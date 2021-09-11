Для родственников погибших в сбитом рейсе МН17 важно установить виновных, а не приговоры и компенсации, - Венедиктова
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Общая цель работы совместной следственной группы и суда в Нидерландах – установление виновных по делу о сбитом в небе над Донбассом рейсе МН17 "Малазийских авиалиний".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила в эфире программы "Свобода слова" Савика Шустера".
Отвечая на вопрос о том, есть ли шанс узнать правду относительно обстоятельств сбития самолета, генпрокурор сказала: "Не только есть шанс. Мы над этим работаем, пять совместных следственных групп под руководством Нидерландов - 7 лет".
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Генпрокурор продолжила: "Я наблюдала вчера за судом (судебным заседанием по делу о сбитом рейсе МН17 в комплексе юстиции "Схипхол", Нидерланды – ред) непосредственно. Не то, что шанс, это наша совместная цель. О чем говорят родственники потерпевших? "Нам надо знать, кто в этом виновен". Не стоит вопрос компенсации, не стоит вопрос срока приговора, - это важно для справедливости и правосудия. Но всем им, всем нам надо знать ответ – кто виновен".
Венедиктова напомнила, что следствие по факту сбития MH-17 продолжается. "Это сложно делать. Потому что территория оккупирована. Но у нас есть два направления расследования. Первое - кто был тот экипаж, который непосредственно нажимал кнопки. И второе направление – кто давал приказы на пересечение машин, кто отдавал другие приказы. Мы ищем ответы на эти вопросы", - подчеркнула генпрокурор.
При этом Венедиктова призвала не политизировать эту тему и отметила, что материалы по сбитому самолету находятся на рассмотрении не только в суде Нидерландов, и в международных инстанциях.
"Давайте будем все на одной стороне и дождемся приговоров… Мы видим, что судебный процесс идет надлежащим образом, объективно, непредвзято, и для Украины это - "золотой стандарт" правосудия", - отметила она.
Генпрокурор рассказала, что встречалась с родственниками потерпевших. "Для них это не просто беда и боль, для них это жизнь без жизни", - добавила Венедиктова.
Пожалуйста, подождите...
русня сбила МН17 с украинской территории.
скока лет еще ету волыну все тянуть будут?
от тока кривосудие убивает - видимо и их убило тоже.
годы рушат все....
она же главный прокурор Украины.
ну и почему Украина еще не в НАТО?
А от на факт видачі Цемаха,-ні.
"Мені важко про це писати, та я все таки зроблю це.
Бо мене розриває злість. Злість і безпорадність…
Добре , давайте все по порядку ..
Я це про збитий Боїнг МН-17, та про суд, який у ці дні проходить у Нідерландах.
Перечитав виступи на суді родичів жертв цього масового вбивства. Навіть не буду пробувати говорити, що розумію стан цих побитих горем людей, чи повторювати якусь галіматью про співчуття , чи часлікує..
Просто подам тези , які звучать з уст цих людей:»Проклята необачність,» вони були вбиті помилково», «я не тримаю зла на Росію», і саме гостре «їх нервує кампанія дезінформації» …
Не можливо робити якісь висновки зі слів вбитих горем людей , та тенденції є очевидними. І вони жахливі для нас. Те що ракета БУКу летіла в український літак, а помилково попала у малоазійський і є для європейців проявом найвищої несправедливості. Не те, що російські військові обстрілювали мирне небо над Україною , не те що в центрі Європи Росія вела бойові дії без оголошення війни, а тільки те, що загинути мали українці , а загинули їхні рідні. От і все. Смерть тубільців від рук росіян є допустимою для них, а от смерть білої кістки, це удар кулаком під дих….
Все…
Я злий…
І так, на даному етапі Росія перемагає всюди, де за це береться. Тому є архінебезпечно заглядати дракону в очі. Треба гострити сокиру та чистити кулемет… Бо далі буде."https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2971306323118088&id=100007162474351
Де інстинкт самозбереження ? Біля кордонів ЄС ядерна держава веде окупаційну війну,й для чого вони в своїх школах вчать історію попередніх світових воєн.якщо не здатні робити висновки ?
"Давайте будем все на одной стороне", не понятно, кого это она уговаривает?
То-то её коллеги прозвали 'ДБС'.
(дурабезсисек)
я бы не спешил все на кацапскую пьянь и леворукость списывать....
Планували збити його і, звинувативши Україну, сунути танками, літаками на Київ.
и не верю в случайнсти на уровне терроризма - МН17? - чистой воды терроризм
Прикро, що німці долучились до цього.
но с президетцами у нас последние лет 20 не все гаразд,,,
Той же Китай. Чому б іще штати заплющували очі на виходки пуйла... Геополітичні аспекти переважують навіть тероризм. Мені здається, що найбільші загрози світові лідери нині вбачають не у терористах, а саме в економічних потужностях, в розвиткові технологій.
Як штати можуть протистояти росії, якщо головний їхній ворог - Китай. А мокші також не зацікавлені в китайській гегемонії. І от де знайти прихисток Україні з дибілкуватним населенням , яке взагалі живе одним днем і ніяк не визначиться ?
Ну, ну...........