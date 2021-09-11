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Новости Политика Украины
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Вопросы "Северного потока-2" и транзита газа через Украину стоит также рассматривать в Нормандском формате, - Ермак

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Вопросы

Вопрос "Северного потока-2" и транзита российского газа через территорию Украины должен быть вынесен на рассмотрение Нормандского формата, поскольку относится к сфере безопасности.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на конференции YES Brainstorming в Киеве в субботу.

"Мы рассматриваем вопрос "Северного потока" исключительно как вопрос общей безопасности Украины. … И потому мы уже несколько раз, я говорю об этом с коллегами во время видеоконференций Нормандского формата, мы считаем абсолютно логичным добавить к важным вопросам прекращения огня, общего урегулирования конфликта, к Нормандскому формату - рассмотрение и этих вопросов", - сказал Ермак.

Он подчеркнул, что сохранение транзита газа из РФ через Украину является предохранителем, который сдерживает возможную масштабную агрессию со стороны России.

"Я считаю, что продолжение транзита газа является очень серьезным предохранителем, в том числе масштабной агрессии Российской Федерации против Украины. А о её рисках (о рисках агрессии. – Ред.) и вероятностях вчера говорил здесь президент. Ну и когда возле твоих границ концентрируется около 100 тыс. российских военных, я думаю, любой разумный человек такие риски увидит в этом", - напомнил Ермак.

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"Поэтому, возвращаясь к общеполитическому вопросу "Северного потока", я считаю, что есть полная возможность и у наших коллег поддержать позицию Украины касательно рассмотрения этого вопроса на Нормандском формате, касательно привлечения США к урегулированию конфликта и прекращения войны на Донбассе", - добавил он.

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+8
Главное, забыть Крым, да, дерьмак? Именно сейчас, когда там чекисты жрут татар - граждан Украины.
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11.09.2021 11:39
+8
Что лепит этот старший по швабрам, скрепкам и скобкам? Он вообще кто, кто уполномочивал это чмо лезть во внешнюю политику.?
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11.09.2021 11:41
+3
дерьмак должен сидеть лет 20 с конфискацией.
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11.09.2021 11:42
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Главное, забыть Крым, да, дерьмак? Именно сейчас, когда там чекисты жрут татар - граждан Украины.
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11.09.2021 11:39 Ответить
Татарам потрібно тікати звідти, інакше їх знищуть.
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11.09.2021 11:43 Ответить
Герои сами всегда решают, что делать. А дерьмаки только баблишко считают за предательство.
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11.09.2021 11:45 Ответить
Это их дом. И кырымлы умеют ждать.
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11.09.2021 11:47 Ответить
Діждуться що їх вивезуть з Криму.
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11.09.2021 11:49 Ответить
Молодежь и так в большинстве уехала в Украину. Там в основном старики и дети.
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11.09.2021 11:53 Ответить
Чечены хоть кск-то боролись с кацапами терракты устраивали, а эти сидят и нихрена не делают. Пошли эти татары нахер
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11.09.2021 11:56 Ответить
Что лепит этот старший по швабрам, скрепкам и скобкам? Он вообще кто, кто уполномочивал это чмо лезть во внешнюю политику.?
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11.09.2021 11:41 Ответить
А як це - пов'язати дкупи бізнес-інтереси і безпеку держави? Бізнес і війну? Полонених - і транзит? Деокупацвю і ціни на газ? Блін! Так можуть зробити лише бариґи на крові, які влюсюди пзають бізнес-інтереси, ставлячи їх до того ж на перше місце. То хто Бариґа?
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11.09.2021 11:41 Ответить
ЗЕ.
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11.09.2021 11:44 Ответить
Мне тоже интересно, Норманский формат сплели с войной на Даунбассе и анекси Крыма, это мне напоминает ВСК по Вагнерам, куда вплели все беды с до времен появления человечества и до с"я"годня, шоб замылить главный вопрос. Северный поток? так пусть МИД шлифует этот процесс.
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11.09.2021 11:54 Ответить
дерьмак должен сидеть лет 20 с конфискацией.
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11.09.2021 11:42 Ответить
Я считаю )) Ты аргументы подавай обоснованные.Считать будешь в других местах. Украина нуждается в компетентных людях,способных убедительно и эмоционально давить.Добиваться своего. - А тут харя небритая. С внешностью орангутанга...
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11.09.2021 11:43 Ответить
Хуженібудіт сказав мудрий наріт і обрав кловунів. Тепер живемо в цирку.
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11.09.2021 11:46 Ответить
А причем нарит ? У нарита выбора ваще не было. - Да и как мог быть выбор,если олигархи всех уничтожили. Начиная с Чорновила. Нариту приходиться выбирать среди дерьма и дерьма ,полного )) Я уже не говорю за жопоблок,которые откровенно враги Украины. А все остальные,либо явно олигархические,либо скрытно пророссийскии.Типа видРодження хомутынника. - Все дерьмо. Если честно. С такими будешь топтаться десятилетия на месте. Вот уже семь лет,а перемен - хрена с два !
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11.09.2021 11:56 Ответить
Серед 39 кандидатів не було вибору?
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11.09.2021 12:03 Ответить
Нет. Такие же темные лошадки как и Зеленский. Нет яркой личности,которая бы могла вызвать доверие.Болтовня типа ляшка,только настораживает после того как все раскрылось о нем.
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11.09.2021 12:13 Ответить
Ну да. Нариту нужна была золотая рыбка с волшебной палочкой. Чтобы р-а-з и все получили, все сразу и все на шару.

