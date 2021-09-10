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Новости ОбществоЗа рубежом
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опрос (2620) Россия (91269) Левада-Центр (100)

49% россиян нравится советская политическая система, 62% за плановую экономику, - опрос Левада-Центра

Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом

49% россиян нравится советская политическая система, 62% за плановую экономику, - опрос Левада-Центра

Доля россиян, которые хотят видеть Россию "великой державой", снизилась до исторического минимума - 32%. При этом до максимума выросло количество опрошенных, которые желают, чтобы в России была "советская" политическая система и плановое хозяйство.

Об этом свидетельствует опрос "Левада-центра", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Две трети (66%) опрошенных россиян хотели бы видеть Россию, в первую очередь, "страной с высоким уровнем жизни, пусть и не одной из сильнейших стран мира". Треть опрошенных (32%) хотят видеть страну "великой державой, которую уважают и побаиваются другие страны".

Доля тех, кто хочет видеть Россию, в первую очередь, страной с высоким уровнем жизни, постепенно растет с 2015 года и достигла максимума за всю историю наблюдений. Доля тех, кто хочет видеть страну, в первую очередь, "великой державой", в свою очередь, достигла минимума.

Точка зрения, что Россия должна быть прежде всего страной с высоким уровнем жизни, доминирует во всех возрастных группах, но наиболее распространена среди респондентов 18-24 лет (три четверти - 74%). Точка зрения о "великой державе" пользуется наибольшей популярностью среди россиян 55 лет и старше - 39%.

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Те, кто одобряет деятельность президента, в более чем трети случаев (39%) хотят видеть Россию в первую очередь "великой державой", и 59% - страной с высоким уровнем жизни. Среди тех, кто не одобряет деятельность Владимира Путина, абсолютно доминирует (79%) точка зрения о "стране с высоким уровнем жизни".

Половина россиян (49%) предпочли бы советскую политическую систему - это максимум с начала 2000-х годов. 18% выбрали текущий политический строй - доля респондентов, которые выбрали этот вариант, сократилась почти вдвое с 2015 года. 16% считают, что лучшая политическая система - "демократия по образцу западных стран".

"Советская" политическая система наиболее популярна среди респондентов 55 лет и старше - почти две трети (62%). Нынешняя система больше устраивает россиян 25-39 лет (22%). Треть (32%) респондентов 18-24 лет предпочитают "демократии по образцу западных стран". Что именно имелось в виду под "советской системе", в опросе не раскрывается.

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Почти две трети россиян (62%) считают, что лучшая экономическая система - это государственное планирование и распределение. Этот показатель достиг максимума за всю историю наблюдений. 24% - склоняются к системе, основанной на частной собственности и рыночных отношениях.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+29
они все думают, что будут вертухаями) а будут зеками)
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10.09.2021 23:27
+28
Плохо, что эти совкодрочеры не помнят
- про единственную нормальную куртку на всю школу
- про драку за молоко в магазине утром
- про ванну с подсолнечным маслом
- про очередь за югославскими сапогами длинной на всю ночь
- про телевизор "электрон" с корейской трубкой, который можно без очереди купить только в Сургуте за взятку
- про гнилую картошку в магазинах в Киеве
- про синих кур больше похожих на клиентов морга
- про санаторий, в котором может отдыхать только сотрудник советского предприятия, а его семья ютится в курятнике по соседству
- про людей, которые шоколад попробовали только в 90-х
- про людей, которые море первый раз увидели после 90-х

