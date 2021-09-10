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Германия (6015) Лавров (2206) Франция (3077) нормандская четверка (1596)

Германия и Франция предложили нормандскую встречу на полях Генассамблеи ООН. Россия отказывается

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Германия и Франция предложили нормандскую встречу на полях Генассамблеи ООН. Россия отказывается

Германия и Франция предложили провести нормандскую встречу на уровне министров иностранных дел на полях Генассамблеи ООН. Россия отказывается, называя такие переговоры "несерьезными".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова на форуме "Вся Россия - 2021".

По его словам, в сложившихся условиях Россия неготова к встрече в нормандском формате. В качестве причины Лавров назвал отказ Украины выполнения от минских договоренностей

"Когда Россию призывают провести встречу в нормандском формате, то российская просит сначала объяснить, как это все сочетается, потому что минские договоренности отрицаются", - заявил министр.

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Лавров отметил, что Германия и Франция предложили провести на полях ГА ООН в Нью-Йорке встречу министров иностранных дел нормандской четверки.

"Мы пытаемся выяснить, как они относятся к тому, что творит (президент Украины Владимир - ред.) Зеленский и его команда, перечеркивая возможность выполнить минские договоренности. Они говорят - надо собраться и там посмотреть. А это разговор несерьезный и непрофессиональный", - заключил глава МИД России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина активизировала подготовку к нормандскому саммиту, - Кулеба

Автор: Роман Свиридович
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Видимо Лавров заподозрил, что на этих полях ему конкретно предложат пойти на... с украинских полей...
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10.09.2021 20:02 Ответить
Може відключення від сфіт чи арешт коштів рос. Олігархів змінить позицію коняки і Московії загалом
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10.09.2021 20:26 Ответить
пострадает торговля стран с агрессором , не подходит
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10.09.2021 20:56 Ответить
серуны как всегда обосрамшись! Німеччина і Франція запропонували нормандську зустріч на полях Генасамблеї ООН. Росія відмовляється - Цензор.НЕТ 9631 ..понты опять не не проканали))), а по окончании сессии по иплу наглому еще и сапогом с разворота отгребут и на пинках из зала оон с позором выброшены будут)))... Німеччина і Франція запропонували нормандську зустріч на полях Генасамблеї ООН. Росія відмовляється - Цензор.НЕТ 264
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10.09.2021 20:37 Ответить
Старый мерин боится полей, там его пахать заставляют...
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10.09.2021 21:19 Ответить
 
 