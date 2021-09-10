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Украина располагает 12 млн доз вакцины от COVID-19, поставки будут продолжаться, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Украина располагает 12 млн доз вакцины от COVID-19, поставки будут продолжаться, - Ляшко

В Украину с начала прививочной кампании ввезли уже более 22 млн доз вакцины от COVID-19.

Об этом сообщил на брифинге глава Минздрава Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"В Украину с начала прививочной кампании мы привезли уже более 22 млн доз вакцины. 10 млн доз использовали, имеем 12 млн доз в остатках. Плюс к концу года у нас распланировано четко еженедельно среда-четверг поставки дополнительных вакцин. Они будут поступать бесперебойно в Украину. Сегодня главное, чтобы было желание приходить и вакцинироваться. Вакцина доступна и есть на выбор", - рассказал Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав попросил МВД и СБУ усилить борьбу с подделкой сертификатов о вакцинации, - Ляшко

Автор: Володимир Янченко
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10.09.2021 21:40 Ответить
 
 