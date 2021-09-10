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Новости Политика Украины
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ВСК (440) ЧВК Вагнера (1281) Безуглая (200)

Безуглая о "вагнеровцах": Наша спецслужба проиграла спецслужбам России и Беларуси, но не была спровоцирована на что-то худшее

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Безуглая о

ВСК Рады видит недостатки в организации задержания боевиков ЧВК "Вагнера".

Об этом глава комиссии, депутат "СН" Марьяна Безуглая завила журналистам, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

По ее словам, "никто не принимал решение о прекращении операции".

"Мы видим недостатки в планировании и в работе и достаточно амбициозное мероприятие, которое предусматривалось в июле (2020 года. - ред.). Путь реализации этой задумки… был, во-первых, несовершенным и, во-вторых, имел определённый авантюристический характер. В-третьих, подвергал Украину существенным рискам", - сказала депутат.

"В июле (2020 года. - Ред.)... возможно, еще на этапе сбора информации об этих людях (наемниках ЧВК Вагнера. - Ред.), скорее всего, очевидно, детали стали известны Российской Федерации. Но политическая ситуация в Беларуси была очень сложной, и далее события развивались таким образом, что фактически произошло взаимодействие между собой, некая контригра, троих спецслужб - Украины, Беларуси и Российской Федерации", - добавила Безуглая.

Однако, по данным, которые обрабатывает парламентская ВСК, прямой координации по этому вопросу у белорусских спецслужб и РФ "не предусматривалось и не было".

Читайте: Глава ВСК Безуглая: Международной спецоперации по "вагнеровцам" не было. Было спецмероприятие ГУР

Безуглая добавила: "Наша спецслужба проиграла в борьбе трех спецслужб - России, Белоруси, Украины. Но не была спровоцирована на что-то худшее. Это не привело к реально ощутимым международным последствиям, тем более, катастрофическим, как мы наблюдали далее в ситуации с Протасевичем".

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+89
Представниця «Слуги народу» поширила відверту брехню - заява пресслужби «Європейської Солідарності»*
Представниця «Слуги народу» Мар'яна Безугла поширила відверту брехню. Саме п'ятий Президент України Петро Порошенко санкціонував початок спецоперацію проти т.зв ПВК Вагнера. Так само як саме президент Зеленський завалив її фінал, перекресливши ризиковану високофахову роботу українських спецслужб.
Володимир Зеленський визнав, що попередив Лукашенка. Невже це не підстава, щоб допитати його?
ПсевдоТСК винятково з вірних «Слуг», у роботі якої сьогодні не брала участі жодна інша фракція чи депутатська група, має одну мету - прикрити і захистити зрадників в Офісі Президента.
Тому «Європейська Солідарність» не брала і не братиме участі в їхній виставі. Ми вимагаємо голосування повноважної ТСК за участі усіх політичних сил парламенту, за винятком проросійської ОПЗЖ.
ТСК - це інструмент опозиції. Влада мала би розслідувати зрив спецоперації силами правоохоронних органів насамперед СБУ.
Петро Порошенко готовий дати покази СБУ, але вона за 13 місяців не провела жодної слідчої дії із розслідування злочину. Це означає, що Служба, замість того щоб встановити істину і захистити державу, ховає кінці в воду і покриває злочинців. Не вийде. Надто багато слідів і свідків. І злочин - без терміну давності.
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10.09.2021 20:16
+80
Наши спецслужби зрадив гівнокомандувач!
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10.09.2021 20:17
+79
Дебильная версия, состряпанная дебилами для дебилов.
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10.09.2021 20:18
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Фишка тут в другом...ВагнерБыдло Путло прилетело самолетом в Минск...а встречали их и привезли в крутую гостинницу тремя автобусами Mersedes-Benz
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10.09.2021 20:53 Ответить
Принижувати свою спецуру, зовсім розуму лишилися? Мало того, що програли, так служби РФ та РБ скористалися нашим досвідом при затриманні своїх опозиціонерів. Протасевича маю на увазі.
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10.09.2021 20:54 Ответить
my hat off to the one who is banging this bitch, eat that shit mudryj narid 73%
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10.09.2021 20:55 Ответить
Ну и ****! Это чистое предательство народа Украины. А это не до депутат по моему при з дит и покрывает клоуна с жополизом Ермаком
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10.09.2021 20:56 Ответить
Наша спецслужба не проиграла.

