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Новости Политика Украины
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ВСК (440) разведка (4002) СБУ (18685) ЧВК Вагнера (1281) Безуглая (200)

Глава ВСК Безуглая: Международной спецоперации по "вагнеровцам" не было. Было спецмероприятие ГУР (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Глава ВСК Безуглая: Международной спецоперации по

СБУ предложила попробовать "достать" из России воевавших на Донбассе наемников ЧВК "Вагнера". Для этого провели спецмероприятие разведки. Боевиков должны были задержать после посадки самолета в Стамбуле.

Об этом завила журналистам председатель временной следственной комиссии Верховной Рады, нардеп "СН" Марьяна Безуглая, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Непосредственно санкционированной спецоперации касательно принудительной посадки турецкого самолета с "вагнеровцами" в Украине не было. Но было специальное разведывательное мероприятие, которое проводилось в рамках постоянной работы Главного управления разведки", - сказала Безуглая.

По ее словам, разведка с 2014 года ведет работу по документированию и сбору информации о боевиках. в 2018-м был открыт новый этап этой работы - разведчики взялись за наемников ЧВК, воюющих на Донбассе на стороне оккупантов. В июле 2020-го года, утверждает Безуглая, СБУ предложила попробовать "вытащить" из России часть лиц боевиков. Для этого было открыто "специальное мероприятие".

Читайте: В срыве спецоперации с "вагнеровцами" состава преступления нет, а то, что об этом узнали РФ и РБ, нужно расследовать, - "слуга народа" Безуглая

По словам нардепа, посадка самолета с "вагнеровцами" была всего лишь дополнительным сценарием на этом "специальном разведывательном мероприятии". В качестве основного развития событий этот вариант не рассматривали.

"Предусматривалось, что по прибытию в Стамбул они ("вагнеровцы". - Ред.) были бы задержаны в силу того, что эти особы проходят по разным базам данных (спецслужб. - Ред.)", - отметила Безуглая.

Нардеп также упомянула, что среди 33-х "вагнеровцев" был агент Беларуси, которого не выдали России вместе с остальными боевиками.

Также читайте: ВСК не опрашивала Зеленского по делу "вагнеровцев", - "слуга народа" Безуглая

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+60
та неужели?))
а помнится совсем недавно ермак, вовка-шмаркля и сами слуги урода вообще отрицали существование самой операции)

Да и спецслужбы США, Турции и Британии НЕ скрывают что были задействованы в этой операции))
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10.09.2021 19:01
+56
Что оно несёт? Совсем зеленого обкурилась?

Глава ВСК Безуглая: Международной спецоперации по "вагнеровцам" не было. Было спецмероприятие ГУР - Цензор.НЕТ 8881
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10.09.2021 19:03
+45
Повезло вагнеровцам, что есть такой лох и его друзья.
Сидят сейчас и пьют водку, а на их руках кровь сбитых в воздухе десантников Украины.
Это надо быть таким чмырём, год кричать, что не чего не было, после заявить, что было.
Создать из слуг ТСК, и заявить, что нечего не было.
Тюрьма по вам плачет **ки.
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10.09.2021 19:05
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Пруф битте.
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10.09.2021 21:24 Ответить
На йух, битте. Возвращайся к истокам😀
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11.09.2021 09:39 Ответить
Каплей ты был.каплей и остался.
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11.09.2021 09:43 Ответить
Глянув на біографію Безуглої в вікіпедії - "природжений розслідувач", краще вже Юзіка призначили, хоч поржали б(
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10.09.2021 21:12 Ответить
ЗАШКВАР!!!! ЗЕ в черговий раз ЗАБРЕХАВСЯ та ОБІ...СЬ , СВІДОМО ПРОВАЛИВ масштабну операцію по вангеровцях !!!! ТІЛЬКИ ПОЛІТИЧНИЙ КРЕТИН МІГ ПОРІВНЯТИ одного опозиціонера Протасевича та ДЕСЯТКИ УБИВЦЬ-вагнеровців , проти яких ведуться кримінальні справи . А ЛОХТОРАТ все ХАВАЄ .. ІМПІЧМЕНТ ЗРАДНИКУ !!!! А беумгла виправдовує зрадника !!!
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10.09.2021 21:44 Ответить
да засуньте ей в ротовую щель - хоть что-то!!!!!
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10.09.2021 21:53 Ответить
Безмозгла курко, це коли ти збереш клоунів на вечірку щоб набухатись та накуритись айкосів - це буде мєропріятіє (українською захід). Коли напередодні Дня незалежності клоуни проводили саміт перших леді - це був захід (мєропріятіє). А коли спецпідрозділи силових структур розробляють план по захопленню міжнародних терористів і втілюють його на практиці - то це спецоперація. Краще б ти помовчала, то зійшла б за розумну.
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10.09.2021 22:27 Ответить
Последствия орального секса для женщин....
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11.09.2021 08:10 Ответить
Да, похоже пробило моск
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11.09.2021 09:40 Ответить
Дурочка подставляется под 111ю
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11.09.2021 14:55 Ответить
хорошо хоть не спец карнавал 95 Голова ТСК Безугла: міжнародної спецоперації щодо "вагнерівців" не було. Був спецзахід ГУР - Цензор.НЕТ 7400
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12.09.2021 10:28 Ответить
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