ВР фактически полностью замкнула цепь борьбы с коррупцией в Украине, - Разумков

Верховная Рада фактически полностью замкнула цепь борьбы с коррупцией в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сказал во время выступления на форуме YES Brainstorming.

"Сегодня мы фактически полностью замкнули цепь борьбы с коррупцией. У нас созданы все органы, которые обеспечены практически всеми законодательными возможностями, которые могла дать Верховная Рада для выполнения их функций. У нас есть НАПК (Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции. - Ред.), НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины. - Ред.), САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура. - Ред.), ГБР (Государственное бюро расследовани. - Ред.), Высший антикоррупционный суд. Они имеют возможность работать для того, чтобы в наших дискуссиях становилось все меньше вопросов, связанных с коррупцией", - отметил Председатель ВР.

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Он напомнил, что в октябре 2020 года Конституционный Суд Украины признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за недостоверное декларирование. По словам спикера, после этого решения КСУ проведение антикоррупционной реформы оказалось под угрозой. В то же время Разумков подчеркнул, что Верховная Рада быстро отреагировала на эту ситуацию и оперативно исправила ее.

Кроме того, подытоживая, Председатель ВР подчеркнул, что украинский парламент всегда работал над предотвращением коррупции в Украине и будет продолжать двигаться в этом направлении.

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