Ситуация на Донбассе ухудшилась, однако приготовлений к наступлению террористов нет, - Наев
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Обстановка на Донбассе ухудшилась. Однако ВСУ не наблюдают подготовки боевиков к наступлению.
Как передает Цензор.НЕТ, такое заявление сделал командующий Объединенных сил ВСУ Сергея Наев в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера"
Он отметил, что враг осуществляет обстрелы украинских позиций с применением ствольной артиллерии, минометов, снайперского оружия.
"Но накоплений (войск - ред.) или приготовлений к наступательным действиям пока не обнаружены. Нашим войскам отдано распоряжение об адекватном ответе. Обострение связывается с политическими процессами", - заявил Наев.
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они и не смогут наступать. нечем наступать.
так что меньше зрады, больше движения
забудьте. все, кто там был адекватный, выехали много лет назад
Все, що звучить в його промовах чи виступах 100% підтверджено реальними подіями та вчинками!
Якщо сказав, що готові, то це безсумнівно, сказав під контролем, значить впевнений в цьому і усвідомлює відповідальність за сказане!!!
А ми підтримаємо і все буде Україна!)
не он вагнурецов сдал, не он собирал... - ну так шо бы пороха подставить....
он 4 раза воевал и раз с корреспондентом CNN не пробежал.
долбаные порохоботы - отвалите уже, зайчиков вам мало?
Плейшнер пятый раз выпрыгивал из окна, но яд все не действовал... (с)
Слава найвєлічнєшєму гавнокомандувачу
ибо наши связаны по рукам и ногам (разведку запретили, БПЛА запретили, снайперов отозвали, контрснайперские групы разогнали,...бумажную волокиту усилили) как и чем отвечать?
Зеленський це величезна радість для фуйла, бо Україна з ним заслабла.
Вообще то,это и есть подготовка к наступлению малой интенсивности.Беспилотники почему Наев не упомянул?Беспилотная разведка,огонь арты по тылам и снайперский огонь.Своеобразная продолжительная артподоготовка.
В Казахстані та ж ситуація, що була в Україні в 2014 році. Істерія навколо ізіка і далі все по сценарію. Але казахи готуються дати жорстку відсіч і вже вказали любителям лаптєй і балалайок на їх місце!
Казахи вжарили Путина: удар прямо на границе - в Кремле не ожидали