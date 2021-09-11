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Для родственников погибших в сбитом рейсе МН17 важно установить виновных, а не приговоры и компенсации, - Венедиктова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Для родственников погибших в сбитом рейсе МН17 важно установить виновных, а не приговоры и компенсации, - Венедиктова

Общая цель работы совместной следственной группы и суда в Нидерландах – установление виновных по делу о сбитом в небе над Донбассом рейсе МН17 "Малазийских авиалиний".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила в эфире программы "Свобода слова" Савика Шустера".

Отвечая на вопрос о том, есть ли шанс узнать правду относительно обстоятельств сбития самолета, генпрокурор сказала: "Не только есть шанс. Мы над этим работаем, пять совместных следственных групп под руководством Нидерландов - 7 лет".

Также читайте: Дело МН17: Следователи выясняют, кто нажимал кнопку "пуск" и кто отдавал приказ, - Венедиктова

Генпрокурор продолжила: "Я наблюдала вчера за судом (судебным заседанием по делу о сбитом рейсе МН17 в комплексе юстиции "Схипхол", Нидерланды – ред) непосредственно. Не то, что шанс, это наша совместная цель. О чем говорят родственники потерпевших? "Нам надо знать, кто в этом виновен". Не стоит вопрос компенсации, не стоит вопрос срока приговора, - это важно для справедливости и правосудия. Но всем им, всем нам надо знать ответ – кто виновен".

Венедиктова напомнила, что следствие по факту сбития MH-17 продолжается. "Это сложно делать. Потому что территория оккупирована. Но у нас есть два направления расследования. Первое - кто был тот экипаж, который непосредственно нажимал кнопки. И второе направление – кто давал приказы на пересечение машин, кто отдавал другие приказы. Мы ищем ответы на эти вопросы", - подчеркнула генпрокурор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Приговор по делу МН17 будет во второй половине 2022 года, - Венедиктова

При этом Венедиктова призвала не политизировать эту тему и отметила, что материалы по сбитому самолету находятся на рассмотрении не только в суде Нидерландов, и в международных инстанциях.

"Давайте будем все на одной стороне и дождемся приговоров… Мы видим, что судебный процесс идет надлежащим образом, объективно, непредвзято, и для Украины это - "золотой стандарт" правосудия", - отметила она.

Генпрокурор рассказала, что встречалась с родственниками потерпевших. "Для них это не просто беда и боль, для них это жизнь без жизни", - добавила Венедиктова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В судебном заседании по делу сбитого Боинга МН17 заслушают родственников 11 погибших

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+18
виновных все давно знают, только коллаборационисты стесняются называть вслух их имена
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11.09.2021 01:18
+14
Действительно, давайте дождёмся приговоров, только вот тогда зачем весь этот пиар госпожа Венедиктова? Покататься по Нидерландам и пиарнуться на встрече с родственниками? При чём тут вообще компенсации, которые родственникам убиенных вполне положены? Зачем рассказывать, чем следователи заняты и чем интересуются? К чему всё это? Для родственников погибших в сбитом рейсе МН17 важно установить виновных, а не приговоры и компенсации, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 454
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11.09.2021 01:06
+11
Та якось плювати на тих родичів.
А от на факт видачі Цемаха,-ні.

