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Федоров: Подозреваем коррупционный сговор на миллионы гривен в тендерах на закупку ноутбуков для учителей

Новости Цензор.НЕТ Общество

Федоров: Подозреваем коррупционный сговор на миллионы гривен в тендерах на закупку ноутбуков для учителей

Тендеры по закупке ноутбуков для учителей направлены на повторную экспертизу из-за подозрения в коррупционном сговоре.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил на странице в Фейсбуке вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Вместе с СБУ и МОН мы заподозрили коррупционный сговор с ноутбуками для учителей на миллионы гривен. Все тендеры активны и сейчас направлены на повторную экспертизу для проверки документов. Сделаем это в течение 7 дней. Детали - в понедельник на брифинге", - написал вице-премьер.

По его словам, причиной повторной проверки всех тендеров, стала информация, что мошенники, представляясь представителями членов правительства, начали договариваться о распределении по областям победителей закупок с последующим получением "откатов".

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"В Украине годами наживались на подобных "схемах" с тендерными закупками, но так, как раньше, уже не будет. Цифровизация помогает построить максимально прозрачные процессы и справедливые условия", - заверил Федоров.

Как сообщалось, по состоянию на 1 сентября во всех областных государственных администрациях и четырех районах Киева объявлены тендеры на 56 954 ноутбука для учителей.

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Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+12
Варто згадати про університет президента.
Київський політех, здається, входить в рейтинг найкращих вузів світу. Отримав незначне фінансування. Зате задля піару зеленського і незрозумілого вузу ми, податкодавці, виплатимо шалені гроші. 7 млрд. Ніби їх ніде діти. Ніби військовослужбовцям не заборгували виплати.
До речі, той універ має право називатись президентським, якщо він буде побудований за кошти президента, чи якісь фонди, меценатів. А так...це ж за наш рахунок воно начепить там своє прізвище.
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11.09.2021 08:47
+9
Назвіть статтю бюджету, на якій нічого не вкрали.
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11.09.2021 08:30
+9
Так і складається бюджет. Основна стаття розходів - на крадівництво.
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11.09.2021 08:43
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56 954 ноутбука... подозреваю, что процентов 20 не умеют его включить, не то что юзать.
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11.09.2021 08:25 Ответить
та ні, вже за минулий рік навчилися. а цей рік покаже, яка кількість ще залишилася.
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11.09.2021 09:14 Ответить
Не хвилюйтесь, "щасливих юзерів" потім обкладуть такими обмеженнями, що вони скажуть "нахріна мені ваш ноут, я краще сам собі куплю".
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11.09.2021 09:36 Ответить
цікаво марку ноутів почути.Чи не pidval-comp?
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11.09.2021 10:03 Ответить
Крадуть нахабно, відкрито, і на всьому, -- як в останній день.
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11.09.2021 11:09 Ответить
Власть мародеров.
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11.09.2021 08:25 Ответить
какая разница, зебил?
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11.09.2021 09:25 Ответить
Что касается президента - безусловно.
За 2,5 года не нашли не одной украденной копейки, хоть рыли все от ментов до ГБР и ГПУ.
Плюс была политика против коррупции.
Сейчас же бездарный клоун 🤡 от дел самоустранился, а опричники тащат все, как перед концом света
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11.09.2021 09:29 Ответить
Назвіть статтю бюджету, на якій нічого не вкрали.
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11.09.2021 08:30 Ответить
ще такоi не написали, до тих хлопцi i по написаних гарно крадуть...
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11.09.2021 08:35 Ответить
Так і складається бюджет. Основна стаття розходів - на крадівництво.
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11.09.2021 08:43 Ответить
їх цікавить лише безмежність цієї статті
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11.09.2021 09:58 Ответить
статья - на содержание преЗЕдента ))))
ну не воровать жеж у себя самого? ))))
(это сарказм...конечно, и думаю даже и из этого "счастья" что-то отломилось крысам)
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11.09.2021 08:38 Ответить
почему? - когда уже все своровано?
a чисто из фана?
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11.09.2021 08:49 Ответить
Собі він вписав ВСЕ.... Навіть туалетний папір за наш рахунок Федоров: Підозрюємо корупційну змову на мільйони гривень у тендерах на закупівлю ноутбуків для вчителів - Цензор.НЕТ 8759
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11.09.2021 08:51 Ответить
буба - ето посильенее нашего рыжего скот будет
по одной простой причине - нет в Украине ни одного легальнго инструмента поменять власть без Майдана.
ето тока Порох сделал.... - дурак демократический, за шо и уважаю.
буба с трона по выборам сам не спрыгнет....
короче вы себе нашли ильича посмертного - сметуны пришивают отпиленые ноги с зелеными наколками..
повыше в Украине херни на пожизненое не нашлось? - ошиблись вы, ребята....
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11.09.2021 09:16 Ответить
До речі, Порошенко, як і Яценюк лишились рукопожатними в західному політикумі.
Можете уявити, що по завершенню каденції зеленського, його десь приймуть у Європі, як Порошенка чи Яценюка ?
Я - ні. Він навіть не цікавий нікому. Порожнє місце.
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11.09.2021 09:20 Ответить
сумно те, що клован розуміє що і на сцену йому вже не прикольно буде вилазити...це крок назад...до блюзнірства над ним...а він за два роки звик до вдаваного чи явного шанування і королівських почестєй... тому воно буде чиплятися за булаву ще гірше за януковоча... і це напряга...
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11.09.2021 09:26 Ответить
Так. І воно будує свою армію ,послаблюючи ЗСУ.
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11.09.2021 09:26 Ответить
когда нет инструмента перемены власти, но много тех которые хотят перемен? - ето Майдан.
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11.09.2021 09:32 Ответить
Інструмент є. Вибори.
Але куди подіти вату з бюлетенями ? Вже двічі робили Майдан, а перемогло оте болото.
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11.09.2021 09:46 Ответить
перевыборы зели? - да хочу шо б так и было
но видимо нет - буба на один срок? - етот подонок всем наврал.
Майдан - ну или...
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11.09.2021 09:59 Ответить
Критична маса невдоволених ще не набралась.
Та і мізки так запудрили, що навряд чи збереться.
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11.09.2021 10:04 Ответить
и я же про ето - вова ссаныч теперь с вами навсегда, попали вы любимые...
свои мозги в чюжую голову не вложишь....
мальчики стремительно толстеют... - ето мы-вы

