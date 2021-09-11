Задолженностей перед военными у нас нет и быть не может, - премьер-министр Шмыгаль. ВИДЕО
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Количество бюджетных средств, запланированных на содержание Вооруженных Сил Украины, достаточное, чтобы правительство не имело задолженностей перед военнослужащими.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом с трибуны парламента заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству.
"Что касается задолженностей по армии ... У нас бюджета, запланированного на содержание Вооруженных Сил Украины, абсолютно достаточно. Задолженностей по обязательным выплатам перед военными у нас нет и быть не может. Конечно, относительно необходимых изменений в бюджет, если они будут, когда будет меняться ситуация ... Соответствующие изменения будут подаваться на рассмотрение профильных комитетов и парламента", - сказал глава правительства.
Напомним, главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов ранее сообщил, что по состоянию на 10 августа задолженность Минобороны по обязательным выплатам военнослужащим значительно возросла и достигла 1,5 миллиарда гривен. При этом летом "были полностью остановлены выплаты на оздоровление", а на фронте по всем частям фиксируются массовые задержки "боевых" выплат.
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На выплату субсидий не хватает 12 миллиардов, - Шмыгаль https://biz.censor.net/n3287485
Показатели проекта бюджета 2022 г. который КМ собирается вносить в парламент, в разделе финансирования обороны составит 171 млрд. гривен и позволяет финансировать денежное содержание и социальные выплаты военнослужащих на 94,6% от потребности,
-производство и ремонт военной техники на 47%,
-реактивацию запасов вооружения и боекомплекта на 12%,
-строительство социальной инфраструктуры для ВС на 0,6%,
-закупку систем вооружения на 12% от прогнозируемой потребности.
https://www.youtube.com/watch?v=bIQvi4jtvQY
брехати і собі , і людям !🙁
https://www.youtube.com/watch?v=YW3jPUfojus
шобла, яка залізла на плечах корисних ідіётів у владу и нищить все вщент, прикриваючись відосіками від бідосіка ... і брехнею на брехні, в гарному професійному виконанні...артисти ***..
Я, ради цікавості порівняв деякі показники і ....виявилось рівень життя в Україні набагато вище чім нароссії!! (Москву не враховувати, це країна в країні і до основної наросії відношення має лише територіальне)
міністр краде???
чому він не у буцегарні???
производство и ремонт военной техники на 47%,
реактивацию запасов вооружения и боекомплекта на 12%,
строительство социальной инфраструктуры для ВС на 0,6%,
закупку систем вооружения на 12% от прогнозируемой потребности
"русські лапті і портянки"херню і ту хрень видали, то й заборгованості немає! Згадайте як порізали бюджет на оборону! Зеліна жОПа мабуть більше отримує!