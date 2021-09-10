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ЕС продлил санкции против РФ за оккупацию Крыма и войну на Донбассе до 15 марта 2022 года

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

ЕС продлил санкции против РФ за оккупацию Крыма и войну на Донбассе до 15 марта 2022 года

Совет ЕС утвердил продолжение персональных санкций, введенных против России за агрессию против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Совета ЕС.

"Сегодня Совет ЕС постановил продлить санкции против лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, еще на шесть месяцев до 15 марта 2022 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничительные меры предусматривают ограничения на поездки, замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов перечисленным лицам и организациям. Санкции будут по-прежнему применяться к 177 физическим и 48 юридическим лицам.

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Автор: Богдан Гуньковський
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вот эта я панимаю-
САНКЦИЯ ! ЕС продлил санкции против РФ за оккупацию Крыма и войну на Донбассе до 15 марта 2022 - Цензор.НЕТ 4102
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10.09.2021 15:00 Ответить
Нужны усиления. Как реакция на ее отсутствия у агрессора. Это как пеня за каждый просроченный день. Вот тогда и сработает.
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10.09.2021 15:07 Ответить
Отмечается, что ограничительные меры предусматривают ограничения на поездки, замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов перечисленным лицам и организациям. Санкции будут по-прежнему применяться к 177 физическим и 48 юридическим лицам. Источник: https://censor.net/ru/n3287558
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Ага, и регулярно добавлять в этот список по одному кремлевскому дворнику ! Так-то точно сработает !
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10.09.2021 15:25 Ответить
Санкции обходятся Евросоюзу в 21 миллиард евро каждый год .
Источник : https://www.bbc.com/russian/news-48723572
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10.09.2021 15:36 Ответить
Если у Путина уже получилось в Европе накрутить газ до 700$, то до жопы ему те санкции ЕС - ещё накрутит.
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10.09.2021 15:45 Ответить
Запретили торговать в россию пирожки , - а открывают не сегодя , завтра СП2 и окрывают путь к Войне , если будут бомбить , то по трубам в первую очередь и в хлам и на метал что бы.Вот они Стандарты Европы.
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10.09.2021 16:20 Ответить
 
 