"Мені важко про це писати, та я все таки зроблю це.
Бо мене розриває злість. Злість і безпорадність…
Добре , давайте все по порядку ..
Я це про збитий Боїнг МН-17, та про суд, який у ці дні проходить у Нідерландах.
Перечитав виступи на суді родичів жертв цього масового вбивства. Навіть не буду пробувати говорити, що розумію стан цих побитих горем людей, чи повторювати якусь галіматью про співчуття , чи часлікує..
Просто подам тези , які звучать з уст цих людей:»Проклята необачність,» вони були вбиті помилково», «я не тримаю зла на Росію», і саме гостре «їх нервує кампанія дезінформації»
Не можливо робити якісь висновки зі слів вбитих горем людей , та тенденції є очевидними. І вони жахливі для нас. Те що ракета БУКу летіла в український літак, а помилково попала у малоазійський і є для європейців проявом найвищої несправедливості. Не те, що російські військові обстрілювали мирне небо над Україною , не те що в центрі Європи Росія вела бойові дії без оголошення війни, а тільки те, що загинути мали українці , а загинули їхні рідні. От і все. Смерть тубільців від рук росіян є допустимою для них, а от смерть білої кістки, це удар кулаком під дих….
Все…
Я злий…
І так, на даному етапі Росія перемагає всюди, де за це береться. Тому є архінебезпечно заглядати дракону в очі. Треба гострити сокиру та чистити кулемет… Бо далі буде."https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2971306323118088&id=100007162474351
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11.09.2021 06:30
Комментировать
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Правила форума Совет форумчан
Действительно, давайте дождёмся приговоров, только вот тогда зачем весь этот пиар госпожа Венедиктова? Покататься по Нидерландам и пиарнуться на встрече с родственниками? При чём тут вообще компенсации, которые родственникам убиенных вполне положены? Зачем рассказывать, чем следователи заняты и чем интересуются? К чему всё это? Для родственников погибших в сбитом рейсе МН17 важно установить виновных, а не приговоры и компенсации, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 454
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11.09.2021 01:06 Ответить
отмазывает виновных
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11.09.2021 01:19 Ответить
виновных все давно знают, только коллаборационисты стесняются называть вслух их имена
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11.09.2021 01:18 Ответить
русня приползла со своей ржавой танкенкой в Украину.
русня сбила МН17 с украинской территории.
скока лет еще ету волыну все тянуть будут?
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11.09.2021 01:25 Ответить
родственники погибших виноватых знают и давно.
от тока кривосудие убивает - видимо и их убило тоже.
годы рушат все....
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11.09.2021 01:30 Ответить
мадама на фотке под новостью - беспринципная тварь.
она же главный прокурор Украины.
ну и почему Украина еще не в НАТО?
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11.09.2021 01:34 Ответить
Венедиктова готовит аудиторию к сливу дела МН-17 зелядями.
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11.09.2021 02:01 Ответить
Почему она за них опять говорит? Как раз им компенсации могут быть и не безразличны, в отличии от нее самой. Привыкла у себя в стране не считаться с холопами. А у них там граждане стребуют с Москвы. Все что смогут. И смогут. В отличии от некоторых.
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11.09.2021 03:28 Ответить
вечно избитое, но верное - вы сделали все ето сами.
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11.09.2021 03:38 Ответить
надеюсь вам хотя бы стыдно .....
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11.09.2021 06:21 Ответить
Александр Александр 66да010ф - я вижу вас и понимаю....
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11.09.2021 06:46 Ответить
нихт шукатен виноватен когда вот оно зеркало...
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11.09.2021 03:45 Ответить
бенедиктова - беЗполезное существо, проклятое и плесенью завонявше
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11.09.2021 04:38 Ответить
.у нее родятся внуки, но! они изначально будут ПРОКЛЯТЫ
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11.09.2021 04:39 Ответить
бенедиктова, ты тряпка! на тебя сливают
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11.09.2021 04:41 Ответить
..- это не истерика. я ее знаю(
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11.09.2021 04:43 Ответить
Для родственников погибших в сбитом рейсе МН17 важно установить виновных, а не приговоры и компенсации, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 7270
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11.09.2021 06:15 Ответить
нормальная зеленая продажная тетка с морщинами - "последний раз купаюсь"...
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11.09.2021 06:24 Ответить
Ну, она же мама и бабушка! Скорбит по убиенным...
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11.09.2021 05:07 Ответить
Виновность расейской ********* рассматривается судом? Как одна из множества версий? Хотя, причём здесь масковия? Все улики указывают на Финляндию, Ватикан или Данию....
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11.09.2021 06:21 Ответить
Та якось плювати на тих родичів.
А от на факт видачі Цемаха,-ні.

"Мені важко про це писати, та я все таки зроблю це.
Бо мене розриває злість. Злість і безпорадність…
Добре , давайте все по порядку ..
Я це про збитий Боїнг МН-17, та про суд, який у ці дні проходить у Нідерландах.
Перечитав виступи на суді родичів жертв цього масового вбивства. Навіть не буду пробувати говорити, що розумію стан цих побитих горем людей, чи повторювати якусь галіматью про співчуття , чи часлікує..
Просто подам тези , які звучать з уст цих людей:»Проклята необачність,» вони були вбиті помилково», «я не тримаю зла на Росію», і саме гостре «їх нервує кампанія дезінформації»
Не можливо робити якісь висновки зі слів вбитих горем людей , та тенденції є очевидними. І вони жахливі для нас. Те що ракета БУКу летіла в український літак, а помилково попала у малоазійський і є для європейців проявом найвищої несправедливості. Не те, що російські військові обстрілювали мирне небо над Україною , не те що в центрі Європи Росія вела бойові дії без оголошення війни, а тільки те, що загинути мали українці , а загинули їхні рідні. От і все. Смерть тубільців від рук росіян є допустимою для них, а от смерть білої кістки, це удар кулаком під дих….
Все…
Я злий…
І так, на даному етапі Росія перемагає всюди, де за це береться. Тому є архінебезпечно заглядати дракону в очі. Треба гострити сокиру та чистити кулемет… Бо далі буде."https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2971306323118088&id=100007162474351
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11.09.2021 06:30 Ответить
Дивився перші заяви потерпілих, нічого не змінилося((( загибель чужих дітей не викликає співчуття коли свої загинули теж...
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11.09.2021 07:54 Ответить
Річ не в співчутті,навіть не в "європейських цінностях".
Де інстинкт самозбереження ? Біля кордонів ЄС ядерна держава веде окупаційну війну,й для чого вони в своїх школах вчать історію попередніх світових воєн.якщо не здатні робити висновки ?
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11.09.2021 08:09 Ответить
"Давайте будем все на одной стороне и дождемся приговоров… Мы видим, что судебный процесс идет надлежащим образом, объективно, непредвзятоИсточник: https://censor.net/ru/n3287664

