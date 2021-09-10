США призывают стороны объединиться в обновлении набсовета "Нафтогаза" и его исполнительного директора - Нуланд

США призывают стороны объединиться в обновлении набсовета НАК "Нафтогаз Украины" и его исполнительного директора.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила заместитель государственного секретаря США по политическим делам Виктория Нуланд на конференции YES Brainstorming в Киеве в пятницу.

"Вчера мы заявили о нашей обеспокоенности в связи с продолжающимся кризисом лидерства в "Нафтогазе", включая факт, что некоторые из международных наблюдателей ушли в отставку. Так что мы призываем стороны объединиться в обновлении набсовета "Нафтогаза" и его исполнительного директора, и сделать это в манере, отвечающей принципам управления Организации экономического сотрудничества и развития", - сказала Нуланд.

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