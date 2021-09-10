С начала суток войска РФ один раз открывали огонь на Донбассе, зафиксированы два пролета вражеских беспилотников, потерь нет, - штаб ООС
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Российско-оккупационные войска на Донбассе с начала суток один раз открывали огонь по позициям украинских воинов. Также дважды был зафиксирован пролет беспилотников войск РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В районе населенного пункта Попасная оккупанты вели прицельный огонь по позициям украинских воинов из автоматических станковых гранатометов.
Кроме того, на Луганщине и Донетчине зафиксирован пролет двух вражеских беспилотников типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
Боевых потерь среди украинских воинов нет.
О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.
К операции Объединенных сил привлечены и другие составляющие сил обороны, которые выполняют задачи по назначению. В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 3 гектаров территории, передали на уничтожение 135 взрывоопасных предметов и полностью восстановили 10 поврежденных домов.
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Боевых потерь среди украинских воинов нет. Ничего теперь будут потери раз не сбили
Boris Borisenko
@BorisenkoBoris
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@Semoriil
и
@newsua_one
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Boris Borisenko
@BorisenkoBoris
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