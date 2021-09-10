Глава ВСК Безуглая: Международной спецоперации по "вагнеровцам" не было. Было спецмероприятие ГУР (обновлено)

СБУ предложила попробовать "достать" из России воевавших на Донбассе наемников ЧВК "Вагнера". Для этого провели спецмероприятие разведки. Боевиков должны были задержать после посадки самолета в Стамбуле.

Об этом завила журналистам председатель временной следственной комиссии Верховной Рады, нардеп "СН" Марьяна Безуглая, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Непосредственно санкционированной спецоперации касательно принудительной посадки турецкого самолета с "вагнеровцами" в Украине не было. Но было специальное разведывательное мероприятие, которое проводилось в рамках постоянной работы Главного управления разведки", - сказала Безуглая.

По ее словам, разведка с 2014 года ведет работу по документированию и сбору информации о боевиках. в 2018-м был открыт новый этап этой работы - разведчики взялись за наемников ЧВК, воюющих на Донбассе на стороне оккупантов. В июле 2020-го года, утверждает Безуглая, СБУ предложила попробовать "вытащить" из России часть лиц боевиков. Для этого было открыто "специальное мероприятие".

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По словам нардепа, посадка самолета с "вагнеровцами" была всего лишь дополнительным сценарием на этом "специальном разведывательном мероприятии". В качестве основного развития событий этот вариант не рассматривали.

"Предусматривалось, что по прибытию в Стамбул они ("вагнеровцы". - Ред.) были бы задержаны в силу того, что эти особы проходят по разным базам данных (спецслужб. - Ред.)", - отметила Безуглая.

Нардеп также упомянула, что среди 33-х "вагнеровцев" был агент Беларуси, которого не выдали России вместе с остальными боевиками.

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