Операцию слил ЗЕ!!!
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10.09.2021 20:59 Ответить
Так уж и слил.А ТСК установила что совсем ниразу не слил , а просто играл на пользу другой спецслужбы (не нашей).
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11.09.2021 08:04 Ответить
розумію твоє положення, дівча, але не співчуваю. Обрала шлях сама - в'язниця так в'язниця.
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10.09.2021 20:59 Ответить
Это ей ермак придумал историю скрытия предательства.
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10.09.2021 20:59 Ответить
Скоро у её пуделя или кота появится недвижимость на десятку миллионов гривен.
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10.09.2021 21:00 Ответить
Может не успеть и сесть в тюрьму.
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11.09.2021 19:08 Ответить
Звучит как "член в ...опу засунули - но не изнасиловали" Безугла про "вагнерівців": наша спецслужба програла спецслужбам Росії та Білорусі, але не була спровокована на щось гірше - Цензор.НЕТ 4426 Слили уроды классную спецоперацию,подставили участников а теперь спихивают вину на других...
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10.09.2021 21:00 Ответить
Гнилі відмазки. Брехня відверта. Питання було в тому: ХТО Є ЗРАДНИК?
Зеленський сам признався Але ТСК мусило б детально розслідувати і довести до відома громадян імена зрадників (також подання на арешт -без огляду на посаду)
Мабуть потрібно створити ще одну,незалежну ТСК для реального розслідування. Не робіть з людей дурнів і почніть працювати!
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10.09.2021 21:01 Ответить
она реально больная
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10.09.2021 21:07 Ответить
Шлюха, тупо зелена шлюха.
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10.09.2021 21:07 Ответить
« В-третьих, подвергал Украину существенным рискам» - спалила ЗЄлю, дурепа: спочатку назвала дві причини чому, якби, не вдалася операція, і туди ж додала можливий наслідок, від якого Шмаркля обісрався і злив операцію.
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10.09.2021 21:14 Ответить
Однако, по данным,(это что за хрень безуглая?) которые обрабатывает парламентская ВСК, прямой координации по этому вопросу у белорусских спецслужб и РФ "не предусматривалось и не было".---Спецслужба рашистская, единая со спецслужбой Белорусии все, годы диктатуры луки и куйла
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10.09.2021 21:19 Ответить
ЗеЛя/Ермак и другие мрази за все будут отвечать!подонки и предатели!
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10.09.2021 21:22 Ответить
Безугла про "вагнерівців": наша спецслужба програла спецслужбам Росії та Білорусі, але не була спровокована на щось гірше - Цензор.НЕТ 9634
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10.09.2021 21:23 Ответить
эта сосна палубная хорошо знает что киздеть-
мацкальскую методичку вызубрила
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10.09.2021 21:45 Ответить
Вкратце - ""В июле... возможно,, скорее всего, очевидно, таким образом, фактически, некая контригра", - добавила Безуглая.Источник: https://censor.net/ru/n3287635 Безугла про "вагнерівців": наша спецслужба програла спецслужбам Росії та Білорусі, але не була спровокована на щось гірше - Цензор.НЕТ 3256
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11.09.2021 09:13 Ответить
РИЖА ****!
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10.09.2021 21:25 Ответить
За дураков нас держат!
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10.09.2021 21:31 Ответить
Что за идиотка?😲
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10.09.2021 21:40 Ответить
Сволота из женского квартала
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10.09.2021 21:40 Ответить
Я у мами дурочка. Чомусь згадалось...
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10.09.2021 21:43 Ответить
Що патякає ця ЗЕбілка, яка речення узгодженого скласти не може. Дебілку слухати - себе не поважати! Дякую 73%!!
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10.09.2021 21:43 Ответить
хоть ты и безуглая
в камере тебе найдут и пятый и восьмой угол
шалава
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10.09.2021 21:44 Ответить
О, как су..а, вывернула: оказывается измена Родине - это "недостатки в планировании", а попытка задержать и привлечь к ответственности наемников- это "авантюра"
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10.09.2021 21:51 Ответить
Що це за маячня, будь яка спецоперація це авантюра і ризик!
Не зрозумів до чого тут спецслужби Білорусі, якщо стверджується що взаємодії з росіянами не було?
Зі слів Мар'яни виходить, що білоруси проводили свою спецоперацію і вона в них вийшла. Бо Лукашенко у критичний для нього момент вигідно обміняв цих головорізів на підтримку Тупіна.
Але все одно залишається головне питання, хто злив інформацію про нашу спецоперацію Лукашенко. Мабуть Зеля, бо він сам про це бовкнув.
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10.09.2021 21:51 Ответить
ЗЕльоная сцыкуха, медик по образованию что-то плетет о провале наших спецслужб.

