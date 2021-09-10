С начала суток войска РФ один раз открывали огонь на Донбассе, зафиксированы два пролета вражеских беспилотников, потерь нет, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска на Донбассе с начала суток один раз открывали огонь по позициям украинских воинов. Также дважды был зафиксирован пролет беспилотников войск РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В районе населенного пункта Попасная оккупанты вели прицельный огонь по позициям украинских воинов из автоматических станковых гранатометов.

Кроме того, на Луганщине и Донетчине зафиксирован пролет двух вражеских беспилотников типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Боевых потерь среди украинских воинов нет.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

К операции Объединенных сил привлечены и другие составляющие сил обороны, которые выполняют задачи по назначению. В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 3 гектаров территории, передали на уничтожение 135 взрывоопасных предметов и полностью восстановили 10 поврежденных домов.

Также смотрите: Разумков о заявлении Данилова по освобождению украинской армией Донецка и Луганска: "Могут быть большие потери". ВИДЕО