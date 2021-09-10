49% россиян нравится советская политическая система, 62% за плановую экономику, - опрос Левада-Центра
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Доля россиян, которые хотят видеть Россию "великой державой", снизилась до исторического минимума - 32%. При этом до максимума выросло количество опрошенных, которые желают, чтобы в России была "советская" политическая система и плановое хозяйство.
Об этом свидетельствует опрос "Левада-центра", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Две трети (66%) опрошенных россиян хотели бы видеть Россию, в первую очередь, "страной с высоким уровнем жизни, пусть и не одной из сильнейших стран мира". Треть опрошенных (32%) хотят видеть страну "великой державой, которую уважают и побаиваются другие страны".
Доля тех, кто хочет видеть Россию, в первую очередь, страной с высоким уровнем жизни, постепенно растет с 2015 года и достигла максимума за всю историю наблюдений. Доля тех, кто хочет видеть страну, в первую очередь, "великой державой", в свою очередь, достигла минимума.
Точка зрения, что Россия должна быть прежде всего страной с высоким уровнем жизни, доминирует во всех возрастных группах, но наиболее распространена среди респондентов 18-24 лет (три четверти - 74%). Точка зрения о "великой державе" пользуется наибольшей популярностью среди россиян 55 лет и старше - 39%.
Те, кто одобряет деятельность президента, в более чем трети случаев (39%) хотят видеть Россию в первую очередь "великой державой", и 59% - страной с высоким уровнем жизни. Среди тех, кто не одобряет деятельность Владимира Путина, абсолютно доминирует (79%) точка зрения о "стране с высоким уровнем жизни".
Половина россиян (49%) предпочли бы советскую политическую систему - это максимум с начала 2000-х годов. 18% выбрали текущий политический строй - доля респондентов, которые выбрали этот вариант, сократилась почти вдвое с 2015 года. 16% считают, что лучшая политическая система - "демократия по образцу западных стран".
"Советская" политическая система наиболее популярна среди респондентов 55 лет и старше - почти две трети (62%). Нынешняя система больше устраивает россиян 25-39 лет (22%). Треть (32%) респондентов 18-24 лет предпочитают "демократии по образцу западных стран". Что именно имелось в виду под "советской системе", в опросе не раскрывается.
Почти две трети россиян (62%) считают, что лучшая экономическая система - это государственное планирование и распределение. Этот показатель достиг максимума за всю историю наблюдений. 24% - склоняются к системе, основанной на частной собственности и рыночных отношениях.
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Сдерживая позывы Киева решить силовым путем проблему Донбасса, России необходимо в любом случае избежать широкомасштабной войны с Украиной. Такой конфликт стал бы катастрофой и трагедией для миллионов людей. Ничто не сможет это оправдать.
Украина - сосед, который уже никогда не станет снова братской республикой. Интеграционную перспективу необходимо окончательно отправить в исторический архив и заменить перспективой отношений соседства. Это, надо признать, тоже перспектива неблизкая. Чтобы она реализовалась, необходимо появление в Киеве руководства, способного наладить прагматичные отношения с Москвой. Подобное изменение настроений на Украине если и произойдет, то очень нескоро.
Россия, следовательно, ни в коем случае не должна предаваться мечтаниям о том, что она когда-то вновь прирастет Украиной или хотя бы ее юго-восточными областями. На гипотетическую переделку «российской» части Украины потребовались бы колоссальные средства. Не стоит забывать, что перевоспитание украинских националистов в свое время оказалось не по под силу идеологам из ВКП(б)-КПСС и специалистам из НКВД-МГБ-КГБ СССР.
Смысл украинского политического проекта - в отстранении, отмежевании от России был изложен в названии известной книги Леонида Кучмы: «Украина - не Россия». И от этого проекта украинская политическая элита и ее правящая верхушка не откажутся в ходе любых своих возможных ротаций. Они так и останутся духовными наследниками Ивана Мазепы. Независимость Украины в их глазах - это независимость от России.
Нужно видеть и более неприятную для России правду. Украинская правящая элита опирается на активное меньшинство, ориентирующееся на западные ценности, и на пассивное большинство, которое живет по принципу «моя хата с краю» и сосредоточено в основном на ценностях конкретных и преимущественно материальных. Ни у «русской весны» в 2014 году за пределами Крыма и лишь отчасти Донбасса, ни у Русского мира в последующие годы серьезных шансов на Украине не было. Отсутствие широкой общественной реакции на законы, полностью свернувшие образование на русском языке и жестко ограничившие доступ к русской культуре, свидетельствуют о тщетности надежд на пророссийский майдан. Украина сейчас настроена в отношении России более враждебно, чем любое другое государство в мире. Степень не только готовности, но и способности Киева предпринимать недружественные акции в отношении Москвы ни в коем случае не стоит преуменьшать.
Наконец, современную Украину нужно внимательно и серьезно изучать, чтобы заменить мифологизированные представления о бывшей советской республике реальным знанием предмета и адекватным пониманием того, как устроена и функционирует соседняя крупная страна. Жить вместе с украинцами уже не получится - и об этом не стоит жалеть. Жить рядом - придется.
Однако, мысль, что пора отстать от Украины ибо она никому де не нужна, ни азиопской паРаше, ни Западу, в целом полезна...может, некоторым из сраной кремляди и в самом деле прийдет такая же мысль. желательно чтобы паРаше сильно подгорело из азиатского подбрюшья...
странно, однако, что подобное чмо, бывшая фуражка, работает директором отделения фонда Карнеги на масквабаде...
20 лет назад упали Небосребы в США....
Это мои воспоминания только за один день.
Да, такую страну потеряли, где кроме очередей и пустых полок ничего и небыло, в том числе и того самого вкусного пломбира. За чем тут горевать мне непонятно. Хотя вертухаи, стукачи и палачи тогда нехило жили. Это они и для них, разгоняют ностальгию по совку.
- При Брежнєву.
- Чому?
- Бо у мене при Брежнєву був ******** чоловік і два коханці.
Вокруг фошисды, пиндосы, гейропа и пятая колонна. Только бы проклятый Бидонище с пиндосами не пришел! А то завоюют наши дрова, ковры на стенах и поганки маринованные из подполов, картошечку чтоб выживать, вот это всё, что дал нам наш царь Путин!!
А в 90- ещё хуже было, но Путин поднял страну с колен!! Верим Путину !
Россия сильна Путиным!
Духовность! Скрепы! Пора нам сплотиться вокруг нашего Дорого Лидера тов. Путина В.В.
Ура, товарищи!
то вОнюшкам так промили мiзки по зомбi-каналам пуйловського ТВ останнi рокiв десять-пятнадцять.
Я в совок точно не хочу.
Порадуемся за них.
жопуне хочуть, вони і нас туди хочуть затягнути