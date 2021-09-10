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Новости Политика Украины
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ВСК (440) ЧВК Вагнера (1281) Безуглая (200)

В срыве спецоперации с "вагнеровцами" состава преступления нет, а то, что об этом узнали РФ и РБ, нужно расследовать, - "слуга народа" Безуглая

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В срыве спецоперации с

Временная следственная комиссия по делу "вагнеровцев" продолжает заседать. Предательства в срыве спецоперации ее члены не видят, а то, как информация попала в Минск и Москву, должны расследовать силовики.

Об этом журналистам на брифинге сообщила глава комиссии, нардеп "СН" Марьяна Безуглая, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

По ее словам, окончательные выводы комиссия еще не сделала. Но, согласно предварительным выводам, преступления не было.

"Мы очень детализировано ознакамливались с датами, фамилиями, ответственными, с теми, кто был задействован в тех или иных мероприятиях, кто из них остается работать в ведомствах, кто был уволен. Мы не видим там состава преступления относительно непосредственно срыва, отмены (спецоперации. - Ред.). А что касается того, что об этом стало известно как белорусским спецслужбам, так и РФ, - ТСК обратится к правоохранительным органам, чтобы расследование в этом направлении было активизировано", - сказала Безуглая.

Читайте: Нардепов "ЕС" и "Голоса" не допустили на заседание ВСК по делу "вагнеровцев"

