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задолженность (220) Минобороны (8238) Шмыгаль Денис (2325)

Задолженностей перед военными у нас нет и быть не может, - премьер-министр Шмыгаль. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Количество бюджетных средств, запланированных на содержание Вооруженных Сил Украины, достаточное, чтобы правительство не имело задолженностей перед военнослужащими.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом с трибуны парламента заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству.

"Что касается задолженностей по армии ... У нас бюджета, запланированного на содержание Вооруженных Сил Украины, абсолютно достаточно. Задолженностей по обязательным выплатам перед военными у нас нет и быть не может. Конечно, относительно необходимых изменений в бюджет, если они будут, когда будет меняться ситуация ... Соответствующие изменения будут подаваться на рассмотрение профильных комитетов и парламента", - сказал глава правительства.

Напомним, главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов ранее сообщил, что по состоянию на 10 августа задолженность Минобороны по обязательным выплатам военнослужащим значительно возросла и достигла 1,5 миллиарда гривен. При этом летом "были полностью остановлены выплаты на оздоровление", а на фронте по всем частям фиксируются массовые задержки "боевых" выплат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны задолжало военнослужащим 1,5 млрд грн обязательных выплат: Таран должен быть как можно быстрее отправлен в отставку, - Бутусов. ДОКУМЕНТ

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+30
Бюджета ВСУ достаточно, чтобы не иметь задолженностей перед военными, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6378
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11.09.2021 11:57
+30
Це якийсь зЕздець. Брешуть в очі, і запевняють що правда. І так в усьому.
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11.09.2021 12:06
+14
Весь сенс імітаціі державної діяльності в нахабній та цинічній брехні !!!))
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11.09.2021 12:10
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Бюджета ВСУ достаточно, чтобы не иметь задолженностей перед военными, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2408
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11.09.2021 11:56 Ответить
Бюджета ВСУ достаточно, чтобы не иметь задолженностей перед военными, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6378
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11.09.2021 11:57 Ответить
ТОгда почему вообще подымается этот вопрос ?
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11.09.2021 11:57 Ответить
А тому, що насправді грошей - обмаль Бюджету для ЗСУ достатньо, щоб не мати заборгованостей перед військовослужбовцями, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2152 :
На выплату субсидий не хватает 12 миллиардов, - Шмыгаль https://biz.censor.net/n3287485
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11.09.2021 15:55 Ответить
Бюджету для ЗСУ достатньо, щоб не мати заборгованостей перед військовослужбовцями, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4766
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11.09.2021 21:13 Ответить
Зеублюдки НА УНИВЕРСИТЕТ *********** -ЧЛЕНОГРАЯ ВЫДЕЛЕЛИ 70 миллиардов
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12.09.2021 11:59 Ответить
Хроника одного президента, ‎11.‎09.‎2021

