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По материалам контрразведки СБУ к 8 годам приговорен агент ФСБ РФ, собиравший разведданные на Житомирщине

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

По материалам контрразведки СБУ к 8 годам приговорен агент ФСБ РФ, собиравший разведданные на Житомирщине

Бердичевский горрайонный суд Житомирской области приговорил к 8 годам лишения свободы агента ФСБ РФ, задержанного сотрудниками контрразведки СБУ в апреле этого года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Осужденный признал факт сотрудничества с ФСБ РФ и дал показания, подтверждающие проведение российской спецслужбой разведывательно-подрывной деятельности против Украины", - говорится в сообщении.

По данным предварительного расследования, 22-летний житель Житомирской области был завербован иностранной спецслужбой и осуществлял сбор разведывательных данных о военных частей региона.

По материалам контрразведки СБУ к 8 годам приговорен агент ФСБ РФ, собиравший разведданные на Житомирщине 01

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В частности, выполняя поручение российских кураторов, злоумышленник:

  • проводил видеосъемку объектов подразделений Сил специальных операций ВСУ на территории Житомирской области;
  • подготовил подробные схемы территорий воинских частей с указанием места нахождения контрольно-пропускных пунктов, парковки транспортных средств и тому подобное.

Отдельной задачей от ФСБ РФ было установление персональной информации о представителях руководящего и личного состава подразделения ССО. В частности, речь идет о местах их проживания, изучение их образа жизни, данные об их персональном автотранспорте, маршрутах передвижения и тому подобное.

Отмечается, что с момента задержания и до сих пор злоумышленник постоянно находился под стражей.

Смотрите: Контрразведка СБУ разоблачила агента российской военной разведки на Херсонщине. ВИДЕО

Автор: Володимир Янченко
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Мелкая рыбешка !🤢🤡💩Зед'ерьмаков брать надо ! Сорваны все спецоперации, отдан Цемах …………
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10.09.2021 18:22 Ответить
Столько дают за несколько мешков украденной картошки, видимо опять работа самого гуманного суда в мире.
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10.09.2021 18:24 Ответить
Все равно Зеля обменяет его потом на какого-нибудь бедалагу, который сам добровольно поперся в мордор или остался рабом на оккупированных территория, а потом вляпался в историю!
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10.09.2021 18:26 Ответить
В Чехії 20 років сепарам дають, але ті чехів не вбивають. Да здравствует самый гуманный суд Украины !
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10.09.2021 18:31 Ответить
В разведывательно-подрывной деятельности против Украины состава преступления нет, а то, что об этом узнали РФ и РБ, нужно расследовать, - "слуга народа" Безуглая
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10.09.2021 18:47 Ответить
Пилять! и большие сроки получили Торнадовцы!!! Все, что нужно знать об этой власти и наших т.н. судьях! *****, всех сносить!
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10.09.2021 22:23 Ответить
 
 