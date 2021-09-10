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военные учения (3281) Залужный (532)

В Украине состоятся масштабные военные учения, участие в которых примут военнослужащие из 15 стран, - Залужный

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

В Украине состоятся масштабные военные учения, участие в которых примут военнослужащие из 15 стран, - Залужный

Участие в стратегических военных учениях "Объединенные усилия 2021" примут военнослужащие из 15 стран. Среди них представители 11 стран, входящих в Североатлантический Альянс (НАТО), и четырех стран-партнеров.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом сегодня, 10 сентября, в Киеве, во время брифинга для представителей Киевской ассоциации военных атташе и средств массовой информации сообщил Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный.

В ходе учений участники отработают управление группировками войск при ведении операции сил обороны. В основу практических действий положено выполнение общих задач подразделениями Вооруженных Сил Украины и государств-партнеров и НАТО.

"К проведению стратегических командно-штабных учений для совместного выполнения учебно-боевых задач будут привлечены военные подразделения 15 стран, среди них 11 стран-членов НАТО и 4 страны-партнеры. Кроме того, от Североатлантического Альянса, а именно с Стратегического командования НАТО по операциям, планируется участие группы экспертов. Особенностью подготовки к СКШУ является их подготовка по стандартам НАТО, с привлечением иностранных представителей, - рассказал Залужный.

Он также отметил, что международное военное сотрудничество и совместные учения носят мирный характер, служат элементом сдерживания агрессора и направленные на развитие оборонных возможностей.

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Проведение стратегических командно-штабных учений спланировано в три этапа. На первом и втором этапе будут отработаны вопросы управления силами обороны государства в ходе отпора вооруженной агрессии.

На третьем этапе планируется отработка элементов управления группировками войск в ходе ведения операций с применением многонациональных подразделений из состава вооруженных сил государств-партнеров и стран-членов НАТО.

Справка. В стратегическом командно-штабном учении примут участие до 12 500 человек и более 600 единиц вооружения и военной техники.

Танков - до 85 ед .; боевых бронированных машин - до 420 ед .; ракетных и артиллерийских систем (калибром более 100 мм) - до 50 ед .; боевых кораблей (катеров) - до 20 ед .; вертолетов (самолетов) - до 30 ед.

Участие в СКШУ "Объединенные усилия - 2021" будут представители вооруженных сил Великобритании, Грузии, Италии, Иордании, Канады, Латвии, Литвы, Молдовы, Германии, Польши, Словакии, Румынии, США, Венгрии и Швеции.
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Топ комментарии
+11
план учений ВСУ и союзников (по версии Скабеевой)..
В Украине состоятся масштабные военные учения, участие в которых примут военнослужащие из 15 стран, - Залужный - Цензор.НЕТ 899
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10.09.2021 15:03
+10
Да, зарубежные участники должны выучить нашу любимую кричалку! Это несложно
Всего 2слова. Хотя, я думаю, они её уже давно напевают.)
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10.09.2021 15:15
+8
Таких мероприятий нужно больше и чаще. Кацапы от этого очень нервничают. И это хорошо.
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10.09.2021 15:08
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план учений ВСУ и союзников (по версии Скабеевой)..
В Украине состоятся масштабные военные учения, участие в которых примут военнослужащие из 15 стран, - Залужный - Цензор.НЕТ 899
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10.09.2021 15:03 Ответить
В Украине состоятся масштабные военные учения, участие в которых примут военнослужащие из 15 стран, - Залужный - Цензор.НЕТ 6484 В Украине состоятся масштабные военные учения, участие в которых примут военнослужащие из 15 стран, - Залужный - Цензор.НЕТ 6484 В Украине состоятся масштабные военные учения, участие в которых примут военнослужащие из 15 стран, - Залужный - Цензор.НЕТ 3844Интересно будет посмотреть ее вопли,когда и на учениях проскандируют "путин-*****")))
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10.09.2021 15:10 Ответить
Да, зарубежные участники должны выучить нашу любимую кричалку! Это несложно
Всего 2слова. Хотя, я думаю, они её уже давно напевают.)
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10.09.2021 15:15 Ответить
Весь мир знает.Даже,если кто-то не знает кричалку,то,что путин-*****,знают точно)Потому,что,наверное,нет места на земном шаре,где это падло не наделало горя
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10.09.2021 15:21 Ответить
Дуже вчасні навчання... Москалі мають обрадуватися... Якраз буде те а їм на вихідні про що покривати))
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10.09.2021 15:53 Ответить
Крім командно-штабних навчань пора вже відновлювати і ризновидові навчання армійських бригад та корпусів з висуванням у повному складі і розгортанням в певному районі з прикриттям авіацією, з задіянням ДПСУ та ДСНС, НПУ та мобілізацією резервістів, наприклад біля кордону з Білоруссю або росією.
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10.09.2021 16:17 Ответить
У солдат?
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10.09.2021 15:30 Ответить
У стран участников учений ! Солдаты - это пешки , ими только двигают ))
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10.09.2021 15:40 Ответить
В Україні відбудуться масштабні військові навчання, участь у яких візьмуть військовослужбовці з 15 країн, - Залужний - Цензор.НЕТ 8341
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10.09.2021 15:43 Ответить
так тоже норм
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10.09.2021 15:43 Ответить
Таких мероприятий нужно больше и чаще. Кацапы от этого очень нервничают. И это хорошо.
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10.09.2021 15:08 Ответить
Похоже , с нашей стороны - это ответные меры на кацапо-беларусскую военную тусню... Шобы лаптеунты подзакатали взад свою губу, насчет дидываивальнАГА шапкозакидательства.
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10.09.2021 15:17 Ответить
схоже саме на те. впевнений, що коли опублікують плани навчань то там будуть саме оборона північно-західного напрямку вторгнення ворога.
ба , навіть більше, вангую , що будуть відпрацьовані заходи по контрудару у фланг коли ординці (тепер це вже один образ на двох : білорусів і кацапів) попруть на поляків і балтів
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10.09.2021 16:14 Ответить
а Франции, Финляндии и Эстонии видимо пофиг. у них бизнес-интересы с Ху..лом выше
а президентка Эстонии недавно учила нас, что у нас коррупция и ЕС и Нато нам не видать 20 лет - видно к Ху лу съездила и его мантры нам передала - нечего вам лезть в ЕС,
а ведь была на дамбасее, на передовой и видела своими глазами, что там творится...
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10.09.2021 15:26 Ответить
Зона відповідальності Франції це північна і центральна Африка, а не східна Європа, Нехай країни 5 очей нами займаються, як і було задумано, а у французів свої справи.
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10.09.2021 17:22 Ответить
Хорошая новость
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10.09.2021 15:32 Ответить
 
 