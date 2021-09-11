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Новости Политика Украины
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США готовы к участию и в Нормандском формате, и в параллельном с ним процессе, - Нуланд

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

США готовы к участию и в Нормандском формате, и в параллельном с ним процессе, - Нуланд

США готовы к участию и в Нормандском формате, и в параллельном с ним процессе, заявила заместитель государственного секретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом она заявила на конференции YES Brainstorming в Киеве в пятницу.

"Относительно переговорного формата, вы знаете, что в администрации Обамы я и другие принимали участие в формате, параллельном с Нормандским. Германия и Франция были в Нормандском формате с Украиной и Россией, и потом мы в поддержку целей и стремлений говорили с Москвой и Киевом, чтобы попытаться поддержать, закрыть пробелы и добавить нашу долю креативности. Эти усилия не значительно продвинулись. Что мы сказали Украине, России, европейцам - это то, что мы готовы повторно участвовать в любом виде - то ли в Нормандском формате или снова в параллельной поддержке, если наша сторона увидит способ, которым мы можем помочь", - сказала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия и Франция предложили нормандскую встречу на полях Генассамблеи ООН. Россия отказывается

Она отметила, что, по ее данным, несколько дней назад или в четверг состоялась встреча советников президентов Украины и РФ Ермака и Козака, также советников президентов Франции и Германии.

"Она (встреча – ред) была по крайней мере более позитивной в тоне. Если этот процесс оживет и приобретет какую то жизнь - мы готовы помочь", - подчеркнула она.

Нуланд указала, что во время встречи президент США Байден заверил президента РФ Путина в приверженности США Украине и их намеренье продолжать поддерживать ее суверенитет, нужды в безопасности и обороне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поддержка Украины является одним из стратегических интересов США, - Нуланд

"Я думаю, вы знаете, насколько президент Байден исторически привержен Украине, ее суверенитету и независимости. Так что Украина в значительной степени фигурировала и на встрече один на один и на более широкой встрече, включая, как мы публично заявляли и как сказал президент, абсолютно давая понять президенту Путину приверженность Соединенных Штатов Украине и наше намеренье продолжать поддерживать ее суверенитет, нужды в безопасности и обороне", - пояснила она.

По ее словам, также Байден заявил Путину, что санкции США против РФ останутся в силе "пока причина, по которой они были введены, не решена".

Кроме того, Нуланд обратила внимание на то, что когда президент Украины Владимир Зеленский посещал США, было подчеркнута важность того, чтобы Черное море оставалось открытым для международной навигации и что свобода навигации в нем уважается.

"Я думаю, что это место, за которым мы действительно должны следить в ближайшие годы, и мы должны ускорить наши усилия, чтобы работать вместе, чтобы сохранить Черное море открытым и свободным", - считает замгоссекретаря.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+5
А що має бути !! Вони теж від зеленої плісняви чують лише звіздьож !!!))))
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10.09.2021 22:08
+4
пока космические корабли бороздят просторы вселенной (с)
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10.09.2021 22:04
+4
А зачем вам дебилам знать что поставлено в Украину за 3 года из Британии и США?Жуйте Байрактары Эрдогана..стадо Мавзолейных идиотов... США готові і до участі в Нормандському форматі, і в паралельному з ним процесі, - Нуланд - Цензор.НЕТ 3789
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10.09.2021 22:35
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пока космические корабли бороздят просторы вселенной (с)
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10.09.2021 22:04 Ответить
Бла...бла...бла............
Озабочення.............
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10.09.2021 22:05 Ответить
А що має бути !! Вони теж від зеленої плісняви чують лише звіздьож !!!))))
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10.09.2021 22:08 Ответить
то вони такі самі піз.......уни як зелень...
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10.09.2021 22:10 Ответить
По рівню життя громадян, мабуть що не такі !!!)))
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10.09.2021 22:17 Ответить
дебіл ти походу,але надіюсь що не від народження)))ялише скрін викладу і подумай як такій владі можно довіряти і взашалі чи потрібно))
США готові і до участі в Нормандському форматі, і в паралельному з ним процесі, - Нуланд - Цензор.НЕТ 5680
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12.09.2021 08:34 Ответить
А куйло кладет болт , мадам Нуланд , на все форматы и обстреливает Украину . Дайте серьезное вооружение украинской армии включая ударные беспилотники , профинансируйте ВСУ и через месяц активного подавления огневых точек расийских оккупантов в Донбассе , куйло сам завопит о встрече или отведет свои войска когда потери достигнут критической величины . Но твой престарелый босс байден решил дружить с куйлом , поэтому кроме пустых заявлений ничего нет .
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10.09.2021 22:15 Ответить
Почему только "дайте"??
Произведите, чёрт вас возьми, на украинских заводах!
И не выбирайте зеленских!
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11.09.2021 12:13 Ответить
Нет больше заводов.
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11.09.2021 22:24 Ответить
только один формат допустим. международный трибунал по военным преступлениям
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10.09.2021 22:25 Ответить
Фуфлометы Путлера...вас украинскеая армия мочит в сортире нехило особенно за вчера и позавчера...,а молчите знаете почему? ИХТАМНЕТ и никогда не было...бараны Мавзолейные... США готовы и к участию в Нормандском формате, и в параллельном с ним процессе, - Нуланд - Цензор.НЕТ 6378
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10.09.2021 22:28 Ответить
Пока все на уровне бла-бла-бла у США и копеечная поддержка Всу.
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10.09.2021 22:33 Ответить
А зачем вам дебилам знать что поставлено в Украину за 3 года из Британии и США?Жуйте Байрактары Эрдогана..стадо Мавзолейных идиотов... США готові і до участі в Нормандському форматі, і в паралельному з ним процесі, - Нуланд - Цензор.НЕТ 3789
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10.09.2021 22:35 Ответить
Нуланд = Формула Штаймайера(путина)
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10.09.2021 22:38 Ответить
Чечню бравшие бараны 2 раза...типа "опытные бойцы-трупы"...горячих точек...как говорят на РАБссии... США готові і до участі в Нормандському форматі, і в паралельному з ним процесі, - Нуланд - Цензор.НЕТ 5639
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10.09.2021 22:43 Ответить
CША красиво заблокировало попытки Германии и Франции надавить на Украину через "нормандский формат" согласившиcь присоединиться к нему и любым другим форматам переговорам., что сегодня огласила Нуланд.
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11.09.2021 01:50 Ответить
Alex N Alex Noyt

Вчера в 22:52 ·

США вимушені вступити у гру через тупість Зеленського та таємні ігри Єрмака з Путіним
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11.09.2021 23:04 Ответить
Цікаво а хто може довіряти такій владі?73% зебуїни такі ж самі тому що це обрали.США готові і до участі в Нормандському форматі, і в паралельному з ним процесі, - Нуланд - Цензор.НЕТ 1581
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12.09.2021 08:41 Ответить
США не вмешивались бы если бы не видели склонности шмаркли к предательству. Хочешь-не хочешь надо спасать страну.
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12.09.2021 09:01 Ответить
 
 