Показатели проекта бюджета 2022 г. который КМ собирается вносить в парламент, в разделе финансирования обороны составит 171 млрд. гривен и позволяет финансировать денежное содержание и социальные выплаты военнослужащих на 94,6% от потребности,
-производство и ремонт военной техники на 47%,
-реактивацию запасов вооружения и боекомплекта на 12%,
-строительство социальной инфраструктуры для ВС на 0,6%,
-закупку систем вооружения на 12% от прогнозируемой потребности.
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11.09.2021 16:25 Ответить
ШМГ ПНХ!
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11.09.2021 11:59 Ответить
Не шмыгали , а Зед'Ермачье ИЗВРАЩЕНЦЫ , ИУДЫ !
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12.09.2021 12:01 Ответить
Бюджета ВСУ достаточно, чтобы не иметь задолженностей перед военными, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8724
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11.09.2021 12:01 Ответить
Це якийсь зЕздець. Брешуть в очі, і запевняють що правда. І так в усьому.
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11.09.2021 12:06 Ответить
Весь сенс імітаціі державної діяльності в нахабній та цинічній брехні !!!))
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11.09.2021 12:10 Ответить
Все по заветам Геббельса.
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11.09.2021 19:54 Ответить
Не брешуть Просто це напівправда. Грошей достатньо для армії, але не достатньо для зеленої шобли. Оскільки їхні власні інтереси для них важливіші за інтереси держави, то звичайно, армія в такому випадку в прольоті. Тобто іншими словами :якби зелені не крали, то грошей було б достатньо.
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11.09.2021 12:32 Ответить
" Обстановка на фронте резко обострилась "
https://www.youtube.com/watch?v=bIQvi4jtvQY
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11.09.2021 12:35 Ответить
Бюджету для ЗСУ достатньо, щоб не мати заборгованостей перед військовослужбовцями, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6963
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11.09.2021 12:06 Ответить
Плісняві вирішать цю проблему "кардинально". Як і з п'яно- обдовбано-збочено- злодійкуватими слугами. Їх заборонили затримувати, військовим заборонять жалітися.
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11.09.2021 12:11 Ответить
Чергова порція локшини на вуха зебілоїдам !!!))
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11.09.2021 12:08 Ответить
неросссы ))) по шарам )))
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11.09.2021 12:32 Ответить
Может бюджет должен быть не направлен исключительно на погашения потребностей, а и закупкой и изготовления новых видов вооружения. Само утверждение, что бюджет будет достаточен, чтоб покрыть зарплаты, уже настораживает.
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11.09.2021 12:09 Ответить
Для зарплат паркетни генералів достатньо, а простим воякам (як і простому народу) недостатньо.... одна система...гнила Панщина.
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11.09.2021 12:09 Ответить
Пане Шмигалю , якщо у вас із бюджетом все так пречудово , то виплатиіть заборгованість нашим військовим і перестаньте
брехати і собі , і людям !🙁
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11.09.2021 12:10 Ответить
В мире еды тоже как бы достатрчно, но постоянно миллионов 100 голодают! Парадокс ШвоШмигаля!
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11.09.2021 12:13 Ответить
Брехлива зелень.
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11.09.2021 12:18 Ответить
" Тест на людянiсть: Порятунок українських дітей - справа рук самих українців "

