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Президент поручил Кабмину безотлагательно отреставрировать костел святого Николая в Киеве, пострадавший во время пожара

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости

Президент поручил Кабмину безотлагательно отреставрировать костел святого Николая в Киеве, пострадавший во время пожара

С целью поддержки и охраны культурного наследия Украины президент Владимир Зеленский поставил правительству задачу обеспечить проведение реставрации в костеле Святого Николая в Киеве, который пострадал от пожара в ночь на 4 сентября.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Прошу принять безотлагательные меры по обеспечению проведения реставрационных работ в памятнике архитектуры национального значения - костеле Святого Николая, пострадавшем от пожара и установления там нового органа", - говорится в письме главы государства на имя премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Зеленский отметил необходимость до конца указанных работ организовать концертную деятельность творческих коллективов и отдельных исполнителей Национального дома органной и камерной музыки на других сценических площадках для недопущения уничтожения известного национального учреждения культуры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Предварительная причина пожара в киевском костеле святого Николая - короткое замыкание в органе, - Монастырский

Глава государства также обратил внимание главы правительства на необходимость активизировать реализацию проекта "Дом музыки" - в соответствии с Указом президента от 18 августа 2020 № 329 "О мерах по поддержке сферы культуры, охраны культурного наследия, развития креативных индустрий и туризма".

О результатах проведенных работ Шмыгаль должен информировать Зеленского ежемесячно.

В Офисе президента напомнили, что согласно предварительной информации ГСЧС, пожар в костеле произошел из-за короткого замыкания в органе во время репетиции артистов Национального дома органной и камерной музыки Украины, располагавшегося в этом здании. Огонь охватил 80 кв. м и повредил внутреннее убранство исторического здания и уникальный орган. Перекрытия костела не пострадали. Погибших и травмированных не было.

Также читайте: Украинским бизнесменам предлагают сброситься на восстановление киевского костела святого Николая: Объединим усилия ради спасения истории

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+6
А доручи кабміну зробити зарплатню вчителям 4000$. Президент поручил Кабмину безотлагательно отреставрировать костел святого Николая в Киеве, пострадавший во время пожара - Цензор.НЕТ 3227
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10.09.2021 22:43
+5
и бровки домиком!!!
(похож на маленького укоцаного гномика))))
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10.09.2021 23:02
+4
Это ЗЕ! типа взял костёл под личный контроль?. Всё. Хана костёлу. Развалится однозначно
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10.09.2021 22:46
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Поручатєль.
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10.09.2021 22:41 Ответить
А доручи кабміну зробити зарплатню вчителям 4000$. Президент поручил Кабмину безотлагательно отреставрировать костел святого Николая в Киеве, пострадавший во время пожара - Цензор.НЕТ 3227
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10.09.2021 22:43 Ответить
та здрасте...он два раза одно и то же не доручает ))))
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10.09.2021 22:57 Ответить
А кабмін реставруватиме з бюджетних коштів. Так що 4000 євро (а не доларів) вчітелям і так не світило, а теперь і поготів.
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11.09.2021 20:06 Ответить
Это ЗЕ! типа взял костёл под личный контроль?. Всё. Хана костёлу. Развалится однозначно
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10.09.2021 22:46 Ответить
І копитцем погрюкав !!!)))
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10.09.2021 22:48 Ответить
и бровки домиком!!!
(похож на маленького укоцаного гномика))))
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10.09.2021 23:02 Ответить
Отєц і благодєтєль ! Спасібо,роднєнькій !
(На колєні,холопи !)
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10.09.2021 22:50 Ответить
Особистий контроль.
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11.09.2021 00:03 Ответить
Уявляю, скільки вони зараз грошей стирять, та при цьому нічого не відновлять.
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11.09.2021 00:10 Ответить
а указ увеличить всем мужикам орган он не издал?
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11.09.2021 00:17 Ответить
Не устал еще поручать, трудяга? Может пора на отдых?
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11.09.2021 00:46 Ответить
Президент доручив Кабміну невідкладно відреставрувати костел святого Миколая в Києві, який постраждав під час пожежі - Цензор.НЕТ 583
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11.09.2021 00:47 Ответить
Одни концерти в голове
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11.09.2021 02:18 Ответить
...аббат-пан-атаман Грициан Таврический
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11.09.2021 06:55 Ответить
tZE

В церкви святого Николая в Киеве сгорел орган.

Просто факт - последний раз деньги на ежегодную профилактику и обследование уникального музыкального инструмента выделялись в марте 2019 года.
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11.09.2021 07:34 Ответить
Человек,неспособный мыслить стратегически,занимается ремонтом музыкальных инструментов.Потолок и днище одновременно
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11.09.2021 08:02 Ответить
Такого хаосу в управлінні державою не було ніколи. Завхоз-ермак керує зовнішньою політикою України по указці москви,а "президент" грає роль президента ( він же шут) ,да керує як нач ЖЕКа. А взагалі-то все робиться по-маланські--брехня, базікання,шулерство,шахрайство, розкрадання всього що тільки можна,корупція.На жаль тих кому "какая разніца" і лохам це подобається. Україна як ДЕРЖАВА знищується .
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11.09.2021 08:29 Ответить
 
 