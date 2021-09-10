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Новости Политика Украины
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ОАСК открыл два производства об аннулировании лицензий каналов "НАШ" и "Макси ТВ"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ОАСК открыл два производства об аннулировании лицензий каналов

Окружной административный суд города Киева открыл два производства по иску Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания об аннулировании лицензий каналов "Наш" и "Макси ТВ" (юридические лица ООО "Наш 365" и ООО "Наша Прага").

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Детектор Медиа, об этом заявил член Нацсовета Максим Оноприенко.

В отношенеии канала "Наш" производства открыты в деле по решениям Нацсовета от 19 августа, которым регулятор признал, что канал нарушил закон "О телевидении и радиовещании", наличие разжигания национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти в высказываниях, которые были распространены в эфире, и неустранение предыдущих нарушений. Производство по решению от 2 сентября еще не открыто.

В отношении "Макси ТВ" производство открыто по решению от 11 марта, которое регулятор принял, когда признал "факт отказа лицензиата в проведении проверки".

Оба производства являются "упрощенными", то есть будут рассматриваться без вызова сторон.

"Поскольку это упрощенное, без вызова, заседаний не будет, это специальная процедура. Не будет определенной даты. Мы узнаем результаты рассмотрения. Подаем доказательства и документы параллельно, если в этом есть необходимость", - рассказал Оноприенко.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+9
давно пора глушить эти помойки....а хозяина арестовать за сепаратизм... распатякался он давно уже и очень давно...и вольно себя чувствует...
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10.09.2021 17:29
+8
ОАСК? Тогда без шансов. Подонок мураев с подручными ещё долго будет лить грязь на Украину с экрана.
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10.09.2021 17:28
+4
Вовчий ОАСК? Закінчиться пшиком.
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10.09.2021 17:56
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ОАСК? Тогда без шансов. Подонок мураев с подручными ещё долго будет лить грязь на Украину с экрана.
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10.09.2021 17:28 Ответить
Щойно на кухні включив телевізор, включився він на телеканалі Україна 24. І що я бачу? Сидить стєпанєць з полуєвим (яких щойно забрав ахмєтка з т/к Наш) і беруть інтерв'ю у цієї гниди. Як тільки вони появились на Україна 24 зразу завоняло мертвечиною. Діло мертвечини живе хоч і телеканали його закрили.
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10.09.2021 18:30 Ответить
давно пора глушить эти помойки....а хозяина арестовать за сепаратизм... распатякался он давно уже и очень давно...и вольно себя чувствует...
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10.09.2021 17:29 Ответить
Ну наконец-то хоть что-то приятное от слуг. Это 2 пятерки. Если еще и мураев копыта двинет вместе с мертветчуком то вообще праздник будет
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10.09.2021 17:38 Ответить
Самий большой праздник буде,коли по ТБ будуть показувати лишень ролики нашого зеленого недомірка...
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10.09.2021 17:55 Ответить
Вовчий ОАСК? Закінчиться пшиком.
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10.09.2021 17:56 Ответить
дави гнид Зеля , дави !
и помни -
хуже - не будет !
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10.09.2021 18:17 Ответить
ОАСК відкрив два провадження про анулювання ліцензій каналів "НАШ" і "Максі ТВ" - Цензор.НЕТ 4194
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10.09.2021 18:30 Ответить
Радость ,отморозков, о закрытии телеканалов , напоминает мнение немецкого пастора Мартина Нимёллера, когда он пытался объяснить бездействие немецких интеллектуалов и их непротивление нацистам.

,,Когда нацисты пришли за коммунистами, я молчал, я же не коммунист.
Потом они пришли за социал-демократами, я молчал, я же не социал-демократ.
Потом они пришли за членами профсоюза, я молчал, я же не член профсоюза.
Потом они пришли за евреями, я молчал, я же не еврей.
А потом они пришли за мной, и уже не было никого, кто бы мог протестовать,, .

Процесс пошел, оставят телеканалы 1+1, Интер ... напоминает ликвидация телеканалов у олигархов (активисты радовались), Президентом России Путиным, в результате чего получили авторитарный режим (активисты , кто не успел уехать, арестованы).
Увы, закон об ,.олигархах,, - это ликвидация свободных СМИ, даже одиозный Гордон возмутился, по этому закону, он олигарх и может лишиться своего сайта и заработка.
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10.09.2021 18:37 Ответить
...что такое "Президент России Путин"(с)? Как ты почтительно, однако, отзываешься про ***** всея эрэфии... ОАСК відкрив два провадження про анулювання ліцензій каналів "НАШ" і "Максі ТВ" - Цензор.НЕТ 5448
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10.09.2021 18:51 Ответить
За цією логікою, євреї - це суспільна організація.
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10.09.2021 18:54 Ответить
Этот вопрос, к пастору Мартину Нимёллеру ...
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10.09.2021 19:03 Ответить
Мене обурює коли,я чую як журналізди Мураєва на його каналі"наш" вимагають у запрошенних гостей в студіі зустрічі з путіним.А парнушниця Пичек сама агресивна з всієї журналіздської піздо@ратіі. І це відбувається в країні в якій йде війна 8рік?
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11.09.2021 10:09 Ответить
 
 