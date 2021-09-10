Кинорежисер и сценарист Ворожбит стала лауреатом премии имени Александра Довженко

Президент Владимир Зеленский подписал указ о присуждении премии имени Александра Довженко кинорежисеру Наталье Ворожбит.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"Присудить Государственную премию Украины имени Александра Довженко 2021 кинорежиссеру, сценаристу Ворожбит Наталье Анатольевне - за выдающийся вклад в развитие украинского киноискусства", - говорится в документе.

Отмечается, что размер Государственной премии Украины имени Довженко на 2021 установлен в размере 200 тысяч гривен.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Фильм Васяновича "Атлантида" получил премии "Золотая дзига" в 6 номинациях, лента Ворожбит "Плохие дороги" - в 4

Наталья Ворожбит - известная украинская режиссер и сценарист. Написала сценарии к таким фильмам, как "Киборги" и "Дикое поле", а также сериала "Поймать Кайдаша". В 2020 году дебютировала как режиссер с фильмом "Плохие дороги", который получил награду на "Неделе критики" Венецианского кинофестиваля и три награды Национальной премии кинокритиков "Киноколо".