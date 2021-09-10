ЕС продлил санкции против РФ за оккупацию Крыма и войну на Донбассе до 15 марта 2022 года
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Совет ЕС утвердил продолжение персональных санкций, введенных против России за агрессию против Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Совета ЕС.
"Сегодня Совет ЕС постановил продлить санкции против лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, еще на шесть месяцев до 15 марта 2022 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ограничительные меры предусматривают ограничения на поездки, замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов перечисленным лицам и организациям. Санкции будут по-прежнему применяться к 177 физическим и 48 юридическим лицам.
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вот эта я панимаю-
САНКЦИЯ !
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Ага, и регулярно добавлять в этот список по одному кремлевскому дворнику ! Так-то точно сработает !
Источник : https://www.bbc.com/russian/news-48723572