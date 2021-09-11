Сценарии, которые отрабатываются на учениях "Запад 2021", несут очень серьезные риски, - Кулеба
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Сценарии, которые отрабатываются на учениях "Запад 2021", несут очень серьезные риски, поэтому необходимо внимательно за ними следить
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера",
"Что касается учений "Запад 2021", то мы должны очень внимательно за ними следить. Именно делают наши военные и дипломаты, потому что те сценарии, которые там отрабатываются, несут очень серьезные риски. И все мы понимаем, что если Россия поглотит Беларусь в той или иной форме, то мы получим еще тысячу километров источника опасности для суверенитета и территориальной целостности Украины", - сказал Кулеба.
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11.09.21 00:42 Сценарии, которые отрабатываются на учениях "Запад 2021", несут очень серьезные риски, - ЗЕленая Кулеба
Как думаете, нафига зеляди раздувают панику, в то время, как военные абсолютно спокойны?
Учения «Запад-2021»: 350 военных заболели дизентерией, 20 человек в тяжелом и особо тяжелом состоянии на полигоне Погоново в Воронежской области.
По данным «Вести Воронеж», письмо от имени районной газеты разослали 50 адресатам, в том числе большинству воронежских СМИ.
Из документа, подписанного замруководителя управления Ольгой Фуфаевой, следует, что вспышка дизентерии возникла во время проведения учений «Запад-2021» и была вызвана приемом некачественной пищи, употреблением воды из непроверенных источников, а также несоблюдением санитарных норм.