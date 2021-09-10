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Дело МН17: Следователи выясняют, кто нажимал кнопку "пуск" и кто отдавал приказ, - Венедиктова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Дело МН17: Следователи выясняют, кто нажимал кнопку

Следствие по делу о сбитом в небе над Донбассом в 2014 году малайзийском Boeing рейса MH17 ведется в двух направлениях. Его цель - установить, кто был непосредственным исполнителем и кто был организатором атаки.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам генпрокурора, несмотря на то, что в Нидерландах уже идет судебный процесс, продолжается и следствие.

"У нас есть два направления расследования. Первое - кто был тем экипажем, который непосредственно нажимал кнопки. И второе направление - кто отдавал приказы на пересечение машин и кто давал другие приказы. Мы ищем ответы на эти вопросы", - сказала генпрокурор.

Читайте: Приговор по делу МН17 будет во второй половине 2022 года, - Венедиктова

На вопрос о том, могут ли родственники погибших надеяться узнать правду, Венедиктова ответила так: "Не только есть шанс - мы над этим работаем. Пять следственных групп под руководством лидера, Нидерландов. Семь лет. В 2017 году было подписано соглашение, когда мы передали уголовное преследование в Нидерланды. У меня есть ощущение, что это было абсолютно правильное решение, я наблюдала вчера за судом непосредственно. И не то что шанс - это наша общая цель".

Она добавила, что родственников погибших не интересуют компенсации - им нужна только справедливость и правосудие.

Также читайте: На суде по делу MH17 выступили девять родственников погибших: "Они лгут, мы знаем, что они лгут, и они знают, что мы знаем, что они лгут"

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+12
Дебіли. Наказ віддав х..ло. Але ж ви сситеся проти нього щось казати, вам же ще з рашею торгувати. Fu..cking european hypocrites.
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10.09.2021 22:45
+7
бздливый подлый руцкий сцарь
никогда не признается
что он - убийца
потому что усрался и дрожит в своём бункере, как осиновый лист
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10.09.2021 23:20
+6
Справа МН17: слідчі з'ясовують, хто натискав кнопку "пуск" і хто віддавав наказ, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 1974
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11.09.2021 00:04
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Нє, ну збити пасажирський авіалайнер кожен може, але не кожен здатен. Герої взнаються лише в бою. Фото в студію.
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10.09.2021 22:39 Ответить
Справа МН17: слідчі з'ясовують, хто натискав кнопку "пуск" і хто віддавав наказ, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 1974
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11.09.2021 00:04 Ответить
Дебіли. Наказ віддав х..ло. Але ж ви сситеся проти нього щось казати, вам же ще з рашею торгувати. Fu..cking european hypocrites.
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10.09.2021 22:45 Ответить
бздливый подлый руцкий сцарь
никогда не признается
что он - убийца
потому что усрался и дрожит в своём бункере, как осиновый лист
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10.09.2021 23:20 Ответить
пздц.. в Голландии уже идет суд - а тут *** следственные действия дурочка с гпу проводит чтобы узнать - а кто нажал кнопку в буке !? .. мля.. да это клиника !!!! Справа МН17: слідчі з'ясовують, хто натискав кнопку "пуск" і хто віддавав наказ, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 7286
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10.09.2021 23:35 Ответить
Ну ГПУ осталося лишь поискать кто нажимал "точку джи".
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11.09.2021 07:59 Ответить
Хто хто. Звісно порох. Хто ще у зебілів може бути винен
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10.09.2021 23:39 Ответить
ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫыыыыыыыыыыыыыыыыы
как там сказал:
- ну кто в этом виноват - известно...
не ручаюсь за точность))
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11.09.2021 00:47 Ответить
И тебе порох насрал в штаны?
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11.09.2021 06:32 Ответить
на митинге в луганске чи где я по яшику кадра видел, що грозился сбивать "всё шо летает" - ну ясно, по приказу *****. а тот потом свечьки в церкви ставил, *****... Справа МН17: слідчі з'ясовують, хто натискав кнопку "пуск" і хто віддавав наказ, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 7433 Справа МН17: слідчі з'ясовують, хто натискав кнопку "пуск" і хто віддавав наказ, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 8015
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11.09.2021 06:05 Ответить
пані гпу, припиніть говорити! Ваша черепна коробка порожня зі знаком мінус.
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11.09.2021 07:57 Ответить
А про Стерненко ничего там не пищала? Ка только покровитель в Италию отъехал, так гонора резко поубавилось. Стричь купоны Мамедова намного приятней и безопасней
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11.09.2021 15:04 Ответить
Я подозреваю, что у Венедиктовой есть уже ответ на этот вопрос!
Это был Порошенко! Справа МН17: слідчі з'ясовують, хто натискав кнопку "пуск" і хто віддавав наказ, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 9985 Справа МН17: слідчі з'ясовують, хто натискав кнопку "пуск" і хто віддавав наказ, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 4542
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11.09.2021 22:35 Ответить
 
 