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+61
Зеленые работают на своего изберателя- лохов и слабоумных, будут нести любую пургу, нарид все схавает.
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10.09.2021 18:36
+56
Срыв операции - не преступление. А вообще это зеленский все рассказал лукашенко
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10.09.2021 18:35
+52
в срыве операции состава преступления нет ??????
пффф... а если поискать????
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10.09.2021 18:35
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Эта баба похожа на результат инцеста. Но сегодня на патриотичном цензоре ТРИ новости о её высерах. Зачем?
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10.09.2021 21:22 Ответить
Звиздец У зриві спецоперації з "вагнерівцями" складу злочину немає, а те, що про це дізналися РФ і РБ, потрібно розслідувати, - "слуга народу" Безугла - Цензор.НЕТ 7970
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10.09.2021 21:30 Ответить
А що вони заспівають якщо появляться "голоса" в записах белінгкет...? Геть з дуба впали, ті ж вже художній фільм зняти обіцяють , то напевно ж мають матеріал...?
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11.09.2021 00:39 Ответить
в голове у безуглой - мозга нет, а если остатки и остались - то это надо расследовать.....
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10.09.2021 21:52 Ответить
В уголках её черепа ещё могли бы задержаться остатки мозга, но она же Бнзуглая
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11.09.2021 07:03 Ответить
мамзєль... нєзнаніє закона нє асваждаєть ат атвєткі. Суд благародний атміріть івам, івам і намь...... удачі мадамс.
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10.09.2021 21:54 Ответить
Что можно было ожидать, если эту комиссию возглавила " слуга". Понятно,что она всеми силами будет стараться отмазать зеленую верхушку.
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10.09.2021 21:57 Ответить
А с каких это пор терапевт Марьяна безмозглая заменят собой суд и решает есть состав преступления или нет????
Сколько этот балаган еще будет длится???
Сметуны, ау...
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10.09.2021 22:05 Ответить
З неї такий і терапевт, як слідча продажна.
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11.09.2021 08:41 Ответить
Ну и вот. Опять все безвинны аки младенцы. Опять на ЗЕ! и его слуг нагло наговаривают. А "вагнеровцы" сами себя заложили
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10.09.2021 22:12 Ответить
На редкость умная дамочка. До дрожи в коленях. Если еще спаровать ее с мадам Верещук, такая гремучая смесь получится, что ой-ой-ой!
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10.09.2021 22:49 Ответить
А что такое? Где рашотролли? Где подоляковские шавки? Так не интересно что-ли. Где эти зелепатриоты, уставшие от войны?
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10.09.2021 23:19 Ответить
Невдовзі ми всі станем свідками того як ТВ помийки алігархав, будуть відбілювать чесне ім'я вовіка 😀
І почне цей процес Ґ+Ґ , мосійчук- скабеєва , чорти би іх побрали разом із наркошою 🤣
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10.09.2021 23:43 Ответить
То й на шо натяк , досроковим не бути? У зриві спецоперації з "вагнерівцями" складу злочину немає, а те, що про це дізналися РФ і РБ, потрібно розслідувати, - "слуга народу" Безугла - Цензор.НЕТ 5377
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11.09.2021 09:57 Ответить
т
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11.09.2021 09:58 Ответить
гениальная шутка У зриві спецоперації з "вагнерівцями" складу злочину немає, а те, що про це дізналися РФ і РБ, потрібно розслідувати, - "слуга народу" Безугла - Цензор.НЕТ 3351
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11.09.2021 01:02 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=1RzR7uQPfqQ&list=TLPQMTAwOTIwMjFfD3UPbKUJGg&index=9
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11.09.2021 01:14 Ответить
Все верно) Нужно смотреть не на то что говорят, а на то что пытаются спрятать)
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11.09.2021 07:18 Ответить
Нет состава преступления?? Зато в словах - "а знаєш, там обстріли бувають абсолютно випадково" есть угроза государственному деятелю! Только вопрос возникает , что єтот деятель вообще то делает?
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11.09.2021 02:06 Ответить
ахеревшая дебильная ****
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11.09.2021 05:21 Ответить
... лучше разбираеться в электрике У зриві спецоперації з "вагнерівцями" складу злочину немає, а те, що про це дізналися РФ і РБ, потрібно розслідувати, - "слуга народу" Безугла - Цензор.НЕТ 2691
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11.09.2021 06:17 Ответить
Зеленский и Ермак государственные изменники! Без срока давности.
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11.09.2021 07:26 Ответить
1. Президент Янелох в интервью Мосейчучке прямо говорит, что он позвонил Луке и рассказал о вагнеровцах.
2. Глава ВСК "слуга народа" Безуглая заявляет, что необходимо расследовать, каким образом информация о вагнеровцах попала в Рашку и Беларусь.
В принципе, это всё, что нужно знать об уровне профессионализме и интелектуальности "зеленої влади". Это яркий пример отрицательной селекции, увы...
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11.09.2021 07:44 Ответить
Справді, що вони несуть, якесь розслідування, шукають якогось агента, копирсаються в якихось свідках -- і це усе після того, як президент громогласно на каналі ТБ заявив, що САМ особисто подзвонив президенту Білорусі Лукашенко про операцію "вагнерівців", яка на останній стадії завершення, щоб врятувати злочинців від арешту і відповідальності за злочини міжнародного масштабу.
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11.09.2021 08:53 Ответить
Тільки позвонив він, коли їх вже арештували. І це було відомо одразу. То де твій інтелект подівся?
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12.09.2021 12:34 Ответить
невиноватаяЯЯЯЯЯЯ!!!
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11.09.2021 07:49 Ответить
Хто би сумнівався! Друга справа, якби це розслідування проводила парламентська опозиція, як це і мало би і бути, то і результат був би зовсім іншим. Були би і винні і був би склад злочину. А так, не смішить людей! Хоча, «Квартал» він і є «Квартал».
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11.09.2021 09:33 Ответить
Через 2 дні після публікації CNN, слуги так,легенько,призналися,що була спецоперація
.Вони почули натяк з-за океану.
Ще вчора писали в реплаях зелефани,що все це казки.
А тепер виявляється,що Зе таки зрадив, він злив суперамбітну спецоперацію наших спецслужб ворогу.
А це зрада., але зенаркоша , на мій погляд, так і не зрозумів , що він натворив , можливо , помиляюсь😏
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11.09.2021 09:43 Ответить
Мало того, Безуглая этого(шо натворил зевыскочка) не вiзьме до тями.
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11.09.2021 09:56 Ответить
"В срыве спецоперации с "вагнеровцами" состава преступления нет, а то, что об этом узнали РФ и РБ, нужно расследовать" - из этого блеянья понятно, шо пока нет состава преступления , бо еще не начато расследование, бо если получился провал операции, значит были причины, типо узнали РФ с РБ... Вот тока состав преступления подкрадывается еще и с другой стороны - оттягивание во времени начало расследования слива инфы о вагнеровцах.
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11.09.2021 09:54 Ответить
Государственная измена во время войны не преступление? Может еще присвоить звание Героя Украины? Посмертно
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11.09.2021 10:57 Ответить
Те що блаЗЕнь сам зізнався до уваги не беруть. Думаю скоро ми почуємо що це Порошенко злив інформацію...
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11.09.2021 15:01 Ответить
Ермак передал - однозначно. Зеленский его выгораживает.
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13.10.2021 21:22 Ответить
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