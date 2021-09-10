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Приговор по делу МН17 будет во второй половине 2022 года, - Венедиктова

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Приговор по делу МН17 будет во второй половине 2022 года, - Венедиктова

Приговор вынесут в сентябре, ноябре или декабре 2022 года.

Об этом генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает Цензор.НЕТ.

"Что касается сроков. Прокуроры в ноябре этого года скажут свою заключительную речь. Судьи уже поставили график, когда они могут вынести этот приговор. Это может быть либо сентябрь 2022, или ноябрь 2022 года, или декабрь 2022", - заявила Венедиктова.

Она отметила, что свою заключительную речь прокуроры в этом деле скажут в ноябре 2021 года.

Читайте: В судебном заседании по делу сбитого Боинга МН17 заслушают родственников 11 погибших

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+6
Вирок у справі МН17 буде в другій половині 2022 року, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 3191
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10.09.2021 22:02
+4
Разведка съездила в международный суд. Что-то за обмен главного свидетеля не сказала... Приговор будет однозначно, как бы это не было странно для Генрокурора Украины. И что это за зеленый дебилизм когда зелевласть играет в голого короля.
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10.09.2021 22:02
+2
Никакого правосудия, крючкотворство юристов и политическое затягивание процесса, ждут когда ***** сдохнет /бояться "обидеть" кремлевского упыря приговором/!
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10.09.2021 21:59
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Никакого правосудия, крючкотворство юристов и политическое затягивание процесса, ждут когда ***** сдохнет /бояться "обидеть" кремлевского упыря приговором/!
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10.09.2021 21:59 Ответить
Dutch people are stubborn and scrupulous, they fought hard against Germany and Japan in WW2.
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10.09.2021 22:15 Ответить
По-моему это уже какой-то хиралий творится (игравшие в Death Streanding поймут).
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10.09.2021 22:00 Ответить
Вирок у справі МН17 буде в другій половині 2022 року, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 3191
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10.09.2021 22:02 Ответить
Разведка съездила в международный суд. Что-то за обмен главного свидетеля не сказала... Приговор будет однозначно, как бы это не было странно для Генрокурора Украины. И что это за зеленый дебилизм когда зелевласть играет в голого короля.
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10.09.2021 22:02 Ответить
Зедерьмаки работают на путлера ! Сдали все спецоперации , отпустили захваченного свидетеля Цемаха , опустили ниже плинтуса настоящих патриотов и офицеров
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10.09.2021 22:18 Ответить
Это, наверное, Порох Цемаха отдал рабсиянам? Этим самым плюнув в лицо родственникам жертв МН-17? Это ключевой свидетель был, запомни, КЛЮЧЕВОЙ!
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11.09.2021 07:35 Ответить
How do you know, bitch?
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10.09.2021 22:03 Ответить
Приговор мавзолейному барану Мухомору Каддаффи по сбитому самолету над шотландским Локкерби в декабре 1988 года готовили почти 13 лет..в 1999 году вынесли приговор...но 2001 году вынесли окончательный вердикт...,но в 2011 году к этому теракту вновь вернулись типа к вновь открывшимся обстоятельствам...
А зачем вам приговор*?говно мазолейное и без приговора дебилы...
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10.09.2021 22:10 Ответить
Импотенты целующие в ж… бешенного орангутанга с ядерным чемоданчиком
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10.09.2021 22:20 Ответить
А про Стерненко ничего там не пищала? Ка только покровитель в Италию отъехал, так гонора резко поубавилось. Стричь купоны Мамедова намного приятней и безопасней
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11.09.2021 15:05 Ответить
 
 