Ну и конечно про лучший в Мире пломбир, который тупо не с чем было сравнивать за железным занавесом.
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11.09.2021 02:20
+17
Это бабушки находящиеся на стадии маразма внукам рассказывают о светлом СССР, как может благополучная страна вот так вот пропасть как мыльный пузырь?
Люди просто ликовали при распаде этой нищей и голодной страны, в которой у меня пропало 30 лет жизни.
В стране Дураков все были заняты, строили заводы, фабрики и запускали жестянки в космос, вот только совсем не помнили для чего это делается, при этой бурной деятельности в магазинах почти ничего годного к употреблению не было, сплошной дефицит и брак, не было даже туалетной бумаги и рафинированного растительного масла, читай подсолнечного, о иных видах растительного масла можно было узнать только из СМИ в повествованиях о "диком западе" на котором было всё, но вырваться туда не было никакой возможности, единицы рискуя жизнью вырывались из оккупационной зоны, некоторые для этого даже захватывали самолёты и иные средства передвижения, вспомним драму с семьей Овечкиных.
Несколько баночек майонеза, за которые нужно было побороться в километровых очередях, держали только на праздники, чтобы приготовить салат Оливье, предел кулинарных мечтаний советского раба, например ананас я впервые попробовал уже после распада зоны, раньше видел только в произведениях изобразительного искусства, хотя жил в областном центре.
Какую-нибудь приличную одежду нужно было не покупать, а унижаясь доставать по блату "через товаровед, завмаг" это по Райкину, которых уважали больше чем сейчас самых успешных бизнесменов. Венгерской рубашке приобретённой по блату я радовался больше чем сейчас Toyota Camry, за жигулями (итальянским фиатом) так как своего более менее не погожего на бракованную тележку произвести не могли, люди в очередях много лет, дороги были пустыми, так как все передвигались в забитом до отвала общественном транспорте.
Никакой избирательной системы не было, партия красных фашистов выдвигала одного кандидата за которого должны были проголосовать 99,9% рабов в прямом смысле этого слова, ибо человеку не принадлежало даже его собственное тело, которым распоряжалась та же партия красных фашистов.
Каждую ночь не был уверен что придётся встретить рассвет в хрущёвке или уже приземляться на парашюте в какой-нибудь стране третьего мира для защиты перечисленных "ценностей" от мирового империализма.
Это если очень коротко.
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10.09.2021 23:45
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Новини психіатрії.
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10.09.2021 23:51 Ответить
49% росіян подобається радянська політична система, 62% за планову економіку, - опитування Левада-Центру - Цензор.НЕТ 8063 49% росіян подобається радянська політична система, 62% за планову економіку, - опитування Левада-Центру - Цензор.НЕТ 8609
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10.09.2021 23:56 Ответить
49% росіян подобається радянська політична система, 62% за планову економіку, - опитування Левада-Центру - Цензор.НЕТ 542249% росіян подобається радянська політична система, 62% за планову економіку, - опитування Левада-Центру - Цензор.НЕТ 5172 49% росіян подобається радянська політична система, 62% за планову економіку, - опитування Левада-Центру - Цензор.НЕТ 5320
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11.09.2021 00:00 Ответить
Надо смотреть в корень, москали боятся западный образ жизни, потому что не смогут воровать, они все выросли в тотальном воровстве с самого детства, посмотрите как тяжело у нас идет борьба с воровством даже в верхних эшелонах власти, идут массовые посадки, но страх посадки почти не останавливает нкселение Украины, воровство заложено на генном уровне, и тем более, когда воруют первые лица, комуно-фашист путлер - вор космического масштаба, они в видимой перспективе не выберутся из этого болота.
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11.09.2021 00:09 Ответить
перевари вора в себе - не тырь гвозди с завода, а купи - мешает кто?
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11.09.2021 07:24 Ответить
49% росіян подобається радянська політична система, 62% за планову економіку, - опитування Левада-Центру - Цензор.НЕТ 4293 49% росіян подобається радянська політична система, 62% за планову економіку, - опитування Левада-Центру - Цензор.НЕТ 308
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11.09.2021 00:13 Ответить
На паРаші заговорили про те щоб відмовитись від загарбницьких зазіхань України. Несмотря на неудачный опыт последних трех десятилетий, значение Украины для России не столько в общественном сознании, сколько в представлении элит по-прежнему сильно завышено. Пора признать это несоответствие, а признав, произвести давно назревшую переоценку этого значения.

