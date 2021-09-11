В Украине за сутки вакцинировали против COVID-19 более 183 тыс. человек, - Минздрав
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
За минувшие сутки, 10 сентября, иммунизировано 183 527 человек.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
"183 527 человек вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки 10 сентября 2021. Одну дозу получили 71 388 человек полностью иммунизированы – 112 139 человек ", – сказано в сообщении.
Отмечается, что в течение суток работало 994 мобильных бригад, 2 959 пунктов прививки, 347 центров вакцинации.
В Минздраве отметили, что с начала прививочной кампании привито 5 860 642 человека, из них получили одну дозу – 5 860 640 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 4 730 712 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).
"Всего проведено 10 591 352 прививки", - подытожили в пресс-службе ведомства.
Пожалуйста, подождите...
мной движет здравый разум - никакая вакцина не нужна против вируса с минимум 99,8% выживаемостью (а с правильной профилактикой и лечением практически 100%ной), тем более экспериментальная, плохо проверенная и уже калечащая множество людей
после 10-й уже не смогут "соскочить" Какой маразм могут пропихнуть обывателю без мозгов "по жизни" за его же бабки!
я нигде не читал как то само в голову приходит! зачем делать 25 вакцин (количество может быть изменено производителем)?
антирабической вакцины* - бинго! без нее он умрет!
Ох беда-беда, какие же вы упоротые!
Та хоть и 10 прививок в течении 16 лет, но ты получаешь иммунитет 100%! А это очень опасные инфекции...добавь к ним полиомелит, оспу, туберкулез! Но у тебя же не спрашивают в транспорте или ресторане справку об прививках (минимальных)!
Так я задаю еще раз вопрос - какой смысл делать 100500 прививок (от ковида), которые не дают никакой гарантии, а значит и пользы организму? И откуда ты знаешь, как поведет себя организм после 10-20 доз вакцины (а особенно разных производителей), если их колоть каждые 4-6 месяцев?
Это все демагогия, каждый имеет право выбора, но когда меня лишают этого права выбора и в добавок лишают меня конституционных прав и ограничивают мою свободу, выдавая мне паспорт вакцинированного скота, я НЕ СОГЛАСЕН!
Многие люди на Запале и уже и у нас каждый год аколят прививки от гриппа и ничего страшного с ними не случилось.
Ты внимательно читаешь? Или тебе в глаза "закапали"?
СМИ рекламу создают,
Не жалеет ни эмира,
Ни других- как мухи мрут.
Вот и Байден выступает-
Любят доллары у США,
И народ ему внимает,
Смотрят в страхе ,не дыша!
Нет других болезней ныне,
Только дельта и ковид,
Скоро будет как в пустыне,
Сгинут люди все как вид
Тут бы радоватся тихо,
На естественный отбор
Закрутили очень лихо
Но с вакциной перебор
Ни Будды вам ни Аллаха
В один голос все вопят
И психоз на почве страха
Пробирает всех до пят!
Карабасы подганяют
Буратин в страну чудес
Только я не понимаю,
Где здесь правда и прогрес.