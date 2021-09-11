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На Донбассе погиб украинский воин, еще трое получили осколочные ранения, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

На Донбассе погиб украинский воин, еще трое получили осколочные ранения, - штаб ООС

Один военнослужащий Вооруженных Сил Украины погиб, еще трое получили осколочные ранения в результате обстрелов со стороны российских наемников на Донбассе. За минувшие сутки зафиксировано 8 нарушений режима тишины; с начала текущих суток субботы противник дважды открывал огонь.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС.

"В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение несовместимо с жизнью, еще трое военнослужащих получили осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи военных транспортировали в лечебное учреждение. Состояние их здоровья средней тяжести", – сказано в утренней сводке.

По состоянию на 7:00 субботы, 11 сентября, зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня. В частности в районе Новогнатовки противник применил запрещенные минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122-мм. Вблизи Золотого-4 российские наемники вели огонь из ручных противотанковых гранатометов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

За прошедшие сутки, 10 сентября, зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Последствия российского обстрела Кряковки с применением ствольной 122-мм артиллерии. Поврежден жилой дом и автомобиль. ФОТОрепортаж

В районе Попасная противник трижды вел огонь с автоматических станковых гранатометов и минометов 120-калибра. Также были обстреляны украинские позиции у Золотого-4 из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Широкино и Водяного российские наемники применили гранатометы различных систем.

Кроме того, на Луганщине и Донетчине зафиксирован пролет двух враждебных беспилотников типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

В штабе подчеркнули, что на вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские войска на Донбассе сбросили с беспилотника два взрывных устройства на окраину Зайцево, - украинская сторона СЦКК. ФОТОрепортаж

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+40
Чому говнокомандуючий робить вигляд що нічого не відбувається? Зебіли, кого ви обрали?
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11.09.2021 08:17
+29
Царство Небесне Герою....
На Донбассе погиб украинский воин, еще трое получили осколочные ранения, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8835

...
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11.09.2021 08:21
+17
Та він вирішує більш важливу для нього проблему - балотуватися ще на другий строк.
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11.09.2021 08:21
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На Донбассе погиб украинский воин, еще трое получили осколочные ранения, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 731
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11.09.2021 08:15 Ответить
Чому говнокомандуючий робить вигляд що нічого не відбувається? Зебіли, кого ви обрали?
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11.09.2021 08:17 Ответить
Та він вирішує більш важливу для нього проблему - балотуватися ще на другий строк.
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11.09.2021 08:21 Ответить
Строк він уже заробив. І не лише за дії, але й за бездіяльність. Як у цьому трагічному випадку. І у багатьох випадках, що передували цьому. Це показує також ставлення головнокомандувача (прости Господи) до власного війська. Кожна українська жертва на цій війні є не лише вкладом на алтар Перемоги, але й цвьязом у політичну труну такого командуючого. Герої не вмирають! Слава Україні!
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11.09.2021 09:53 Ответить
Але чи отримає він цей зароблений срок, вангую, що вшиється швидче за шапкокрада, можливо по прикладу Керенського.
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11.09.2021 13:50 Ответить
и любит отдыхать на отдыхе
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11.09.2021 10:00 Ответить
Мало того що ви збрехали що пишете в останнє ,ви ще почали ображати людей даючи їм свої неадекватні оцінки.100% виборець зебіла,брешете і звинувачуєте людей тим чим самі маніпулюєте.І ще.Може для вас оце... створіння "******** символ України" ,а для адекватних українців символи України- мова, віра ,армія,герб ,прапор,гімн.А зеленський це людина котру найняли виборці ,виконувати обов,язки,працювати, і ті обіцянки предвиборчі виконувати що він давав.Зеленський не впорався зі своїми обов,язками,своєю діяльністю він ганьбить Україну,тому заслуговує лише на зневагу та обурення українців.І немає чого тут із слуги народу робити ідол чи святиню.Ще було б з кого.
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11.09.2021 13:54 Ответить
Нашим загинувшим -Пам'ять,пораненим -Подяка та швидшого одужання!
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11.09.2021 09:37 Ответить
Готується до зустрічі з фуйлом.
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11.09.2021 10:18 Ответить
Когда Арестович всех возмутил высказыванием, что талибы образованней украинцев.... А кто же тогда избрал президентом Зеленского? Выпускники Гарварда и Оксофда?
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11.09.2021 08:18 Ответить
Уявіть, якими нікчемами вони вважають українців.
А все тому, що обрали клована. І досі продовжують йому вірити.
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11.09.2021 08:28 Ответить
оно еще продолжает думать, что второй срок оно опять сможет обдурить народ.
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11.09.2021 11:38 Ответить
Царство Небесне Герою....
На Донбассе погиб украинский воин, еще трое получили осколочные ранения, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8835

