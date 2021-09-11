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Сценарии, которые отрабатываются на учениях "Запад 2021", несут очень серьезные риски, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Сценарии, которые отрабатываются на учениях

Сценарии, которые отрабатываются на учениях "Запад 2021", несут очень серьезные риски, поэтому необходимо внимательно за ними следить

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера",

"Что касается учений "Запад 2021", то мы должны очень внимательно за ними следить. Именно делают наши военные и дипломаты, потому что те сценарии, которые там отрабатываются, несут очень серьезные риски. И все мы понимаем, что если Россия поглотит Беларусь в той или иной форме, то мы получим еще тысячу километров источника опасности для суверенитета и территориальной целостности Украины", - сказал Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба: России и Беларуси на выполнение договоренностей об интеграции нужно как минимум 7 лет

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+3
Чтобы снова что-то украсть
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11.09.2021 01:21
+2
Путинские многотысячные войска по всему периметру украинской границы....Ну , какие же могут быть угрозы? Всё прекрасно...Разоружаемся и разрушаем нашу армию дальше...
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11.09.2021 06:03
+2
Союзный договор с Лукашенко, запуск "Северный поток - 2"-последовательное развитие событий.
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11.09.2021 09:27
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10.09.21 23:03 Учения РФ и РБ "Запад-2021" не несут угрозы Украине, - Наев



11.09.21 00:42 Сценарии, которые отрабатываются на учениях "Запад 2021", несут очень серьезные риски, - ЗЕленая Кулеба


Как думаете, нафига зеляди раздувают панику, в то время, как военные абсолютно спокойны?
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11.09.2021 00:49 Ответить
Чтобы снова что-то украсть
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11.09.2021 01:21 Ответить
Перед війною з Грузією в 2008 році Росія проводила масштабні навчання Кавказ-2008.
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11.09.2021 11:33 Ответить
Да хотя врали в унисон!
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11.09.2021 07:55 Ответить
Россия тоже несет Очень большие Риски. Не нужно Обладать Атомным оружием , - Просто иметь атомные станции , которые можно поразить простым и ракетами. А как они имеются у всех , то победителей не будити Европе не отсидеться и навряд ли потребуется какой то Поток 2 или 3 .Оно Вам нужно?.
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11.09.2021 00:57 Ответить
В районах атомных станций просто не будут вестись боевые действия, вот и всё. А в идеале, русня хотела бы их тихо и быстро захватить какими-нить диверсионными группами. Не так давно, кстати, была новость, что обезвредили какого-то шпиона, который пытался выяснить систему охраны одной из атомных станций.
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11.09.2021 09:04 Ответить
З боку Бєларусі все відносно просто - треба або зруйнувати переправи через Прип'ять або контратакувати та закріпитись на південному березі цієї річки щоб більш-менш себе убезпечити
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11.09.2021 01:12 Ответить
Путинские многотысячные войска по всему периметру украинской границы....Ну , какие же могут быть угрозы? Всё прекрасно...Разоружаемся и разрушаем нашу армию дальше...
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11.09.2021 06:03 Ответить
Диствительна и зачем нам этот союзник поза НАТО???
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11.09.2021 06:19 Ответить
На РАБссии в этом году упало 10 самолетов,а в августе 5...серьезные риски... Сценарии, которые отрабатываются на учениях "Запад 2021", несут очень серьезные риски, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5664
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11.09.2021 06:54 Ответить
И что, мы уже победили?
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11.09.2021 10:41 Ответить
Союзный договор с Лукашенко, запуск "Северный поток - 2"-последовательное развитие событий.
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11.09.2021 09:27 Ответить
Сценарії, які відпрацьовуються на навчаннях "Захід-2021", несуть дуже серйозні ризики, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3657
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11.09.2021 10:54 Ответить
кривава бігунка є не лише ознакою дезінтерії, а й дельта-ковіду теж

Учения «Запад-2021»: 350 военных заболели дизентерией, 20 человек в тяжелом и особо тяжелом состоянии на полигоне Погоново в Воронежской области.
По данным «Вести Воронеж», письмо от имени районной газеты разослали 50 адресатам, в том числе большинству воронежских СМИ.
Из документа, подписанного замруководителя управления Ольгой Фуфаевой, следует, что вспышка дизентерии возникла во время проведения учений «Запад-2021» и была вызвана приемом некачественной пищи, употреблением воды из непроверенных источников, а также несоблюдением санитарных норм.
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11.09.2021 11:27 Ответить
 
 