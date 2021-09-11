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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 69 человек, зафиксированы 3 869 новых случаев заражения, 1 738 человек выздоровели, - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 69 человек, зафиксированы 3 869 новых случаев заражения, 1 738 человек выздоровели, - Минздрав

В Украине по состоянию на утро субботы, 11 сентября, зафиксировано 3 869 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, выздоровело 1 738 человек, 69 умерло.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 10 сентября 2021 в Украине зафиксировано 3 869 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 387, медработников - 76). Также за минувшие сутки: госпитализированы – 1 102 человека; летальных случаев - 69; выздоровели – 1 738 человек", – сообщил Минздрав.

Днем ранее, 10 сентября сообщалось о 3 615 новых инфицированных коронавирусом, 9 сентября зафиксировано 3 663 новых случаев заболевания, 8 сентября зафиксировано 2 772 новых случая заболевания СOVID-19, 7 сентября 2021 сообщалось о 2 197 новых инфицированных, 6 сентября зафиксировано 773 новых случаев заболевания СOVID-19, 5 сентября зафиксировано 1379 новых случаев заболевания СOVID-19, 4 сентября зафиксировано 2 614 новых случаев заболевания СOVID-19, 3 сентября сообщалось о 2 693 новых случаев заболевания, 2 сентября зафиксировано почти 2,5 тыс. новых случаев заболевания СOVID-19.

Также читайте: Метро в Киеве возвращает ограничения на вход в часы пик

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 314 423 человек, выздоровело 2 220 611 человека, летальных случаев - 54 320.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано Львовской (379), в Киеве (370), Харьковской (341), Днепропетровской (278) и Черновицкой (251) областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина располагает 12 млн доз вакцины от COVID-19, поставки будут продолжаться, - Ляшко

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+4
Даже в бульварных газетенках как ни стараются скрыть.. а правда таки прорывается..😀
И даже в этой статье...есть интересные цифры...

Так называемые «прорывные» случаи среди полностью вакцинированных пациентов составили 14% госпитализаций и 16% смертей в июне и июле, что примерно в два раза больше, чем в начале года.

То бишь 16 процентам умерших прививки не помогли от слова совсем...
В Великобритании процент еще выше...там порядка 50 процентов умерших были привиты..
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11.09.2021 11:28
+4
Да. А если добавить еще к этим процентам смерти от тромбозов, миокардитов итд? Правду очень скоро нельзя будет скрыть.
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11.09.2021 11:31
+3
Во Франции без зеленого паспорта нельзя зайти в магазин и ресторан. Это по-твоему не ограничивает ничего? Даже троллить надо с умом. Но у тебя его нет.
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11.09.2021 11:57
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11.09.2021 09:00 Ответить
Антиваксерам надо гимн гпридумать типа такого:
"Мы локдаун
приближали, как могли
много наших
смотрят в корень из земли..."
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11.09.2021 09:21 Ответить
это в Израиле?
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11.09.2021 09:49 Ответить
Это везде.
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11.09.2021 09:55 Ответить
CDC finds unvaccinated 11 times more likely to die of COVID
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11.09.2021 10:00 Ответить
Ну, конечно. Кто ж вакцинированному диагноз "ковид" поставит))
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11.09.2021 11:08 Ответить
а ссылка на само "исследование" есть? или только статья в бульварной газетенке?
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11.09.2021 11:09 Ответить
Даже в бульварных газетенках как ни стараются скрыть.. а правда таки прорывается..😀
И даже в этой статье...есть интересные цифры...

Так называемые «прорывные» случаи среди полностью вакцинированных пациентов составили 14% госпитализаций и 16% смертей в июне и июле, что примерно в два раза больше, чем в начале года.

