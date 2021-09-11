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В Украине за сутки вакцинировали против COVID-19 более 183 тыс. человек, - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

В Украине за сутки вакцинировали против COVID-19 более 183 тыс. человек, - Минздрав

За минувшие сутки, 10 сентября, иммунизировано 183 527 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"183 527 человек вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки 10 сентября 2021. Одну дозу получили 71 388 человек полностью иммунизированы – 112 139 человек ", – сказано в сообщении.

Отмечается, что в течение суток работало 994 мобильных бригад, 2 959 пунктов прививки, 347 центров вакцинации.

В Минздраве отметили, что с начала прививочной кампании привито 5 860 642 человека, из них получили одну дозу – 5 860 640 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 4 730 712 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

"Всего проведено 10 591 352 прививки", - подытожили в пресс-службе ведомства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина располагает 12 млн доз вакцины от COVID-19, поставки будут продолжаться, - Ляшко

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+3
"вами" это кем?
мной движет здравый разум - никакая вакцина не нужна против вируса с минимум 99,8% выживаемостью (а с правильной профилактикой и лечением практически 100%ной), тем более экспериментальная, плохо проверенная и уже калечащая множество людей
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11.09.2021 11:26
+2
А чего ж тогда у вас на па-рашке по 800 кацапов в день от КОВИДа умирает даже по официальной статистике (по не официальной около 2000 в день)?
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11.09.2021 11:36
+2
Спроси у израильтян, как это работает. Там с Нового года 4я вакцина. Не сделаешь - обнуляют зеленый паспорт, без которого по сути из дому нельзя выйти.
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11.09.2021 11:55
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куртка? - та зараза хоть привитая?
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11.09.2021 09:20 Ответить
Все это, конечно, замечательно, но вот вопрос: почему так долго "запрягали" ?! И должен ли тот чиновник, в модной куртке, ответить за провал начала вакцинации?!
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11.09.2021 09:49 Ответить
Почему цены на видеокарты как на б/у автомобили?
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11.09.2021 11:20 Ответить
И толку? Уже третью надо колоть, а с Нового года - 4ю.
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11.09.2021 11:20 Ответить
В Україні за добу вакцинували проти COVID-19 понад 183 тис. людей, - МОЗ - Цензор.НЕТ 1235 что всеми вами движет?
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11.09.2021 11:22 Ответить
"вами" это кем?
мной движет здравый разум - никакая вакцина не нужна против вируса с минимум 99,8% выживаемостью (а с правильной профилактикой и лечением практически 100%ной), тем более экспериментальная, плохо проверенная и уже калечащая множество людей
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11.09.2021 11:26 Ответить
А чего ж тогда у вас на па-рашке по 800 кацапов в день от КОВИДа умирает даже по официальной статистике (по не официальной около 2000 в день)?
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11.09.2021 11:36 Ответить
Вот и я про это - иммунизировано.
после 10-й уже не смогут "соскочить" В Україні за добу вакцинували проти COVID-19 понад 183 тис. людей, - МОЗ - Цензор.НЕТ 9858 Какой маразм могут пропихнуть обывателю без мозгов "по жизни" за его же бабки!
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11.09.2021 11:37 Ответить
А как ты себе понимаешь процесс "иммунизации", "с которого не смогут соскочить"? Как это работает?
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11.09.2021 11:42 Ответить
ты как то агресивно встреваешь в полемику
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11.09.2021 11:44 Ответить
Как простой вопрос может быть агрессивным? А тема популярная. Много шуму про "чипирвоание", "подсадку на вакцины", с которой "невозможно будет соскочить". Но никто не может объяснить, как это работает. Может я не тем занимаюсь и надо делать вакцины и чипы для инъекций. В Україні за добу вакцинували проти COVID-19 понад 183 тис. людей, - МОЗ - Цензор.НЕТ 8121
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11.09.2021 11:46 Ответить
"подсадку на вакцины", с которой "невозможно будет соскочить". *

я нигде не читал В Україні за добу вакцинували проти COVID-19 понад 183 тис. людей, - МОЗ - Цензор.НЕТ 8034 как то само в голову приходит! зачем делать 25 вакцин (количество может быть изменено производителем)?
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11.09.2021 11:53 Ответить
Про 25 вакцин тоже само в голову пришло? Что за 25 вакцин? Есть их перечень?
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11.09.2021 11:59 Ответить
Раньше от бешенства лечили 40 инъекциями антирабической вакцины. Много Вы читали о том, что кто-то не соскочил?
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12.09.2021 19:44 Ответить
Перескакиваешь?

антирабической вакцины* - бинго! без нее он умрет!

