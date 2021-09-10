Приговор по делу МН17 будет во второй половине 2022 года, - Венедиктова

Приговор вынесут в сентябре, ноябре или декабре 2022 года.

Об этом генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает Цензор.НЕТ.

"Что касается сроков. Прокуроры в ноябре этого года скажут свою заключительную речь. Судьи уже поставили график, когда они могут вынести этот приговор. Это может быть либо сентябрь 2022, или ноябрь 2022 года, или декабрь 2022", - заявила Венедиктова.

Она отметила, что свою заключительную речь прокуроры в этом деле скажут в ноябре 2021 года.

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