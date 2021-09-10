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Заразившийся коронавирусом Разумков сегодня фотографировался с нардепами, все были без масок, - Братущак. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Заразившийся коронавирусом председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сегодня фотографировался с группой народных депутатов. Все были без масок.

Соответствующее фото на своей странице в Фейсбук разместил журналист Алексей Братущак, информирует Цензор.НЕТ.

Заразившийся коронавирусом Разумков сегодня фотографировался с нардепами, все были без масок, - Братущак 01

"Ранее на подобные фото антимасочников из парламента смотрел просто с мыслями: штраф, штраф, штраф. И возмущался безнаказанности избранников, которые сами повышали штрафы за нарушение масочного режима. Но это фото - самое лучшее. За пару часов после фотосессии чувак по центру выложит в сеть свой положительный результат ПЦР-теста. Вот незадача, заразился коронавирусом", - написал Братущак.

Журналист обращает внимание, что накануне Разумков принимал участие в Молитвенном завтраке, где большинство гостей также были без маски.

Братущак напомнил депутатам о необходимости самоизоляции после контакта с больным COVID-19.

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"Интересный вопрос: все эти улыбающиеся лица, другие нардепы и 1000 участников молитвенного завтрака пойдут на самоизоляцию на 14 дней по причине контакта с больным коронавирус? Ну, чтобы снизить риск инфицирования других. Или так же положат болт на карантин, потому что им можно?", - пишет он.

Напоминаем, сегодня спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что повторно заразился коронавирусом.

Заразившийся коронавирусом Разумков сегодня фотографировался с нардепами, все были без масок, - Братущак 02

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+41
Ось це тупориле створіння також заразилось?

Заразившийся коронавирусом Разумков сегодня фотографировался с нардепами, все были без масок, - Братущак - Цензор.НЕТ 6860
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10.09.2021 22:09
+25
Разумков, який заразився коронавірусом, сьогодні фотографувався з нардепами, всі були без масок, - Братущак - Цензор.НЕТ 6036
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10.09.2021 23:47
+24
сто процентов. не вздумай вакцинуватись. єто всьо проіскі гуманоідов з альфа-центавра.
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10.09.2021 22:14
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та нехай мрет та зеленая рада с ее главой - цветы не принесет нихто.
родичи - один через восьмого и то сомнений через край...
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11.09.2021 02:26 Ответить
Та не дождетесь! Во всяком случае не от ковида! Их скорее Зеленский перестреляет из "узи"!
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11.09.2021 05:28 Ответить
та господь упаси ....
живите и зеленую крысу бойтесь - больше некого.
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11.09.2021 05:52 Ответить
4 раза ссыкун перестреляет?
не смешите мои тапочки...
скажите еще юзик - спецназ Разумков, який заразився коронавірусом, сьогодні фотографувався з нардепами, всі були без масок, - Братущак - Цензор.НЕТ 4242
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11.09.2021 06:05 Ответить
Ну тут два варіанта:
Або він був не привитий (тому питання, чого ЗЕлені на людей так насідають , щоб прививались);
Або ваша прививкаи - фуфломіцин
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11.09.2021 06:54 Ответить
Якщо навіть всі депутати ВР захворіють, українці не помітять.
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11.09.2021 07:06 Ответить
Отож, тому що в основному народ від них живе своїм життям, а від ВР зовсім мало толку. За 30 років Незалежності України цей орган зарекомендував себе як повністю антинародний, включаючи и кму и ап,жоден Закон не прийнятий на користь простого народу.. жоден??!!! Повністю антинародна Держава в нас зараз. Не путати з країною Незалежною Україною,"Полностью антинародное государство!!!".
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11.09.2021 11:42 Ответить
Дихлофосом задуть гадов!
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11.09.2021 07:30 Ответить
Тест був помилкивий, зреагував на "швидку Настю".
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11.09.2021 08:09 Ответить
Так что получается, физрастворчиком вакцинировались вместо пфайзера?
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11.09.2021 08:18 Ответить
вот и слили розумкова... сейчас на трибуне вр - появится очередная, кривая морда из 95 квартала..... а народ Украины все это продолжает терпеть.....
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11.09.2021 08:59 Ответить
Пусть все там ходят без масок, может поможет нам всем 😁😁😁😁
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11.09.2021 10:06 Ответить
Чуму на все их головы!
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11.09.2021 10:42 Ответить
а Дания тем временем полностью отменила коронобесие Разумков, який заразився коронавірусом, сьогодні фотографувався з нардепами, всі були без масок, - Братущак - Цензор.НЕТ 9010
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11.09.2021 10:43 Ответить
Так там вже 80% привитих.
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11.09.2021 16:55 Ответить
Вот если бы раньше кто либо заразился бы гриппом кто то придал этому значение?
А сейчас шо изменилось? Эффект плацебо срабатывает? Ящик взбодрил?
Я два раза, с перерывом 1 г. и 3 мес. переболел короной. Ничем не лечился .
Грипп как грипп. Ничего хорошего но и ажиотаж устраивать по этому поводу не стоит.
Не знаю ни одного знакомого ни знакомых знакомых кто бы умер за эти полтора года даже не от ковида а хотя бы притянутых за уши т н последствий ковида. Хотя весь подъезд у меня сплошные глубокие пенсионеры так за это время даже от возраста никто не скончался.
И коэфициент смертности среднемировой за период " пандемии" даже несколько снизился.
Ковид это больше разводняк чем на самом деле такая опасная болезнь как нам расписывают.
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11.09.2021 10:57 Ответить
А чо такая внезапная активизация охватила коврово-кабинетного слизнячка? Сколько денег отвалил Юрку? До всего дело у него есть, скоро и погоду авторитетно комментировать начнёт. Прям, куклу нарядную рисуют.
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11.09.2021 15:02 Ответить
Судя по фото и не скажешь шо Разумков болен короной.
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11.09.2021 21:07 Ответить
Одне питаннячко! А Разумков вакцинований?
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11.09.2021 21:21 Ответить
Господи! ЖГИ! Разумков, який заразився коронавірусом, сьогодні фотографувався з нардепами, всі були без масок, - Братущак - Цензор.НЕТ 5902
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11.09.2021 22:11 Ответить
Я думаю, это уход разумкова спланированный, должны принимать закон о олигархах, вопрос : идти по процедуре, там 1500 поправок, это 1,5 месяца или больше, или нагнуть парламент и с помощью стефанчука принять в первом чтении, напомню конституционный суд заблокирован, обращаться депутатам о неконстетуционности законопроекта некуда.

Закон о земле принемался также Стефанчуком, Разумкова небыло, он очень продуманный чувак, снимает всякую сомнительную ответственность с себя всегда, даже на снбо он не голосует.

Политик должен иметь свое мнение. Между капельками бегает. Хочет беленьким быть и шелковым выглядеть. Сухим из душа вылезти. Тряпка зелёная!
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12.09.2021 14:10 Ответить
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