И сомнений нет, что люди, которые дважды выбрали в президенты дважды судимого вора идиота, любителя *****, а во время войны вообще сделали президентом клоуна, тупую куклу олигархов и манкурта, смогут разумно решать судьбу страны на следующих выборах.
И не нужно теперь вешать тут лапшу -- выбор есть всегда. Абсолютно всегда. Даже во втором туре из 2х вариантов один всегда лучше, а другой хуже. Нужно только включать остатки мозгов.
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11.09.2021 13:45 Ответить
Фигня. Про фальсификации слышал ? Они были всегда.Поэтому выборци особой роли не играли. Вот в последний раз,выборы были более менее. Потому как такой опытный аферист как Порошенко,проиграл. Клоуна выбрали,так лучшего ничего и не было.Был среди националистов.Но само понятие национализм уже многих настораживает.Да и Тягнибок показал себя неудачником и не шибко умным.
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11.09.2021 13:58 Ответить
Вранье. Про фальфикации на выборах 2014 будешь вешать лапшу совсем уж тупым лохам. Может еще кто-то и поверит в эту туфту.
А насчет "лучшего ничего не было" тебе ответит круглая жопа за окном. Большая и глубокая жопа во всем. В экономике, тарифах, ценах, бюджете, финансах, обороне, социалке, внешней политике и т.д. по списку. И умные люди вас предупреждали, что именно так и будет. Ну кто же их хотел слушать. Вам же было "абынепорошенко". Ну вот и кушайте теперь свое "абынепорошенко", только не подавитесь невзначай. Смачного.
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11.09.2021 14:08 Ответить
Люди не сумасшедшие,чтобы делать себе во вред. Какой дурак станет выбирать Порошенко,если все при нем стало хуже ? В три раза. Исходя по курсу доллора. А те мелочи про Томос,так это для верующих. Хотя и им кушать хочется. Все. Больше успехов нет.Олигархи тоже при нем разбогатели. Это все факты. Неопровержимые.
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11.09.2021 14:49 Ответить
Можно конкретно что славного сделало эти 72% населения после того, как им перестал мешать жить и творить Порох? Можно перечислить все достижения этого нарида без Порошенко за 2,5 года славного труда?. Все, что народ начал и закончил сам? Может экономика в стране растет, а тарифы и цены упали? Может зарплаты и социалка бешено выросли? Может уже Донбасс с Крымом освободили? Может я что-то пропустил? И можно поподробнее про "в три раза"? А то это не факты, а тупой трындеж врунишки.

И переставайте тогда ныть про высокие тарифы, цены и никакой уровень жизни сейчас. Вы ведь 72%, которые не ошибаются.

