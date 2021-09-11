Задолженностей перед военными у нас нет и быть не может, - премьер-министр Шмыгаль. ВИДЕО

Количество бюджетных средств, запланированных на содержание Вооруженных Сил Украины, достаточное, чтобы правительство не имело задолженностей перед военнослужащими.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом с трибуны парламента заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству.

"Что касается задолженностей по армии ... У нас бюджета, запланированного на содержание Вооруженных Сил Украины, абсолютно достаточно. Задолженностей по обязательным выплатам перед военными у нас нет и быть не может. Конечно, относительно необходимых изменений в бюджет, если они будут, когда будет меняться ситуация ... Соответствующие изменения будут подаваться на рассмотрение профильных комитетов и парламента", - сказал глава правительства.

Напомним, главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов ранее сообщил, что по состоянию на 10 августа задолженность Минобороны по обязательным выплатам военнослужащим значительно возросла и достигла 1,5 миллиарда гривен. При этом летом "были полностью остановлены выплаты на оздоровление", а на фронте по всем частям фиксируются массовые задержки "боевых" выплат.

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