https://www.youtube.com/watch?v=YW3jPUfojus
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11.09.2021 12:26 Ответить
ну что сказать? лишний раз убеждаюсь, что такой саранчи еще не было...
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11.09.2021 12:36 Ответить
Моторошно. Зелена прірва, у якої немає нічого святого.
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11.09.2021 12:46 Ответить
ні... нема... бо ніяк нажертися не можуть...натирити...
шобла, яка залізла на плечах корисних ідіётів у владу и нищить все вщент, прикриваючись відосіками від бідосіка ... і брехнею на брехні, в гарному професійному виконанні...артисти ***..
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11.09.2021 12:56 Ответить
полтора миллиарда долг за боевые и другие обязательные выплаты военным. я не удивляюсь тому что зеленое выходит и нагло брешет. странно что никто в зале не накормил пламенного азметовца его же брехней
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11.09.2021 12:38 Ответить
Бюджет у ментов гораздо больше. Этим все сказано
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11.09.2021 12:38 Ответить
А на те щоб воювати є?
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11.09.2021 12:56 Ответить
Г-н Шмыгаль! Вся штука в том, что перед военными мы всегда будем в неоплатном долгу! Они нас защищают и их убивают! Как и чем оплатить этот долг? Всегда, помните об этом!!!!
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11.09.2021 12:59 Ответить
Їх немає! Але вони є! Суслоїдні.....
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11.09.2021 13:16 Ответить
Врёт собака зелёная!
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11.09.2021 13:25 Ответить
Це вже примітно! Вже активізувались "вы самая нищая страна, вы самые бедные..."
Я, ради цікавості порівняв деякі показники і ....виявилось рівень життя в Україні набагато вище чім нароссії!! (Москву не враховувати, це країна в країні і до основної наросії відношення має лише територіальне)
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11.09.2021 23:07 Ответить
а чому заборгованість більше півтора мільйярди???
міністр краде???
чому він не у буцегарні???
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11.09.2021 16:46 Ответить
Показатели проекта бюджета 2022 г. который КМ собирается вносить в парламент, в разделе финансирования обороны составит 171 млрд. гривен и позволяет финансировать денежное содержание и социальные выплаты военнослужащих на 94,6% от потребности,
производство и ремонт военной техники на 47%,
реактивацию запасов вооружения и боекомплекта на 12%,
строительство социальной инфраструктуры для ВС на 0,6%,
закупку систем вооружения на 12% от прогнозируемой потребности
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11.09.2021 17:56 Ответить
Заборгованість - це коли виділили менше ніж закладено в кошторис! Якщо туди заклали "русські лапті і портянки" херню і ту хрень видали, то й заборгованості немає! Згадайте як порізали бюджет на оборону! Зеліна жОПа мабуть більше отримує!
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11.09.2021 23:02 Ответить
По боргу для військових. Бюджет виконується....тому що....армія зменшується, ротацій планових вже не має,бо не має на кого ротіровать. І виходить,що гроші не востребуються для тих, хто повинен нас захищати,бо вони вже ...демобілізовались по закінченню контрактів. А нових не набрали,бо не має кого і з кого обирати. Наприклад, на бойових постах....Пробачте,це вже таємниця і можна спитати про це лише у "найкращого міністра без оборони і наплювача на все офіцерське товариство" тов. Тарана. Якщо скаже взагалі щось!
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12.09.2021 09:10 Ответить
По боргу для військових. Бюджет виконується....тому що....армія зменшується, ротацій планових вже не має,бо не має на кого ротіровать. І виходить,що гроші не востребуються для тих, хто повинен нас захищати,бо вони вже ...демобілізовались по закінченню контрактів. А нових не набрали,бо не має кого і з кого обирати. Наприклад, на бойових постах....Пробачте,це вже таємниця і можна спитати про це лише у "найкращого міністра без оборони і наплювача на все офіцерське товариство" тов. Тарана. Якщо скаже взагалі щось!
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12.09.2021 10:05 Ответить
Одно слово - пиз.....дец!
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12.09.2021 12:40 Ответить
ТВОЯ ВСЯ СЕМЬЯ ВСЕМ ИМ ДОЛЖНА !!!
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12.09.2021 12:44 Ответить
ТЫ **** НЕ РАССЧИТАЛСЯ !!!
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12.09.2021 12:45 Ответить
Заборгованостей перед військовими у нас немає і бути не може, - прем'єр-міністр Шмигаль - Цензор.НЕТ 4328
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12.09.2021 12:54 Ответить
А далі - латинська, як державна.
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12.09.2021 14:01 Ответить
У ментов( там такие риски, что бы спи...ть мусорник с сто) и нацгвардии -которые в прямом подчинении ***********, задолженности - нет. В ВСУ, где каждый день гибнет цвет нации - миллиардные долги. Подонков привели к власти 73% украинцев. Прикольно? Зато вернули сватов. Где же государство Украина - нет ответа.
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12.09.2021 13:59 Ответить
А как вы хотели. В этом году Украина должна погасить 600 млрд гривень внешних заимствований. Это при бюджете и один триллион 100 млрд. Чуть больше половины всего бюджета. Это долги тех поперечников,которые набрали все правительства до 2019 года.После 14 года и полного разграбления экономики Украины Януковичем,азаровым и арбузовым,Украина не могла обслуживать внешние долги.По этому были достигнуты договоренности с МВФ о реструктуризации долгов.По этому на 21 год были перенесены долговые обязательства ,которые Украина не смогла обслуживать с 14 до 21 года....А вы хотите,чтобы армия была на высшем уровне при слабой экономике!
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12.09.2021 22:31 Ответить
Перед гунською навалою Візантія і Західна римська імперія витрачали величезні кошти на розкіш і розваги на державному рівні, і майже нічого на армію і оборону. В результаті вимушені були виплатии гунам величезні відкупи золотом. Та це не допомогло Риму, через деякий час імперія була завойована остготами. Нас чекає теж саме!
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13.09.2021 11:59 Ответить
 
 