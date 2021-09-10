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Новости Политика Украины
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Фракция "Слуга народа" не будет медлить с принятием закона о деолигархизации, - Арахамия

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Фракция

Фракция "Слуга народа" не намерена медлить с принятием законопроекта о деолигархизации, заявил ее глава Давид Арахамия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Арахамия в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

"Видим попытки заинтересованных сторон умышленно затянуть принятие этого проекта закона, направив его для получения заключения"Венецианки" перед рассмотрением во втором чтении. Так образом, олигархи и связанные с ними депутаты надеются "затормозить" принятие антиолигархического закона минимум на 2-3 месяца. Не исключаем, что имели место попытки подкупа отдельных депутатов из оппозиционных сил и даже омбудсмена, которая поддержала эту инициативу", - сказал 

Он напомнил, что письменно попросил председателя Верховнрой Рады Дмитрия Разумкова не отправлять текущую версию законопроекта на експертизу в Венецианскую комиссию, а сделать это после того, как закон будет принят.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Рады нет необходимости ждать выводов Венецианской комиссии по законопроекту об олигархах, - Разумков

"Правильно будет предоставить для экспертизы именно конечную редакцию закона, а не нынешнюю - "черновик". Иначе мы будем просто "спамить" Венецианскую комиссию и дискредитировать таким образом Украину. К законопроекту подано 1200 поправок, и пока неизвестно, какой именно будет его финальная версия. Зачем заставлять Венецианскую комиссию делать двойную работу?" - пояснил Арахамия.

Ранее Разумков на брифинге в пятницу рассказал, что направил данный законопроект в Венецианскую комиссию.

Как сообщалось, Верховная Рада первого июля приняла за основу президентский законопроект №5599 о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов).

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Голос" поддержал направление законопроекта об олигархах в Венецианскую комиссию

Автор: Роман Свиридович
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Спешить будете при побеге. Сейчас-то зачем? Выдохнетесь раньше времени, а это чревато: побрить могут.
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10.09.2021 18:38 Ответить
Фракция "Слуга народа" не будет медлить с принятием закона о деолигархизации, - Арахамия - Цензор.НЕТ 5986
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10.09.2021 18:40 Ответить
Дятлы Кучмисты ...хватит разводить народ....один раз вас мудаков выбрали...второго раза не будет...
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10.09.2021 18:52 Ответить
Не до вагнергейтів...
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10.09.2021 18:56 Ответить
Впевнений що цей закон не стосуватиметься ні Бєні, ні Гудка.
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10.09.2021 19:01 Ответить
арахамию сажать надо будет одним из первых
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10.09.2021 19:24 Ответить
Фракція "Слуга народу" не зволікатиме з ухваленням закону про деолігархізацію, - Арахамія - Цензор.НЕТ 5638
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10.09.2021 20:43 Ответить
Фракція "Слуга народу" не зволікатиме з ухваленням закону про деолігархізацію, - Арахамія - Цензор.НЕТ 6266
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10.09.2021 20:57 Ответить
побольше тупых(хитрых)законов которые невозможно реализовать
Подонки-дурилки Зе команды занимаются фейковым законотворчеством за наши деньги
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10.09.2021 21:49 Ответить
 
 