Безуглая о "вагнеровцах": Наша спецслужба проиграла спецслужбам России и Беларуси, но не была спровоцирована на что-то худшее

ВСК Рады видит недостатки в организации задержания боевиков ЧВК "Вагнера".

Об этом глава комиссии, депутат "СН" Марьяна Безуглая завила журналистам, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

По ее словам, "никто не принимал решение о прекращении операции".

"Мы видим недостатки в планировании и в работе и достаточно амбициозное мероприятие, которое предусматривалось в июле (2020 года. - ред.). Путь реализации этой задумки… был, во-первых, несовершенным и, во-вторых, имел определённый авантюристический характер. В-третьих, подвергал Украину существенным рискам", - сказала депутат.

"В июле (2020 года. - Ред.)... возможно, еще на этапе сбора информации об этих людях (наемниках ЧВК Вагнера. - Ред.), скорее всего, очевидно, детали стали известны Российской Федерации. Но политическая ситуация в Беларуси была очень сложной, и далее события развивались таким образом, что фактически произошло взаимодействие между собой, некая контригра, троих спецслужб - Украины, Беларуси и Российской Федерации", - добавила Безуглая.

Однако, по данным, которые обрабатывает парламентская ВСК, прямой координации по этому вопросу у белорусских спецслужб и РФ "не предусматривалось и не было".

Читайте: Глава ВСК Безуглая: Международной спецоперации по "вагнеровцам" не было. Было спецмероприятие ГУР

Безуглая добавила: "Наша спецслужба проиграла в борьбе трех спецслужб - России, Белоруси, Украины. Но не была спровоцирована на что-то худшее. Это не привело к реально ощутимым международным последствиям, тем более, катастрофическим, как мы наблюдали далее в ситуации с Протасевичем".