То бишь 16 процентам умерших прививки не помогли от слова совсем...
В Великобритании процент еще выше...там порядка 50 процентов умерших были привиты..
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11.09.2021 11:28 Ответить
Да. А если добавить еще к этим процентам смерти от тромбозов, миокардитов итд? Правду очень скоро нельзя будет скрыть.
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11.09.2021 11:31 Ответить
В карабасовом театре резкий кризис наступил,
Расплодились буратины, прокормить ни средств ни сил
Карабас купил вакцину ,Буратино наколол,
Чтоб не трахал он Мальвину,
И как мерин был здоров...
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11.09.2021 18:26 Ответить
Так, спектр проблем Роксоланы стал более-менее ясен... В Україні за добу від COVID-19 померли 69 осіб, зафіксовано 3 869 нових випадків зараження, 1 738 осіб одужали, - МОЗ - Цензор.НЕТ 4813
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11.09.2021 23:34 Ответить
В Україні за добу від COVID-19 померли 69 осіб, зафіксовано 3 869 нових випадків зараження, 1 738 осіб одужали, - МОЗ - Цензор.НЕТ 7722
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12.09.2021 12:10 Ответить
Добавляй эти ноль целых, шиш десятых.
Исследователи сравнили конкретные побочные эффекты в первые три недели после введения мРНК с побочными эффектами, которые наблюдались спустя три-шесть недель. В целом, 6,2 миллиона человек были изучены после первой дозы и 5,7 миллиона человек после второй дозы. Исследователи искали 23 потенциальных проблемы со здоровьем, которые возникли после других прививок или о которых сообщили пациенты. К ним относятся неврологические расстройства, такие как энцефалит и миелит, судороги и синдром Гийена-Барре, а также сердечно-сосудистые проблемы, такие как острый сердечный приступ, инсульт и тромбоэмболия легочной артерии. Среди других «подозреваемых» были паралич Белла, аппендицит, анафилаксия и мультисистемный воспалительный синдром. Анализ показал, что ни один из симптомов не поднялся до уровня, который был статистически значимым после уколов мРНК COVID.
Исследователи подчеркнули свои выводы о случаях подтвержденного миокардита и перикардита среди молодых людей, что стало поводом для беспокойства. Было найдено 34 таких случая у пациентов в возрасте от 12 до 39 лет - 85% были мужчинами и 82% были госпитализированы в среднем на один день, что означает, что половина госпитализирована дольше, половина - короче. По словам исследователей, почти все они выздоровели к моменту проведения обзора.
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12.09.2021 10:40 Ответить
А Сергій Пасічний не верит этой бульварной газетенке. Вот что он пишет
Сергій Пасічний

а ссылка на само "исследование" есть? или только статья в бульварной газетенке?
11.09.2021 11:09
Или Вы думаете, что он беспринципно переобулсяв воздухе?
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11.09.2021 23:31 Ответить
У проваксеров лучше. "Концлагерь - мой дом родной. Без фашизма и дня не проживем."
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11.09.2021 11:19 Ответить
А в чем "концлагерь"? Во вы верещите, что вам ущемляют. А что вам ущемляют? В Україні за добу від COVID-19 померли 69 осіб, зафіксовано 3 869 нових випадків зараження, 1 738 осіб одужали, - МОЗ - Цензор.НЕТ 8023
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11.09.2021 11:38 Ответить
животное не знает, что такое права
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11.09.2021 11:52 Ответить
Так и я об этом - попробуй узнать. А то этот ваш вой на болотах ни о чем вызывает неподдельный интерес, как у вас в голове происходит это вот "ущемление" В Україні за добу від COVID-19 померли 69 осіб, зафіксовано 3 869 нових випадків зараження, 1 738 осіб одужали, - МОЗ - Цензор.НЕТ 3326
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11.09.2021 11:54 Ответить
Во Франции без зеленого паспорта нельзя зайти в магазин и ресторан. Это по-твоему не ограничивает ничего? Даже троллить надо с умом. Но у тебя его нет.
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11.09.2021 11:57 Ответить
А при чем тут Франция? Мы живем не во Франции, даже ты живёшь не во Франции, а на мокшанских болотах, хоть и прикрываешься германской проксей. В Україні за добу від COVID-19 померли 69 осіб, зафіксовано 3 869 нових випадків зараження, 1 738 осіб одужали, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5755
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11.09.2021 12:01 Ответить
А ты живешь на зоне по статье "педофилия", хоть и прикрываешься украинской проксей.
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11.09.2021 12:07 Ответить
И снова ты, кацап, спалился вашей кацапской темой В Україні за добу від COVID-19 померли 69 осіб, зафіксовано 3 869 нових випадків зараження, 1 738 осіб одужали, - МОЗ - Цензор.НЕТ 8172
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11.09.2021 12:15 Ответить
Вакцину покупают за налоги от 60 Э за дозу. Плюс ПЦР за 20 долларов итд.
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11.09.2021 18:28 Ответить
Кассовый чек покажешь? В Україні за добу від COVID-19 померли 69 осіб, зафіксовано 3 869 нових випадків зараження, 1 738 осіб одужали, - МОЗ - Цензор.НЕТ 664
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11.09.2021 18:29 Ответить
В Україні за добу від COVID-19 померли 69 осіб, зафіксовано 3 869 нових випадків зараження, 1 738 осіб одужали, - МОЗ - Цензор.НЕТ 31
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11.09.2021 15:11 Ответить
О, на мокшанских болотах опять что-то придумали, на этот раз про восьмой ген. )))) А как же лишняя хромосома, которой богаты обитатели мокшанских болот? Что, уже забыли?
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11.09.2021 15:36 Ответить
хромосома не якийсь ген..))
зайва не буває... В Україні за добу від COVID-19 померли 69 осіб, зафіксовано 3 869 нових випадків зараження, 1 738 осіб одужали, - МОЗ - Цензор.НЕТ 4735
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12.09.2021 12:12 Ответить
 
 