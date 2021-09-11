На Донбассе погиб украинский воин, еще трое получили осколочные ранения, - штаб ООС
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Один военнослужащий Вооруженных Сил Украины погиб, еще трое получили осколочные ранения в результате обстрелов со стороны российских наемников на Донбассе. За минувшие сутки зафиксировано 8 нарушений режима тишины; с начала текущих суток субботы противник дважды открывал огонь.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС.
"В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение несовместимо с жизнью, еще трое военнослужащих получили осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи военных транспортировали в лечебное учреждение. Состояние их здоровья средней тяжести", – сказано в утренней сводке.
По состоянию на 7:00 субботы, 11 сентября, зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня. В частности в районе Новогнатовки противник применил запрещенные минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122-мм. Вблизи Золотого-4 российские наемники вели огонь из ручных противотанковых гранатометов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
За прошедшие сутки, 10 сентября, зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня.
В районе Попасная противник трижды вел огонь с автоматических станковых гранатометов и минометов 120-калибра. Также были обстреляны украинские позиции у Золотого-4 из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Широкино и Водяного российские наемники применили гранатометы различных систем.
Кроме того, на Луганщине и Донетчине зафиксирован пролет двух враждебных беспилотников типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
В штабе подчеркнули, что на вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь.
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А все тому, що обрали клована. І досі продовжують йому вірити.
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Заборгованість у наших військових складає більше мілліарда грн. , харчування погіршилось в рази , а воно робить вигляд , що все ок , бракує слів !
Це не влада , а суцільна зрада 😠
Вічний сором зеленському.
Ні прем'єр, ні голова ВР.
Всі дистанціювались від війни і від агресії росії.
Помітили ?
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Зельц если ты ссышся , давай будем строить стену и ров с крокодилами. Ну решайся уже хоть на что нибудь!!!!!