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Новости Политика Украины Борьба с коррупцией
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ВР фактически полностью замкнула цепь борьбы с коррупцией в Украине, - Разумков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ВР фактически полностью замкнула цепь борьбы с коррупцией в Украине, - Разумков

Верховная Рада фактически полностью замкнула цепь борьбы с коррупцией в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сказал во время выступления на форуме YES Brainstorming.

"Сегодня мы фактически полностью замкнули цепь борьбы с коррупцией. У нас созданы все органы, которые обеспечены практически всеми законодательными возможностями, которые могла дать Верховная Рада для выполнения их функций. У нас есть НАПК (Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции. - Ред.), НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины. - Ред.), САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура. - Ред.), ГБР (Государственное бюро расследовани. - Ред.), Высший антикоррупционный суд. Они имеют возможность работать для того, чтобы в наших дискуссиях становилось все меньше вопросов, связанных с коррупцией", - отметил Председатель ВР.

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Он напомнил, что в октябре 2020 года Конституционный Суд Украины признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за недостоверное декларирование. По словам спикера, после этого решения КСУ проведение антикоррупционной реформы оказалось под угрозой. В то же время Разумков подчеркнул, что Верховная Рада быстро отреагировала на эту ситуацию и оперативно исправила ее.

Кроме того, подытоживая, Председатель ВР подчеркнул, что украинский парламент всегда работал над предотвращением коррупции в Украине и будет продолжать двигаться в этом направлении.

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Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+31
ВР и есть самый главный источник коррупции.
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11.09.2021 12:57
+28
"ВР замкнула цепь коррупции"

закольцевались в коррупции, что-ли ? ВР фактически полностью замкнула цепь борьбы с коррупцией в Украине, - Разумков - Цензор.НЕТ 4665
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11.09.2021 13:05
+19
Всі державні інституціі ,це розплідники корумпованої гидоти !!!)))
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11.09.2021 13:03
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ВР и есть самый главный источник коррупции.
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11.09.2021 12:57 Ответить
Всі державні інституціі ,це розплідники корумпованої гидоти !!!)))
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11.09.2021 13:03 Ответить
"ВР замкнула цепь коррупции"

закольцевались в коррупции, что-ли ? ВР фактически полностью замкнула цепь борьбы с коррупцией в Украине, - Разумков - Цензор.НЕТ 4665
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11.09.2021 13:05 Ответить
Це єдине Кучмівське кубло гельмінтів-політиканів !!!)))
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11.09.2021 13:22 Ответить
Які правдиві слова.
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11.09.2021 12:58 Ответить
Невгамовна та завзята боротьба корупціонерів з корупцією триває !!!))))
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11.09.2021 13:00 Ответить
ВР У замкнула цепь коррупции на себя, централизировав и упорядочив занос?...Ох уж эти наши Цицероны ВР фактически полностью замкнула цепь борьбы с коррупцией в Украине, - Разумков - Цензор.НЕТ 9111
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11.09.2021 13:00 Ответить
Які органи у імпотентної державної влади !!!)))
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11.09.2021 13:01 Ответить
Обвислі, у семи няньок дитя без догляду. До речі він не згадав про інвестиціонних нянь.
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11.09.2021 13:08 Ответить
Ну да, ну да...і конверти з баблом депутатам моносброда теж в цій цепочці 😃
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11.09.2021 13:01 Ответить
Это значит, мы победили? Или как?
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11.09.2021 13:02 Ответить
это значит что там нет уже "слабого звена"...все равны как на подбор в этой замкнутой цепи)))
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11.09.2021 13:08 Ответить
Они победили. Пока.
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11.09.2021 13:29 Ответить
замкнула на себя ?
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11.09.2021 13:03 Ответить
Ага.
СН замкнула цепь борьбы с коррупцией на себе. Т.е. СН определяет, где коррупция, а где нет.

Если что, спросите у Татарова и Ермака.
Ну и ВСК, состоящие из СН и ОПЗЖ, спросите, что они там заседают, прячась от других партий и СМИ.
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11.09.2021 13:03 Ответить
Замкнули и возглавили...😀
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11.09.2021 13:05 Ответить
что правда то правда
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11.09.2021 13:05 Ответить
та вы все там скованные одной цепью, связанные одной целью (с)...
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11.09.2021 13:07 Ответить
Василий, блин, только что слушала , совпадение....
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11.09.2021 13:10 Ответить
ВР фактически полностью замкнула цепь борьбы с коррупцией в Украине, - Разумков - Цензор.НЕТ 5529

