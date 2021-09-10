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С начала суток войска РФ один раз открывали огонь на Донбассе, зафиксированы два пролета вражеских беспилотников, потерь нет, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

С начала суток войска РФ один раз открывали огонь на Донбассе, зафиксированы два пролета вражеских беспилотников, потерь нет, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска на Донбассе с начала суток один раз открывали огонь по позициям украинских воинов. Также дважды был зафиксирован пролет беспилотников войск РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В районе населенного пункта Попасная оккупанты вели прицельный огонь по позициям украинских воинов из автоматических станковых гранатометов.

Кроме того, на Луганщине и Донетчине зафиксирован пролет двух вражеских беспилотников типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
Боевых потерь среди украинских воинов нет.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

К операции Объединенных сил привлечены и другие составляющие сил обороны, которые выполняют задачи по назначению. В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 3 гектаров территории, передали на уничтожение 135 взрывоопасных предметов и полностью восстановили 10 поврежденных домов.

Также смотрите: Разумков о заявлении Данилова по освобождению украинской армией Донецка и Луганска: "Могут быть большие потери". ВИДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Кроме того, на Луганщине и Донетчине зафиксирован пролет двух вражеских беспилотников типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
Боевых потерь среди украинских воинов нет. Ничего теперь будут потери раз не сбили
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10.09.2021 17:34 Ответить
Их уже даже не глушат радио помехами, судя по сообщению.
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10.09.2021 17:44 Ответить
а сбивать не пробовали
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10.09.2021 18:26 Ответить
Потрібно,щоб втрати були у кацапні!Щоб нікому було запускати безпілотники.
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10.09.2021 17:42 Ответить
Зеленые кремлевские крысы и средства РЭБ отвели?
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10.09.2021 17:51 Ответить
А вот это уже халатность, почему эти Орланы летают над территорией Украины вопреки законам физики, они же явно тяжелее воздуха?
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10.09.2021 18:21 Ответить



Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

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@Semoriil
и
@newsua_one

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Boris Borisenko

@BorisenkoBoris


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10.09.2021 20:42 Ответить
По Орланам ..... Ну це пздць. Останнім часом по головам ходять, судячи з новин. Комусь за це кропиви в штани треба напхати.
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10.09.2021 21:07 Ответить
 
 