы
ПС. Это как армиё зулусов против 1000 пулеметов, скока убили хтош их считал, астальные разбижались и 50 лет всаминали как их имели.
афуйеть ...
ани ж - "нестаранаканфликта"