примелькавшиеся ЗЕльоные, мой вам совет: при малейших признаках смены власти - валите немедленно из Украины !
Вам здесь не жить ! Безугла про "вагнерівців": наша спецслужба програла спецслужбам Росії та Білорусі, але не була спровокована на щось гірше - Цензор.НЕТ 8538
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10.09.2021 21:53 Ответить
у той час поки ця курва безуглая вититиралась по кабінетах МО, імітуючи "реформи" медицини в ВСУ,

Я́на Зінке́вич - українська медик-доброволець. Командирка Медичного батальйону «Госпітальєри»[1].
За період активної фази АТО, починаючи з 2014 року, особисто витягла та врятувала більше двох сотень поранених українських солдатів з передової.[2] Створила та протягом тривалого часу керувала медичним батальйоном «Госпітальєри», що з часу створення врятував понад 2500 поранених українських воїнів та цивільних осіб з передової.

тендітна 19-ти річна дівчинка Яна зробила неможливе !
Вона Герой України ?
Ні, лише "За заслуги" та «За воїнську доблесть» - заохочувальна відзнака Міністерства оборони України,

Нічого, Яночка!
Ти - Народний Герой України !
А це у людей важить більше
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10.09.2021 22:04 Ответить
процітую: "А це у людей важить більше" ... Безугла про "вагнерівців": наша спецслужба програла спецслужбам Росії та Білорусі, але не була спровокована на щось гірше - Цензор.НЕТ 8202
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11.09.2021 14:03 Ответить
Ось потихеньку і здувається бульбашка "вагнергейту", надута Порошенком. Не здивуюсь, коли виявиться, що сам сивочолий, аби підгадити Зе, через своїх "сємочків" попередив хубла через "камсамольскую правду". Враховуючи його, Порошенківську, патологічну мульку про "...відігратись і повернутись на трон", коли для досягнення мети усі засоби прийнятні - доволі реалістичний сценарій, як на мене...
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10.09.2021 21:59 Ответить
дядя, ще далєко не вєчєр, а самий разгар банкета.

навіть "горячего" от Беллінгкета не подавали, а про "вишеньки на торті" я мовчу.
для тебе як для человека из "простой еврейской совецкой семьи" даю совєцьку ж пораду - надєйся і жді, всьо єщьо вперєді Безугла про "вагнерівців": наша спецслужба програла спецслужбам Росії та Білорусі, але не була спровокована на щось гірше - Цензор.НЕТ 1611

Бубочка ще знепритомніє у "бульбашці вагнергейту" ! Безугла про "вагнерівців": наша спецслужба програла спецслужбам Росії та Білорусі, але не була спровокована на щось гірше - Цензор.НЕТ 7159
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10.09.2021 22:09 Ответить
...) давати поради, коли тебе про них не просять - типова ознака "чсв-шника". Що ж до іншого - "будєм пасматрєть", як кажуть в Одесі. Безугла про "вагнерівців": наша спецслужба програла спецслужбам Росії та Білорусі, але не була спровокована на щось гірше - Цензор.НЕТ 207
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10.09.2021 22:44 Ответить
перед Вами выходят ?
а Вы спрашивали ?
и что Вам ответили ?
а что Вы здесь делаете ?