А я вот могу привести кучу цифр по финансам, бюджету, экономике, социалке и т.д. Или, например, по тупому вранью про олигархов

Итак Блумберг - статистика за 2013 и февраль 2019:

1. Ахметов 2013 - 15.4 млрд. USD, Ахметов 2019 - 6.0.млрд. USD;
2. Пинчук 2013 - 3.8 млрд. USD, Пинчук 2019 - 1.4 млрд. USD;
3. Коломойский 2013 - 2.4 млрд. USD, Коломойский 2019 - 1.1 млрд. USD;
4. Новинский 2013 - 1.9 млрд. USD, Новинский 2019 - 1.0 млрд. USD;
5. Боголюбов 2013 - 1.7 млрд. USD, Боголюбов 2019 - 1.2 млрд. USD;
6. Косюк 2013 - 1.6 млрд. USD, Косюк 2019 - 1.4 млрд. USD;
7. Порощенко 2013 - 1.6 млрд. USD, Порошенко 2019 - 0.5 млрд. USD;
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11.09.2021 15:22 Ответить
Слова сказанные без подтверждения,являются оскорблением. Когда я говорю,что ухудшилось в три раза,то пояснял что привязываюсь к доллару. Что не понятного ? Было по 8,стал по 24-27. Зарплаты ,пенсии остались прежними. А товары как известно пошли за долларом. И я не хвалю Зеленского. Наоборот ругаю. Научись внимательно читать.
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11.09.2021 16:05 Ответить
Так это именно вы и выбрали "абынепорошенко". Ну вот теперь руководит ваше "абынепорошенко" и "хуженебудет". Чем теперь недовольны? Ведь "хуже не будет".

И без проблем о зарплатах и долларе. Считаем. Арифметика для начальных классов:

Минимальная зарплата середины 2014 - 1218 грн. -- 1218/ 12 = 101.5 USD
Минимальная зарплата середины 2019 - 4137 грн. -- 4137 / 26 = 159.12 USD

Средняя зарплата середины 2014 - 3537 грн. -- 3537 / 12 = 294,75 USD
Средняя зарплата середины 2019 - 10973 грн. -- 10973 / 26 = 422.04 USD


