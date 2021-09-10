ВСК должна вызвать Ермака и Зеленского для объяснений по делу "вагнеровцев", - нардеп "ЕС" Парубий
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Народный депутат "ЕС" Андрей Парубий считает, что Временная следственная комиссия (ВСК) ВР по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов государственной власти и других лиц, которые могли способствовать нарушению государственного суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины и представлять угрозу национальной безопасности Украины была создана для того, чтобы "отбелить" возможных участников слива спецоперации по "вагнеровцам".
Об этом он сказал в интервью журналистам в пятницу, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
Парубий отметил, что лишний раз в этом убедился, когда его с коллегами из "Европейской Солидарности" и "Голоса" не пустили на закрытое заседание ВСК.
"Мы народные депутаты. Мы имеем право присутствовать на всех заседаниях, которые проходят в стенах Верховной Рады, - подчеркнул нардеп и добавил. – Мы все, как народные депутаты имеем доступ к гостайне и секретным материалам. (Перед заседанием ВСК. – Ред.) была проведена проверка и было подтверждение, что мы имеем доступ к закрытой информации. Но, когда вопрос нашего присутствия был поставлен на голосование, к сожалению и большому удивлению, комиссия проголосовала за то, что мы не можем принимать участие в ее заседаниях".
Отвечая на вопрос журналистов, знал ли он о спецоперации по задержанию "вагнеровцев" в 2018 году, когда был спикером Верховной Рады, нардеп заявил: "Нет. Это не входило в мою компетенцию, как председателя Верховной Рады. Я о ней узнал уже после того, как покинул этот пост. Но как человек, который понимает специфику проведения таких операций как и, в том числе, бывший секретарь СНБО, я знаю какую большую моральную демотивацию получило большое количество украинских, и разведчиков, и военных, когда появилось подозрение, что на наивысшем уровне состоялся слив одной из наиболее продуманных операций".
Он напомнил, что оппозиция с самого начала требовала, чтобы вопрос срыва спецоперации по "вагнеровцам" рассматривала отдельная комиссия, однако "слуги народа" создали свою.
Создана "слуги народа" и ОПЗЖ парламентская ВСК, которая расследует обстоятельства срыва спецоперации по задержанию боевиков из ЧВК Вагнера, должна вызвать и заслушать президента Владимира Зеленского и руководителя Офиса Зеленского Андрея Ермака, заявили народные депутаты Украины из фракции "Европейская Солидарность", сообщает пресс-служба политсилы.
"Есть основания полагать, что во время совещания у Зеленского, на котором присутствовал и Ермак, состоялся слив этой информации - это, конечно, огромный удар. Не только по украинским разведчиках, но и по всему сектору безопасности нашего государства. Мы считаем, что на комиссию должны быть приглашены не только участники той операции, но также приглашен Ермак, который должен дать ответ - был или не был такой разговор в кабинете президента? Был или не был после того телефонный разговор с российской стороной? Или с белорусской стороной относительно информации об этой спецоперации? Это и есть задача парламентской временной следственной комиссии, которая должна иметь наибольший уровень доверия. Но, к сожалению, сегодня мы увидели закрытость и нежелание объективного расследования", - отмечает Парубий.
Герой Украины, генерал-лейтенант, народный депутат Михаил Забродский также отметил, что комиссия не вызывает на заседание ВСК для объяснений Владимира Зеленского. "Странный интерес отдельных членов комиссии пригласить на заседание пятого президента Петра Порошенко, и не пригласить шестого президента Владимира Зеленского, который причастен и точно должен быть в курсе того, как развивались события прошлого лета", - считает Забродский.
Андрей Парубий сообщил, что сегодня на закрытом заседании ВСК пришли только депутаты из фракции Зеленского, а представителей других фракций на комиссию не допустили несмотря на то, что они имеют допуск к государственной тайне.
"Сегодня часть народных депутатов от демократической оппозиции, это депутаты от "Европейской Солидарности" - я, Михаил Забродский, Николай Величкович, Михаил Бондарь, а также от "Голоса" Сергей Рахманин и Роман Костенко пришли на комиссию для того, чтобы предложить заслушать непосредственных участников этой военной операции, которая собственно сегодня и должна была рассматриваться на ВСК", - сообщил Парубий.
