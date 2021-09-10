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Новости За рубежом
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Кулеба: России и Беларуси на выполнение договоренностей об интеграции нужно как минимум 7 лет

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Кулеба: России и Беларуси на выполнение договоренностей об интеграции нужно как минимум 7 лет

Два года уйдет на гармонизацию законодательства Беларуси и России и еще пять лет - на то, чтобы развернуть выполнение программ, о которых договорились Путин и Лукашенко.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Александр Лукашенко делает вид, что он управляет ситуацией, и он решает глубину интеграции. На самом деле глубину интеграции Беларуси решает Владимир Путин", - сказал Кулеба.

Он добавил, что Лукашенко научился играть с Россией.

"Даже те договоренности, которые сейчас были достигнуты - мы посчитали, я думаю, что минимум 2 года будет нужно, чтобы гармонизировать законодательство. И 5 лет, чтобы полностью развернуть выполнения всех этих совместных. И на каждом этапе Александр Лукашенко будет сопротивляться, пытаясь выторговать себе дополнительные условия", - предположил Кулеба.

Читайте: Лукашенко на встрече с Путиным: "Практически единый народ"

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Путин и Лукашенко согласовали 28 программ интеграции и договорились об едином рынке газа.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+10
эта инфа от кулебы для дураков..им и недели хватит чтобы принять пакеты законов о вхождении беларуси отдельными обл. в состав московии..не стройте иллюзий, этим андрофакам- беспредельщикам, законы пофигу и давно уже..
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10.09.2021 23:22
+6
Нет ничего интереснее как слушать Зеленых дураков после приема антидепрессантов. Кулеба: России и Беларуси на выполнение договоренностей об интеграции нужно как минимум 7 лет - Цензор.НЕТ 1951
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10.09.2021 23:21
+5
Беларуси каюк, считай уже сожрал её ху-ло,зубы точит на нас. Скажу за себя,беженцем не буду. Пойду воевать.
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11.09.2021 00:05
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Нет ничего интереснее как слушать Зеленых дураков после приема антидепрессантов. Кулеба: России и Беларуси на выполнение договоренностей об интеграции нужно как минимум 7 лет - Цензор.НЕТ 1951
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10.09.2021 23:21 Ответить
"Україні та Білорусі потрібно на інтеграцію..." Що він меле, чи вже схибнувся?
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11.09.2021 10:56 Ответить
Це в редакторів щось не теє.
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12.09.2021 17:30 Ответить
эта инфа от кулебы для дураков..им и недели хватит чтобы принять пакеты законов о вхождении беларуси отдельными обл. в состав московии..не стройте иллюзий, этим андрофакам- беспредельщикам, законы пофигу и давно уже..
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10.09.2021 23:22 Ответить
Народ потрібна допомога!!!


Що робити і що світить за таке: ст 384 завідомо неправдиве показання у тяжкому чи особливо тяжкому злочині за грабіж ст 186 . Там чоловік був п'яний на емоціях і написав заяву, а на наступний день змінив покази, тепер його лякають ст 384 і говорять що там світить виправні роботи на строк до двох років або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років. Сам чоловік говорить що він був в стресі і помилився зі свідченнями, а в поліції говорять, що він наговорив на невинного чоловіка, або хоче зменшити міру покарання йому?
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10.09.2021 23:24 Ответить
Адвоката наймайте! В мережі не шукайте відповіді. Є нюанси, які потрібно вирішувати фахівцю і на місці. Тільки так.
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10.09.2021 23:40 Ответить
Цікаво, як слідство збирається доводити умисел свідка давати завідомо неправдиві показання Кулеба: Україні та Білорусі на виконання домовленостей про інтеграцію потрібно щонайменше 7 років - Цензор.НЕТ 7072
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10.09.2021 23:43 Ответить
Україні?...
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10.09.2021 23:26 Ответить
Мабуть, Кулеба щось знає, якщо пише "Україні і Білорусі..." про інтеграцію з Росією.
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11.09.2021 10:58 Ответить
мля так он бухгалтер? - предупреждать надо.
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10.09.2021 23:38 Ответить
Когда прощитываете своих Врагов или конкурентов , в зависимости от Обстоятельства , - Это не плохо , - Но вопрос , а что будете делать Вы со своими проблемами , - или я должен заботится и переживать , что там в россии и с беларусю
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10.09.2021 23:52 Ответить
Інтегрують за один день !!!)))
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10.09.2021 23:57 Ответить
Беларуси каюк, считай уже сожрал её ху-ло,зубы точит на нас. Скажу за себя,беженцем не буду. Пойду воевать.
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11.09.2021 00:05 Ответить
Похвально! Но можешь не успеть, если "перестанут стрелять".
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11.09.2021 10:04 Ответить
Да какое там объединение ? Рашке нужно волноваться сейчас самой, чтобы не развалиться на десятки Беларусей 😀😀😀
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11.09.2021 00:08 Ответить
Прокидається Білорусь серед ночі Відчуває - їй задерли нічну сорочку і, нахабно розсуваючи їй ноги, пхають щось тверде у "проміжжя"!
- Гвалт! Насилуют!!!
У відповідь чує вкрадливий голос Путіна:
- Тихо, тихо! Это не насилие, а всего-лишь определённый уровень интеграции!
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11.09.2021 07:38 Ответить
Кулеба: Україні та Білорусі на виконання домовленостей про інтеграцію потрібно щонайменше 7 років - Цензор.НЕТ 8236