https://www.youtube.com/watch?v=n4MCFp553K4
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11.09.2021 10:13 Ответить
новий майдан порвуть на шматки ще до його початку
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11.09.2021 10:08 Ответить
"Жиди погані правлять нами,
А ми ще гірші, ніж жиди,
Бо продали козацьку славу,
Жиди ж в ярмо нас запрягли...
Т. Шевченко
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11.09.2021 11:24 Ответить
та ради бога - клован на кацапской естраде? - та востребован всегда!
представьте себе етот кацапячий вой: вас сегодня разлекает президент Украины!
и етот гавнюк выйдет и развлечет кацапню...
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11.09.2021 09:39 Ответить
Не знаю як фуйло, а кадиркін точно візьме його у свій гарем Федоров: Підозрюємо корупційну змову на мільйони гривень у тендерах на закупівлю ноутбуків для вчителів - Цензор.НЕТ 2749
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11.09.2021 09:42 Ответить
так воно и буде - ханы на русии правили холопами всегда - та и пес бы сними...
у них на каждый замес всегда есть если не *****, то какая шойга, которая тоже *****
нам свое робити..
и да пардон за нецерзензину - просто нет других слов, ну или я их не знаю.
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11.09.2021 09:53 Ответить
ето дипломатия просто об етом не говорят.
не знаю шо в Украине поют за визит Президента Украины в США - ни слова в новостях - ни одного - видимо величайший визит не состоялся.
очень обидно на самом деле....
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11.09.2021 09:28 Ответить
Це проста зустріч , а не офіційний візит. Його запросили лише на коврик, а не в гості.
Відчитали і дали бомажку з вимогами зробити добро українським громадянам.
Але де ж...
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11.09.2021 09:41 Ответить
Петро выступал в Конгрессе - буба посетила Диснейленд
чувствуем разницу, да? Федоров: Підозрюємо корупційну змову на мільйони гривень у тендерах на закупівлю ноутбуків для вчителів - Цензор.НЕТ 5275
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11.09.2021 10:03 Ответить
Федоров: Підозрюємо корупційну змову на мільйони гривень у тендерах на закупівлю ноутбуків для вчителів - Цензор.НЕТ 9276
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11.09.2021 10:45 Ответить
так надо поотбирать эти ноуты у учителей до выяснения обстоятельств
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11.09.2021 08:32 Ответить
у учителей позабирать в ОП отдать - пусть там хранятся ))))
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11.09.2021 08:39 Ответить
Марна справа, вони на свою зарплату 4000 баксів без проблем куплять нові.
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11.09.2021 08:50 Ответить
там их продадут, а потом снова купят
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11.09.2021 10:13 Ответить
иак їх ще не купили, ляпотло!
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11.09.2021 09:15 Ответить
Варто згадати про університет президента.
Київський політех, здається, входить в рейтинг найкращих вузів світу. Отримав незначне фінансування. Зате задля піару зеленського і незрозумілого вузу ми, податкодавці, виплатимо шалені гроші. 7 млрд. Ніби їх ніде діти. Ніби військовослужбовцям не заборгували виплати.
До речі, той універ має право називатись президентським, якщо він буде побудований за кошти президента, чи якісь фонди, меценатів. А так...це ж за наш рахунок воно начепить там своє прізвище.
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11.09.2021 08:47 Ответить
1) Из Госбюджета выделили 980 млн грн на закупку 60 тыс. ноутбуков для учителей, - Минобразования
2) по состоянию на 1 сентября во всех областных государственных администрациях и четырех районах Киева объявлены тендеры на 56 954 ноутбука для учителей Источник: https://censor.net/ru/n3287668
Итого: только на таких простых двух пунктах потерялось 3046 ноутбуков..... Эта страна обречена!
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11.09.2021 08:48 Ответить
то при подачі інфи журналісти могли округлити. у лінку є цитати, там немає цифри саме по кількості загальній.
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11.09.2021 09:18 Ответить
Не надо подозревать) Надо сразу расстреливать, она там есть.
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11.09.2021 08:49 Ответить
Подозреваю миллиардные схемы на отсутствие тендеров на "велике будівництво"
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11.09.2021 08:54 Ответить
" але так, як раніше, вже не буде.
Цифровізація допомагає побудувати
максимально прозорі процеси і справедливі умови " (с)

