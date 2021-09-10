Фракция "Слуга народа" не будет медлить с принятием закона о деолигархизации, - Арахамия

Фракция "Слуга народа" не намерена медлить с принятием законопроекта о деолигархизации, заявил ее глава Давид Арахамия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Арахамия в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

"Видим попытки заинтересованных сторон умышленно затянуть принятие этого проекта закона, направив его для получения заключения"Венецианки" перед рассмотрением во втором чтении. Так образом, олигархи и связанные с ними депутаты надеются "затормозить" принятие антиолигархического закона минимум на 2-3 месяца. Не исключаем, что имели место попытки подкупа отдельных депутатов из оппозиционных сил и даже омбудсмена, которая поддержала эту инициативу", - сказал

Он напомнил, что письменно попросил председателя Верховнрой Рады Дмитрия Разумкова не отправлять текущую версию законопроекта на експертизу в Венецианскую комиссию, а сделать это после того, как закон будет принят.

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"Правильно будет предоставить для экспертизы именно конечную редакцию закона, а не нынешнюю - "черновик". Иначе мы будем просто "спамить" Венецианскую комиссию и дискредитировать таким образом Украину. К законопроекту подано 1200 поправок, и пока неизвестно, какой именно будет его финальная версия. Зачем заставлять Венецианскую комиссию делать двойную работу?" - пояснил Арахамия.

Ранее Разумков на брифинге в пятницу рассказал, что направил данный законопроект в Венецианскую комиссию.

Как сообщалось, Верховная Рада первого июля приняла за основу президентский законопроект №5599 о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов).

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