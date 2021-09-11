Федоров: Подозреваем коррупционный сговор на миллионы гривен в тендерах на закупку ноутбуков для учителей
Новости Цензор.НЕТ Общество
Тендеры по закупке ноутбуков для учителей направлены на повторную экспертизу из-за подозрения в коррупционном сговоре.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил на странице в Фейсбуке вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Вместе с СБУ и МОН мы заподозрили коррупционный сговор с ноутбуками для учителей на миллионы гривен. Все тендеры активны и сейчас направлены на повторную экспертизу для проверки документов. Сделаем это в течение 7 дней. Детали - в понедельник на брифинге", - написал вице-премьер.
По его словам, причиной повторной проверки всех тендеров, стала информация, что мошенники, представляясь представителями членов правительства, начали договариваться о распределении по областям победителей закупок с последующим получением "откатов".
"В Украине годами наживались на подобных "схемах" с тендерными закупками, но так, как раньше, уже не будет. Цифровизация помогает построить максимально прозрачные процессы и справедливые условия", - заверил Федоров.
Как сообщалось, по состоянию на 1 сентября во всех областных государственных администрациях и четырех районах Киева объявлены тендеры на 56 954 ноутбука для учителей.
Пожалуйста, подождите...
За 2,5 года не нашли не одной украденной копейки, хоть рыли все от ментов до ГБР и ГПУ.
Плюс была политика против коррупции.
Сейчас же бездарный клоун 🤡 от дел самоустранился, а опричники тащат все, как перед концом света
ну не воровать жеж у себя самого? ))))
(это сарказм...конечно, и думаю даже и из этого "счастья" что-то отломилось крысам)
a чисто из фана?
по одной простой причине - нет в Украине ни одного легальнго инструмента поменять власть без Майдана.
ето тока Порох сделал.... - дурак демократический, за шо и уважаю.
буба с трона по выборам сам не спрыгнет....
короче вы себе нашли ильича посмертного - сметуны пришивают отпиленые ноги с зелеными наколками..
повыше в Украине херни на пожизненое не нашлось? - ошиблись вы, ребята....
Можете уявити, що по завершенню каденції зеленського, його десь приймуть у Європі, як Порошенка чи Яценюка ?
Я - ні. Він навіть не цікавий нікому. Порожнє місце.
Але куди подіти вату з бюлетенями ? Вже двічі робили Майдан, а перемогло оте болото.
но видимо нет - буба на один срок? - етот подонок всем наврал.
Майдан - ну или...
Та і мізки так запудрили, що навряд чи збереться.
свои мозги в чюжую голову не вложишь....
мальчики стремительно толстеют... - ето мы-вы
https://www.youtube.com/watch?v=n4MCFp553K4
А ми ще гірші, ніж жиди,
Бо продали козацьку славу,
Жиди ж в ярмо нас запрягли...
Т. Шевченко
представьте себе етот кацапячий вой: вас сегодня разлекает президент Украины!
и етот гавнюк выйдет и развлечет кацапню...
у них на каждый замес всегда есть если не *****, то какая шойга, которая тоже *****
нам свое робити..
и да пардон за нецерзензину - просто нет других слов, ну или я их не знаю.
не знаю шо в Украине поют за визит Президента Украины в США - ни слова в новостях - ни одного - видимо величайший визит не состоялся.
очень обидно на самом деле....
Відчитали і дали бомажку з вимогами зробити добро українським громадянам.
Але де ж...
чувствуем разницу, да?
Київський політех, здається, входить в рейтинг найкращих вузів світу. Отримав незначне фінансування. Зате задля піару зеленського і незрозумілого вузу ми, податкодавці, виплатимо шалені гроші. 7 млрд. Ніби їх ніде діти. Ніби військовослужбовцям не заборгували виплати.
До речі, той універ має право називатись президентським, якщо він буде побудований за кошти президента, чи якісь фонди, меценатів. А так...це ж за наш рахунок воно начепить там своє прізвище.
2) по состоянию на 1 сентября во всех областных государственных администрациях и четырех районах Киева объявлены тендеры на 56 954 ноутбука для учителей Источник: https://censor.net/ru/n3287668
Итого: только на таких простых двух пунктах потерялось 3046 ноутбуков..... Эта страна обречена!
Цифровізація допомагає побудувати
максимально прозорі процеси і справедливі умови " (с)
А об всемирной " вакцинации" никто даже не заикается!
Одна доза от 60Э... + тесты на ПЦР, справки-чистый доход в одни руки!