"Это еще раз показало, что на самом деле эта ВСК была создана не для того, чтобы расследовать тех, кто совершил государственное преступление, сдав украинских разведчиков, а для того, чтобы просто отбелить возможных участников слива этой операции", - убежден Парубий.
"С самого начала мы требовали, чтобы была создана ВСК по конкретной операции, которая стала резонансной не только для Украины, но и для всего мира. И последние исследования, в том числе и журналистские, продемонстрировали, что как минимум разведка США была в курсе этой операции. Мы были убеждены с самого начала, что должна быть комиссия, которая будет рассматривать именно этот эпизод. Трудно себе представить, какая деморализация для украинских разведчиков, военных и солдат, когда возникает подозрение, что информация о секретной операции может вытечь из кабинета Главнокомандующего этой страны. Поэтому общество нуждается в ответах. Наши партнеры нуждаются в ответах. К сожалению, эта наше предложение даже не было поставлено на голосование", - напомнил Андрей Парубий.
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А якщо навіть корито спорожніє то все одно будуть сидіти мовчки. Бо манкрути.
Нардепка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла анонсувала, що члени ТСК вийдуть із засідання не раніше 17:00 - нині воно відбувається у закритому режимі, але протоколюють. На відкриту мають запросити ЗМІ - презентують інформацію від ГУР МОУ та дослідження СБУ, начебто опублікують частину матеріалів. Уточнила, що президента Володимира Зеленського не допитували.
В ефірі опозиційних телеканалів (5-го, Прямий, Еспресо) народний депутат від "Європейської Солідарності" Андрій Парубій повідомив, що ТСК з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів державної влади та інших осіб, які могли сприяти порушенню державного суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності України та становити загрозу національній безпеці України - щойно проголосувала проти присутності представників "Європейської Солідарності" й "Голосу" на своєму засіданні. Народний депутат переконаний, що такі дії ТСК засвідчують її незацікавленість в об'єктивному розслідуванні.
Представник "Європейської Солідарності" нагадав, що народні депутати мають право бути на всіх засіданнях парламенту, а також доступ до державної таємниці.
"Ми народні депутати. Ми маємо право бути на всіх засіданнях, які відбуваються в стінах Верховної Ради України. Я це можу підтвердити. І це рішення Комісії продемонструвало, що Комісія не хоче об'єктивного розслідування. Вона хоче заслуховувати тільки тих, хто може дати інформацію, яка їх цікавить", - додав він.
На думку Парубія, влада має на меті відбілити можливих фігурантів справи "вагнерівців"."З самого початку ми вимагали, щоб була предметна, фахова Комісія з розгляду цієї операції. Те, що "слуги народу" і більшість не хотіли створення профільної Комісії, продемонструвало, що їхня ціль - політична маніпуляція з метою відбілення тих людей, які призвели до зриву операції, а не об'єктивного розслідування. Ми стали вчергове свідками цього сценарію", - підсумував народний депутат.
Представниця «Слуги народу» Мар'яна Безугла поширила відверту брехню. Саме п'ятий Президент України Петро Порошенко санкціонував початок спецоперацію проти т.зв ПВК Вагнера. Так само як саме президент Зеленський завалив її фінал, перекресливши ризиковану високофахову роботу українських спецслужб.
Володимир Зеленський визнав, що попередив Лукашенка. Невже це не підстава, щоб допитати його?
ПсевдоТСК винятково з вірних «Слуг», у роботі якої сьогодні не брала участі жодна інша фракція чи депутатська група, має одну мету - прикрити і захистити зрадників в Офісі Президента.
Тому «Європейська Солідарність» не брала і не братиме участі в їхній виставі. Ми вимагаємо голосування повноважної ТСК за участі усіх політичних сил парламенту, за винятком проросійської ОПЗЖ.
ТСК - це інструмент опозиції. Влада мала би розслідувати зрив спецоперації силами правоохоронних органів насамперед СБУ.
Петро Порошенко готовий дати покази СБУ, але вона за 13 місяців не провела жодної слідчої дії із розслідування злочину. Це означає, що Служба, замість того щоб встановити істину і захистити державу, ховає кінці в воду і покриває злочинців. Не вийде. Надто багато слідів і свідків. І злочин - без терміну давності.