Кулеба: России и Беларуси на выполнение договоренностей об интеграции нужно как минимум 7 лет
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Два года уйдет на гармонизацию законодательства Беларуси и России и еще пять лет - на то, чтобы развернуть выполнение программ, о которых договорились Путин и Лукашенко.
Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.
"Александр Лукашенко делает вид, что он управляет ситуацией, и он решает глубину интеграции. На самом деле глубину интеграции Беларуси решает Владимир Путин", - сказал Кулеба.
Он добавил, что Лукашенко научился играть с Россией.
"Даже те договоренности, которые сейчас были достигнуты - мы посчитали, я думаю, что минимум 2 года будет нужно, чтобы гармонизировать законодательство. И 5 лет, чтобы полностью развернуть выполнения всех этих совместных. И на каждом этапе Александр Лукашенко будет сопротивляться, пытаясь выторговать себе дополнительные условия", - предположил Кулеба.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Путин и Лукашенко согласовали 28 программ интеграции и договорились об едином рынке газа.
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Що робити і що світить за таке: ст 384 завідомо неправдиве показання у тяжкому чи особливо тяжкому злочині за грабіж ст 186 . Там чоловік був п'яний на емоціях і написав заяву, а на наступний день змінив покази, тепер його лякають ст 384 і говорять що там світить виправні роботи на строк до двох років або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років. Сам чоловік говорить що він був в стресі і помилився зі свідченнями, а в поліції говорять, що він наговорив на невинного чоловіка, або хоче зменшити міру покарання йому?
- Гвалт! Насилуют!!!
У відповідь чує вкрадливий голос Путіна:
- Тихо, тихо! Это не насилие, а всего-лишь определённый уровень интеграции!
Сошедшая с ума судья Наталья Бугук продолжает удивлять мир. Это не шутка: Белоруску оштрафовали за «несанкционированный цвет волос»
Совпадєніє? Нє думаю!
Естественно, кулеба же, как и все люди, судит по себе.) Обьективная оценка работоспособности украинского правительства.