Вот поэтому и говорю -- нужно меньше врать и больше думать.
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11.09.2021 16:14 Ответить
Шо ты написал ? Сам подумай ))
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11.09.2021 16:27 Ответить
Вот и подумай. Тяжело с пониманием текста? -- Твои проблемы. "... Когда я говорю,что ухудшилось в три раза,то пояснял что привязываюсь к доллару. Что не понятного ? Было по 8,стал по 24-27...." Вот твои "хуже в три раза ". Кушай и не обляпайся. Смачного.
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11.09.2021 16:36 Ответить
На предвыборной агитации поумнее тебя за Порошенко пропагандировали. Но все обосрались,так как кроме трындежа типа твоего,ничего нет. Это факт. Как и то,что Порошенко пролетел . И если говорить,что Зеленский придурок - то это означает еще больше унижать Порошенко. Ведь тогда ,даже придурок его получается вышиб легко )) - Это я говорю не как сторонник Зеленского. Я против его методов. И не доверяю,судя его по делам.
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11.09.2021 18:28 Ответить
Т.е., упоротый, голые цифры статистики для тебя -- это уже пропаганда? Это и все по конкретным цифрам, что ты смог из себя выдавить? Жиденько. Лечись. Кто виноват, что у тебя в голове вместо мозгов -- каша и ты тут тупо врешь? Вот это точно факт.
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11.09.2021 18:55 Ответить
Вопрос "Северного потока-2" и транзита российского газа через территорию Украины должен быть вынесен на рассмотрение Нормандского формата Источник: https://censor.net/ru/n3287679
Он построен уже. Тогда уж в целом транзита, есть еще СП1, турецкий, гтс Белоруси и тд. Они ВСЕ качают газ в Европу. Или Ермак не в курсе?
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11.09.2021 11:56 Ответить
Оно бредит, не будет никакого транзита
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11.09.2021 11:59 Ответить
А по газопроводу можно уголь переправлять? Ну там, палками всякими подталкивать, штрыкалками. Я понимаю, что медленно будет, но хоть что-то. Питання "Північного потоку-2" і транзиту газу через Україну варто також розглядати в Нормандському форматі, - Єрмак - Цензор.НЕТ 4431
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11.09.2021 12:31 Ответить
хто повірить маланській зеленій ********?
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11.09.2021 12:46 Ответить
Питання "Північного потоку-2" і транзиту газу через Україну варто також розглядати в Нормандському форматі, - Єрмак - Цензор.НЕТ 8122
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11.09.2021 12:52 Ответить
Дурачки продолжают верить что после запуска СП-2 на которые Рашка потратила безумную кучу денег и кучу усилий договариваясь с ЕС, она оставит для Украины транзит газа? по крайней мере выше рентабельности использования трубы. Как минимум за содержание трубы ради прокачки сверхмалых обьемов, чтобы считаться транзитной страной, втихаря будут изымать с карманов украинцев. И нах. оно надо?
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11.09.2021 13:16 Ответить
Ей, "узєлєнські"! Або не випускайте бубочку на люди, або д'Єрмака. Бо "нарід" починає плутатись - хто ж в них преЗЕдент, а хто ЗЕвхоз при ньому... Питання "Північного потоку-2" і транзиту газу через Україну варто також розглядати в Нормандському форматі, - Єрмак - Цензор.НЕТ 1700
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11.09.2021 13:37 Ответить
Нелох не тільки не закінчив війну, а ще й не зупинив Північний потік-2.
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11.09.2021 14:43 Ответить
рашистский "крот" в Украине получил вводную- пропихивать транзит газа в Нормандский формат ,дабы еще 15 лет рашист убивал "зеленым перемирьем" украинских защитников , через отсутсвие договоренностей по транзиту газа
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11.09.2021 15:24 Ответить
Цього крота Козира Піонтоквський різко перестав знищувати цим ФСБешним погонялом у своїх експертних казках на укр.тб, заміть того почав нахвалювати вову й дружити з Аферистовичем... Ну то таке, час коли проявляються усі російсьткі ліберали -демократи й у США.
Так от, цей самий Козир - пресона з нульовим згадуванням на інформаційній ************ , рашисти НІКОЛИ ПРО НЬОГО НІЧОГО!Він виліз у вихідні в інформпростір щось брякнути по темі економічно-енергетичного рашизму , бо знає, що рашистські ЗМІ до понеділка про нього забудуть й для них буде з чого вибрати для заповнення своїх зливних бачків, не згадуючи ім"я свого агента.
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11.09.2021 16:22 Ответить
Поздно батюшка я уже умер
Двадцать лет назад надо было
Не брюжжать желчью -- а договариваться о сотрудничестве
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11.09.2021 16:52 Ответить
Тогда нужно начинать сначала. Вопрос о возврате Крыма и Севастополя первым вопросом м ликвидацией ВМБ РФ в Севастополе в связи с нарушением договора об аренды. Вторым вопросом прекращение блокирования акватории Азовского и Черного морей включая Керченский пролив со свободным проходом военных судов Украины и приглашенных ей стран. Третье возвращение Украине ОРДЛО без каких либо условий и установление Украиной на всех этих территориях своего полного суверенитета без всяких ограничений. Четвертое - выплата РФ Украине контрибуции за все нанесенные экономические и моральные издержки. Пятое - выдача всех гос. изменников и предателей из числа граждан Украины украинским спец службам. Пятое- Осудить руководство РФ и всех участников событий в Крыму и ОРДЛО со стороны РФ и выдать их на международный трибунал. И только ШЕСТОЕ - возобновить в полном объеме транзит газа через Украину на взаимно выгодных условиях. Седьмое обязательство РФ не вмешиваться во внутренние и внешние дела Украины, включая вопрос о языке, церкви, образовании, вступлении в ЕС и НАТО, ( А Ермак засибирский хочет нам втюхать базар о транзите и в замен дать воду в Крым тем самым по факту признав Крым российским и капитулировав перед ху-ло.)
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11.09.2021 18:26 Ответить
 
 