не вчи мене одеським манерам, поц ягельний !
і дуй звідсіля ! Безугла про "вагнерівців": наша спецслужба програла спецслужбам Росії та Білорусі, але не була спровокована на щось гірше - Цензор.НЕТ 1752
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10.09.2021 23:15 Ответить
...) тебе вчити - тільки псувати. Ти вже закінчена, досконала тля. Мандрував би собі мимо, але захотілось "блєснуть"?))) Та "блістать" тобі дано виключно серед недоумків. На повірку ти - звичайна шмата.
Лишаю тобі "останнє слово" - бо не заснеш.)))
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10.09.2021 23:51 Ответить
Зебилоид, ты с рождения дефективный, или курсы какие оканчивал?
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11.09.2021 10:38 Ответить
зебіле, вона тільки починає надуватись Безугла про "вагнерівців": наша спецслужба програла спецслужбам Росії та Білорусі, але не була спровокована на щось гірше - Цензор.НЕТ 7790
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10.09.2021 22:13 Ответить
Ти що,расєянін?!
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10.09.2021 22:26 Ответить
Васечкин, иди жуй...писать не твое)))
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10.09.2021 23:56 Ответить
...а ти хто? Єкспєрд? Справка є? Безугла про "вагнерівців": наша спецслужба програла спецслужбам Росії та Білорусі, але не була спровокована на щось гірше - Цензор.НЕТ 2025
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11.09.2021 00:01 Ответить
Даже диплом есть)))
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11.09.2021 02:06 Ответить
Ну ты, лапоть и тупорылый. Небось Трускавец оканчивал?😀😂
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11.09.2021 10:39 Ответить
Клоун, круг лиц, которые знали детали операции, был озвучен год назад. Имени Порошенко среди этих лиц не было. Команда "приостаноовить операцию" прозвучала непосредственно из ОП. Вопрос состоит лишь в том, кто именно из окружения Бубочки слил операцию, если, конечно, это не сделал Найвеличніший лично. Так что твой высер не засчитан.
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11.09.2021 01:16 Ответить
Тупа афца! До речі, сама упорота зеафца.
Наступного разу, коли буде захищати Янелоха, вона здасть рідну мати, батька, та дитину.
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10.09.2021 22:04 Ответить
У нее нет дитини, она розовая...
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10.09.2021 23:59 Ответить
Знаете как называется блондинка после душа? - Чистая тупость. Кто пустил тупицу к таким важным делам? Как оно смогло пролезть в такую важную комиссию? Эта полудепутат просто размазала кал по стенке. Она унизила всех спецов. Тот кто ее туд₽ поста№ил - враг Украины.как это тварь попала в такую комиссию? Она предатель, да ещё тупая
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10.09.2021 22:14 Ответить
Идеальная новая жонка для гнусавого недомерка. Такая же тупая и косноязычная.
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10.09.2021 22:17 Ответить
кто эту обезьяну из клетки выпустил?????????
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10.09.2021 22:19 Ответить
"Цікаві досліди" Безугла про "вагнерівців": наша спецслужба програла спецслужбам Росії та Білорусі, але не була спровокована на щось гірше - Цензор.НЕТ 8686
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10.09.2021 23:16 Ответить
Спасибі Безуглій. Вперше на високому офіційному рівні визнано: операція була, витік інформації був, в результаті якого подальші дії українські сецслужби згорнули.
Тепер справа фахівців і правоохоронців встановлювати винних і правильність заходів. І не принципово, якими словами вона це заявила.
Грозєв може запускати фільм.
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10.09.2021 22:20 Ответить
У меня только один вопрос
" Кого эта дЭпутатаА считает идиотами?
1.Себя?
2.Избирателей?
3. Спецслужбы 4 стран?
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10.09.2021 22:24 Ответить
Понеслось говно по трубам. Все ожидаемо и линия поведения ОПы и безмозглой была ясна еще до заседания т.н. ВСК.. Кто -то ожидал, что она выйдет и скажет "Ермак предатель, Зеленский имбецил. Объявляем импичмент и санкционируем задержание кремлевского крота!"? Вы серьезно?
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10.09.2021 22:26 Ответить
может кто-то ожидал чего-то другого от провластной партии..., было предательство, возможно в результате простого тупого невежества и скудоумия..., а может это самое скудоумие и некомпетентность было использовано втемную кем-то более профессиональным... и что теперь признать на всю страну, что ты тупое и безответственное чмо, которое в своих интересах может использовать любой продвинутый агент...
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10.09.2021 22:28 Ответить
Краткое содержание версии Безуглой:
Сначала намечались торжества, потом аресты; потом решили совместить.
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10.09.2021 22:35 Ответить
Вона точно, Безмозглая.
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10.09.2021 22:50 Ответить
