Танки 150-й мотострелковой дивизии армии РФ, проводящей учения на границе с Украиной, оснащены "козырьком от Джавелинов". ФОТО

Танки Т-72Б3 150-й мотострелковой дивизии армии РФ, проводящей учения в Ростовской области на границе с Украиной, оснащены "козырьком от Джавелинов".

Соответсвующие фото опубликованы в Телеграмм-канале "Военный осведомитель", информирует Цензор.НЕТ.

По видимому конструкция на башне танка должна обеспечивать защиту от поражения сверху ракетами ПТРК "Джавелин", которые есть на вооружении ВСУ.





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