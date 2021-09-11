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Новости Политика Украины
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НАБУ (4031) СБУ (18685) США (23191) Нуланд (302)

Ожидаем от Рады продвижения относительно законодательства по НАБУ и реформы СБУ, - замгоссекретаря США Нуланд

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Ожидаем от Рады продвижения относительно законодательства по НАБУ и реформы СБУ, - замгоссекретаря США Нуланд

США ожидают от Верховной Рады изменений в законодательство о НАБУ и завершения реформы СБУ.

Об этом заявила заместитель государственного секретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы ожидаем от Рады продолжения продвижения относительно законодательства по Национальному антикоррупционному бюро и защиты его независимости, а также окончательных шагов по реформам в Службе безопасности", - сказала Нуланд на конференции YES Brainstorming в Киеве.

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Она подчеркнула, что все эти вещи касаются "здоровья, силы и чистоты Украины, и правительства, которое служит своим гражданам".

"Так что мы продолжим говорить об этих вещах. Некоторый значительный прогресс был достигнут, и мы просто хотим видить, что Украина придерживается курса", - отметила Нуланд.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+3
С 2014 года США выделили Украине более 2 миллиардов долларов на помощь в сфере безопасности.
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10.09.2021 21:13
+2
Допомога неробі ,марна справа !!! )))
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10.09.2021 21:15
+2
Лучше бы вместо 2 млрд Украина получила бы в 2014 году статус союзника США вне НАТО.Но Тунис для Обамы/Байдена оказался важнее.
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10.09.2021 21:25
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ожидайте и дальше...
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10.09.2021 20:50 Ответить
Вона що в CNN не заглядає, не знає шо Єрмаку зараз не до цього ...
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11.09.2021 00:40 Ответить
Украина тоже ожидала помощи от вашей администрации с 2014 по 2017 год.
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10.09.2021 21:05 Ответить
С 2014 года США выделили Украине более 2 миллиардов долларов на помощь в сфере безопасности.
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10.09.2021 21:13 Ответить
Допомога неробі ,марна справа !!! )))
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10.09.2021 21:15 Ответить
Это при Порошенко Украина была неробой?
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10.09.2021 21:28 Ответить
Понад 30 років завзято працюють ,але результат від"ємний !!!)))
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10.09.2021 21:31 Ответить
Зелена пліснява послідовно нищит все набуте Україною на шляху євроінтеграціі !!!))))
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10.09.2021 21:34 Ответить
С 2014 по 2017 года ещё не было никакой зелёной плесени и в помине. Те же немцы тоже друзей из себя изображали, но начиная с 2016 года пытались пропихнуть своего штангенциркуля.
Думаю, если бы не такое откровенное отталкивание Украины нашими западными "партнёрами", то и у Петро бы остался на второй срок. Сильно он им доверился.
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10.09.2021 21:41 Ответить
Ніщо не виникає з нічого,і не зникає в нікуди !!! Кремлівськіих гнид в Україні несчисленна кількість ,вони добре маскуються і мігрують з партіі в партію ,аби ближче до державної годівниці !!!!)))
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10.09.2021 22:01 Ответить
То, что в Украине х.у.й.л.о.в.с.к.и.х гнид много это понятно и без Вас. Сейчас речь о, так называемых западных партнёрах, от которых одни обеспокоенности и озабоченности.
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10.09.2021 22:07 Ответить
На що вони мают реагувати ??? На звіздьож чинної української державної влади ????Це вони розкрадают Україну ??? Вони руйнують Укроборонпром ??? Вони нищат українську енергогалузь ??? І т.д і т. п.!!!)))
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10.09.2021 22:12 Ответить
Кто с 2014 по 2017 при администрации Обамы разворовывал Украину, разрушал Укроборонпром и т.д.? Есть 2 факта. В 2014 году, когда Петро попросил у Обамы статус и его послали, выбрав Тунис. И в 2017 году, когда Верховная Рада большинством голосов тоже попросило у Трампа этот статус, но опять, Украину послали и выбрали Бразилию. До прихода зелёной плесени ещё было минимум 2,5 года.
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10.09.2021 22:19 Ответить
Все зрозуміло ,в стані України винні кляті амерікоси ,піндоси недороблені !! Все за кремлівською методичкою !!!)))
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10.09.2021 22:40 Ответить
Це за іх вимогою зелена пліснява повертає кремлівських гнид на держпосади ???))))
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10.09.2021 22:15 Ответить
Речь велась о временах администрации Обамы. Какая ещё зелёная плесень в то время?!
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10.09.2021 22:21 Ответить
Пліснява завжди була ,лише іншого кольору !!!)))
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10.09.2021 22:42 Ответить
Лучше бы вместо 2 млрд Украина получила бы в 2014 году статус союзника США вне НАТО.Но Тунис для Обамы/Байдена оказался важнее.
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10.09.2021 21:25 Ответить
Афганистану сильно статус союзника помог.
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10.09.2021 21:43 Ответить
20 лет как то помогал. В случае с Афганистаном американцев можно понять .
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10.09.2021 21:45 Ответить
Ти заблукав , рюзьгє свиня?
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10.09.2021 23:02 Ответить
Мы ж не Афганистан.
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10.09.2021 23:27 Ответить
Та на Банковій та Грушевського кремлівські гнида на гниді та гнидою погоняє !!!)))
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10.09.2021 21:14 Ответить
Що очікувати від зРади ,лише зраду !!!)))
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10.09.2021 21:16 Ответить
некогда . депутаты решают более серьезные проблемы . можно женские сиськи в рекламе показывать или нет . на остальное просто нет времени Очікуємо від Ради просування щодо законодавства з НАБУ і реформи СБУ, - заступник держсекретаря США Нуланд - Цензор.НЕТ 2203
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10.09.2021 21:18 Ответить
Ви ще попросіть,щоб Шмаркля Беню здала,не дочекаєтесь.
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10.09.2021 21:58 Ответить
Ожидаем от Рады продвижения относительно законодательства по НАБУ и реформы СБУ

Станьте в очередь, мы тут два года стоим
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10.09.2021 21:59 Ответить
В цю палату можна не заходити - тут хворий спить лєтаргічним сном вже 30 років. Що від нього можна чекати? Йому періодично пудрять морду, красють губи, й виставляють на показ, щоб усі сміялися.
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10.09.2021 22:32 Ответить
Не, не очень работает, просто слова. Волшебный пинок Джо клоуну намного эффективнее
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11.09.2021 14:59 Ответить
 
 