Сдерживая позывы Киева решить силовым путем проблему Донбасса, России необходимо в любом случае избежать широкомасштабной войны с Украиной. Такой конфликт стал бы катастрофой и трагедией для миллионов людей. Ничто не сможет это оправдать.
Украина - сосед, который уже никогда не станет снова братской республикой. Интеграционную перспективу необходимо окончательно отправить в исторический архив и заменить перспективой отношений соседства. Это, надо признать, тоже перспектива неблизкая. Чтобы она реализовалась, необходимо появление в Киеве руководства, способного наладить прагматичные отношения с Москвой. Подобное изменение настроений на Украине если и произойдет, то очень нескоро.
Россия, следовательно, ни в коем случае не должна предаваться мечтаниям о том, что она когда-то вновь прирастет Украиной или хотя бы ее юго-восточными областями. На гипотетическую переделку «российской» части Украины потребовались бы колоссальные средства. Не стоит забывать, что перевоспитание украинских националистов в свое время оказалось не по под силу идеологам из ВКП(б)-КПСС и специалистам из НКВД-МГБ-КГБ СССР.
Смысл украинского политического проекта - в отстранении, отмежевании от России был изложен в названии известной книги Леонида Кучмы: «Украина - не Россия». И от этого проекта украинская политическая элита и ее правящая верхушка не откажутся в ходе любых своих возможных ротаций. Они так и останутся духовными наследниками Ивана Мазепы. Независимость Украины в их глазах - это независимость от России.
Нужно видеть и более неприятную для России правду. Украинская правящая элита опирается на активное меньшинство, ориентирующееся на западные ценности, и на пассивное большинство, которое живет по принципу «моя хата с краю» и сосредоточено в основном на ценностях конкретных и преимущественно материальных. Ни у «русской весны» в 2014 году за пределами Крыма и лишь отчасти Донбасса, ни у Русского мира в последующие годы серьезных шансов на Украине не было. Отсутствие широкой общественной реакции на законы, полностью свернувшие образование на русском языке и жестко ограничившие доступ к русской культуре, свидетельствуют о тщетности надежд на пророссийский майдан. Украина сейчас настроена в отношении России более враждебно, чем любое другое государство в мире. Степень не только готовности, но и способности Киева предпринимать недружественные акции в отношении Москвы ни в коем случае не стоит преуменьшать.
Наконец, современную Украину нужно внимательно и серьезно изучать, чтобы заменить мифологизированные представления о бывшей советской республике реальным знанием предмета и адекватным пониманием того, как устроена и функционирует соседняя крупная страна. Жить вместе с украинцами уже не получится - и об этом не стоит жалеть. Жить рядом - придется.
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11.09.2021 00:21 Ответить
бред, который написала эта рашистская фуражка о тысячелетней рассее, о Новгороде, которую московская орда сама же и уничтожила внушаетЬ.
Однако, мысль, что пора отстать от Украины ибо она никому де не нужна, ни азиопской паРаше, ни Западу, в целом полезна...может, некоторым из сраной кремляди и в самом деле прийдет такая же мысль. желательно чтобы паРаше сильно подгорело из азиатского подбрюшья...
странно, однако, что подобное чмо, бывшая фуражка, работает директором отделения фонда Карнеги на масквабаде...
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12.09.2021 01:47 Ответить
11 сентября на РАБссии праздник...день города... в 80 городах РАБссии...совпадение? Не думаю...
20 лет назад упали Небосребы в США....
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11.09.2021 00:27 Ответить
Кацапня всегда були комуняками. 700 лет в общине жили.
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11.09.2021 00:43 Ответить
49% росіян подобається радянська політична система, 62% за планову економіку, - опитування Левада-Центру - Цензор.НЕТ 2756
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11.09.2021 01:18 Ответить
умом дебилов не понять, нет смысла в этом упражняться, у них особенная стать все обосрут и тем гордятся.
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11.09.2021 05:33 Ответить
У планової економіки багато плюсів і переваг.
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11.09.2021 05:41 Ответить
О, да))) Работать за трудодни это одно из них)))