"Давайте будем все на одной стороне", не понятно, кого это она уговаривает?
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11.09.2021 06:55 Ответить
"Та сторона" уже названа президентом, вот и уговаривает быть на одной "той стороне".
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11.09.2021 07:51 Ответить
Алє! Бєнєдіктова! Винні ВЖЕ ВСТАНОВЛЕНІ! Тепер суд винесе вирок і призначить компенсації. А для тебе винні так і не встановлені? От ****...
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11.09.2021 07:48 Ответить
Венедиктова всегда вещает за всех-всех?

То-то её коллеги прозвали 'ДБС'.
(дурабезсисек)
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11.09.2021 08:19 Ответить
вопрос тока один - кацапы сбили лайнер с людьми намеренно или по пьяни и особой кацапскай квалификации?
я бы не спешил все на кацапскую пьянь и леворукость списывать....
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11.09.2021 08:23 Ответить
Спеціально збили. Переплутали з літаком з кацапами.
Планували збити його і, звинувативши Україну, сунути танками, літаками на Київ.
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11.09.2021 08:32 Ответить
склоняюсь к той же мысли .....
и не верю в случайнсти на уровне терроризма - МН17? - чистой воды терроризм
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11.09.2021 08:41 Ответить
Можна також назвати ПП2 терористичним актом роіські.
Прикро, що німці долучились до цього.
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11.09.2021 08:50 Ответить
американский косяк - чуть больше давления и наверное его бы не было...
но с президетцами у нас последние лет 20 не все гаразд,,,
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11.09.2021 08:57 Ответить
25
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11.09.2021 08:58 Ответить
Зараз дуже багато гравців на світовій дошці.
Той же Китай. Чому б іще штати заплющували очі на виходки пуйла... Геополітичні аспекти переважують навіть тероризм. Мені здається, що найбільші загрози світові лідери нині вбачають не у терористах, а саме в економічних потужностях, в розвиткові технологій.
Як штати можуть протистояти росії, якщо головний їхній ворог - Китай. А мокші також не зацікавлені в китайській гегемонії. І от де знайти прихисток Україні з дибілкуватним населенням , яке взагалі живе одним днем і ніяк не визначиться ?
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11.09.2021 09:05 Ответить
А шо Венедктова уже подрабатывает пресс-секретарем в Нидерландском суде? Типа читает новости в интернете и потом в телевизоре пересказывает?
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11.09.2021 09:37 Ответить
Ось така у бджілки срака.
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11.09.2021 11:09 Ответить
Ага! Стоят с протянытыми руками у ***** бало клянчат /а он если уперся, то уже х#й даст/!
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11.09.2021 11:14 Ответить
Вирок? Виходячи зі сцикливого очікування вічностурбованих сприятливої геополітичної ситуації, щоб завершити розслідування і оголосити вирок, він буде наступним: "Особа_1, Особа_2 і т.д., перебуваючи на непідконтрольний Україні території, відкопали з шахти ЗРК "Бук", і самостійно прийняли рішення випустити в небо зенітну ракету. На траекторії польоту якої випадково опинився Боїнг. Літак зіткнувся в небі із тисячами високоенергетичних об'єктів, в результаті чого був зруйнований, і впав. Просимо ерефію встановити місцезнаходження Особи_1 і т.д. по списку, і передати їм виклик на суд для дачі свідчень. Через пандемію коронавірусу можемо навіть вислухати їх свідчення по Скайпу"
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11.09.2021 11:19 Ответить
Хрень от прокурора. Приговор с наказанием важны.
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11.09.2021 11:47 Ответить
Майкл Джексон.
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11.09.2021 13:43 Ответить
А про Стерненко ничего там не пищала? Ка только покровитель в Италию отъехал, так гонора резко поубавилось. Стричь купоны Мамедова намного приятней и безопасней
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11.09.2021 15:06 Ответить
Бенедиктовна сама себе противоречит. Она отпустила Цемаха обратно в Россию, сказав что его голландцы допросили в Украине. Стоило ли тащить этот мешок αβном через линию фронта, терять при этом людей. чтобы потом отдать снова в Россию ? А кто из спецназа снова пойдёт его выкрадывать с таким риском и с таким пофигистским отношениям к нашим разведчикам?
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11.09.2021 20:55 Ответить
Продажная, подлая тварь хочет по рассуждать о смысле жизни?
Ну, ну...........
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11.09.2021 22:37 Ответить
 
 