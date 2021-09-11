Вопросы "Северного потока-2" и транзита газа через Украину стоит также рассматривать в Нормандском формате, - Ермак
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Вопрос "Северного потока-2" и транзита российского газа через территорию Украины должен быть вынесен на рассмотрение Нормандского формата, поскольку относится к сфере безопасности.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на конференции YES Brainstorming в Киеве в субботу.
"Мы рассматриваем вопрос "Северного потока" исключительно как вопрос общей безопасности Украины. … И потому мы уже несколько раз, я говорю об этом с коллегами во время видеоконференций Нормандского формата, мы считаем абсолютно логичным добавить к важным вопросам прекращения огня, общего урегулирования конфликта, к Нормандскому формату - рассмотрение и этих вопросов", - сказал Ермак.
Он подчеркнул, что сохранение транзита газа из РФ через Украину является предохранителем, который сдерживает возможную масштабную агрессию со стороны России.
"Я считаю, что продолжение транзита газа является очень серьезным предохранителем, в том числе масштабной агрессии Российской Федерации против Украины. А о её рисках (о рисках агрессии. – Ред.) и вероятностях вчера говорил здесь президент. Ну и когда возле твоих границ концентрируется около 100 тыс. российских военных, я думаю, любой разумный человек такие риски увидит в этом", - напомнил Ермак.
"Поэтому, возвращаясь к общеполитическому вопросу "Северного потока", я считаю, что есть полная возможность и у наших коллег поддержать позицию Украины касательно рассмотрения этого вопроса на Нормандском формате, касательно привлечения США к урегулированию конфликта и прекращения войны на Донбассе", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
И сомнений нет, что люди, которые дважды выбрали в президенты дважды судимого вора идиота, любителя *****, а во время войны вообще сделали президентом клоуна, тупую куклу олигархов и манкурта, смогут разумно решать судьбу страны на следующих выборах.
И не нужно теперь вешать тут лапшу -- выбор есть всегда. Абсолютно всегда. Даже во втором туре из 2х вариантов один всегда лучше, а другой хуже. Нужно только включать остатки мозгов.
А насчет "лучшего ничего не было" тебе ответит круглая жопа за окном. Большая и глубокая жопа во всем. В экономике, тарифах, ценах, бюджете, финансах, обороне, социалке, внешней политике и т.д. по списку. И умные люди вас предупреждали, что именно так и будет. Ну кто же их хотел слушать. Вам же было "абынепорошенко". Ну вот и кушайте теперь свое "абынепорошенко", только не подавитесь невзначай. Смачного.
И переставайте тогда ныть про высокие тарифы, цены и никакой уровень жизни сейчас. Вы ведь 72%, которые не ошибаются.
А я вот могу привести кучу цифр по финансам, бюджету, экономике, социалке и т.д. Или, например, по тупому вранью про олигархов
Итак Блумберг - статистика за 2013 и февраль 2019:
1. Ахметов 2013 - 15.4 млрд. USD, Ахметов 2019 - 6.0.млрд. USD;
2. Пинчук 2013 - 3.8 млрд. USD, Пинчук 2019 - 1.4 млрд. USD;
3. Коломойский 2013 - 2.4 млрд. USD, Коломойский 2019 - 1.1 млрд. USD;
4. Новинский 2013 - 1.9 млрд. USD, Новинский 2019 - 1.0 млрд. USD;
5. Боголюбов 2013 - 1.7 млрд. USD, Боголюбов 2019 - 1.2 млрд. USD;
6. Косюк 2013 - 1.6 млрд. USD, Косюк 2019 - 1.4 млрд. USD;
7. Порощенко 2013 - 1.6 млрд. USD, Порошенко 2019 - 0.5 млрд. USD;
И без проблем о зарплатах и долларе. Считаем. Арифметика для начальных классов:
Минимальная зарплата середины 2014 - 1218 грн. -- 1218/ 12 = 101.5 USD
Минимальная зарплата середины 2019 - 4137 грн. -- 4137 / 26 = 159.12 USD
Средняя зарплата середины 2014 - 3537 грн. -- 3537 / 12 = 294,75 USD
Средняя зарплата середины 2019 - 10973 грн. -- 10973 / 26 = 422.04 USD
Вот поэтому и говорю -- нужно меньше врать и больше думать.
Он построен уже. Тогда уж в целом транзита, есть еще СП1, турецкий, гтс Белоруси и тд. Они ВСЕ качают газ в Европу. Или Ермак не в курсе?
Так от, цей самий Козир - пресона з нульовим згадуванням на інформаційній ************ , рашисти НІКОЛИ ПРО НЬОГО НІЧОГО!Він виліз у вихідні в інформпростір щось брякнути по темі економічно-енергетичного рашизму , бо знає, що рашистські ЗМІ до понеділка про нього забудуть й для них буде з чого вибрати для заповнення своїх зливних бачків, не згадуючи ім"я свого агента.
Двадцать лет назад надо было
Не брюжжать желчью -- а договариваться о сотрудничестве