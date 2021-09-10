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Новости Политика Украины
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ВР (28728) Юрчишин (129) ГБР (2549) Лерос Гео (377) Тищенко Николай (288) Офис Генпрокурора (2042)

Нардеп Юрчишин подал заявление в Офис генпрокурора и ГБР на "слугу народа" Тищенко из-за нападения на Лероса. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Нардеп Юрчишин подал заявление в Офис генпрокурора и ГБР на

В ГБР и Офис Генпрокурора подали заявление о возможном преступлении, совершенном нардепом "Слуги народа" Николаем Тищенко в связи с его нападением на другого нардепа Гео Лероса во время выступления последнего с трибуны Верховной Рады относительно дела "вагнеровцев".

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп Ярослав Юрчишин, передает Цензор.НЕТ.

"Подал в Государственное бюро расследований и Офис Генерального прокурора заявление о преступлении, совершенном народным депутатом Украины Николаем Тищенко", - заявил он.

"9 сентября Тищенко Н.Н. напал на Гео Лероса во время его выступления за трибуной сессионного зала Верховной Рады Украины, вытолкнул Лероса Г.Б. за пределы трибуны, чем прекратил его выступление как народного депутата Украины и помешал осуществлению им своих полномочий. Которые ему предоставил народу Украины как депутату. По моему мнению, в действиях Николая Тищенко усматриваются признаки уголовных преступлений, предусмотренных частью второй статьи 346 Уголовного кодекса Украины - совершение насильственных действий в связи с государственной деятельностью народного депутата Украины, и частью первой статьи 351 Уголовного кодекса Украины - создание искусственных препятствий в работе народного депутата Украины. По статье 346, то такие действия наказываются лишением свободы на срок от четырех до семи лет, а по 351 - штрафом от ста до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет", - пояснил Юрчишин.

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"Украинский парламент - это место для дискуссий и представительства интересов граждан Украины, а не для применения насилия и издевательства над парламентскими процедурами. Теперь Тищенко должен заняться ГБР. Это при условии, конечно, что госпожа Генпрокурор будет действительно независимая, а не покрывать своих бывших однопартийцев. Но даже при ее бездействии или противодействии - сроки по этим статьям достаточны, чтобы добиться справедливости. Идут постоянные декларации о независимости правоохранительных органов от исполнительной власти. Что ж - теперь появился шанс это доказать", - резюмировал нардеп.

Нардеп Юрчишин подал заявление в Офис генпрокурора и ГБР на слугу народа Тищенко из-за нападения на Лероса 01
Нардеп Юрчишин подал заявление в Офис генпрокурора и ГБР на слугу народа Тищенко из-за нападения на Лероса 02
Нардеп Юрчишин подал заявление в Офис генпрокурора и ГБР на слугу народа Тищенко из-за нападения на Лероса 03
Нардеп Юрчишин подал заявление в Офис генпрокурора и ГБР на слугу народа Тищенко из-за нападения на Лероса 04

Напомним, ранее "слуга народа" Тищенко напал на нардепа Лероса во время его выступления о деле вагнеровцев в ВР.

После инцидента Лерос заявил, что поведение Тищенко показывает, как власть Зеленского действует в целом по стране.

Тищенко же, комментируя свой поступок, заявил, что Лерос матерился и говорил грязные вещи в адрес гаранта нашей Конституции.

Глава фракции "СН" Давид Арахамия будет агитировать коллег, чтобы они поддержали отстранение Николая Тищенко и Гео Лероса от нескольких пленарных заседаний, так как в конфликте виноваты две стороны.
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Топ комментарии
+11
склад злочину є,дбр повинно без заяв відкрити справу по ФАКТУ скоєння злочину
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10.09.2021 16:26
+7
колька каклета ,интеллигент в 28 поколении не стерпел грязных слов Нардеп "Голосу" Юрчишин подав заяву до Офісу Генпрокурора і ДБР на "слугу народу" Тищенка через напад на Лероса - Цензор.НЕТ 8360
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10.09.2021 16:32
+6



Кудрин Алексей Леонидович

@566578lenya

·5 ч

Николай Никооаевич Тищенко на д/рождения своей жены, на вопрос, -не стыдно так гулять в локдаун?, ответил "... мне похер на мнение терпил и лохов..." Лохи и терпилы это простой народ Украины. Друзья у
@ZelenskyyUa
великолепные.
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10.09.2021 16:18
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Дел нет. Одни потасовки.Корми их....
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10.09.2021 15:57 Ответить
Лерос сам должен подавать...при чем тут Юрчишин?
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10.09.2021 16:01 Ответить
склад злочину є,дбр повинно без заяв відкрити справу по ФАКТУ скоєння злочину
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10.09.2021 16:26 Ответить
так правильно, або сама правоохоронча установа або постраждалий, а не якийсь лєвий сєрдоболєц. я лише сподіваюся, що Лерос готує заяву. не така скороспєлка, як Юрчишин.
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10.09.2021 17:22 Ответить
Хуже не будет , пусть все подают на Зеублюдков ! Гниды идут дорожкой ***** -путлерастовича !
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10.09.2021 17:47 Ответить
в цьому випадку заяву може написати любий громадянин(виборець)України
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10.09.2021 19:29 Ответить
Голос Сороса нашептывает о недопустимости инквизиции в отношении представителей светоносной половой ориентации.
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10.09.2021 16:07 Ответить



Кудрин Алексей Леонидович

@566578lenya

·5 ч

Николай Никооаевич Тищенко на д/рождения своей жены, на вопрос, -не стыдно так гулять в локдаун?, ответил "... мне похер на мнение терпил и лохов..." Лохи и терпилы это простой народ Украины. Друзья у
@ZelenskyyUa
великолепные.
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10.09.2021 16:18 Ответить
колька каклета ,интеллигент в 28 поколении не стерпел грязных слов Нардеп "Голосу" Юрчишин подав заяву до Офісу Генпрокурора і ДБР на "слугу народу" Тищенка через напад на Лероса - Цензор.НЕТ 8360
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10.09.2021 16:32 Ответить
Как то не даже спортивно...
нападать, имея преимущество минимум в 2 весовые категории
испанский стыд
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10.09.2021 17:01 Ответить
Бандит, котрий через церковні обряди на кна камеру погрожує Лєросу , у вас викликає надію на порядність спортсмена?
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10.09.2021 17:30 Ответить
ЗеПОЗОР парламентаризма. Мышца против Ума.
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10.09.2021 20:36 Ответить
Очень правильно, молодец
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11.09.2021 14:35 Ответить
 
 