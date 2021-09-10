Безуглая о "вагнеровцах": Наша спецслужба проиграла спецслужбам России и Беларуси, но не была спровоцирована на что-то худшее
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
ВСК Рады видит недостатки в организации задержания боевиков ЧВК "Вагнера".
Об этом глава комиссии, депутат "СН" Марьяна Безуглая завила журналистам, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
По ее словам, "никто не принимал решение о прекращении операции".
"Мы видим недостатки в планировании и в работе и достаточно амбициозное мероприятие, которое предусматривалось в июле (2020 года. - ред.). Путь реализации этой задумки… был, во-первых, несовершенным и, во-вторых, имел определённый авантюристический характер. В-третьих, подвергал Украину существенным рискам", - сказала депутат.
"В июле (2020 года. - Ред.)... возможно, еще на этапе сбора информации об этих людях (наемниках ЧВК Вагнера. - Ред.), скорее всего, очевидно, детали стали известны Российской Федерации. Но политическая ситуация в Беларуси была очень сложной, и далее события развивались таким образом, что фактически произошло взаимодействие между собой, некая контригра, троих спецслужб - Украины, Беларуси и Российской Федерации", - добавила Безуглая.
Однако, по данным, которые обрабатывает парламентская ВСК, прямой координации по этому вопросу у белорусских спецслужб и РФ "не предусматривалось и не было".
Безуглая добавила: "Наша спецслужба проиграла в борьбе трех спецслужб - России, Белоруси, Украины. Но не была спровоцирована на что-то худшее. Это не привело к реально ощутимым международным последствиям, тем более, катастрофическим, как мы наблюдали далее в ситуации с Протасевичем".
Пожалуйста, подождите...
Операцию слил ЗЕ!!!
Зеленський сам признався Але ТСК мусило б детально розслідувати і довести до відома громадян імена зрадників (також подання на арешт -без огляду на посаду)
Мабуть потрібно створити ще одну,незалежну ТСК для реального розслідування. Не робіть з людей дурнів і почніть працювати!
мацкальскую методичку вызубрила
в камере тебе найдут и пятый и восьмой угол
шалава
Не зрозумів до чого тут спецслужби Білорусі, якщо стверджується що взаємодії з росіянами не було?
Зі слів Мар'яни виходить, що білоруси проводили свою спецоперацію і вона в них вийшла. Бо Лукашенко у критичний для нього момент вигідно обміняв цих головорізів на підтримку Тупіна.
Але все одно залишається головне питання, хто злив інформацію про нашу спецоперацію Лукашенко. Мабуть Зеля, бо він сам про це бовкнув.
примелькавшиеся ЗЕльоные, мой вам совет: при малейших признаках смены власти - валите немедленно из Украины !
Вам здесь не жить !
Я́на Зінке́вич - українська медик-доброволець. Командирка Медичного батальйону «Госпітальєри»[1].
За період активної фази АТО, починаючи з 2014 року, особисто витягла та врятувала більше двох сотень поранених українських солдатів з передової.[2] Створила та протягом тривалого часу керувала медичним батальйоном «Госпітальєри», що з часу створення врятував понад 2500 поранених українських воїнів та цивільних осіб з передової.
тендітна 19-ти річна дівчинка Яна зробила неможливе !
Вона Герой України ?
Ні, лише "За заслуги" та «За воїнську доблесть» - заохочувальна відзнака Міністерства оборони України,
Нічого, Яночка!
Ти - Народний Герой України !
А це у людей важить більше
навіть "горячего" от Беллінгкета не подавали, а про "вишеньки на торті" я мовчу.
для тебе як для человека из "простой еврейской совецкой семьи" даю совєцьку ж пораду - надєйся і жді, всьо єщьо вперєді
Бубочка ще знепритомніє у "бульбашці вагнергейту" !
а Вы спрашивали ?
и что Вам ответили ?
а что Вы здесь делаете ?
не вчи мене одеським манерам, поц ягельний !
і дуй звідсіля !
Лишаю тобі "останнє слово" - бо не заснеш.)))
Наступного разу, коли буде захищати Янелоха, вона здасть рідну мати, батька, та дитину.
Тепер справа фахівців і правоохоронців встановлювати винних і правильність заходів. І не принципово, якими словами вона це заявила.
Грозєв може запускати фільм.
" Кого эта дЭпутатаА считает идиотами?
1.Себя?
2.Избирателей?
3. Спецслужбы 4 стран?
Сначала намечались торжества, потом аресты; потом решили совместить.
Сначала они провели блестящую спецоперацию, потом эту спецоперацию слили зеленский с ермаком, а теперь они говорят что наши спецслужбы самые плохие.. гандьба!