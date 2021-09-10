Сестра Колесниковой Хомич: На суд пустили только 8 родственников, остальные люди в зале были подставными

Зал суда во время процесса над белорусскими оппозиционерами Марией Колесниковой и Максимом Знаком был наполнен подставными людьми, которых никто не знал. Большинство их родственников и друзей не пустили на заседание.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" рассказала сестра Марии Колесниковой Татьяна Хомич, информирует Цензор.НЕТ.

"Вот, вы видите кадры из зала суда. Кажется, что там очень много людей, которые пришли поддержать Машу и Максима. На самом деле туда пустили 8 родственников Марии и Максима в сумме, остальные люди в зале - подсадные", - рассказала она.

По ее словам, на входе в зал стояли 50-100 человек друзей и близких Колесниковой и Знака.

"Но никого не пустили из них, пустили родственников. И когда они зашли в зал, они были очень удивлены, увидев, что зал уже полон. При чем, полон какими-то абсолютно незнакомыми людьми", - добавила Хомич.

Читайте: Белорусские оппозиционеры Колесникова и Знак должны быть немедленно освобождены. Приговоры абсолютно безосновательны, - ПАСЕ

Сестра Колесниковой также рассказала, что оппозиционерке целый год не давали возможности увидеться с близкими, и только недавно разрешили часовое посещение отца.

"Он увидел... что Маша полна сил, полна оптимизма. Она очень хорошо держится", - сказал Хомич.

Напомним, 6 сентября 2021 года Минский областной суд приговорил оппозиционеров Марию Колесникову и Максима Знака к 11 и 10 годам лишения свободы соответственно.