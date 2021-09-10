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Сестра Колесниковой Хомич: На суд пустили только 8 родственников, остальные люди в зале были подставными

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Сестра Колесниковой Хомич: На суд пустили только 8 родственников, остальные люди в зале были подставными

Зал суда во время процесса над белорусскими оппозиционерами Марией Колесниковой и Максимом Знаком был наполнен подставными людьми, которых никто не знал. Большинство их родственников и друзей не пустили на заседание.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" рассказала сестра Марии Колесниковой Татьяна Хомич, информирует Цензор.НЕТ.

"Вот, вы видите кадры из зала суда. Кажется, что там очень много людей, которые пришли поддержать Машу и Максима. На самом деле туда пустили 8 родственников Марии и Максима в сумме, остальные люди в зале - подсадные", - рассказала она.

По ее словам, на входе в зал стояли 50-100 человек друзей и близких Колесниковой и Знака.

"Но никого не пустили из них, пустили родственников. И когда они зашли в зал, они были очень удивлены, увидев, что зал уже полон. При чем, полон какими-то абсолютно незнакомыми людьми", - добавила Хомич.

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Сестра Колесниковой также рассказала, что оппозиционерке целый год не давали возможности увидеться с близкими, и только недавно разрешили часовое посещение отца.

"Он увидел... что Маша полна сил, полна оптимизма. Она очень хорошо держится", - сказал Хомич.

Напомним, 6 сентября 2021 года Минский областной суд приговорил оппозиционеров Марию Колесникову и Максима Знака к 11 и 10 годам лишения свободы соответственно.

Автор: Ольга Лузан
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Фактически, Беларусь это уже колония рашки
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10.09.2021 21:48 Ответить
Если это и так - то основная "заслуга" в этом наших беглых "эмигрантов" и западных санкций. К которым и Украина присоединилась. Так что и твоя личная заслуга в этом есть. Сестра Колесникової Хомич: на суд пустили тільки 8 родичів, інші люди в залі були підставними - Цензор.НЕТ 3077
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11.09.2021 12:54 Ответить
у вас был шанс,который вы про-бали,теперь нам по х-й что с вами будет.
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10.09.2021 21:51 Ответить
Ещё один потенциальный для Украины фронт *****?Оптимист вы однако.
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10.09.2021 22:01 Ответить
Ничего подобного, там такое может быть, что и здесь зацепит...
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10.09.2021 22:24 Ответить
Так настрочил, типа от тебя и других граждан Украины что-то зависело.
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11.09.2021 00:31 Ответить
Нам в первую очередь "по х-й" на мнение твое и подобных. Тем более что таким как ты самое время задуматься что будет с вами. Сестра Колесникової Хомич: на суд пустили тільки 8 родичів, інші люди в залі були підставними - Цензор.НЕТ 7150
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11.09.2021 12:58 Ответить
иди лижи у баЦьки,а заодно у Коленьки,ибо он наследник,и ты обязан лизать и ему.
у вас духа нет,засранцы.
а вякаешь ты оттого,что я говорю правду,а ты с этим смириться не можешь...расслабь булки и получай удовольствие!
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11.09.2021 13:16 Ответить
Я понимаю что каждый судит по себе, своему воспитанию и семье. Коли с детства приучили что обязательно нужно кому - то "лизать" - так и живешь. Сестра Колесникової Хомич: на суд пустили тільки 8 родичів, інші люди в залі були підставними - Цензор.НЕТ 663 Я тебе указал свое мнение по поводу твоей "правды". А удовольствие я получаю от красивой, чистой и спокойной страны - Беларуси. Куда за рубеж не приеду - узнав что белорус все становятся очень приветливы. Чего и тебе желаю. Правда насколько знаю - пока у тебя с этим никак. Потому и советую - задумайся в первую очередь что будет с такими как ты, прежде чем советы другим раздавать. Сестра Колесникової Хомич: на суд пустили тільки 8 родичів, інші люди в залі були підставними - Цензор.НЕТ 9916
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11.09.2021 13:45 Ответить
That Litvin girl Maria Kolesnikova, she is a stud and the real deal.
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10.09.2021 21:54 Ответить
Сердечки з камери,з посмішкою... Мілота ! Певно,це привіт Тіхановской,що бореться з режимом дистанційно,в затишній ЄС ?
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10.09.2021 22:56 Ответить
Вообще не понял "плач ярославны" по Колесниковой и Знаку в Украине - они были членами штаба вороватого банкира Бабарико - куклы с российской рукой в попе. Работали на российские деньги и в интересах российского окружения медведева. Сестра Колесникової Хомич: на суд пустили тільки 8 родичів, інші люди в залі були підставними - Цензор.НЕТ 2330
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11.09.2021 12:52 Ответить
да мы уже поняли,что ты кацапская подстилка,можешь не трындеть.
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11.09.2021 13:17 Ответить
То что с тобой происходит - называется "когнитивный диссонанс", глянь в словаре. А вообще логично предположить в привычной тебе и таким как ты терминалогии что "кацапские подстилки" - это как раз те кто переживает за судьбу колесниковой и знака. С чем тебя и поздравляю! Сестра Колесникової Хомич: на суд пустили тільки 8 родичів, інші люди в залі були підставними - Цензор.НЕТ 2315
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11.09.2021 13:50 Ответить
не хотел отвечать такому недоумку как ты,но всё же интересно...
а где я написал,что переживаю за знак с колесниковой?
боюсь что ты долго будешь искать,недалёкий ты наш бульбаш))))))))))
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11.09.2021 14:07 Ответить
Недалекие недоумки - это те которые "не хотят отвечать" - но отвечают. Сестра Колесникової Хомич: на суд пустили тільки 8 родичів, інші люди в залі були підставними - Цензор.НЕТ 725

А искать твою глупую "озабоченность" далеко не надо - всякий зрячий может почитать постом выше, ты же сунулся со своим бредом в мой пост.)
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11.09.2021 15:31 Ответить
У Маши самые большие и крепкие яйца среди этих всех Бабарик
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11.09.2021 15:01 Ответить
 
 