Федоров: Підозрюємо корупційну змову на мільйони гривень у тендерах на закупівлю ноутбуків для вчителів - Цензор.НЕТ 4190
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11.09.2021 08:57 Ответить
Ужас, куда не ткни... Федоров: Підозрюємо корупційну змову на мільйони гривень у тендерах на закупівлю ноутбуків для вчителів - Цензор.НЕТ 5750
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11.09.2021 09:03 Ответить
Коррупционеры могут спать спокойно, ZEбанда своих не выдает😁😁😁😁
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11.09.2021 09:10 Ответить
Бажання вкрасти риса найбільш притаманна українцям.
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11.09.2021 09:17 Ответить
це ж все від хазайновитості.
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11.09.2021 09:27 Ответить
є сумнів, що серед зетів є українці
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11.09.2021 10:18 Ответить
Ага, ще "надкусити яблуко..." -- цю брехню розповсюдили після геноциду голодомору і закону про 5 колосів, за яких давали 10 років таборів. Насправді, українці працьовитий і щедрий народ. А ось росіяни не ******* працювати, і навіть самі про себе говорять, що не звикли "умножать", а тільки "отнимать и поделить".
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11.09.2021 11:38 Ответить
Брат елдака курирует
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11.09.2021 09:22 Ответить
Смотрится очень анекдотично. Надо же для отводу глаз "найти с помощью цифровизации коррупцию"-ее и нашли, компы не так закупили. А то шо одновременно без всякой "цыфровизации" разворовывают десятки миллиардов на "вэлыком крадивныцтве" для Охвиса Прызыдента ни один Федоров не раскажет.
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11.09.2021 09:30 Ответить
а представьте что будет если это говенная власть еще 2 года просит на нашей шее?????
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11.09.2021 09:58 Ответить
І не тільки ноутбуків. На 1000 грн. куплять. 10 тис. спишуть.
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11.09.2021 10:08 Ответить
Навіщо підозрювати, коли це звичайна штатна операція? І жодна цифровізація цього не скасує, а лише вдосконалить.
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11.09.2021 10:49 Ответить
Это вобще-то системная проблема, которую невозможно решить в парадигме нынешней чиновничье-олигархической государственности в Украине!
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11.09.2021 11:26 Ответить
Эти схемы везде и при любой власти. Сажают всегда победителей тендеров от предыдущей или они откупается, и назначают своих победителей тендеров. Процесс бесконечный. В Украине когда даже самый честный приходит во власть, начинает грести себе, родне и всем своим друзьям.
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11.09.2021 11:35 Ответить
Подозреваем коррупционный сговор на миллионы гривен в тендерах на закупку ноутбуков для учителей

А об всемирной " вакцинации" никто даже не заикается!
Одна доза от 60Э... + тесты на ПЦР, справки-чистый доход в одни руки!
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11.09.2021 18:33 Ответить
 
 