...
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11.09.2021 08:21 Ответить
Пролёт вражеского беспилотника сколько раз зафіксовано?))
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11.09.2021 08:41 Ответить
і ніодного не збито..Одно фіусірують..а потвм воіни гинуть! А на упередження не стріляють..бо ніззя (((
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11.09.2021 09:43 Ответить
Біль , горе , втрати - а говнокомандуючий продовжує жити в нереальному світі та радіти тому , що воно президент ☹️
Заборгованість у наших військових складає більше мілліарда грн. , харчування погіршилось в рази , а воно робить вигляд , що все ок , бракує слів !
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11.09.2021 08:44 Ответить
Нэправакуэмо...
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11.09.2021 08:48 Ответить
С момента обстрела Авдеевки, никакой реакции нашего "главнокомандующего". Делает вид что ничего не происходит, и на фронте все спокойно. А вот всякие бредни рассказывать журналистам,( как вчера), так на это он мастак.
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11.09.2021 08:51 Ответить
Пєрєміріє продовжується...
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11.09.2021 08:51 Ответить
Для цього ганебного і злочинного перемир'я , зевлада заморозила виготовлення зброї , яка могла б посилити захист України !!
Це не влада , а суцільна зрада 😠
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11.09.2021 09:04 Ответить
Царство небесне полеглому..
Вічний сором зеленському.
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11.09.2021 08:52 Ответить
На Донбасі загинув український воїн, ще троє зазнали осколкових поранень, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3449
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11.09.2021 09:01 Ответить
не ну это бл..ть тыщу лет может продолжаться - туда пенсии , оттуда бомбы на голову... На Донбасі загинув український воїн, ще троє зазнали осколкових поранень, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8576
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11.09.2021 09:05 Ответить
Туди- жрачка,медикаменти і будматеріали ...
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11.09.2021 09:39 Ответить
Не следует привыкать к гибели наших воинов, это не нормально. Вечная память герою!
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11.09.2021 09:31 Ответить
Президент навіть уваги не звертає.
Ні прем'єр, ні голова ВР.
Всі дистанціювались від війни і від агресії росії.
Помітили ?
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11.09.2021 09:47 Ответить
Швидкого одужання нашим захисникам, смерті і найтяжких поранень ворогам!Вбити росіянина- почесний обов'язок кожного українського військового. Вбий росіянина - звільни українську землю від російських тварюк!

На Донбасі загинув український воїн, ще троє зазнали осколкових поранень, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4594
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11.09.2021 09:37 Ответить
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою....

На Донбасі загинув український воїн, ще троє зазнали осколкових поранень, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8071
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11.09.2021 09:39 Ответить
Царствіє Небесне...
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11.09.2021 09:56 Ответить
Пресс-центра штаба ООС - "Обстріляли наші позиції у Золотого-4"

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На Донбасі загинув український воїн, ще троє зазнали осколкових поранень, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7868
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11.09.2021 09:56 Ответить
Погляд Єрмака на військового з прищуром. Воно вважає себе вищім за інших людей, гнида москальська
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11.09.2021 12:00 Ответить
На Донбасі загинув український воїн, ще троє зазнали осколкових поранень, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1998
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11.09.2021 10:16 Ответить
На Донбасі загинув український воїн, ще троє зазнали осколкових поранень, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7751
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11.09.2021 10:20 Ответить
Швидкого одужання нашим хлопчикам.
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11.09.2021 10:20 Ответить
Почему нельзя каждый день Байрактарами выкашивать кацапскую мерзоту ? Зачем покупали тогда ?
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11.09.2021 10:49 Ответить
Во главе страны, сборище бздливых, пейсатых барыг...
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11.09.2021 11:32 Ответить
это же не порох, а шут гороховый
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11.09.2021 11:39 Ответить
забыли что было возвращено 2/3 территории?
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11.09.2021 17:39 Ответить
Что же это такое? В Украине есть Армия или её нет? Каждый день военных расстреливают, как куропаток, а молчит военное командование, молчит народ, фиглярствует и врёт ответственный за оборону страны! Так вы народ и государство или рабское население?
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11.09.2021 12:01 Ответить
куйло сказал зеленскому применишь силу мы пойдем в наступление вот и все.Теперь остается только утиратся от их обстрелов и так будет еще не один год
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11.09.2021 17:55 Ответить
Хоть бы раз написали - каким образом и из чего отвечали и ещё желательно результаты ответок… а так - или брешете , что отвечали, или ответки были из стрекотни и холостыми! Шо ж вы делаете слуги каломыйского, ведь молодежь гибнет каждый день?????
Зельц если ты ссышся , давай будем строить стену и ров с крокодилами. Ну решайся уже хоть на что нибудь!!!!!
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11.09.2021 15:49 Ответить
ну беспилотник летал вот и результат а лохи в штабе ато и в раде почему то непонимают почему так метко лднр стреляет
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11.09.2021 16:00 Ответить
На Донбасі загинув український воїн, ще троє зазнали осколкових поранень, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2224
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12.09.2021 12:56 Ответить
 
 