(не захотел соловёва вставлять))))
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11.09.2021 13:18 Ответить
Та и найдутся "силачи", которые эти цепи порвут одним движением плеча.
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11.09.2021 13:11 Ответить
циркачи-силачи? и рукоплещет восхищенны зал? ))))
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11.09.2021 13:13 Ответить
Да, эта песня Пугачевой не в бровь, а в глаз про нынешних арлекинов. Прямо как пророчая!
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11.09.2021 13:41 Ответить
.лупатый бредит..
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11.09.2021 13:09 Ответить
Ні. Нарід гіпнотезує. Так би мовити, для внутрішнього вжитку. Бо на Захід цей гіпноз не діє.
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11.09.2021 13:29 Ответить
электрик ты наш...ты даже не понимаешь о чем квакнуло )))
замкнуть цепь - это значит что всё и все в этой цепи работают...работают слажено )))
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11.09.2021 13:12 Ответить
))) скорее другое. в той цепи, сопротивления олигархам никогда и никакого небыло. короткое замыкание. надеется, что от такого заявления с искрами для наріда, им сила притока бабла от олигархов начнёт стремиться к бесконечности.
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12.09.2021 10:33 Ответить
ВР фактически полностью замкнула цепь борьбы с коррупцией.- Венедиктова эту цепь рвёт как тузик грелку.: Венедиктова взяла у Злочевского взятку за закрытие дела против него.
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11.09.2021 13:17 Ответить
ВР вершина айсберга всех корупционных схем
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11.09.2021 13:21 Ответить
В Україні повна ,на 100%,інвазія державного організма гельмінтами корупціі,які знесилюють державу і роблят її неспроможною виконувати державні обов"язки !!!))))
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11.09.2021 13:30 Ответить
На себя!
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11.09.2021 13:27 Ответить
Полностью замкнула цепь коррупции на себе?))
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11.09.2021 13:27 Ответить
А надо ж на шею и наверняка, в несколько витков и натяжкой.
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11.09.2021 13:43 Ответить
лупатый в измерении продажных разумковых, фамилия негатив, фу!, обосрал черт батька.
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11.09.2021 13:35 Ответить
а ти певен, що у вас замикнуло саме ланцюг корупціі, а не в голові?
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11.09.2021 13:41 Ответить
Коррупция победила. Здравый смысл посажен на цепь. Замкнутую.
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11.09.2021 14:04 Ответить
Ось тільки приймуть закон про кумів про кумовство точняк тоді корукціі капець
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11.09.2021 14:09 Ответить
брехлива лайнокурва
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11.09.2021 14:14 Ответить
Верховная Рада фактически полностью замкнула цепь борьбы с коррупцией в Украине.

Ну, хоть кто-то честно признался, что власти Украины в борьбе с коррупций просто бегают по кругу...
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11.09.2021 14:23 Ответить
Це вже брешуть 30 чи й більше років, називаючи себе то Боголюбовими, то Разумковими то ще якоюсь приторною сосулькою. Он в Україні Зеленський президент, а насправді не зелений, водойми брудні, Київ як сміттєзвалище, еологія потерпає. Насправді треба називатися. Чортолюбов, Дурачков, Говнюченський. Тоді хоч за правду можна поважати.
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11.09.2021 14:30 Ответить
цель замкнута, бо верховна рада разом з пучеглазим вилупком разумковим-то є ссучені куєсоси тих самих олігархів, з якими вони "борятся".
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11.09.2021 14:35 Ответить
А чо такая внезапная активизация охватила коврово-кабинетного слизнячка? До всего дело у него есть, скоро и погоду авторитетно комментировать начнёт. Прям, куклу нарядную рисуют. Бабла Бутусову отвалил за пиар?
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11.09.2021 14:50 Ответить
Замкнула цепь на себе? Неужели разобрались Откуда деньги в конвертах для депутатов СН в ВР?
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11.09.2021 15:13 Ответить
Верим,верим,коррупционеры уже почти все в тюрьмах,экономика пошла резко в гору,рабочие места создаются миллионами,судьи,прокурорчики,подакцивцы,таможенники и держпраця боятся брать взятки,все хорошо.
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11.09.2021 15:47 Ответить
Ну, теперь попрет....
Теперь с коррупцией будут бороться по кругу : - с чего начали - тем и закончили.
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11.09.2021 15:49 Ответить
Верить этому ублюдку-себя не уважать.
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11.09.2021 18:35 Ответить
Накоротко замкнула так, что система не борется, а прикрывает воров. Пусть похвалится борьбой с "папой Коломойшей", дуримар несчастный.
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11.09.2021 19:34 Ответить
Це або тихий жах, або вже кончений ****...ець.
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11.09.2021 21:50 Ответить
"Сегодня мы фактически полностью замкнули цепь борьбы с коррупцией. У нас созданы все органы, --- почему СЕГОДНЯ???
Все перечисленные органы для борьбы с коррупцией было созданы ДО 19 года!
А зеленая пошесть за два года подчинила их себе лично, лишила их независимости и превратила в оружие борьбы исключительно с Порошенко, с нулевым выхлопом за миллиарды бюджетных денег!
Хорошо хоть НАБУ , ВАКСУ и ВСУ пока держатся...
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12.09.2021 00:10 Ответить
Этот мутный балабол самый профессиональный кадр в ЗЕ-команде, потолок профессионализма, выше не бывает и один из самых рейтинговых кандидатов на след выборах - уж лучше снова Зеля, "погодьтеся"))
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12.09.2021 00:13 Ответить
Он профессиональный подонок. Оно нам нужно?
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12.09.2021 00:36 Ответить
)) так они и раньше в этой борьбе по кругу бегали.
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12.09.2021 10:28 Ответить
 
 