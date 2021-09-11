ВР фактически полностью замкнула цепь борьбы с коррупцией в Украине, - Разумков
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Верховная Рада фактически полностью замкнула цепь борьбы с коррупцией в Украине.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сказал во время выступления на форуме YES Brainstorming.
"Сегодня мы фактически полностью замкнули цепь борьбы с коррупцией. У нас созданы все органы, которые обеспечены практически всеми законодательными возможностями, которые могла дать Верховная Рада для выполнения их функций. У нас есть НАПК (Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции. - Ред.), НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины. - Ред.), САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура. - Ред.), ГБР (Государственное бюро расследовани. - Ред.), Высший антикоррупционный суд. Они имеют возможность работать для того, чтобы в наших дискуссиях становилось все меньше вопросов, связанных с коррупцией", - отметил Председатель ВР.
Он напомнил, что в октябре 2020 года Конституционный Суд Украины признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за недостоверное декларирование. По словам спикера, после этого решения КСУ проведение антикоррупционной реформы оказалось под угрозой. В то же время Разумков подчеркнул, что Верховная Рада быстро отреагировала на эту ситуацию и оперативно исправила ее.
Кроме того, подытоживая, Председатель ВР подчеркнул, что украинский парламент всегда работал над предотвращением коррупции в Украине и будет продолжать двигаться в этом направлении.
Пожалуйста, подождите...
закольцевались в коррупции, что-ли ?
СН замкнула цепь борьбы с коррупцией на себе. Т.е. СН определяет, где коррупция, а где нет.
Если что, спросите у Татарова и Ермака.
Ну и ВСК, состоящие из СН и ОПЗЖ, спросите, что они там заседают, прячась от других партий и СМИ.
(не захотел соловёва вставлять))))
замкнуть цепь - это значит что всё и все в этой цепи работают...работают слажено )))
Ну, хоть кто-то честно признался, что власти Украины в борьбе с коррупций просто бегают по кругу...
Теперь с коррупцией будут бороться по кругу : - с чего начали - тем и закончили.
Все перечисленные органы для борьбы с коррупцией было созданы ДО 19 года!
А зеленая пошесть за два года подчинила их себе лично, лишила их независимости и превратила в оружие борьбы исключительно с Порошенко, с нулевым выхлопом за миллиарды бюджетных денег!
Хорошо хоть НАБУ , ВАКСУ и ВСУ пока держатся...