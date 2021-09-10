Заразившийся коронавирусом Разумков сегодня фотографировался с нардепами, все были без масок, - Братущак. ФОТО
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Заразившийся коронавирусом председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сегодня фотографировался с группой народных депутатов. Все были без масок.
Соответствующее фото на своей странице в Фейсбук разместил журналист Алексей Братущак, информирует Цензор.НЕТ.
"Ранее на подобные фото антимасочников из парламента смотрел просто с мыслями: штраф, штраф, штраф. И возмущался безнаказанности избранников, которые сами повышали штрафы за нарушение масочного режима. Но это фото - самое лучшее. За пару часов после фотосессии чувак по центру выложит в сеть свой положительный результат ПЦР-теста. Вот незадача, заразился коронавирусом", - написал Братущак.
Журналист обращает внимание, что накануне Разумков принимал участие в Молитвенном завтраке, где большинство гостей также были без маски.
Братущак напомнил депутатам о необходимости самоизоляции после контакта с больным COVID-19.
"Интересный вопрос: все эти улыбающиеся лица, другие нардепы и 1000 участников молитвенного завтрака пойдут на самоизоляцию на 14 дней по причине контакта с больным коронавирус? Ну, чтобы снизить риск инфицирования других. Или так же положат болт на карантин, потому что им можно?", - пишет он.
Напоминаем, сегодня спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что повторно заразился коронавирусом.
Пожалуйста, подождите...
родичи - один через восьмого и то сомнений через край...
живите и зеленую крысу бойтесь - больше некого.
не смешите мои тапочки...
скажите еще юзик - спецназ
Або він був не привитий (тому питання, чого ЗЕлені на людей так насідають , щоб прививались);
Або ваша прививкаи - фуфломіцин
А сейчас шо изменилось? Эффект плацебо срабатывает? Ящик взбодрил?
Я два раза, с перерывом 1 г. и 3 мес. переболел короной. Ничем не лечился .
Грипп как грипп. Ничего хорошего но и ажиотаж устраивать по этому поводу не стоит.
Не знаю ни одного знакомого ни знакомых знакомых кто бы умер за эти полтора года даже не от ковида а хотя бы притянутых за уши т н последствий ковида. Хотя весь подъезд у меня сплошные глубокие пенсионеры так за это время даже от возраста никто не скончался.
И коэфициент смертности среднемировой за период " пандемии" даже несколько снизился.
Ковид это больше разводняк чем на самом деле такая опасная болезнь как нам расписывают.
Закон о земле принемался также Стефанчуком, Разумкова небыло, он очень продуманный чувак, снимает всякую сомнительную ответственность с себя всегда, даже на снбо он не голосует.
Политик должен иметь свое мнение. Между капельками бегает. Хочет беленьким быть и шелковым выглядеть. Сухим из душа вылезти. Тряпка зелёная!