Если бы в июле 1976 израильтяне послушали эту Безуглую, они бы никогда не решились на блестящую "операцию Йонатан" (рейд на Ентеббе). Там было отработано лишь 2% действий, остальное была авантюра и импровизация.
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10.09.2021 23:38 Ответить
Безуглая сказала как есть: ГУР и СБУ проиграли, потому что агенты ФСБ сидят в ОП
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11.09.2021 01:16 Ответить
Кто нибудь заткнет эту олигофренку наконец?
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11.09.2021 02:26 Ответить
Она только за сегодня одристалась столько раз,что и тупые поклонники осла столько не сьедят
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11.09.2021 02:27 Ответить
Безугла про "вагнерівців": наша спецслужба програла спецслужбам Росії та Білорусі, але не була спровокована на щось гірше - Цензор.НЕТ 4818
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11.09.2021 03:38 Ответить
Еще одна лживая гадина проявилась. Из сексотского отребья, никакого полезного толку не будет. Они отбывают свой номер. Разве "вагнеровцы", это единственное предательство этой масти. Каждый день при власти, они замещают собою - гнилью, - украинцев и настоящих патриотов своей родины. Они подготовят место для, условного, бойка и сойдут в небытие, где и ошивались до 19 года, ведя мелкую агентурную работа на Хубла. Жалкие лгущие слуги урода.
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11.09.2021 04:51 Ответить
Я думаю, что всем членам этой ТСК и Безуглой в частности должно быть предъявлено обвинение в соучастии в госизмене наравне с Зеленским и Ермаком. Я не знаю, как скоро это будет, но буду ждать этого до конца своей жизни.
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11.09.2021 05:17 Ответить
ця безугла скоріше така ж безмозгла як і ті хохлосракі барани, що прийшли голосувати за це квартально-коломойшинське лайно 2 роки тому.
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11.09.2021 05:41 Ответить
Эта недалекого ума дама четко озвучила ход мыслей зе-власти - намечавшееся задержание вагнеровцев они считали провокацией.
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11.09.2021 07:41 Ответить
Кто слил? Так скоро узнаем.Кто в Кремль за медалями поедет- тот ( а может те) и слили.
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11.09.2021 08:14 Ответить
Пля писеець! Цензурних слів реально не вистачає! Це ж за кого треба мати свій нарід, щоб отаким його годувати...
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11.09.2021 08:49 Ответить
Пани БЕЗУГЛАЯ, тока не нужно привирать , замыливая очи... Наша спецслужба проиграла спецслужбам России и Беларуси по вине команды зеленых - так нужно глаглить...
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11.09.2021 08:58 Ответить
Я вже не дивуюся "висерам" провладних "слуг", здорового глузду там немає.
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11.09.2021 09:09 Ответить
Пане, айкосники и здоровый глузд - веСЧи несовместимые.
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11.09.2021 09:25 Ответить
Схоже, що там не один айкос, а якась вбивча для глузду комбінація, мабуть і смертельна для КОВІДу.
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11.09.2021 13:47 Ответить
Що ці слова можуть означати, бідолашна ти наша?
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11.09.2021 09:45 Ответить
А я и не претензирую Безулой... Бо при чем здесь она , когда не вдупляет шо некомпетентна, а потому неправа. Ведь ее кто-то же удосужил этим рангом и вселил ей этим уверенность в своей (ее)правоте. И этот кто-то еще тупее Безуглой, бо тупо верит, что некомпетентные люди , что-то могут поменять в лучшую сторону.
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11.09.2021 09:46 Ответить
Я не понял, так вагнровцы не приезжали в Белоруссию с билетами на самолёт?
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11.09.2021 09:52 Ответить
Зеленява пісюнота особисто темнички накидала (після того, як всіх, окрім слухняних "слуг", з ТСК поперли)?
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11.09.2021 10:14 Ответить
Тупая наглая мразота
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11.09.2021 10:43 Ответить
Ох и тупорылая кошелка сравнивает спецоперацию по задержанию вагнеровцев и спецоперация по Протасевичу. Это же насколько нужно быть тупоголовой, и иметь смелось еще и озвучивать эту срань.
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11.09.2021 11:05 Ответить
Этой "главе комиссии" делегировал интересно кто-то подобную ахинею нести!? или она инициативная? так или иначе...
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11.09.2021 14:30 Ответить
Дурочка сама согласилась на соучастие
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11.09.2021 14:57 Ответить
Вот сейчас нашим спецслужбам было обидно.
Сначала они провели блестящую спецоперацию, потом эту спецоперацию слили зеленский с ермаком, а теперь они говорят что наши спецслужбы самые плохие.. гандьба!
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12.09.2021 10:27 Ответить
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