Глава ВСК Безуглая: Международной спецоперации по "вагнеровцам" не было. Было спецмероприятие ГУР (обновлено)
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СБУ предложила попробовать "достать" из России воевавших на Донбассе наемников ЧВК "Вагнера". Для этого провели спецмероприятие разведки. Боевиков должны были задержать после посадки самолета в Стамбуле.
Об этом завила журналистам председатель временной следственной комиссии Верховной Рады, нардеп "СН" Марьяна Безуглая, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Непосредственно санкционированной спецоперации касательно принудительной посадки турецкого самолета с "вагнеровцами" в Украине не было. Но было специальное разведывательное мероприятие, которое проводилось в рамках постоянной работы Главного управления разведки", - сказала Безуглая.
По ее словам, разведка с 2014 года ведет работу по документированию и сбору информации о боевиках. в 2018-м был открыт новый этап этой работы - разведчики взялись за наемников ЧВК, воюющих на Донбассе на стороне оккупантов. В июле 2020-го года, утверждает Безуглая, СБУ предложила попробовать "вытащить" из России часть лиц боевиков. Для этого было открыто "специальное мероприятие".
По словам нардепа, посадка самолета с "вагнеровцами" была всего лишь дополнительным сценарием на этом "специальном разведывательном мероприятии". В качестве основного развития событий этот вариант не рассматривали.
"Предусматривалось, что по прибытию в Стамбул они ("вагнеровцы". - Ред.) были бы задержаны в силу того, что эти особы проходят по разным базам данных (спецслужб. - Ред.)", - отметила Безуглая.
Нардеп также упомянула, что среди 33-х "вагнеровцев" был агент Беларуси, которого не выдали России вместе с остальными боевиками.
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а помнится совсем недавно ермак, вовка-шмаркля и сами слуги урода вообще отрицали существование самой операции)
Да и спецслужбы США, Турции и Британии НЕ скрывают что были задействованы в этой операции))
Сидят сейчас и пьют водку, а на их руках кровь сбитых в воздухе десантников Украины.
Это надо быть таким чмырём, год кричать, что не чего не было, после заявить, что было.
Создать из слуг ТСК, и заявить, что нечего не было.
Тюрьма по вам плачет **ки.