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Новости Политика Украины
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США призывают стороны объединиться в обновлении набсовета "Нафтогаза" и его исполнительного директора - Нуланд

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

США призывают стороны объединиться в обновлении набсовета

США призывают стороны объединиться в обновлении набсовета НАК "Нафтогаз Украины" и его исполнительного директора.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом  сообщила заместитель государственного секретаря США по политическим делам Виктория Нуланд на конференции YES Brainstorming в Киеве в пятницу.

"Вчера мы заявили о нашей обеспокоенности в связи с продолжающимся кризисом лидерства в "Нафтогазе", включая факт, что некоторые из международных наблюдателей ушли в отставку. Так что мы призываем стороны объединиться в обновлении набсовета "Нафтогаза" и его исполнительного директора, и сделать это в манере, отвечающей принципам управления Организации экономического сотрудничества и развития", - сказала Нуланд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США глубоко обеспокоены кризисом в управлении "Нафтогазом Украины", - Госдеп

Автор: Роман Свиридович
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Поналазило как тараканов. Нуланд и прочие
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10.09.2021 20:33 Ответить
Та в Україні власних кремлівських гнид несчисленна кількість !!!)))
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10.09.2021 20:39 Ответить
Це не відповідає кремлівському сценарію !!!)))
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10.09.2021 20:36 Ответить
Отто Ватерландер а що його звільнили?
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10.09.2021 20:40 Ответить
Та сейчас...
Шоб они опять такого ценного Коломойскому и ЗЕ Витренко увольнять стали?
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10.09.2021 20:57 Ответить
Це в нас тут вже якийсь американський нафтогаз завівся? США закликають сторони об'єднатися в оновленні наглядової ради "Нафтогазу" і його виконавчого директора - Нуланд - Цензор.НЕТ 7270
А ціни на газ, як на Henry Hub, вони встановити не хочуть - хочуть "просто об'єднатися"?
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10.09.2021 21:14 Ответить
Кому шо
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10.09.2021 21:26 Ответить
Если бы ещё США выяснили куда пропадает украинский газ и кто на этом греется?
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10.09.2021 21:36 Ответить
о ця дівка мені нра , вона не буде загортати у всілякі дипломатичні кончтрукції а буде прямим текстом казати
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10.09.2021 22:58 Ответить
 
 