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11.09.2021 08:35 Ответить
Мне "посчастливилось" 10 лет прожить в столице одной из самых богатых республик ссср. Помню, мой дед-ветеран подарил на день рождения пятерку, мама повела в магазин игрушек выбрать себе подарок (дело было в киевском пассаже, сейчас там бутик барберис). Выбор был таким "огромным", что я не знал на чем остановится: на модельке волги или москвича - больше ничего небыло. А потом мы пошли за самым вкусным пломбиром в стаканчике. Простояли в очереди в ларек (рядом с тем местом сейчас проводят караоке на майдане) минут 20 и мороженное закончилось прямо перед самым носом. Потом мы пошли за тортом в центральный гастроном (это возле цума, сейчас там магазин "бенетон"), но как только стали в очередь, то касирша крикнула, чтобы не занимали очередь - торты закончились...
Это мои воспоминания только за один день.
Да, такую страну потеряли, где кроме очередей и пустых полок ничего и небыло, в том числе и того самого вкусного пломбира. За чем тут горевать мне непонятно. Хотя вертухаи, стукачи и палачи тогда нехило жили. Это они и для них, разгоняют ностальгию по совку.
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11.09.2021 06:10 Ответить
- Галю, коли вам було краще жити, - зараз, чи при Брежнєву ?
- При Брежнєву.
- Чому?
- Бо у мене при Брежнєву був ******** чоловік і два коханці.
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11.09.2021 06:48 Ответить
Левада-Центр провів соціологічне дослідження серед пацієнтів найбільшої психлікарні у світі...
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11.09.2021 07:17 Ответить
rosija eto strana kotoraja pocti do 1900 goda liudi pokupali vodku viodrami(12 litrov) ne mense,sto ecio dobavit 49% росіян подобається радянська політична система, 62% за планову економіку, - опитування Левада-Центру - Цензор.НЕТ 4600
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11.09.2021 07:31 Ответить
Do 1885 goda v rosiji kupit vodku mozno tolko po vedru(12,3 litra),mense ne prodovali,takaja byla norma dlia grazdan rosiji 49% росіян подобається радянська політична система, 62% за планову економіку, - опитування Левада-Центру - Цензор.НЕТ 8986
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11.09.2021 07:48 Ответить
Злобные происки врагов требуют нашего единства. Их пособники ведут против нас информационную войну, пользуясь изобретенным ЦРУ интернетом.
Вокруг фошисды, пиндосы, гейропа и пятая колонна. Только бы проклятый Бидонище с пиндосами не пришел! А то завоюют наши дрова, ковры на стенах и поганки маринованные из подполов, картошечку чтоб выживать, вот это всё, что дал нам наш царь Путин!!
А в 90- ещё хуже было, но Путин поднял страну с колен!! Верим Путину !
Россия сильна Путиным!
Духовность! Скрепы! Пора нам сплотиться вокруг нашего Дорого Лидера тов. Путина В.В.
Ура, товарищи!
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11.09.2021 07:38 Ответить
Прийдет китай и все расссудит...Совецкий система хоросё...плановая экономика только госпредприятия..кто нне соглясна тот трудиться на предприятий пляновой экономика которий охраняется
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11.09.2021 08:41 Ответить
Та им и Путин нравится, и кобыла для них невеста, для глистов говень родная гавань.
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11.09.2021 08:59 Ответить
49% росіян подобається радянська політична система, 62% за планову економіку, - опитування Левада-Центру - Цензор.НЕТ 3129
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11.09.2021 09:07 Ответить
В Рашці зараз для пересічного росіянина, особливо для мешканців провінцій, все не дуже "круто". Доходи впали, ціни виросли, незадоволення народу дуже велике... Але оскільки вони на 99% генетичні раби, то звинувачують в цьому ******** соціальний олігархічний устрій. І на цьому фоні ностальгують за "ЕсЕсесером", бо в їхній уяві там було все "справедливо", "і вони були великі, грозили всьому світу". Йти до процвітання шляхом розвитку демократичного суспільства то не їх шлях, їм би знов у "тюрму народів", де вони будуть "старшим братом"
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11.09.2021 09:11 Ответить
бiльшiсть мало що знає про реальний сересер, крiм агiток. їм тiльки здається, що що вони щось знають.
то вОнюшкам так промили мiзки по зомбi-каналам пуйловського ТВ останнi рокiв десять-пятнадцять.









