В срыве спецоперации с "вагнеровцами" состава преступления нет, а то, что об этом узнали РФ и РБ, нужно расследовать, - "слуга народа" Безуглая
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Временная следственная комиссия по делу "вагнеровцев" продолжает заседать. Предательства в срыве спецоперации ее члены не видят, а то, как информация попала в Минск и Москву, должны расследовать силовики.
Об этом журналистам на брифинге сообщила глава комиссии, нардеп "СН" Марьяна Безуглая, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
По ее словам, окончательные выводы комиссия еще не сделала. Но, согласно предварительным выводам, преступления не было.
"Мы очень детализировано ознакамливались с датами, фамилиями, ответственными, с теми, кто был задействован в тех или иных мероприятиях, кто из них остается работать в ведомствах, кто был уволен. Мы не видим там состава преступления относительно непосредственно срыва, отмены (спецоперации. - Ред.). А что касается того, что об этом стало известно как белорусским спецслужбам, так и РФ, - ТСК обратится к правоохранительным органам, чтобы расследование в этом направлении было активизировано", - сказала Безуглая.
Пожалуйста, подождите...
Сколько этот балаган еще будет длится???
Сметуны, ау...
І почне цей процес Ґ+Ґ , мосійчук- скабеєва , чорти би іх побрали разом із наркошою 🤣
2. Глава ВСК "слуга народа" Безуглая заявляет, что необходимо расследовать, каким образом информация о вагнеровцах попала в Рашку и Беларусь.
В принципе, это всё, что нужно знать об уровне профессионализме и интелектуальности "зеленої влади". Это яркий пример отрицательной селекции, увы...
.Вони почули натяк з-за океану.
Ще вчора писали в реплаях зелефани,що все це казки.
А тепер виявляється,що Зе таки зрадив, він злив суперамбітну спецоперацію наших спецслужб ворогу.
А це зрада., але зенаркоша , на мій погляд, так і не зрозумів , що він натворив , можливо , помиляюсь😏