Ох беда-беда, какие же вы упоротые!
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12.09.2021 19:51 Ответить
Какой же ты упоротый. Только что трындел, что "после 10-й уже не смогут "соскочить". А как привели пример про 40 - так сразу заднюю включил.
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12.09.2021 19:54 Ответить
Сам ты пес. А антирабическую вакцину колят даже с подозрением на бешенство укусившего животного, когда его отследить и исследовать нельзя. И даже антиваксеры редко от нее отказываются. И вряд ли кто из них скажет "вероятность того, что та лиса была бешеной всего 1%, меньше летальности ковида!"
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12.09.2021 20:45 Ответить
шо ты мелишь, идиот?
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12.09.2021 20:47 Ответить
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12.09.2021 20:50 Ответить
Спроси у израильтян, как это работает. Там с Нового года 4я вакцина. Не сделаешь - обнуляют зеленый паспорт, без которого по сути из дому нельзя выйти.
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11.09.2021 11:55 Ответить
И ты можешь доказать факт того, что одному и тому же человеку в Израиле могут сделать четыре прививки от КОВИДа на протяжении меньше, чем за 9 месяцев, и это массовое явление, альтернативы которому нет? В Україні за добу вакцинували проти COVID-19 понад 183 тис. людей, - МОЗ - Цензор.НЕТ 8488
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11.09.2021 11:58 Ответить
ты это..не передергивай текст!
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11.09.2021 12:01 Ответить
В чем состоит "передёргивание"? В Україні за добу вакцинували проти COVID-19 понад 183 тис. людей, - МОЗ - Цензор.НЕТ 1884
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11.09.2021 12:02 Ответить
ты ж ерунду пишешь, вырывая из контекста оппонента отдельные слова или предложения, замещая и дополняя их своими "умозаключениями"!
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11.09.2021 12:11 Ответить
Какие слова из контекста? кацапское животное написало, что в Израиле за полгода 4я вакцина. С нового года меньше 9 месяцев, и, кроме Файзера, там особо ничего и не кололи, а значит простой вывод про 4-ю инъекцию напрашивается сам собой. Или не напрашивается? Так я про это и задал вопрос В Україні за добу вакцинували проти COVID-19 понад 183 тис. людей, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6141
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11.09.2021 12:17 Ответить
В Украине до 16 лет многие дети получают 6 вакцинаций от столбняка и дифтерии (В СССР практически все). Как много из них не смогли соскочить?
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12.09.2021 19:20 Ответить
О, еще один воин!
Та хоть и 10 прививок в течении 16 лет, но ты получаешь иммунитет 100%! А это очень опасные инфекции...добавь к ним полиомелит, оспу, туберкулез! Но у тебя же не спрашивают в транспорте или ресторане справку об прививках (минимальных)!
Так я задаю еще раз вопрос - какой смысл делать 100500 прививок (от ковида), которые не дают никакой гарантии, а значит и пользы организму? И откуда ты знаешь, как поведет себя организм после 10-20 доз вакцины (а особенно разных производителей), если их колоть каждые 4-6 месяцев?
Это все демагогия, каждый имеет право выбора, но когда меня лишают этого права выбора и в добавок лишают меня конституционных прав и ограничивают мою свободу, выдавая мне паспорт вакцинированного скота, я НЕ СОГЛАСЕН!
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12.09.2021 19:37 Ответить
От оспы уже ничего не получают, ее с помощью вакцин уничтожили полностью, а от полиомиелита не колят - ее закапывают а рот.

Многие люди на Запале и уже и у нас каждый год аколят прививки от гриппа и ничего страшного с ними не случилось.
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12.09.2021 19:49 Ответить
Это все демагогия, каждый имеет право выбора, но когда меня лишают этого права выбора и в добавок лишают меня конституционных прав и ограничивают мою свободу, выдавая мне паспорт вакцинированного скота, я НЕ СОГЛАСЕН!


Ты внимательно читаешь? Или тебе в глаза "закапали"?
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12.09.2021 19:53 Ответить
Никто тебя не лишает права быть вкусной едой для вирусов. Тебе просто ограничивают возможноси выкашливать вирусы там, где дышат другие люди. У других людей тоже есть права.
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12.09.2021 19:59 Ответить
Дельты штамм летит по миру-
СМИ рекламу создают,
Не жалеет ни эмира,
Ни других- как мухи мрут.

Вот и Байден выступает-
Любят доллары у США,
И народ ему внимает,
Смотрят в страхе ,не дыша!

Нет других болезней ныне,
Только дельта и ковид,
Скоро будет как в пустыне,
Сгинут люди все как вид

Тут бы радоватся тихо,
На естественный отбор
Закрутили очень лихо
Но с вакциной перебор

Ни Будды вам ни Аллаха
В один голос все вопят
И психоз на почве страха
Пробирает всех до пят!

Карабасы подганяют
Буратин в страну чудес
Только я не понимаю,
Где здесь правда и прогрес.
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11.09.2021 21:12 Ответить
 
 