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11.09.2021 23:52 Ответить
и 100% расиян - за возврат в пещеры и к крепостничеству.... туда вам и дорога.
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11.09.2021 09:53 Ответить
49% росіян подобається радянська політична система, 62% за планову економіку, - опитування Левада-Центру - Цензор.НЕТ 6913
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11.09.2021 23:53 Ответить
раньше то харашо было. и все рассею-то уваж...боялися...

49% росіян подобається радянська політична система, 62% за планову економіку, - опитування Левада-Центру - Цензор.НЕТ 6166
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11.09.2021 23:56 Ответить
при сесесере отлично было

49% росіян подобається радянська політична система, 62% за планову економіку, - опитування Левада-Центру - Цензор.НЕТ 7949
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11.09.2021 23:57 Ответить
49% росіян подобається радянська політична система, 62% за планову економіку, - опитування Левада-Центру - Цензор.НЕТ 2154
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11.09.2021 23:58 Ответить
49% росіян подобається радянська політична система, 62% за планову економіку, - опитування Левада-Центру - Цензор.НЕТ 7033
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11.09.2021 23:59 Ответить
49% росіян подобається радянська політична система, 62% за планову економіку, - опитування Левада-Центру - Цензор.НЕТ 3271
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12.09.2021 00:00 Ответить
49% росіян подобається радянська політична система, 62% за планову економіку, - опитування Левада-Центру - Цензор.НЕТ 3330
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12.09.2021 00:00 Ответить
49% росіян подобається радянська політична система, 62% за планову економіку, - опитування Левада-Центру - Цензор.НЕТ 8665
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12.09.2021 00:01 Ответить
49% росіян подобається радянська політична система, 62% за планову економіку, - опитування Левада-Центру - Цензор.НЕТ 4014
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12.09.2021 00:02 Ответить
49% росіян подобається радянська політична система, 62% за планову економіку, - опитування Левада-Центру - Цензор.НЕТ 9803
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12.09.2021 00:03 Ответить
49% росіян подобається радянська політична система, 62% за планову економіку, - опитування Левада-Центру - Цензор.НЕТ 3876
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12.09.2021 00:04 Ответить
49% росіян подобається радянська політична система, 62% за планову економіку, - опитування Левада-Центру - Цензор.НЕТ 474
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12.09.2021 00:04 Ответить
49% росіян подобається радянська політична система, 62% за планову економіку, - опитування Левада-Центру - Цензор.НЕТ 7097
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12.09.2021 00:05 Ответить
49% росіян подобається радянська політична система, 62% за планову економіку, - опитування Левада-Центру - Цензор.НЕТ 385
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12.09.2021 00:05 Ответить
49% росіян подобається радянська політична система, 62% за планову економіку, - опитування Левада-Центру - Цензор.НЕТ 423
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12.09.2021 00:06 Ответить
мороженнае было вкуснае не то шта сичаз...


49% росіян подобається радянська політична система, 62% за планову економіку, - опитування Левада-Центру - Цензор.НЕТ 3987
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12.09.2021 00:07 Ответить
да все потому что в демократии они не жили никогда, а про совок родители рассказывали
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11.09.2021 10:07 Ответить
Впереди у расеян жуткие , деструктивные сценарии, по другому их не изменить.
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11.09.2021 10:08 Ответить
Господи, як би нам відгородитися від цих мутантів великою китайською стіною?!
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11.09.2021 10:19 Ответить
Вперед. Порадуемся за них. Отсутствие продуктов и пустые прилавки. Может добавит им мозгов. Похоже хотят те. кто никогда не жил при совке. Когда было все по блату. с переплатой. Когда сапоги стоили как вся зарплата, а иногда и больше. Ни пальто не купить. ни обувь. Помню субботние туры с Волгограда в Донецк и Луганск за продуктами,
Я в совок точно не хочу.
Порадуемся за них.
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11.09.2021 10:36 Ответить
Рабы привыкли жить в бараках и вести животный образ жизни, не думая о завтрашнем дне, они не могут и не хотят отвечать за собственные жизни, ибо недееспособны и глупы!
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11.09.2021 11:31 Ответить
Рейтинг Зеленского реальный, у его Российского коллеги его нет от слова совсем, то что сейчас у них, это то что перед войной в поддержке у В.Ф.Я. Ну может где то в восточных областях.. тьфу ты, где то какие никакие пенсионеры по всей России, если шапочно посчитать, поддерживают Путина, а так, Ходор, Эхо, Собчак, Фбк, Дождь, Медуза, там топят так дружно, что власть им гайки закручивает всем подряд, а на той стороне в окопах В.В. Матвиенко, соловьёв, и я даже не смогу назвать ещё кого то лидеров провластных мнений среди молодёжи, поэтому, будем посмотреть
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11.09.2021 13:26 Ответить
От подивишся на кацапів,один нарід з талібами,і одні і другі прагнуть до того ж самого,повернутись в похмуре минуле.Нам вперед а їм назад,і хай від#бутся від нас.Залізний занавіс і йдуть на ... .
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11.09.2021 14:48 Ответить
в тому й проблема, що вони самі в жопу не хочуть, вони і нас туди хочуть затягнути
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11.09.2021 15:30 Ответить
Противоречие.Плановая экономика и совок 62% москалей.И тут же 79% хотят видеть Рашку страной с высоким уровнем жизни.Но москалю не понять,шо совок с плановой экономикой не подразумевает высокий уровень жизни 49% росіян подобається радянська політична система, 62% за планову економіку, - опитування Левада-Центру - Цензор.НЕТ 7118
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11.09.2021 16:32 Ответить
ПОЛОВИНА КАЦАПОВ - ЗА ссср , другая пловина - за плановую... дык, знамо перец... Ща на каазлабаде стало хуже, чем было при СССР.
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11.09.2021 22:48 Ответить
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