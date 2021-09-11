Оккупанты в ОРДЛО заставляют местных наемников идти на выборы Госдумы РФ, - ГУР
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Командование оккупационных войск Российской Федерации на временно неподконтрольных Украине территориях Донетчины и Луганщины заставляет местных наемников регистрироваться для участия в голосовании на выборах в Госдуму РФ, которые состоятся 19 сентября.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
"Командование российских оккупационных войск на временно оккупированных территориях Украины в Донецкой и Луганской областях активно готовит подчиненных "шахтеров и комбайнеров" к участию в выборах в Государственную думу РФ, которые состоятся 19 сентября", - говорится в сообщении.
Отмечается, что учитывая уровень "дисциплины" и "ответственности" подчиненных, а также возможные эксцессы, российские оккупанты проводят "учебно-тренировочные" выборы.
"Суть этого "ноу-хау" заключается в принуждении местных вояк зарегистрироваться на выборы, заполнив соответствующие электронные заявки, и тренировке по прибытию на избирательные участки для "свободного волеизъявления", - объясняют разведчики.
По их данным, с целью организации этого процесса в оккупационных войсках проведен комплекс служебных совещаний и налажен строгий контроль за подготовкой к "волеизъявлению".
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(второй за 3 дня)
Липецкой области в России близ города Елец в поселке Солидарность взорвался газ в двухэтажном доме. Взрыв газа в двухэтажном доме произошел после полуночи 11 сентября.
Есть жертвы и раненные
и
В среду, 8 сентября, в 6:55 утра в российском Подмосковье в городе Ногинск, произошел взрыв в 9-этажном жилом доме. В результате ЧП обрушились второй и третий этажи, а от нескольких квартир практически ничего не осталось..Есть жертвы и раненные.
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Вообще-то, это право, а не обязанность
Підставами для втрати громадянства України є:
1) добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття.
Україна не має права об'явити, не громадянина України, гіркіна і т.п. в міжнародний розшук?
Россия является участником Интерпола, но попробуйте доставить в Украину Жириновского за его прямые призывы убивать украинцев (бомбить Киев и т.п.), пропаганду войны и т.п., для суда над ним по украинским законам и наказания хотя бы штрафом.
Получить она его не сможет без согласия страны гражданином которой он является.
Я именно на это и возразил. И утвержаю, что для выдачи, согласия страны гражданином которой он является не требуется.
В моей ссылке как раз и написано про то, что беглец может стать гражданином той страны где скрывается и это может сильно осложнить его экстрадицию.
Более того, стране заявителю будет не легко получить в руки НЕ своего гражданина, даже если он обнаружится в какой-то третьей стране, а не стране его гражданства. А так же, как я понял, даже просто запустить процесс розыска своего гражданина дело довольно хлопотное, не говоря уже о гражданине чужом.
Украинского флага над разбомленным и поверженным Кремлём не будет. Это всё несбыточные фантазии и поэтому "нюрнберга" не будет. Ну если конечно не случится большая 3-я мировая и в ней останутся выжившие.