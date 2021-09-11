В Украине за сутки от COVID-19 умерли 69 человек, зафиксированы 3 869 новых случаев заражения, 1 738 человек выздоровели, - Минздрав
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В Украине по состоянию на утро субботы, 11 сентября, зафиксировано 3 869 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, выздоровело 1 738 человек, 69 умерло.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
"За сутки 10 сентября 2021 в Украине зафиксировано 3 869 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 387, медработников - 76). Также за минувшие сутки: госпитализированы – 1 102 человека; летальных случаев - 69; выздоровели – 1 738 человек", – сообщил Минздрав.
Днем ранее, 10 сентября сообщалось о 3 615 новых инфицированных коронавирусом, 9 сентября зафиксировано 3 663 новых случаев заболевания, 8 сентября зафиксировано 2 772 новых случая заболевания СOVID-19, 7 сентября 2021 сообщалось о 2 197 новых инфицированных, 6 сентября зафиксировано 773 новых случаев заболевания СOVID-19, 5 сентября зафиксировано 1379 новых случаев заболевания СOVID-19, 4 сентября зафиксировано 2 614 новых случаев заболевания СOVID-19, 3 сентября сообщалось о 2 693 новых случаев заболевания, 2 сентября зафиксировано почти 2,5 тыс. новых случаев заболевания СOVID-19.
Всего за период пандемии в Украине заболело 2 314 423 человек, выздоровело 2 220 611 человека, летальных случаев - 54 320.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано Львовской (379), в Киеве (370), Харьковской (341), Днепропетровской (278) и Черновицкой (251) областях.
Пожалуйста, подождите...
"Мы локдаун
приближали, как могли
много наших
смотрят в корень из земли..."
И даже в этой статье...есть интересные цифры...
Так называемые «прорывные» случаи среди полностью вакцинированных пациентов составили 14% госпитализаций и 16% смертей в июне и июле, что примерно в два раза больше, чем в начале года.
То бишь 16 процентам умерших прививки не помогли от слова совсем...
В Великобритании процент еще выше...там порядка 50 процентов умерших были привиты..
Расплодились буратины, прокормить ни средств ни сил
Карабас купил вакцину ,Буратино наколол,
Чтоб не трахал он Мальвину,
И как мерин был здоров...
Исследователи сравнили конкретные побочные эффекты в первые три недели после введения мРНК с побочными эффектами, которые наблюдались спустя три-шесть недель. В целом, 6,2 миллиона человек были изучены после первой дозы и 5,7 миллиона человек после второй дозы. Исследователи искали 23 потенциальных проблемы со здоровьем, которые возникли после других прививок или о которых сообщили пациенты. К ним относятся неврологические расстройства, такие как энцефалит и миелит, судороги и синдром Гийена-Барре, а также сердечно-сосудистые проблемы, такие как острый сердечный приступ, инсульт и тромбоэмболия легочной артерии. Среди других «подозреваемых» были паралич Белла, аппендицит, анафилаксия и мультисистемный воспалительный синдром. Анализ показал, что ни один из симптомов не поднялся до уровня, который был статистически значимым после уколов мРНК COVID.
Исследователи подчеркнули свои выводы о случаях подтвержденного миокардита и перикардита среди молодых людей, что стало поводом для беспокойства. Было найдено 34 таких случая у пациентов в возрасте от 12 до 39 лет - 85% были мужчинами и 82% были госпитализированы в среднем на один день, что означает, что половина госпитализирована дольше, половина - короче. По словам исследователей, почти все они выздоровели к моменту проведения обзора.
Сергій Пасічний
а ссылка на само "исследование" есть? или только статья в бульварной газетенке?
11.09.2021 11:09
Или Вы думаете, что он беспринципно переобулсяв воздухе?
зайва не буває...