Сошедшая с ума судья Наталья Бугук продолжает удивлять мир. Это не шутка: Белоруску оштрафовали за «несанкционированный цвет волос»
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11.09.2021 00:19 Ответить
А чого це вона зійшла з розуму ? Бо ненавидить лукашенку ?
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11.09.2021 08:37 Ответить
Треба було її не штрафувати, а лікувати.
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11.09.2021 11:01 Ответить
"Кулеба: Україні та Білорусі на виконання домовленостей про інтеграцію потрібно щонайменше 7 років". - Це заголовок помилковий чи Кулеба реально назвав Україну замість росії?
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11.09.2021 00:59 Ответить
це переклад з москальського язика за допомогою гугло-перекладача! Підозрюю, що в оригіналі було "рАзії з Білоруссю", але гугл, з якогось дива деколи перекладає рАзія, як Україна...
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11.09.2021 09:01 Ответить
Кулявлоба, иногда для решения каких либо вопросов хватает ночных переговоров! Скажи дорогой, мы 30 лет бредём то ли в песках Египта, то ли по топям Белой Руси, скажи дорогой, хто у нас с посохом ведущего Моисей или галимый Ванька Сусанин? Скажи дорогой, но пожалуйста не приводи "эффективные" реформы нонешнего "графа Потёмкина", великостроителя одноименных деревень. Скажи, дорогой , а нам 300 лет, хватит для "на то, чтобы развернуть выполнение программ"???
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11.09.2021 06:49 Ответить
Крым они нормально интегрировали...
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11.09.2021 06:57 Ответить
Коммунисты строили светлое вчерашнее будущее 74 года,не хватило годков....вот если еще 74 года,тогда да Омерику бы обогнали по сбору металлолома...сегодня в Горловке резут металл советского производства на знаменитом когда то заводе "Стирол" Кулеба: Україні та Білорусі на виконання домовленостей про інтеграцію потрібно щонайменше 7 років - Цензор.НЕТ 4562
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11.09.2021 07:31 Ответить
Сам себе противоречишь. "Коммунисты" страну после ВОВ восстанавливали, спутник запускали, ПЕРВОГО человека в космос. Вся оборонка, космос, госструктуры пользовались минскими ЕС ЭВМ, на которые работал весь союз и которые на тот момент ни в чем не уступали штатовским. А сейчас да, вы в "демократической Украине" режете металл советского производства на знаменитом когда - то заводе "Стирол". Всего за 30 лет развалили все... Кулеба: Україні та Білорусі на виконання домовленостей про інтеграцію потрібно щонайменше 7 років - Цензор.НЕТ 1203
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11.09.2021 12:28 Ответить
Теперь белорусская радиоактивная молочка будет травить кацапов , а не украинцев
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11.09.2021 07:59 Ответить
В Беларуси - заслуга Лукашенко - например нормы содержания радионуклидов в детском питании были в ДЕСЯТЬ раз строже чем в РФ и Украине. Возможно одна из причин того что Беларусь на одном из первых мест в мире по уровню снижения детской смертности. Рассказать на каком РФ и Украина? Кулеба: Україні та Білорусі на виконання домовленостей про інтеграцію потрібно щонайменше 7 років - Цензор.НЕТ 5053
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11.09.2021 12:31 Ответить
Заголовок так і не виправили...
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11.09.2021 08:24 Ответить
ЦЕНЗОР!! В заголовці - помилка !!! До чого тут Україна !!!!
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11.09.2021 09:25 Ответить
Це треба писати у темі: https://censor.net/ru/forum/2008573/sovet_forumchan_voprosy_pojelaniya_pretenzii_moderatoru
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12.09.2021 17:35 Ответить
О! І клоуни ще на 7 років розраховують
Совпадєніє? Нє думаю!
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11.09.2021 10:05 Ответить
"я думаю, что минимум 2 года будет нужно, чтобы гармонизировать законодательство. И 5 лет, чтобы полностью развернуть выполнения всех этих совместных"

Естественно, кулеба же, как и все люди, судит по себе.) Обьективная оценка работоспособности украинского правительства. Кулеба: Україні та Білорусі на виконання домовленостей про інтеграцію потрібно щонайменше 7 років - Цензор.НЕТ 9026
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11.09.2021 12:21 Ответить
 
 